Попробуйте бесплатно перед покупкой: обновленные демо-уроки курсов Клерка

Особенно полезно это сейчас, когда бухгалтерское законодательство меняется, появляются новые требования, а работодатели ждут от специалистов не только теоретических знаний, но и уверенного владения практическими инструментами.

Принять взвешенное решение. Сначала познакомиться с обучением, а уже потом выбирать подходящую программу.

Соотнести программу со своими задачами. Понять, поможет ли курс закрыть пробелы в знаниях, освоить новую специализацию или подготовиться к карьерному росту.

Проверить актуальность информации. Увидеть, какие вопросы рассматриваются в программе и насколько глубоко разбираются профессиональные темы.

Оценить преподавателя. Послушать объяснения эксперта, познакомиться с его подходом и стилем подачи материала.

Название курса и описание программы дают общее представление об обучении. Но только сам урок помогает понять, как именно будет проходить учеба.

Зачем смотреть демо-урок перед покупкой курса?

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Мы собрали программы для разных профессиональных целей: от освоения бухгалтерии с нуля до специализации в IT, ВЭД и управлении бухгалтерией торговой компании.

1. Бухгалтер IT-компании: разберитесь в учете цифрового бизнеса

IT-компании — отдельное направление бухгалтерского учета со своими особенностями. Здесь важно понимать, как учитывать разработку программного обеспечения, нематериальные активы, интеллектуальную собственность, применять налоговые льготы и работать с кадровыми вопросами. На курсе «Бухгалтер IT-компании» разбирают: аккредитацию IT-компаний и требования Минцифры;

налоговые льготы по налогу на прибыль, НДС и страховым взносам;

учет программного обеспечения и нематериальных активов;

особенности кадрового учета в IT;

учет международной деятельности и экспорта программного обеспечения;

настройку 1С для IT-компаний. Программа учитывает изменения 2026 года. В обучении предусмотрены интерактивные тренажеры, тесты и практические материалы. Кому подойдет: бухгалтерам, которые хотят перейти в IT-сектор, главным бухгалтерам, бухгалтерам на аутсорсе и финансовым специалистам, работающим с технологическими компаниями. Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Бухгалтер IT-компании»

2. Бухгалтер ВЭД: научитесь учитывать импорт и экспорт

Внешнеэкономическая деятельность требует особых знаний. Международные расчеты, валютный контроль, таможенные платежи, импорт и экспорт — участки учета, где важно учитывать множество нюансов законодательства. На курсе «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2026 году» вы познакомитесь с практическими аспектами работы с иностранными контрагентами и изучите: учет импортных и экспортных операций;

валютные операции и курсовые разницы;

таможенные платежи и НДС при импорте и экспорте;

внешнеторговые контракты и правила Инкотермс;

особенности работы с Китаем и странами ЕАЭС;

учет операций в 1С. Отдельное внимание уделяется изменениям валютного, таможенного и налогового законодательства 2026 года. Кому подойдет: бухгалтерам, главным бухгалтерам, специалистам ВЭД и юристам, которые сопровождают внешнеэкономические сделки. Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Бухгалтер ВЭД»

3. Бухгалтер маркетплейса: освойте востребованную специализацию

Торговля через Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и другие площадки имеет свою специфику. Бухгалтеру необходимо разбираться в отчетах маркетплейсов, комиссиях, возвратах, логистике и особенностях отражения операций в учете. Курс «Бухгалтер маркетплейса 2026» поможет разобраться в основных процессах и научиться: учитывать операции популярных маркетплейсов;

работать с отчетами площадок;

проводить операции в 1С;

анализировать финансовые результаты торговли;

учитывать изменения налоговой реформы 2026 года. В программе есть интерактивные тренажеры, которые позволяют закреплять знания на практике. Кому подойдет: начинающим и практикующим бухгалтерам, специалистам на аутсорсе и тем, кто хочет расширить перечень услуг и начать работать с продавцами маркетплейсов. Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Бухгалтер маркетплейса»

4. Главный бухгалтер в торговле: систематизируйте знания по отраслевому учету

Учет в торговой компании — это не только первичные документы и отчетность. Маркировка, прослеживаемость товаров, электронный документооборот, онлайн-кассы и отраслевые системы требуют от главного бухгалтера комплексной подготовки. На курсе «Главный бухгалтер в торговле» рассматриваются: особенности бухгалтерского и налогового учета в торговле;

учет в 1С:Бухгалтерия 8.3;

электронный документооборот;

маркировка и прослеживаемость товаров;

работа с онлайн-кассами, ЕГАИС и Меркурием;

налоговое планирование и оптимизация налоговой нагрузки. Программа обновлена с учетом налоговой реформы 2026 года. Для закрепления материала предусмотрены интерактивные тренажеры. Кому подойдет: главным бухгалтерам торговых компаний, бухгалтерам розничной и оптовой торговли, специалистам, которые хотят углубить знания в отраслевом учете. Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Главный бухгалтер в торговле»

5. Профессия «Главный бухгалтер»: подготовьтесь к новой должности

Переход от рядового бухгалтера к главному — серьезный профессиональный шаг. Нужно не просто знать отдельные участки учета, а понимать всю систему работы бухгалтерии, контролировать налоги, отчетность и финансовые процессы компании. Программа профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер» поможет освоить профессию комплексно. В программе: бухгалтерский и налоговый учет от первичных документов до отчетности;

работа с разными системами налогообложения;

практические задачи в симуляторе 1С:Бухгалтерия;

разбор требований ФНС и типичных ошибок;

финансовый анализ и управленческий учет;

применение искусственного интеллекта в работе бухгалтера. Программа обновлена с учетом налоговой реформы 2026 года. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 512 академических часов с внесением сведений в ФИС ФРДО. Кому подойдет: опытным бухгалтерам, которые планируют стать главными, специалистам, желающим систематизировать знания, и тем, кто готовится взять на себя ответственность за весь учет компании. Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Профессия Главный бухгалтер»

6. Главный бухгалтер на ОСНО: углубите знания по общей системе налогообложения

ОСНО — одна из наиболее сложных систем налогообложения. Здесь особенно важно правильно вести учет, рассчитывать налоги, формировать отчетность и учитывать актуальные требования законодательства. Курс «Главный бухгалтер на ОСНО» поможет разобраться во всех основных участках работы. Вы научитесь: вести бухгалтерский и налоговый учет;

составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность;

работать в 1С;

внедрять управленческий учет;

проводить финансовый анализ;

защищать компанию от налоговых рисков. Программа обновлена по правилам 2026 года. В нее также включены интерактивные тренажеры для отработки практических навыков. По итогам обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов. Кому подойдет: бухгалтерам, которые хотят специализироваться на ОСНО, главным бухгалтерам и специалистам, планирующим руководить бухгалтерией коммерческой компании. Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Главный бухгалтер на ОСНО»

7. Бухгалтер с нуля: начните карьеру в профессии