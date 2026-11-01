Налоговая реформа 2027: НДС 22%, НДФЛ и новые штрафы, что нужно знать бухгалтеру

Налоговая реформа 2027: что уже действует, а что пока обсуждается
Не все изменения, о которых пишут в новостях, начнут действовать именно с 1 января 2027 года. Например, основная ставка НДС 22% применяется с 1 января 2026 года, а поправки по НДФЛ и налоговым штрафам из законопроекта № 617-9 на момент подготовки статьи еще не стали обязательными правилами.
Изменение
Статус
Что делать бухгалтеру
Основная ставка НДС 22%
Действует с 1 января 2026 года
Проверить ставки в документах, договорах и 1С
Освобождение от НДС для бизнеса на УСН
Действуют условия, зависящие от доходов
Проверить доходы за 2026 год и оценить обязанности на 2027 год
Прогрессивная шкала НДФЛ для дополнительных совокупностей налоговых баз
Предлагается законопроектом № 617-9
Изучить проект и оценить возможные последствия для выплат физлицам
Увеличение отдельных налоговых штрафов
Предлагается законопроектом № 617-9
Проверить соблюдение сроков и требований действующего законодательства
НДС на товары электронной торговли из третьих стран
Предлагается с 2027 года
Отслеживать окончательные правила для маркетплейсов и участников трансграничной торговли
Изменения по имущественным налогам
Отдельные предложения включены в пакет поправок
Проверить, какие положения затрагивают конкретные объекты и категории налогоплательщиков
Изменения по взносам на травматизм
Требуют отдельной проверки по тексту соответствующих поправок
Не менять порядок начисления и уплаты без подтверждения действующей нормой
Главный принцип подготовки к реформе: сначала проверить действующую редакцию закона, затем определить дату вступления конкретной нормы в силу и только после этого менять учетные алгоритмы.
НДС 22%: что проверить перед 2027 годом
Основная ставка НДС повышена с 20% до 22% с 1 января 2026 года. Для бухгалтерии это уже действующее правило, а не нововведение следующего года.
При определении ставки важна дата реализации: отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг или передачи имущественных прав. Дата оплаты или заключения договора сама по себе не позволяет продолжать применять прежнюю ставку к реализации, которая облагается по новым правилам.
Это особенно важно для договоров, заключенных до повышения НДС, но исполняемых в 2026 году и позднее.
Чек-лист по НДС
Что проверить
Какие действия выполнить
Договоры с покупателями
Проверить условия о цене, включении НДС и порядке расчетов
Договоры с поставщиками
Уточнить порядок расчетов и документального подтверждения налога
Отгрузки и авансы
Проверить даты операций и корректность начисления НДС
Счета-фактуры
Убедиться в правильности ставки, суммы налога и реквизитов
Настройки 1С
Проверить применяемые ставки, документы реализации и учетные регистры
Книги покупок и продаж
Сверить данные с первичными документами
Декларация по НДС
Проверить контрольные соотношения и соответствие данных учета
Если договор заключен до повышения ставки, а отгрузка происходит после изменения правил, бухгалтеру нужно оценить условия договора и корректно определить сумму налога. При необходимости следует согласовать с контрагентом изменение цены или порядок расчетов.
НДС при УСН: какой доход контролировать в 2026 году
Для организаций и ИП на упрощенной системе налогообложения важно проверить доходы за 2026 год. Именно они влияют на право применять освобождение от НДС в 2027 году.
По действующим правилам порог доходов для освобождения от НДС составляет 20 млн рублей. Этот уровень сохранен на 2027–2029 годы.
Если доходы за 2026 год не превысят 20 млн рублей, налогоплательщик на УСН при соблюдении установленных условий сможет применять освобождение от НДС с 1 января 2027 года. Если лимит превышен в течение 2026 года, обязанность исчислять НДС возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Ситуация
Что это означает
Доходы за 2026 год не превышают 20 млн рублей
При соблюдении условий действует освобождение от НДС с 1 января 2027 года
Доходы превысили 20 млн рублей в течение 2026 года
НДС нужно исчислять с 1-го числа следующего месяца
Компания уже применяет НДС
Необходимо проверить используемую ставку, право на вычеты и порядок отчетности
Доходы приближаются к лимиту
Стоит заранее рассчитать налоговую нагрузку и проверить договоры
Для определения порога учитываются доходы в соответствии с правилами УСН, в том числе доходы от реализации и внереализационные доходы. Поэтому ориентироваться только на поступления по расчетному счету или бухгалтерскую выручку без проверки правил Налогового кодекса не следует.
Освобождение для отвечающих условиям плательщиков УСН применяется автоматически: отдельное уведомление в налоговый орган не требуется.
