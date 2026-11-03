Налоговая реформа 2027: новые ФСБУ, НДС и кадровые изменения. Как бухгалтеру подготовиться заранее и избежать ошибок?

Это комплексный курс повышения квалификации для бухгалтеров, главных бухгалтеров, кадровых специалистов, предпринимателей и руководителей, которым важно заранее подготовиться к изменениям и организовать работу по новым правилам.
Налоговая реформа 2027: какие изменения ждут бухгалтеров и бизнес?
2027 год принесет сразу несколько важных изменений в бухгалтерском учете, налогообложении и кадровой работе. Причем затронут они не только крупные организации, но и малый бизнес, индивидуальных предпринимателей и компании на УСН.
Среди ключевых нововведений — два новых федеральных стандарта бухгалтерского учета, изменения в налоговом администрировании, новые требования к учетной политике и корректировка отдельных кадровых процессов.
1. Новые ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы»
С отчетности за 2027 год организации должны применять новые федеральные стандарты:
ФСБУ 9/2025 «Доходы» — устанавливает обновленные правила признания, оценки и раскрытия информации о доходах.
ФСБУ 10/2026 «Расходы» — регулирует порядок признания, оценки и раскрытия информации о расходах.
Привычные ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 перестают применяться с 1 января 2027 года в отношении учета по новым правилам.
Для бухгалтеров это не просто замена названий документов. Потребуется разобраться в новых принципах учета доходов и расходов, оценить влияние стандартов на действующие хозяйственные операции и внести необходимые изменения в учетную политику.
2. Изменения в НДС и налоговом учете
Налоговая нагрузка и правила работы с НДС остаются одними из самых важных вопросов для бизнеса.
С 2026 года основная ставка НДС составляет 22%. Для плательщиков УСН также действуют новые правила освобождения от НДС и выбора налоговых ставок.
В 2027 году важно правильно оценивать налоговые последствия операций, контролировать доходы, учитывать особенности применения НДС и корректно рассчитывать обязательства перед бюджетом.
Особое внимание потребуется уделить налоговой нагрузке компаний, работающих на разных системах налогообложения.
3. Новые правила налогового администрирования
Изменения затронут и взаимодействие бизнеса с ФНС.
В частности, меняются отдельные механизмы расчета имущественных налогов, порядок представления налоговой отчетности и контроля обязательств.
Бухгалтерам необходимо понимать, какие действия теперь выполняет налоговая инспекция самостоятельно, какие обязанности сохраняются за налогоплательщиком и как проверять корректность расчетов.
4. Кадровые изменения в 2027 году
Не останется в стороне и кадровый учет.
В числе тем, которые необходимо учитывать работодателям:
новый МРОТ и индексация заработной платы;
изменения в организации рабочего времени;
правила увольнения и ученичества;
особенности работы с иностранными гражданами и высококвалифицированными специалистами;
цифровизация воинского учета;
защита персональных данных работников.
Бухгалтеру и кадровику важно своевременно проверить локальные нормативные акты, трудовые договоры и внутренние документы компании.
Основные изменения и задачи для специалистов
Направление
Что меняется
Что нужно сделать
Бухгалтерский учет
Новые ФСБУ 9/2025 и 10/2026
Пересмотреть подходы к учету доходов и расходов
Учетная политика
Необходимость адаптации к новым стандартам
Подготовить учетную политику на 2027 год
НДС и налоги
Изменения налоговых правил и администрирования
Проверить налоговую нагрузку и настройки учета
Кадровый учет
Новые требования к отдельным кадровым процессам
Проверить документы и процедуры
Работа с ФНС
Изменения механизмов налогового контроля
Пересмотреть порядок взаимодействия с инспекцией
Персональные данные
Новые требования и риски при обработке данных
Проверить процессы защиты персональных данных
Именно поэтому подготовку к 2027 году лучше начинать заранее, а не ждать первых отчетных периодов по новым правилам.
Почему бухгалтеру важно подготовиться к изменениям заранее?
Когда законодательство меняется сразу в нескольких направлениях, недостаточно прочитать отдельную новость или посмотреть короткий вебинар.
Важно понимать взаимосвязь изменений и знать, как применять новые нормы в конкретных рабочих ситуациях.
Например, новые ФСБУ потребуют пересмотреть учетные процессы, а налоговые изменения могут повлиять на расчеты с контрагентами, налоговую нагрузку и финансовое планирование.
Если в компании несколько подразделений, дополнительно потребуется согласовать действия бухгалтерии, кадровой службы, финансового отдела и руководства.
Подготовка к 2027 году — это не только изучение новых законов, но и практическая перестройка работы компании.
Чтобы облегчить этот процесс, «Клерк» разработал комплексный курс, в котором собраны ключевые изменения и инструменты для их внедрения.
Курс «Налоговая реформа — 2027: учет, налоги, кадры, ИИ» от «Клерка»
Курс «Налоговая реформа — 2027: учет, налоги, кадры, ИИ» — это практическое обучение, которое поможет разобраться в законодательных изменениях и подготовить компанию к работе с 1 января 2027 года.
Программа объединяет несколько направлений:
налоговую реформу и новые правила налогообложения;
бухгалтерский учет и новые ФСБУ;
НДС на ОСНО и УСН;
НДФЛ и страховые взносы;
кадровые изменения;
воинский учет и защиту персональных данных;
работу с ФНС и маркетплейсами;
использование искусственного интеллекта и цифровых инструментов.
Главная особенность программы — ориентация на практическое применение знаний. Слушатели получают не только объяснения законодательных изменений, но и инструменты, которые можно использовать в работе.
Что вы получите во время обучения?
