Налоговая реформа 2027: новые ФСБУ, НДС и кадровые изменения. Как бухгалтеру подготовиться заранее и избежать ошибок?

Это комплексный курс повышения квалификации для бухгалтеров, главных бухгалтеров, кадровых специалистов, предпринимателей и руководителей, которым важно заранее подготовиться к изменениям и организовать работу по новым правилам.

Налоговая реформа 2027: какие изменения ждут бухгалтеров и бизнес?

2027 год принесет сразу несколько важных изменений в бухгалтерском учете, налогообложении и кадровой работе. Причем затронут они не только крупные организации, но и малый бизнес, индивидуальных предпринимателей и компании на УСН. Среди ключевых нововведений — два новых федеральных стандарта бухгалтерского учета, изменения в налоговом администрировании, новые требования к учетной политике и корректировка отдельных кадровых процессов.

1. Новые ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы»

С отчетности за 2027 год организации должны применять новые федеральные стандарты: ФСБУ 9/2025 «Доходы» — устанавливает обновленные правила признания, оценки и раскрытия информации о доходах.

ФСБУ 10/2026 «Расходы» — регулирует порядок признания, оценки и раскрытия информации о расходах. Привычные ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 перестают применяться с 1 января 2027 года в отношении учета по новым правилам. Для бухгалтеров это не просто замена названий документов. Потребуется разобраться в новых принципах учета доходов и расходов, оценить влияние стандартов на действующие хозяйственные операции и внести необходимые изменения в учетную политику.

2. Изменения в НДС и налоговом учете

Налоговая нагрузка и правила работы с НДС остаются одними из самых важных вопросов для бизнеса. С 2026 года основная ставка НДС составляет 22%. Для плательщиков УСН также действуют новые правила освобождения от НДС и выбора налоговых ставок. В 2027 году важно правильно оценивать налоговые последствия операций, контролировать доходы, учитывать особенности применения НДС и корректно рассчитывать обязательства перед бюджетом. Особое внимание потребуется уделить налоговой нагрузке компаний, работающих на разных системах налогообложения.

3. Новые правила налогового администрирования

Изменения затронут и взаимодействие бизнеса с ФНС. В частности, меняются отдельные механизмы расчета имущественных налогов, порядок представления налоговой отчетности и контроля обязательств. Бухгалтерам необходимо понимать, какие действия теперь выполняет налоговая инспекция самостоятельно, какие обязанности сохраняются за налогоплательщиком и как проверять корректность расчетов.

4. Кадровые изменения в 2027 году

Не останется в стороне и кадровый учет. В числе тем, которые необходимо учитывать работодателям: новый МРОТ и индексация заработной платы;

изменения в организации рабочего времени;

правила увольнения и ученичества;

особенности работы с иностранными гражданами и высококвалифицированными специалистами;

цифровизация воинского учета;

защита персональных данных работников. Бухгалтеру и кадровику важно своевременно проверить локальные нормативные акты, трудовые договоры и внутренние документы компании.

Основные изменения и задачи для специалистов