НДФЛ в 2027 году: что предлагают изменить
Одно из обсуждаемых направлений законопроекта № 617-9 — изменение порядка налогообложения ряда доходов физических лиц.
В проекте предлагается распространить прогрессивную шкалу НДФЛ от 13% до 22% на дополнительные совокупности налоговых баз, в том числе на отдельные пассивные доходы. Среди затрагиваемых категорий — дивиденды, проценты по вкладам и доходы от продажи имущества.
Но здесь важно не упрощать содержание законопроекта. Формулировка «все доходы физлица объединят в одну базу» не отражает предложенный механизм полностью. В тексте проекта предусмотрено разграничение совокупностей налоговых баз, поэтому нельзя автоматически утверждать, что зарплата и дивиденды будут складываться и облагаться по одной общей шкале.
Для бухгалтера это имеет практическое значение: налоговые последствия зависят от вида дохода, размера налоговой базы, статуса физлица и окончательной редакции закона.
Что стоит проверить работодателям и собственникам бизнеса
Направление
Что нужно учесть
Заработная плата
Продолжать применять действующие правила расчета НДФЛ до вступления новых норм в силу
Дивиденды
Отдельно оценить выплаты участникам и акционерам с учетом предлагаемых изменений
Проценты по вкладам
Не смешивать порядок налогообложения банковских доходов с расчетом зарплатного НДФЛ
Продажа имущества
Следить за предложениями по объединению соответствующих налоговых баз и переходными правилами
Несколько источников дохода
Проверить, предполагает ли окончательный закон самостоятельный расчет налоговыми агентами и последующий перерасчет налоговым органом
До окончательного принятия поправок не следует менять настройки расчета НДФЛ в зарплатной программе только на основании публикаций о законопроекте.
Если изменения будут приняты, бухгалтеру нужно будет изучить не только новые ставки, но и правила формирования налоговых баз, обязанности налоговых агентов, порядок перерасчета и дату вступления норм в силу.
Налоговые штрафы: почему важно следить за вторым чтением
Законопроект № 617-9 предусматривает увеличение ряда налоговых штрафов и введение новых санкций. В публикациях о проекте, в частности, приводятся предложения увеличить минимальный штраф за непредставление декларации с 1 000 до 2 600 рублей и установить штраф за несообщение о создании отдельных обособленных подразделений.
Однако это предложения законопроекта, а не автоматически действующие размеры санкций. До принятия закона и вступления соответствующих норм в силу применять их как обязательные правила нельзя.
При этом внутренний контроль имеет смысл усилить уже сейчас — независимо от будущего решения законодателя.
Что проверить
Зачем
Сроки сдачи деклараций и расчетов
Снизить риск просрочек
Своевременность уплаты налогов
Предотвратить задолженность и начисление пеней
Представление сведений в налоговые органы
Выявить пропущенные обязанности
Данные об обособленных подразделениях
Проверить соблюдение действующих требований
Внутренний налоговый календарь
Назначить ответственных и установить напоминания
Обмен документами с инспекцией
Не пропустить требования и сроки ответа
Практический вывод: не нужно ждать повышения штрафов, чтобы наладить налоговый контроль. Если новые санкции будут приняты, качественно организованные процессы помогут быстрее адаптироваться к требованиям.
НДС на зарубежные интернет-покупки: что предлагают изменить
Еще один важный блок законопроекта № 617-9 — налогообложение товаров электронной торговли, которые физические лица приобретают у продавцов из третьих стран.
Проект предусматривает введение НДС по ставке 22% для определенных товаров электронной торговли, а также возложение обязанностей налогового агента на электронные торговые площадки в предусмотренных законопроектом случаях.
Это направление важно прежде всего для маркетплейсов, посредников и участников трансграничной электронной торговли. Для обычного покупателя изменения могут отразиться на конечной цене товара, но конкретный порядок будет зависеть от окончательной редакции закона и условий применения новых правил.
Кого касается
Что отслеживать
Электронные торговые площадки
Обязанности налогового агента, порядок расчета и уплаты НДС
Продавцы из третьих стран
Требования к реализации товаров российским покупателям
Посредники и участники электронной торговли
Порядок документального оформления операций
Бухгалтеры маркетплейсов
Отражение налога в учете и проверка отчетных данных
До принятия поправок не стоит заранее внедрять новый порядок налогообложения в учетную систему. Но компаниям, работающим с электронной торговлей, полезно оценить, какие договоры, интеграции и процессы могут потребовать доработки.
Имущественные налоги: какие изменения нужно отслеживать
В законопроекте и сопутствующих обсуждениях налоговой политики рассматриваются отдельные изменения, затрагивающие имущественные налоги. При этом предложения по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц не означают, что у всех организаций автоматически изменится расчет налога на имущество.
