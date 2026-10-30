Как главбуху отвечать на требования ФНС: пошаговый алгоритм и типичные ошибки

Почему ФНС направляет требования
Требование налоговой — это не всегда признак нарушения. Часто инспекция просит пояснить расхождения, обнаруженные при камеральной проверке декларации или расчета.
Основания и порядок взаимодействия зависят от вида требования и конкретной ситуации. Например, при камеральной проверке инспекция может запросить пояснения, если обнаружит ошибки в декларации, противоречия между документами или несоответствия имеющимся у нее сведениям. Это предусмотрено пунктом 3 статьи 88 НК РФ.
На практике главбух может получить требование по следующим причинам:
Расхождения по НДС: данные декларации не совпадают со сведениями контрагентов, книги покупок или книги продаж.
Вопросы к расходам: инспекция просит обосновать отраженные затраты и подтвердить их документами.
Несоответствие показателей отчетности: сведения в разных декларациях и расчетах расходятся.
Вопросы к контрагентам: налоговая проверяет сведения о сделке, первичные документы или обстоятельства хозяйственной операции.
Ошибки в расчетах и отчетности: в декларации обнаружены арифметические ошибки, некорректные показатели или несоответствия контрольным соотношениям.
Первое правило: не делать выводов только по формулировке требования. Сначала нужно установить, что именно проверяет инспекция и какие действия она ожидает от компании.
Как отвечать на требование ФНС: пошаговый алгоритм
Чтобы подготовить ответ на требование налоговой, главбуху важно действовать последовательно. Это помогает не упустить сроки, не отправить лишние документы и не допустить противоречий в пояснениях.
Шаг 1. Определите вид требования и проверьте сроки
Внимательно прочитайте документ и установите:
какая инспекция его направила;
на основании какой статьи НК РФ запрашиваются сведения;
в рамках какой проверки или мероприятия налогового контроля поступил запрос;
какие документы, пояснения или сведения необходимо представить;
за какой период и по каким операциям возникли вопросы;
в какой срок требуется ответить.
Срок ответа зависит от правового основания требования. Пояснения по пункту 3 статьи 88 НК РФ при камеральной проверке в общем случае представляют в течение пяти рабочих дней со дня получения требования.
Документы, истребованные в ходе налоговой проверки по статье 93 НК РФ, представляются в течение 10 дней. По статье 93.1 НК РФ контрагент проверяемого лица представляет документы в течение пяти дней, если требование связано с проверкой, и в течение 10 дней, если оно направлено вне рамок проверки.
Если требование поступило по телекоммуникационным каналам связи, учитывайте правила определения даты его получения. По действующему порядку днем получения электронного документа считается шестой рабочий день со дня его отправки, а течение срока исполнения начинается на следующий день после получения.
Не ориентируйтесь только на дату, когда сотрудник фактически открыл документ в программе. Проверьте подтверждения отправки и получения и рассчитайте срок по правилам НК РФ.
Шаг 2. Разберитесь, в чем причина запроса
Следующий этап — выяснить, почему инспекция задала вопросы.
Сопоставьте данные требования с налоговой декларацией, регистрами бухгалтерского и налогового учета, первичными документами и сведениями контрагентов.
Например, если налоговая просит пояснить расхождения по НДС, проверьте:
записи в книге покупок и книге продаж;
счета-фактуры и корректировочные счета-фактуры;
данные декларации по НДС;
даты отражения операций;
сведения о контрагентах;
результаты сверки с контрагентом и данные учета.
Если запрос касается расходов по налогу на прибыль, проверьте договоры, акты, накладные, платежные документы, деловую цель операции и правильность отражения расходов в налоговом учете.
Важно не ограничиваться поиском одной цифры в 1С. Необходимо установить причину расхождения и понять, подтверждается ли операция документами.
Шаг 3. Выберите правильный способ ответа
После проверки данных определите, что именно нужно сделать. Обычно возможны три ситуации.
Ситуация 1. Ошибки нет, показатели обоснованы.
Если сведения отражены правильно, подготовьте пояснения. В них объясните причину расхождения, приведите соответствующие показатели и при необходимости приложите подтверждающие документы.
Ситуация 2. В учете или отчетности обнаружена ошибка.
Проверьте, требуется ли корректировка налогового учета и подача уточненной декларации. Внесение изменений в декларацию осуществляется путем подачи уточненной декларации. Перед отправкой уточненной декларации оцените налоговые последствия и порядок исправления ошибки.
Если речь идет об ошибке в декларации, для которой НК РФ предусматривает представление пояснений или внесение исправлений, действуйте с учетом конкретного основания требования. Не подавайте уточненную декларацию автоматически только потому, что инспекция задала вопрос.
Ситуация 3. Для ответа нужны дополнительные сведения.
