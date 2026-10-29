Курсы для бухгалтеров и финансистов: старт потоков 1 ноября 2026 года

Курсы стартуют 1 ноября 2026 года
Курсы «Клерк.Школы» стартуют 1 ноября 2026 года. Выбрать программу можно под конкретную рабочую задачу: от освоения бухгалтерии с нуля до финансового менеджмента, автоматизации отчетности и перехода на позицию финансового директора.
Ваша задача
Подходящий курс
Освоить бухгалтерию, налоги и 1С с нуля
Систематизировать знания для работы главным бухгалтером на ОСНО
Научиться финансовому анализу и планированию
Автоматизировать отчеты и работать с данными
«Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети: с нуля до профи»
Перейти от учета к управлению финансами
«Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом»
Освоить автоматизацию бизнес-процессов на базе 1С
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
Оплата, доступ к обучению и итоговый документ
Способы оплаты
Выберите удобный вариант:
Оплата частями от «Т-Банка» — 4 равных платежа.
Рассрочка на 12 месяцев — первый платёж 0 ₽.
Как проходит обучение
Обучение полностью онлайн: смотрите видеоуроки в записи, изучайте конспекты, проходите тесты и выполняйте задания. Заниматься можно в свободном графике — программа рассчитана на 6 месяцев при нагрузке 1–2 часа в день. Начать учиться можно сразу после оплаты.
Предусмотрены онлайн-встречи, чат и возможность задавать вопросы экспертам. Перед покупкой доступен бесплатный пробный урок.
Итоговый документ
По итогам обучения — диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов. Программа соответствует указанному на странице профстандарту.
Налоговый вычет и гарантия возврата
Возможность получить налоговый вычет 13% за обучение — при наличии права на социальный вычет.
Гарантия возврата в течение 14 дней.
Выберите подходящий курс и запишитесь на поток, который стартует 1 ноября 2026 года.