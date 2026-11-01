Налоговая реформа 2027: НДС 22%, НДФЛ и новые штрафы, что нужно знать бухгалтеру

НДС при УСН: какой доход контролировать в 2026 году

Для организаций и ИП на упрощенной системе налогообложения важно проверить доходы за 2026 год. Именно они влияют на право применять освобождение от НДС в 2027 году.

По действующим правилам порог доходов для освобождения от НДС составляет 20 млн рублей. Этот уровень сохранен на 2027–2029 годы.

Если доходы за 2026 год не превысят 20 млн рублей, налогоплательщик на УСН при соблюдении установленных условий сможет применять освобождение от НДС с 1 января 2027 года. Если лимит превышен в течение 2026 года, обязанность исчислять НДС возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.

Ситуация Что это означает Доходы за 2026 год не превышают 20 млн рублей При соблюдении условий действует освобождение от НДС с 1 января 2027 года Доходы превысили 20 млн рублей в течение 2026 года НДС нужно исчислять с 1-го числа следующего месяца Компания уже применяет НДС Необходимо проверить используемую ставку, право на вычеты и порядок отчетности Доходы приближаются к лимиту Стоит заранее рассчитать налоговую нагрузку и проверить договоры

Для определения порога учитываются доходы в соответствии с правилами УСН, в том числе доходы от реализации и внереализационные доходы. Поэтому ориентироваться только на поступления по расчетному счету или бухгалтерскую выручку без проверки правил Налогового кодекса не следует.

Освобождение для отвечающих условиям плательщиков УСН применяется автоматически: отдельное уведомление в налоговый орган не требуется.