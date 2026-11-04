В честь Дня народного единства «Клерк» предлагает пройти курс «Десять новых ФСБУ 2027» по специальной праздничной цене

Бухгалтерам важно не просто знать названия новых ФСБУ, а понимать, как применять их в комплексе: учитывать доходы и расходы, оформлять документы, проводить инвентаризацию, отражать аренду и формировать отчетность. На курсе «Десять новых ФСБУ 2027» собраны все ключевые темы — от документооборота до новых правил признания доходов и расходов.

Праздничные цены на обучение

В честь 4 ноября стоимость обучения стала ниже. Выбрать можно один из трех тарифов — в зависимости от того, какие дополнительные возможности нужны:

Тариф Стоимость Что входит Базовый 10 900 ₽ вместо 25 900 ₽ Полная программа, 10 интерактивных тренажеров, ответы экспертов Эксперт 13 500 ₽ вместо 36 001 ₽ Все материалы курса, зачет 40 часов ИПБ России и 2 консультации с экспертом Комфортный 19 231 ₽ вместо 38 850 ₽ Все материалы курса и доступ к пройденным материалам на 1 год

Скидки по тарифам достигают 63%.

Что изучат участники

Курс помогает разобраться во всех десяти федеральных стандартах бухгалтерского учета и понять, как применять их в ежедневной работе.

В программе:

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»;

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»;

ФСБУ 5/2019 «Запасы»;

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»;

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;

ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;

ФСБУ 9/2025 «Доходы»;

ФСБУ 10/2026 «Расходы».

Особое внимание уделяется новым правилам учета доходов и расходов, их взаимосвязи и переходу на обновленные требования. Участники научатся актуализировать учетную политику, отражать операции в 1С, учитывать активы и аренду, оформлять документы и готовить бухгалтерскую отчетность.

Практика вместо одной теории

В курс включены 10 интерактивных тренажеров. Они помогают закрепить знания на рабочих ситуациях: рассчитать себестоимость и обесценение, проверить документы, провести инвентаризацию, рассчитать обязательства по аренде, найти ошибки в отчетности и правильно признать выручку.

Также участники получают видеоуроки, конспекты, тесты, таблицы и материалы для скачивания. В процессе обучения можно задавать вопросы преподавателям и разбирать сложные рабочие ситуации в чате.

Преподаватели курса — Вера Сокуренко, кандидат экономических наук, доцент и аттестованный преподаватель ИПБ России, и Адиль Кудьяров, сертифицированный преподаватель по 1С с опытом автоматизации учета более 15 лет.

Кому подойдет обучение

Курс рассчитан на бухгалтеров и главных бухгалтеров, которым нужно систематизировать знания по ФСБУ, разобраться в последних изменениях и подготовить учетную политику.

Обучение также будет полезно специалистам, которые хотят увереннее работать в 1С, грамотно организовать документооборот и инвентаризацию, а также снизить риск ошибок при подготовке отчетности.

Как проходит курс

Обучение дистанционное: заниматься можно в удобное время, без поездок и обязательного подключения к онлайн-лекциям. Продолжительность — 3 месяца, рекомендуемая нагрузка — 1–2 часа в день. Начать обучение можно сразу после оплаты.

После успешного завершения курса выдается удостоверение о повышении квалификации на 170 академических часов. Сведения о документе вносятся в государственный реестр ФИС ФРДО.

Воспользуйтесь праздничным предложением

День народного единства — хороший повод инвестировать в профессиональное развитие. Тем более что комплексное знание ФСБУ помогает не только соблюдать требования законодательства, но и выстраивать надежную систему бухгалтерского учета.

Выберите подходящий тариф и пройдите курс «Десять новых ФСБУ 2027» по праздничной цене.

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