Инструмент
Для чего пригодится
Карта налоговой реформы — 2027
Чтобы разобраться в принятых изменениях и отслеживать нормы, которые еще обсуждаются
Калькулятор налоговой нагрузки — 2027
Чтобы оценивать налоговую нагрузку и проверять различные сценарии
Шаблоны учетной политики на 2027 год
Чтобы подготовить учетные документы к новым правилам
Чек-листы и практические материалы
Чтобы проверить готовность компании к изменениям
Шаблоны кадровых документов
Чтобы адаптировать кадровые процессы
Рекомендации по работе с ФНС
Чтобы снизить риски при взаимодействии с налоговыми органами
Дорожная карта компании на 2027 год
Чтобы распределить задачи между подразделениями и организовать переход на новые правила
Это особенно удобно для специалистов, которым важно не просто узнать о законодательных изменениях, а понимать, что конкретно нужно сделать в своей компании.
Чему научитесь на курсе?
Программа построена так, чтобы охватить основные направления предстоящих изменений.
Налоговый учет и налогообложение
Вы разберетесь в изменениях по НДС на ОСНО и УСН, НДФЛ, страховым взносам и налогу на прибыль. Научитесь оценивать налоговую нагрузку и учитывать новые требования при планировании работы компании.
Новые ФСБУ и учетная политика
Изучите ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы». Разберетесь, как подготовить учетную политику на 2027 год и адаптировать бухгалтерский учет к новым требованиям.
Кадровый учет
Изучите изменения по МРОТ, индексации заработной платы, рабочему времени, увольнениям и ученичеству. Разберетесь в особенностях работы с иностранными гражданами, отдельными категориями сотрудников и цифровым воинским учетом.
Защита бизнеса и персональных данных
Получите рекомендации по работе с персональными данными, взаимодействию с ФНС и минимизации рисков при проверках.
Искусственный интеллект и цифровые инструменты
Познакомитесь с законодательными требованиями к регулированию ИИ и особенностями его применения в профессиональной деятельности.
Кому подойдет курс?
Программа рассчитана не только на бухгалтеров. Изменения 2027 года затрагивают разные подразделения бизнеса, поэтому обучение будет полезно нескольким категориям специалистов.
Кому подойдет
Какая польза от обучения
Бухгалтерам
Разобраться в новых ФСБУ, налогах и правилах учета
Главным бухгалтерам
Подготовить учетную политику и оценить налоговую нагрузку компании
Бухгалтерам-аутсорсерам
Консультировать клиентов по изменениям и предупреждать о рисках
Налоговым консультантам
Расширить экспертизу и подготовиться к вопросам клиентов
Кадровым специалистам
Адаптировать кадровые документы и процессы
ИП и владельцам бизнеса
Понять влияние изменений на финансовые результаты и работу компании
Руководителям
Организовать подготовку подразделений к новым требованиям
Если вы отвечаете за учет, налоги или кадровые процессы, этот курс поможет систематизировать знания и увидеть общую картину предстоящих изменений.
Как проходит обучение на «Клерке»?
Обучение проходит полностью дистанционно. Не нужно ездить на занятия или подстраиваться под жесткое расписание.
Основные характеристики программы:
продолжительность — 3 месяца;
рекомендуемая нагрузка — 1–2 часа в день;
формат — видеоуроки, конспекты, тесты и практические материалы;
доступны онлайн-встречи с преподавателями;
можно задавать вопросы экспертам в чате;
предусмотрены калькуляторы, шаблоны и чек-листы.
По итогам обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации. Данные о документе вносятся в ФИС ФРДО.
Объем программы — 24 академических часа.
Кроме того, на странице курса предусмотрены дополнительные карьерные возможности: разбор резюме, консультации по поиску работы и подборка подходящих вакансий.
Почему стоит записаться сейчас?
До 1 января 2027 года остается совсем немного времени. При этом подготовить учетную политику, разобраться в новых стандартах, проверить налоговую нагрузку и адаптировать кадровые процессы за несколько дней будет непросто.
Чем раньше вы начнете обучение, тем больше времени останется на изучение изменений и подготовку компании.
Сейчас на странице курса действует цена предпродажи:
Условие
Информация
Название
Налоговая реформа — 2027: учет, налоги, кадры, ИИ
Стоимость на предпродаже
12 900 ₽
Цена после старта продаж
19 900 ₽
Выгода
35%
Начало обучения
10 декабря 2026 года
Продолжительность
3 месяца
Нагрузка
1–2 часа в день
Итоговый документ
Удостоверение о повышении квалификации
Также предусмотрены варианты оплаты частями и рассрочка, в том числе с нулевым первым платежом. Для оплаты доступны различные способы, включая оплату от работодателя.
При наличии права на социальный налоговый вычет можно вернуть часть расходов на обучение.
Перед покупкой можно ознакомиться с программой и обратиться за бесплатной консультацией.
Подготовьтесь к налоговой реформе 2027 года вместе с «Клерком»
Новые правила — это не повод для паники, если начать подготовку заранее.
Разобраться в ФСБУ, налоговых изменениях, кадровых требованиях и новых инструментах гораздо проще, когда вся необходимая информация собрана в одной программе и объясняется практикующими экспертами.
Курс «Налоговая реформа — 2027: учет, налоги, кадры, ИИ» поможет систематизировать знания, оценить предстоящие изменения и подготовить план действий для компании.
Не откладывайте подготовку на последний момент. Изучите программу, воспользуйтесь ценой предпродажи и начните готовиться к новому отчетному году уже сейчас.
Пусть 2027 год начнется не с поиска ответов на срочные вопросы, а с уверенной и подготовленной работы!