Курсы для бухгалтеров и финансистов: старт потоков 1 ноября 2026 года

Курсы стартуют 1 ноября 2026 года

Курсы «Клерк.Школы» стартуют 1 ноября 2026 года. Выбрать программу можно под конкретную рабочую задачу: от освоения бухгалтерии с нуля до финансового менеджмента, автоматизации отчетности и перехода на позицию финансового директора.

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