Самозанятые в 2026 году: налоговые риски, проверки ФНС и работа с маркетплейсами

Что уже работает, а что только обсуждается

С января 2025 года ФНС проводит эксперимент по информационному взаимодействию с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркетом, Мегамаркетом и Авито. Его цель — проверять признаки налоговых рисков у продавцов, в том числе признаки неправомерного применения НПД.

С августа 2025 года налогоплательщикам, у которых выявлены такие признаки, направляют информационные письма. В них ФНС может сообщить о риске утраты права на НПД и/или неуплате налогов. Само письмо ещё не означает, что нарушение установлено: налогоплательщик вправе представить пояснения и документы через площадку либо напрямую в инспекцию.

29 октября 2026 года Госдума приняла в первом чтении законопроект № 617-9, внесённый Правительством РФ. В первоначальной редакции предполагалось расширить участие цифровых платформ в выявлении налоговых рисков продавцов: информирование о рисках, возможность дать пояснения и в отдельных случаях приостановить размещение карточек или приём заказов по поручению налогового органа.

При этом профильный комитет Госдумы рекомендовал при подготовке ко второму чтению исключить положения о возложении на маркетплейсы функций налогового контроля. Поправки принимаются до 12 ноября 2026 года, второе чтение запланировано на 19 ноября. До окончательного принятия закона эти механизмы действовать не будут.

Важно: информационный обмен ФНС с площадками уже идёт, а действующие ограничения НПД никуда не делись. Поэтому риски для самозанятых существуют уже сейчас — независимо от судьбы законопроекта.