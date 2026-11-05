Самозанятые в 2026 году: налоговые риски, проверки ФНС и работа с маркетплейсами

Что уже работает, а что только обсуждается
С января 2025 года ФНС проводит эксперимент по информационному взаимодействию с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркетом, Мегамаркетом и Авито. Его цель — проверять признаки налоговых рисков у продавцов, в том числе признаки неправомерного применения НПД.
С августа 2025 года налогоплательщикам, у которых выявлены такие признаки, направляют информационные письма. В них ФНС может сообщить о риске утраты права на НПД и/или неуплате налогов. Само письмо ещё не означает, что нарушение установлено: налогоплательщик вправе представить пояснения и документы через площадку либо напрямую в инспекцию.
29 октября 2026 года Госдума приняла в первом чтении законопроект № 617-9, внесённый Правительством РФ. В первоначальной редакции предполагалось расширить участие цифровых платформ в выявлении налоговых рисков продавцов: информирование о рисках, возможность дать пояснения и в отдельных случаях приостановить размещение карточек или приём заказов по поручению налогового органа.
При этом профильный комитет Госдумы рекомендовал при подготовке ко второму чтению исключить положения о возложении на маркетплейсы функций налогового контроля. Поправки принимаются до 12 ноября 2026 года, второе чтение запланировано на 19 ноября. До окончательного принятия закона эти механизмы действовать не будут.
Важно: информационный обмен ФНС с площадками уже идёт, а действующие ограничения НПД никуда не делись. Поэтому риски для самозанятых существуют уже сейчас — независимо от судьбы законопроекта.
Главные риски для самозанятых
1. Превышение лимита дохода
Плательщик НПД не может получить более 2,4 млн рублей дохода за календарный год. При превышении лимита право на применение режима утрачивается с даты превышения.
Учитывать нужно весь доход, относящийся к НПД: поступления от разных заказчиков, платформ и клиентов. Нельзя ориентироваться только на одну площадку или на остаток на счёте.
Пример: дизайнер получает оплату от двух компаний, частных клиентов и выполняет заказы через цифровую платформу. Каждая выплата кажется небольшой, но суммарный доход приближается к 2,4 млн рублей. Если не отслеживать поступления, превышение можно обнаружить слишком поздно.
2. Перепродажа товаров
Самозанятые не вправе применять НПД при перепродаже товаров и имущественных прав. Исключение — продажа имущества, которое использовалось для личных, домашних и иных подобных нужд.
Значит, нельзя закупать товары у поставщиков и продавать их через маркетплейс, оформляя выручку как доход самозанятого. А вот продавать товары собственного производства на НПД можно, если соблюдаются остальные условия режима.
ФНС отдельно обращает внимание на риск неправомерного применения НПД при перепродаже. Именно такие признаки могут стать основанием для информационного письма в рамках взаимодействия с цифровыми платформами.
3. Подмена трудовых отношений договором ГПХ
Компания или ИП могут законно работать с самозанятым по гражданско-правовому договору. Но договор не должен фактически заменять трудовые отношения.
Насторожить должны признаки, когда заказчик:
устанавливает обязательный график и требует постоянного присутствия на рабочем месте;
контролирует не результат, а сам процесс работы;
регулярно выплачивает фиксированную сумму независимо от результата;
предоставляет рабочее место, оборудование или включают исполнителя в штатную структуру.
Один признак сам по себе не означает автоматической переквалификации: налоговые органы оценивают совокупность обстоятельств. Но если отношения признают трудовыми, у заказчика могут возникнуть обязанности по НДФЛ, страховым взносам и иные последствия.
4. Ошибки в чеках «Мой налог»
Чек в приложении «Мой налог» — обязательный документ при расчётах плательщика НПД. Его нужно формировать при получении дохода, а при возврате денег — корректно отразить изменение в приложении.