Запросите документы у ответственных сотрудников, проверьте данные у контрагента, восстановите недостающие документы и определите, какие сведения можно подтвердить на текущий момент.
При этом не следует откладывать работу до последнего дня. Если установленный срок не позволяет подготовить полный комплект документов, налогоплательщик вправе в течение следующего дня после получения требования письменно уведомить инспекцию о причинах невозможности представления и о сроке, в котором документы могут быть направлены. Инспекция вправе продлить срок или отказать в продлении.
Для пояснений по пункту 3 статьи 88 НК РФ общий пятидневный рабочий срок не предусматривает обычного продления по просьбе налогоплательщика.
Шаг 4. Подготовьте пояснения в налоговую
Хорошие пояснения должны отвечать на вопрос инспекции, а не просто пересказывать учетные данные.
Рекомендуемая структура ответа:
Реквизиты требования и сведения о налогоплательщике.
Указание на вопрос или расхождение, по которому даются пояснения.
Причина возникновения расхождения.
Обоснование позиции компании со ссылкой на документы и нормы законодательства, когда это необходимо.
Результаты проверки и сведения об исправлениях, если они проводились.
Перечень приложений, если документы прилагаются.
Например, если расхождение возникло из-за разных дат отражения операции в учете, поясните, какие документы подтверждают операцию, в каком периоде она отражена и почему показатели отличаются.
Если причина связана с технической ошибкой, не ограничивайтесь фразой «ошибка исправлена». Укажите, что именно было некорректно, какие действия выполнены и повлияли ли они на налоговые обязательства.
Главный принцип: каждый существенный вывод в пояснениях должен опираться на проверенные факты и документы.
Шаг 5. Проверьте приложения и отправьте ответ
Перед отправкой убедитесь, что:
ответ охватывает все вопросы из требования;
цифры в пояснениях совпадают с учетными данными и отчетностью;
документы относятся к нужному периоду и операциям;
приложения читаемы и соответствуют перечню;
выбран правильный формат представления;
соблюден установленный способ направления ответа.
Пояснения к налоговой декларации можно представить в письменном виде лично, почтовым отправлением либо по ТКС с использованием электронной подписи. Для электронных пояснений к декларации по НДС необходимо учитывать требования к установленному формату. Обычное письмо через произвольный канал не заменяет надлежащее представление пояснений.
После отправки сохраните подтверждение передачи и проверьте, что документы приняты системой. Если поступило уведомление об ошибке или отказе в приеме, выясните причину и действуйте с учетом оставшегося срока.
Алгоритм ответа на требование ФНС: шпаргалка для главбуха
Этап
Что сделать
Что проверить
1. Получение требования
Зафиксировать дату получения и определить срок ответа
Правовое основание, вид требования, срок исполнения
2. Анализ запроса
Определить, какие сведения и документы интересуют инспекцию
Налог, период, операции, перечень запрашиваемых сведений
3. Проверка учета
Сопоставить отчетность с регистрами и первичными документами
Декларации, счета-фактуры, договоры, акты, данные контрагентов
4. Определение позиции
Установить, есть ли ошибка и требуется ли корректировка
Причины расхождений, налоговые последствия, необходимость уточненной декларации
5. Подготовка ответа
Составить пояснения и собрать необходимые документы
Полнота ответа, подтверждение выводов, соответствие законодательству
6. Отправка
Направить ответ установленным способом
Формат документов, адресат, соблюдение срока
7. Контроль результата
Сохранить подтверждение отправки и проверить прием
Квитанции, уведомления, ошибки обработки, дальнейшие запросы ФНС
Важно: сроки ответа зависят от основания требования. По общему правилу сроки в НК РФ исчисляются в рабочих днях, если норма прямо не устанавливает календарные дни. Перед отправкой необходимо проверить применимую норму НК РФ и правила исчисления срока.
Типичные ошибки при ответе на требования ФНС
Даже опытный специалист может допустить ошибку, если отвечает на запрос в спешке или не проверяет правовое основание требования.
Ошибка 1. Не различать сроки для пояснений и документов
Пятидневный рабочий срок для пояснений по статье 88 НК РФ нельзя автоматически применять ко всем требованиям налоговой. Для документов и информации могут действовать другие правила.
Как правильно: сначала установите основание запроса, затем определите срок и зафиксируйте контрольную дату.
Ошибка 2. Отправлять пояснения без проверки учета
Если ответ подготовлен только по тексту требования, можно пропустить ошибку в декларации или противоречие между регистрами.
Как правильно: сверяйте данные отчетности с первичными документами, регистрами учета и сведениями контрагентов. Объясняйте причину расхождения, а не только его величину.
Само наличие расхождения не означает, что компания занизила налог или неправомерно заявила вычет.
Как правильно: проверьте обстоятельства операции и документы. Если показатели верны, аргументированно объясните позицию компании.
