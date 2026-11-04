В честь Дня народного единства «Клерк» предлагает пройти курс «Десять новых ФСБУ 2027» по специальной праздничной цене
Бухгалтерам важно не просто знать названия новых ФСБУ, а понимать, как применять их в комплексе: учитывать доходы и расходы, оформлять документы, проводить инвентаризацию, отражать аренду и формировать отчетность. На курсе «Десять новых ФСБУ 2027» собраны все ключевые темы — от документооборота до новых правил признания доходов и расходов.
Праздничные цены на обучение
В честь 4 ноября стоимость обучения стала ниже. Выбрать можно один из трех тарифов — в зависимости от того, какие дополнительные возможности нужны:
Тариф
Стоимость
Что входит
Базовый
10 900 ₽ вместо 25 900 ₽
Полная программа, 10 интерактивных тренажеров, ответы экспертов
Эксперт
13 500 ₽ вместо 36 001 ₽
Все материалы курса, зачет 40 часов ИПБ России и 2 консультации с экспертом
Комфортный
19 231 ₽ вместо 38 850 ₽
Все материалы курса и доступ к пройденным материалам на 1 год
Скидки по тарифам достигают 63%.
Что изучат участники
Курс помогает разобраться во всех десяти федеральных стандартах бухгалтерского учета и понять, как применять их в ежедневной работе.
В программе:
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»;
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»;
ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»;
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;
ФСБУ 9/2025 «Доходы»;
ФСБУ 10/2026 «Расходы».
Особое внимание уделяется новым правилам учета доходов и расходов, их взаимосвязи и переходу на обновленные требования. Участники научатся актуализировать учетную политику, отражать операции в 1С, учитывать активы и аренду, оформлять документы и готовить бухгалтерскую отчетность.
Практика вместо одной теории
В курс включены 10 интерактивных тренажеров. Они помогают закрепить знания на рабочих ситуациях: рассчитать себестоимость и обесценение, проверить документы, провести инвентаризацию, рассчитать обязательства по аренде, найти ошибки в отчетности и правильно признать выручку.
Также участники получают видеоуроки, конспекты, тесты, таблицы и материалы для скачивания. В процессе обучения можно задавать вопросы преподавателям и разбирать сложные рабочие ситуации в чате.
Преподаватели курса — Вера Сокуренко, кандидат экономических наук, доцент и аттестованный преподаватель ИПБ России, и Адиль Кудьяров, сертифицированный преподаватель по 1С с опытом автоматизации учета более 15 лет.
Кому подойдет обучение
Курс рассчитан на бухгалтеров и главных бухгалтеров, которым нужно систематизировать знания по ФСБУ, разобраться в последних изменениях и подготовить учетную политику.
Обучение также будет полезно специалистам, которые хотят увереннее работать в 1С, грамотно организовать документооборот и инвентаризацию, а также снизить риск ошибок при подготовке отчетности.
Как проходит курс
Обучение дистанционное: заниматься можно в удобное время, без поездок и обязательного подключения к онлайн-лекциям. Продолжительность — 3 месяца, рекомендуемая нагрузка — 1–2 часа в день. Начать обучение можно сразу после оплаты.
После успешного завершения курса выдается удостоверение о повышении квалификации на 170 академических часов. Сведения о документе вносятся в государственный реестр ФИС ФРДО.
Воспользуйтесь праздничным предложением
День народного единства — хороший повод инвестировать в профессиональное развитие. Тем более что комплексное знание ФСБУ помогает не только соблюдать требования законодательства, но и выстраивать надежную систему бухгалтерского учета.
Выберите подходящий тариф и пройдите курс «Десять новых ФСБУ 2027» по праздничной цене.