Особого внимания требуют ситуации, когда:
деньги поступили, но чек не сформирован;
в чеке указана неверная сумма;
неверно выбран тип заказчика;
клиенту вернули деньги;
договор расторгнут или изменились условия сделки;
чек нужно аннулировать и сформировать новый.
Пример: заказчик перечислил самозанятому 30 000 рублей, а затем стороны договорились о частичном возврате 10 000 рублей. Возврат нужно правильно отразить в «Мой налог» — через корректировку или аннулирование чека и формирование нового документа, если это необходимо. Оставлять ошибочный чек без исправления рискованно.
Как ФНС выявляет риски
В рамках эксперимента ФНС анализирует сведения о деятельности продавцов цифровых платформ и выявляет признаки налоговых рисков. Для самозанятых особенно важны две ситуации:
доход превысил лимит 2,4 млн рублей;
человек применяет НПД при перепродаже товаров.
Если пришло информационное письмо, не игнорируйте его. Порядок действий такой:
Проверьте, на каких данных основаны выводы ФНС.
Сверьте поступления, чеки, договоры и документы по расчётам.
Если нарушение есть — оцените последствия: утрату права на НПД, пересчёт налогов за предшествующий период, возможные НДФЛ и НДС, а также риск штрафа 20% от суммы расчёта при неотражении дохода.
Если вы не согласны — направьте письменные пояснения и подтверждающие документы.
Информационное письмо — это сигнал проверить деятельность, а не автоматически готовое решение о нарушении.
Чек-лист самозанятого
Проверьте общий доход с начала года: он не должен превышать 2,4 млн рублей.
Убедитесь, что ваша деятельность входит в разрешённые для НПД виды.
Проверьте, что вы не перепродаёте товары и не оказываете запрещённые услуги.
Сверьте поступления от заказчиков и площадок с чеками в «Мой налог».
Проверьте корректность чеков и отражение возвратов.
Пересмотрите договоры с организациями и ИП на признаки трудовых отношений.
Сохраняйте документы по расчётам с заказчиками и цифровыми платформами.
Не игнорируйте сообщения ФНС и запросы о пояснениях.
Если вы работаете с несколькими площадками, ведите системный учёт: поступления, возвраты, комиссии и расчёты с посредниками нужно анализировать с учётом правил НПД.
Что проверить бухгалтеру
Налоговые риски возникают не только у самозанятого, но и у компании, которая привлекает его к работе.
Проверьте статус исполнителя. До заключения договора и оплаты убедитесь, что человек зарегистрирован как плательщик НПД и вправе применять режим.
Оформите договор корректно. Опишите конкретную услугу или результат, порядок приёмки и оплаты. Условия не должны создавать видимость трудовых отношений.
Проверяйте и храните чеки. Они должны быть частью комплекта документов по расчётам.
Контролируйте ограничения. Самозанятый не вправе применять НПД при перепродаже товаров, превышении лимита дохода и в иных случаях, предусмотренных законом.
Правильно отражайте возвраты. Если исполнитель аннулировал чек, вернул деньги или изменились условия сделки, скорректируйте документы и учёт.
Нельзя перекладывать на бухгалтера всю ответственность за соблюдение режима исполнителем. Но понятный документооборот, сроки предоставления чеков и регулярная сверка существенно снижают риски.
Как безопасно работать на НПД
Самозанятость остаётся удобным режимом для тех, кто самостоятельно оказывает услуги, выполняет работы или продаёт продукцию собственного производства. Но регистрация в «Мой налог» — только первый шаг.
Чтобы работать без лишних рисков, нужно понимать:
какие доходы можно получать на НПД;
как рассчитывается налог и контролируется лимит 2,4 млн рублей;
когда формировать чеки;
как исправлять ошибки и оформлять возвраты;
какие условия включать в договор;
как работать с заказчиками и цифровыми платформами;
когда возникает риск утраты права на НПД;
как распознать признаки подмены трудовых отношений.
Освойте НПД на практике
Чтобы не допускать ошибок при работе с самозанятыми, важно не просто знать правила, а уметь применять их в реальных ситуациях.
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