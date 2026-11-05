Купить подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Клерк
Обучение и карьера
Читать 6 мин
Попробуйте бесплатно перед покупкой: обновленные демо-уроки курсов Клерка

Попробуйте бесплатно перед покупкой: обновленные демо-уроки курсов Клерка

В Клерке доступны бесплатные новые демо-уроки онлайн-курсов для бухгалтеров. Можно посмотреть фрагмент настоящего обучения, познакомиться с подачей материала и оценить, насколько программа отвечает вашим профессиональным задачам. Собрали семь курсов, в которых вы начнете знакомство с обучением бесплатно.

314 просмотров25 открытий

Зачем смотреть демо-урок перед покупкой курса?

Название курса и описание программы дают общее представление об обучении. Но только сам урок помогает понять, как именно будет проходить учеба.

Бесплатный демо-урок — возможность:

  • Оценить преподавателя. Послушать объяснения эксперта, познакомиться с его подходом и стилем подачи материала.

  • Проверить актуальность информации. Увидеть, какие вопросы рассматриваются в программе и насколько глубоко разбираются профессиональные темы.

  • Понять формат обучения. Оценить видеолекции и структуру учебного материала.

  • Соотнести программу со своими задачами. Понять, поможет ли курс закрыть пробелы в знаниях, освоить новую специализацию или подготовиться к карьерному росту.

  • Принять взвешенное решение. Сначала познакомиться с обучением, а уже потом выбирать подходящую программу.

Особенно полезно это сейчас, когда бухгалтерское законодательство меняется, появляются новые требования, а работодатели ждут от специалистов не только теоретических знаний, но и уверенного владения практическими инструментами.

Какие бесплатные демо-уроки можно посмотреть в Клерке?

Мы собрали программы для разных профессиональных целей: от освоения бухгалтерии с нуля до специализации в IT, ВЭД и управлении бухгалтерией торговой компании.

1. Бухгалтер IT-компании: разберитесь в учете цифрового бизнеса

IT-компании — отдельное направление бухгалтерского учета со своими особенностями. Здесь важно понимать, как учитывать разработку программного обеспечения, нематериальные активы, интеллектуальную собственность, применять налоговые льготы и работать с кадровыми вопросами.

На курсе «Бухгалтер IT-компании» разбирают:

  • аккредитацию IT-компаний и требования Минцифры;

  • налоговые льготы по налогу на прибыль, НДС и страховым взносам;

  • учет программного обеспечения и нематериальных активов;

  • особенности кадрового учета в IT;

  • учет международной деятельности и экспорта программного обеспечения;

  • настройку 1С для IT-компаний.

Программа учитывает изменения 2026 года. В обучении предусмотрены интерактивные тренажеры, тесты и практические материалы.

Кому подойдет: бухгалтерам, которые хотят перейти в IT-сектор, главным бухгалтерам, бухгалтерам на аутсорсе и финансовым специалистам, работающим с технологическими компаниями.

Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Бухгалтер IT-компании»

2. Бухгалтер ВЭД: научитесь учитывать импорт и экспорт

Внешнеэкономическая деятельность требует особых знаний. Международные расчеты, валютный контроль, таможенные платежи, импорт и экспорт — участки учета, где важно учитывать множество нюансов законодательства.

На курсе «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2026 году» вы познакомитесь с практическими аспектами работы с иностранными контрагентами и изучите:

  • учет импортных и экспортных операций;

  • валютные операции и курсовые разницы;

  • таможенные платежи и НДС при импорте и экспорте;

  • внешнеторговые контракты и правила Инкотермс;

  • особенности работы с Китаем и странами ЕАЭС;

  • учет операций в 1С.

Отдельное внимание уделяется изменениям валютного, таможенного и налогового законодательства 2026 года.

Кому подойдет: бухгалтерам, главным бухгалтерам, специалистам ВЭД и юристам, которые сопровождают внешнеэкономические сделки.

Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Бухгалтер ВЭД»

3. Бухгалтер маркетплейса: освойте востребованную специализацию

Торговля через Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и другие площадки имеет свою специфику. Бухгалтеру необходимо разбираться в отчетах маркетплейсов, комиссиях, возвратах, логистике и особенностях отражения операций в учете.

Курс «Бухгалтер маркетплейса 2026» поможет разобраться в основных процессах и научиться:

  • учитывать операции популярных маркетплейсов;

  • работать с отчетами площадок;

  • проводить операции в 1С;

  • анализировать финансовые результаты торговли;

  • учитывать изменения налоговой реформы 2026 года.

В программе есть интерактивные тренажеры, которые позволяют закреплять знания на практике.

Кому подойдет: начинающим и практикующим бухгалтерам, специалистам на аутсорсе и тем, кто хочет расширить перечень услуг и начать работать с продавцами маркетплейсов.

Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Бухгалтер маркетплейса»

4. Главный бухгалтер в торговле: систематизируйте знания по отраслевому учету

Учет в торговой компании — это не только первичные документы и отчетность. Маркировка, прослеживаемость товаров, электронный документооборот, онлайн-кассы и отраслевые системы требуют от главного бухгалтера комплексной подготовки.