Например, предложения об отмене повышающих коэффициентов для отдельных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство относятся к конкретным условиям и категориям объектов. Их нельзя переносить на все земельные участки или имущество организаций.
Бухгалтеру следует действовать адресно:
составить перечень земельных участков, объектов недвижимости и транспортных средств, по которым организация уплачивает налоги;
проверить действующие правила определения налоговой базы и применяемые ставки;
установить, какие именно поправки относятся к объектам компании;
проверить региональные и муниципальные нормы в применимой части;
дождаться окончательного текста закона, если изменение пока находится на стадии проекта.
Такой подход позволит избежать лишних корректировок и не смешивать налоги организаций с налогами физических лиц.
Взносы на травматизм: не внедрять неподтвержденные изменения
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний регулируются отдельными нормами. В связи с обсуждением налоговой реформы бухгалтеру стоит проверить, какие изменения действительно предусмотрены соответствующими законопроектами и приняты ли они.
Если официальные материалы не подтверждают конкретную поправку, не следует утверждать, что тарифы, порядок расчета или сроки уплаты взносов обязательно изменятся с 2027 года.
Пока можно проверить:
правильность применяемого тарифа;
наличие оснований для льгот или скидок, если они предусмотрены;
корректность начислений и отражения выплат работникам;
своевременность представления отчетности и уплаты взносов;
актуальность внутренних регламентов.
После публикации окончательного закона необходимо отдельно оценить его влияние на расчет взносов и обязанности работодателя.
Как подготовить 1С, договоры и налоговый календарь
Чтобы налоговая реформа не привела к авральной работе в январе, разделите подготовку на проверку действующих правил и планирование возможных изменений.
Направление
Что сделать до конца 2026 года
1С и учетная система
Проверить обновления программы, настройки НДС и корректность расчетов
Налоговый учет
Сверить алгоритмы с действующей редакцией Налогового кодекса
Договоры
Проверить условия о цене, налогах и порядке расчетов
НДФЛ
Проанализировать виды выплат физлицам и определить, какие изменения могут затронуть компанию
УСН
Рассчитать доходы за год и проверить право на освобождение от НДС
Налоговый календарь
Установить контрольные даты, напоминания и ответственных
Обособленные подразделения
Проверить соблюдение действующих требований к постановке на учет и уведомлениям
Учетная политика
Определить, какие положения могут потребовать корректировки после принятия поправок
Не нужно внедрять проектные нормы до появления правового основания. Лучше заранее подготовить перечень изменений, назначить ответственных и после принятия закона оперативно обновить учетные процессы.
Как бухгалтеру подготовиться к налоговой реформе: план действий
В ноябре 2026 года:
Изучить актуальный текст законопроекта № 617-9 и следить за его рассмотрением.
Проверить НДС 22% в договорах, первичных документах и 1С.
Рассчитать доходы за 2026 год для определения права на освобождение от НДС при УСН.
Провести проверку сроков отчетности, уплаты налогов и представления сведений в налоговые органы.
В декабре 2026 года:
Проверить окончательную редакцию принятых поправок и даты вступления в силу.
Определить, какие изменения затрагивают НДФЛ, имущественные налоги, взносы и деятельность компании.
Подготовить изменения в настройках программ и внутренних регламентах только для подтвержденных норм.
Обновить налоговый календарь и распределить обязанности между сотрудниками бухгалтерии.
В начале 2027 года:
Применять новые правила с даты, предусмотренной соответствующим законом.
Проверить первые расчеты и отчетные документы после вступления изменений в силу.
Курсы для бухгалтеров: как обновить знания к 2027 году
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При выборе профильных вебинаров по налоговой реформе проверяйте дату проведения и актуальность программы: содержание должно учитывать окончательную редакцию законодательства, а не только первоначальный законопроект.
Главное: что бухгалтеру сделать до 2027 года
Перед завершением года проверьте основные пункты:
Проверить действующий порядок применения НДС 22%.
Рассчитать доходы за 2026 год и определить право на освобождение от НДС при УСН в 2027 году.
Изучить актуальный статус законопроекта № 617-9.
Отдельно оценить предложения по НДФЛ, налоговым штрафам и НДС на товары электронной торговли из третьих стран.
Проверить, какие положения об имущественных налогах и взносах на травматизм действительно относятся к компании.
Проверить настройки 1С, договоры и налоговый календарь.
После принятия закона обновить учетные процессы в соответствии с датами вступления норм в силу.
При необходимости выбрать профильное обучение для повышения квалификации.
Налоговая реформа 2027 года требует от бухгалтера не только знания новых правил, но и умения отличать действующее законодательство от предложений. Подготовка заранее поможет избежать ошибок в расчетах, снизить риск штрафов и организовать переход на новые правила без авралов.
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