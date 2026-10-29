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Курсы для бухгалтеров и финансистов: старт потоков 1 ноября 2026 года

Курсы для бухгалтеров и финансистов: старт потоков 1 ноября 2026 года

Профессиональные программы обучения для специалистов разного уровня подготовки. Рассказываем, какие учебные потоки запускаются 1 ноября 2026 года.

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Курсы стартуют 1 ноября 2026 года

Курсы «Клерк.Школы» стартуют 1 ноября 2026 года. Выбрать программу можно под конкретную рабочую задачу: от освоения бухгалтерии с нуля до финансового менеджмента, автоматизации отчетности и перехода на позицию финансового директора.

Ваша задача

Подходящий курс

Освоить бухгалтерию, налоги и 1С с нуля

«Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»

Систематизировать знания для работы главным бухгалтером на ОСНО

«Главный бухгалтер на ОСНО»

Научиться финансовому анализу и планированию

«Финансовый менеджмент: курс для бухгалтера и руководителя»

Автоматизировать отчеты и работать с данными

«Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети: с нуля до профи»

Перейти от учета к управлению финансами

«Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом»

Освоить автоматизацию бизнес-процессов на базе 1С

«Аналитик 1С»

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».

Оплата, доступ к обучению и итоговый документ

Способы оплаты

Выберите удобный вариант:

  • Оплата частями от «Т-Банка» — 4 равных платежа.

  • Рассрочка на 12 месяцев — первый платёж 0 ₽.

Как проходит обучение

Обучение полностью онлайн: смотрите видеоуроки в записи, изучайте конспекты, проходите тесты и выполняйте задания. Заниматься можно в свободном графике — программа рассчитана на 6 месяцев при нагрузке 1–2 часа в день. Начать учиться можно сразу после оплаты.

Предусмотрены онлайн-встречи, чат и возможность задавать вопросы экспертам. Перед покупкой доступен бесплатный пробный урок.

Итоговый документ

По итогам обучения — диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов. Программа соответствует указанному на странице профстандарту.

Налоговый вычет и гарантия возврата

  • Возможность получить налоговый вычет 13% за обучение — при наличии права на социальный вычет.

  • Гарантия возврата в течение 14 дней.

Выберите подходящий курс и запишитесь на поток, который стартует 1 ноября 2026 года.

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Информации об авторе

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

139 032 подписчика2 262 поста1 458 мероприятий

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