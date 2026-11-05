Попробуйте бесплатно перед покупкой: обновленные демо-уроки курсов Клерка

Зачем смотреть демо-урок перед покупкой курса?
Название курса и описание программы дают общее представление об обучении. Но только сам урок помогает понять, как именно будет проходить учеба.
Бесплатный демо-урок — возможность:
Оценить преподавателя. Послушать объяснения эксперта, познакомиться с его подходом и стилем подачи материала.
Проверить актуальность информации. Увидеть, какие вопросы рассматриваются в программе и насколько глубоко разбираются профессиональные темы.
Понять формат обучения. Оценить видеолекции и структуру учебного материала.
Соотнести программу со своими задачами. Понять, поможет ли курс закрыть пробелы в знаниях, освоить новую специализацию или подготовиться к карьерному росту.
Принять взвешенное решение. Сначала познакомиться с обучением, а уже потом выбирать подходящую программу.
Особенно полезно это сейчас, когда бухгалтерское законодательство меняется, появляются новые требования, а работодатели ждут от специалистов не только теоретических знаний, но и уверенного владения практическими инструментами.
Какие бесплатные демо-уроки можно посмотреть в Клерке?
Мы собрали программы для разных профессиональных целей: от освоения бухгалтерии с нуля до специализации в IT, ВЭД и управлении бухгалтерией торговой компании.
1. Бухгалтер IT-компании: разберитесь в учете цифрового бизнеса
IT-компании — отдельное направление бухгалтерского учета со своими особенностями. Здесь важно понимать, как учитывать разработку программного обеспечения, нематериальные активы, интеллектуальную собственность, применять налоговые льготы и работать с кадровыми вопросами.
На курсе «Бухгалтер IT-компании» разбирают:
аккредитацию IT-компаний и требования Минцифры;
налоговые льготы по налогу на прибыль, НДС и страховым взносам;
учет программного обеспечения и нематериальных активов;
особенности кадрового учета в IT;
учет международной деятельности и экспорта программного обеспечения;
настройку 1С для IT-компаний.
Программа учитывает изменения 2026 года. В обучении предусмотрены интерактивные тренажеры, тесты и практические материалы.
Кому подойдет: бухгалтерам, которые хотят перейти в IT-сектор, главным бухгалтерам, бухгалтерам на аутсорсе и финансовым специалистам, работающим с технологическими компаниями.
Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Бухгалтер IT-компании»
2. Бухгалтер ВЭД: научитесь учитывать импорт и экспорт
Внешнеэкономическая деятельность требует особых знаний. Международные расчеты, валютный контроль, таможенные платежи, импорт и экспорт — участки учета, где важно учитывать множество нюансов законодательства.
На курсе «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2026 году» вы познакомитесь с практическими аспектами работы с иностранными контрагентами и изучите:
учет импортных и экспортных операций;
валютные операции и курсовые разницы;
таможенные платежи и НДС при импорте и экспорте;
внешнеторговые контракты и правила Инкотермс;
особенности работы с Китаем и странами ЕАЭС;
учет операций в 1С.
Отдельное внимание уделяется изменениям валютного, таможенного и налогового законодательства 2026 года.
Кому подойдет: бухгалтерам, главным бухгалтерам, специалистам ВЭД и юристам, которые сопровождают внешнеэкономические сделки.
Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Бухгалтер ВЭД»
3. Бухгалтер маркетплейса: освойте востребованную специализацию
Торговля через Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и другие площадки имеет свою специфику. Бухгалтеру необходимо разбираться в отчетах маркетплейсов, комиссиях, возвратах, логистике и особенностях отражения операций в учете.
Курс «Бухгалтер маркетплейса 2026» поможет разобраться в основных процессах и научиться:
учитывать операции популярных маркетплейсов;
работать с отчетами площадок;
проводить операции в 1С;
анализировать финансовые результаты торговли;
учитывать изменения налоговой реформы 2026 года.
В программе есть интерактивные тренажеры, которые позволяют закреплять знания на практике.
Кому подойдет: начинающим и практикующим бухгалтерам, специалистам на аутсорсе и тем, кто хочет расширить перечень услуг и начать работать с продавцами маркетплейсов.
Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Бухгалтер маркетплейса»
4. Главный бухгалтер в торговле: систематизируйте знания по отраслевому учету
Учет в торговой компании — это не только первичные документы и отчетность. Маркировка, прослеживаемость товаров, электронный документооборот, онлайн-кассы и отраслевые системы требуют от главного бухгалтера комплексной подготовки.
На курсе «Главный бухгалтер в торговле» рассматриваются:
особенности бухгалтерского и налогового учета в торговле;
учет в 1С:Бухгалтерия 8.3;
электронный документооборот;
маркировка и прослеживаемость товаров;
работа с онлайн-кассами, ЕГАИС и Меркурием;
налоговое планирование и оптимизация налоговой нагрузки.
Программа обновлена с учетом налоговой реформы 2026 года. Для закрепления материала предусмотрены интерактивные тренажеры.