Ошибка 4. Отправлять слишком много документов
Представление большого количества документов без привязки к предмету требования затрудняет проверку и может вызвать дополнительные вопросы.
Как правильно: определите, какие документы действительно относятся к запросу и подлежат представлению. Не игнорируйте законное требование, но и не подменяйте точечный ответ бессистемной выгрузкой всего архива.
Ошибка 5. Ограничиваться формальной отпиской
Фразы «нарушений нет» или «данные корректны» сами по себе не объясняют расхождение.
Как правильно: приводите конкретные показатели, причины различий, реквизиты документов и результаты проверки. Ответ должен позволять инспектору понять логику учета.
Ошибка 6. Не учитывать формат ответа
Даже содержательно правильные пояснения могут быть представлены ненадлежащим способом, если для конкретного вида документов предусмотрен специальный формат.
Как правильно: проверьте требования к электронному документообороту и способу подачи до отправки. Для пояснений к декларации по НДС действует специальный электронный формат.
Ошибка 7. Не сохранять подтверждение отправки
Если возникнет спор о соблюдении срока, отсутствие подтверждений усложнит защиту позиции компании.
Как правильно: храните требование, подготовленный ответ, приложения, квитанции и подтверждения отправки в одном электронном архиве.
Что будет, если не ответить на требование налоговой
Последствия зависят от того, что именно запросила инспекция и на каком основании.
Непредставление истребованных документов в установленных случаях может повлечь налоговую ответственность по статье 126 НК РФ. Непредставление пояснений и непредставление документов — разные ситуации, поэтому необходимо учитывать конкретную норму и состав нарушения.
Если компания не объяснит выявленные расхождения, инспекция продолжит проверку на основании имеющихся у нее сведений. При установлении нарушения возможны дальнейшие контрольные действия, составление акта и принятие решения по результатам проверки.
Не стоит считать, что отсутствие ответа автоматически означает доначисление налога. Но и рассчитывать, что инспекция самостоятельно разберется в ситуации без пояснений, рискованно.
Если срок пропущен, не нужно отказываться от подготовки ответа. Следует как можно быстрее оценить ситуацию, представить необходимые пояснения или документы, если это еще возможно, и сохранить подтверждение отправки. Поздняя подача не устраняет факт нарушения срока, но помогает снизить риски дальнейших вопросов и доначислений.
Чек-лист главбуха перед отправкой ответа в ФНС
Перед тем как направить ответ на требование налоговой, проверьте каждый пункт:
Установлено основание требования и определен срок ответа.
Проверены декларация, регистры учета и первичные документы.
Выяснена причина каждого существенного расхождения.
Определено, нужны пояснения, документы, корректировка учета или уточненная декларация.
Все выводы подтверждаются документами.
В пояснениях нет противоречий с отчетностью и приложениями.
Соблюдены требования к формату и способу представления.
Сохранены отправленный комплект и подтверждение приема.
Такой алгоритм помогает сделать ответ обоснованным и снизить вероятность повторных вопросов из-за неполных или противоречивых пояснений.
Частые вопросы об ответах на требования ФНС
Сколько дней дается на ответ на требование ФНС?
Единого срока для всех требований нет. Пояснения по пункту 3 статьи 88 НК РФ при камеральной проверке представляют в течение пяти рабочих дней со дня получения требования. Документы, истребованные в ходе проверки по статье 93 НК РФ, — в течение 10 дней. По статье 93.1 НК РФ контрагент представляет документы в течение пяти дней, если требование связано с проверкой, или 10 дней, если оно направлено вне рамок проверки.
Можно ли ответить на требование налоговой в свободной форме?
Это зависит от вида требования и запрашиваемых сведений. Пояснения к декларации можно представить письменно, почтой или по ТКС с электронной подписью. Для отдельных видов электронных пояснений, в том числе к декларации по НДС, установлен специальный формат. Перед отправкой необходимо проверить применимые требования к форме и способу представления.
Нужно ли подавать уточненную декларацию, если налоговая обнаружила расхождение?
Не всегда. Сначала следует проверить данные и установить причину расхождения. Если декларация составлена верно, может быть достаточно обоснованных пояснений. Если выявлена ошибка, необходимо оценить необходимость корректировки отчетности и подать уточненную декларацию.
Что делать, если требование ФНС непонятно?
Внимательно изучите его правовое основание, предмет запроса, период и перечень документов. Затем сопоставьте запрос с отчетностью и учетными данными. Если содержание требования вызывает сомнения, оцените правомерность запроса и при необходимости получите профессиональную правовую консультацию.
Как главбуху уверенно работать с требованиями ФНС
Ответы на требования налоговой — лишь одна из задач главного бухгалтера. Чтобы справляться с ними уверенно, важно понимать не только порядок отправки документов, но и логику бухгалтерского и налогового учета, правила подготовки отчетности, работу в 1С и последствия ошибок для компании.
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