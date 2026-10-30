Как главбуху отвечать на требования ФНС: пошаговый алгоритм и типичные ошибки

Почему ФНС направляет требования

Требование налоговой — это не всегда признак нарушения. Часто инспекция просит пояснить расхождения, обнаруженные при камеральной проверке декларации или расчета.

Основания и порядок взаимодействия зависят от вида требования и конкретной ситуации. Например, при камеральной проверке инспекция может запросить пояснения, если обнаружит ошибки в декларации, противоречия между документами или несоответствия имеющимся у нее сведениям. Это предусмотрено пунктом 3 статьи 88 НК РФ.

На практике главбух может получить требование по следующим причинам:

Расхождения по НДС: данные декларации не совпадают со сведениями контрагентов, книги покупок или книги продаж.

Вопросы к расходам: инспекция просит обосновать отраженные затраты и подтвердить их документами.

Несоответствие показателей отчетности: сведения в разных декларациях и расчетах расходятся.

Вопросы к контрагентам: налоговая проверяет сведения о сделке, первичные документы или обстоятельства хозяйственной операции.

Ошибки в расчетах и отчетности: в декларации обнаружены арифметические ошибки, некорректные показатели или несоответствия контрольным соотношениям.

Первое правило: не делать выводов только по формулировке требования. Сначала нужно установить, что именно проверяет инспекция и какие действия она ожидает от компании.