Кому подойдет: главным бухгалтерам торговых компаний, бухгалтерам розничной и оптовой торговли, специалистам, которые хотят углубить знания в отраслевом учете.
Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Главный бухгалтер в торговле»
5. Профессия «Главный бухгалтер»: подготовьтесь к новой должности
Переход от рядового бухгалтера к главному — серьезный профессиональный шаг. Нужно не просто знать отдельные участки учета, а понимать всю систему работы бухгалтерии, контролировать налоги, отчетность и финансовые процессы компании.
Программа профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер» поможет освоить профессию комплексно.
В программе:
бухгалтерский и налоговый учет от первичных документов до отчетности;
работа с разными системами налогообложения;
практические задачи в симуляторе 1С:Бухгалтерия;
разбор требований ФНС и типичных ошибок;
финансовый анализ и управленческий учет;
применение искусственного интеллекта в работе бухгалтера.
Программа обновлена с учетом налоговой реформы 2026 года.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 512 академических часов с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Кому подойдет: опытным бухгалтерам, которые планируют стать главными, специалистам, желающим систематизировать знания, и тем, кто готовится взять на себя ответственность за весь учет компании.
Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Профессия Главный бухгалтер»
6. Главный бухгалтер на ОСНО: углубите знания по общей системе налогообложения
ОСНО — одна из наиболее сложных систем налогообложения. Здесь особенно важно правильно вести учет, рассчитывать налоги, формировать отчетность и учитывать актуальные требования законодательства.
Курс «Главный бухгалтер на ОСНО» поможет разобраться во всех основных участках работы.
Вы научитесь:
вести бухгалтерский и налоговый учет;
составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность;
работать в 1С;
внедрять управленческий учет;
проводить финансовый анализ;
защищать компанию от налоговых рисков.
Программа обновлена по правилам 2026 года. В нее также включены интерактивные тренажеры для отработки практических навыков.
По итогам обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов.
Кому подойдет: бухгалтерам, которые хотят специализироваться на ОСНО, главным бухгалтерам и специалистам, планирующим руководить бухгалтерией коммерческой компании.
Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Главный бухгалтер на ОСНО»
7. Бухгалтер с нуля: начните карьеру в профессии
Хотите освоить бухгалтерский учет, но не знаете, с чего начать? Или уже работаете с документами, но хотите получить системные знания и уверенно вести учет самостоятельно?
Курс «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» поможет последовательно освоить профессию.
В программе:
основы бухгалтерского учета;
налогообложение и расчет налогов;
работа в 1С;
кадровый учет;
управленческий учет;
подготовка отчетности и практические задания.
Программа учитывает изменения налоговой реформы 2026 года. Интерактивные тренажеры позволяют отрабатывать навыки ведения учета и составления отчетности.
По итогам обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов.
Кому подойдет: начинающим бухгалтерам, тем, кто хочет сменить профессию, специалистам смежных направлений и тем, кто хочет систематизировать знания по бухгалтерскому учету.
Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Бухгалтер с нуля»
Что будет после демо-урока?
Если вам понравится подача материала и программа окажется подходящей, можно перейти к полноценному обучению.
Курсы Клерка построены так, чтобы вы не просто смотрели лекции, а закрепляли знания и могли применять их в работе.
В зависимости от программы вас ждут:
видеолекции, которые можно смотреть в удобное время;
конспекты, таблицы, чек-листы и дополнительные материалы;
тесты и практические задания;
интерактивные тренажеры для отработки рабочих ситуаций;
чат с преподавателями и кураторами;
онлайн-встречи с экспертами.
Обучение проходит дистанционно. Не нужно ездить на занятия или подстраиваться под расписание лекций: вы можете заниматься в удобном темпе.
По итогам программ профессиональной переподготовки выдается диплом, а по программам повышения квалификации — удостоверение соответствующего образца. Сведения о документах вносятся в ФИС ФРДО.
Какой курс выбрать?
Ориентируйтесь прежде всего на свою профессиональную задачу.
Хотите начать карьеру в бухгалтерии — выбирайте «Бухгалтер с нуля».
Планируете стать главным бухгалтером — присмотритесь к программе «Профессия Главный бухгалтер».
Работаете на ОСНО и хотите углубить знания — подойдет «Главный бухгалтер на ОСНО».
Ведете учет торговых компаний — изучите курс «Главный бухгалтер в торговле».
Хотите работать с продавцами маркетплейсов — выбирайте «Бухгалтер маркетплейса».
Планируете работать с международными операциями — обратите внимание на «Бухгалтер ВЭД».
Хотите специализироваться на технологических компаниях — подойдет «Бухгалтер IT-компании».
Не покупайте обучение вслепую, попробуйте сначала бесплатно!
Профессиональное развитие начинается с правильного выбора. Необязательно сразу оплачивать обучение, чтобы понять, подходит ли вам программа.
Посмотрите бесплатные демо-уроки Клерка, познакомьтесь с преподавателями, оцените содержание и выберите направление, которое поможет достичь ваших карьерных целей.
Начните с одного бесплатного урока, возможно, именно он станет первым шагом к новой специализации, повышению квалификации или следующему карьерному уровню.