На курсе «Главный бухгалтер в торговле» рассматриваются:

  • особенности бухгалтерского и налогового учета в торговле;

  • учет в 1С:Бухгалтерия 8.3;

  • электронный документооборот;

  • маркировка и прослеживаемость товаров;

  • работа с онлайн-кассами, ЕГАИС и Меркурием;

  • налоговое планирование и оптимизация налоговой нагрузки.

Программа обновлена с учетом налоговой реформы 2026 года. Для закрепления материала предусмотрены интерактивные тренажеры.

Кому подойдет: главным бухгалтерам торговых компаний, бухгалтерам розничной и оптовой торговли, специалистам, которые хотят углубить знания в отраслевом учете.

Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Главный бухгалтер в торговле»

5. Профессия «Главный бухгалтер»: подготовьтесь к новой должности

Переход от рядового бухгалтера к главному — серьезный профессиональный шаг. Нужно не просто знать отдельные участки учета, а понимать всю систему работы бухгалтерии, контролировать налоги, отчетность и финансовые процессы компании.

Программа профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер» поможет освоить профессию комплексно.

В программе:

  • бухгалтерский и налоговый учет от первичных документов до отчетности;

  • работа с разными системами налогообложения;

  • практические задачи в симуляторе 1С:Бухгалтерия;

  • разбор требований ФНС и типичных ошибок;

  • финансовый анализ и управленческий учет;

  • применение искусственного интеллекта в работе бухгалтера.

Программа обновлена с учетом налоговой реформы 2026 года.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 512 академических часов с внесением сведений в ФИС ФРДО.

Кому подойдет: опытным бухгалтерам, которые планируют стать главными, специалистам, желающим систематизировать знания, и тем, кто готовится взять на себя ответственность за весь учет компании.

Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Профессия Главный бухгалтер»

6. Главный бухгалтер на ОСНО: углубите знания по общей системе налогообложения

ОСНО — одна из наиболее сложных систем налогообложения. Здесь особенно важно правильно вести учет, рассчитывать налоги, формировать отчетность и учитывать актуальные требования законодательства.

Курс «Главный бухгалтер на ОСНО» поможет разобраться во всех основных участках работы.

Вы научитесь:

  • вести бухгалтерский и налоговый учет;

  • составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность;

  • работать в 1С;

  • внедрять управленческий учет;

  • проводить финансовый анализ;

  • защищать компанию от налоговых рисков.

Программа обновлена по правилам 2026 года. В нее также включены интерактивные тренажеры для отработки практических навыков.

По итогам обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов.

Кому подойдет: бухгалтерам, которые хотят специализироваться на ОСНО, главным бухгалтерам и специалистам, планирующим руководить бухгалтерией коммерческой компании.

Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Главный бухгалтер на ОСНО»

7. Бухгалтер с нуля: начните карьеру в профессии

Хотите освоить бухгалтерский учет, но не знаете, с чего начать? Или уже работаете с документами, но хотите получить системные знания и уверенно вести учет самостоятельно?

Курс «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» поможет последовательно освоить профессию.

В программе:

  • основы бухгалтерского учета;

  • налогообложение и расчет налогов;

  • работа в 1С;

  • кадровый учет;

  • управленческий учет;

  • подготовка отчетности и практические задания.

Программа учитывает изменения налоговой реформы 2026 года. Интерактивные тренажеры позволяют отрабатывать навыки ведения учета и составления отчетности.

По итогам обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов.

Кому подойдет: начинающим бухгалтерам, тем, кто хочет сменить профессию, специалистам смежных направлений и тем, кто хочет систематизировать знания по бухгалтерскому учету.

Посмотреть бесплатный демо-урок и программу курса «Бухгалтер с нуля»

Что будет после демо-урока?

Если вам понравится подача материала и программа окажется подходящей, можно перейти к полноценному обучению.

Курсы Клерка построены так, чтобы вы не просто смотрели лекции, а закрепляли знания и могли применять их в работе.

В зависимости от программы вас ждут:

  • видеолекции, которые можно смотреть в удобное время;

  • конспекты, таблицы, чек-листы и дополнительные материалы;

  • тесты и практические задания;

  • интерактивные тренажеры для отработки рабочих ситуаций;

  • чат с преподавателями и кураторами;

  • онлайн-встречи с экспертами.

Обучение проходит дистанционно. Не нужно ездить на занятия или подстраиваться под расписание лекций: вы можете заниматься в удобном темпе.

По итогам программ профессиональной переподготовки выдается диплом, а по программам повышения квалификации — удостоверение соответствующего образца. Сведения о документах вносятся в ФИС ФРДО.

Какой курс выбрать?

Ориентируйтесь прежде всего на свою профессиональную задачу.

  • Хотите начать карьеру в бухгалтерии — выбирайте «Бухгалтер с нуля».

  • Планируете стать главным бухгалтером — присмотритесь к программе «Профессия Главный бухгалтер».

  • Работаете на ОСНО и хотите углубить знания — подойдет «Главный бухгалтер на ОСНО».

  • Ведете учет торговых компаний — изучите курс «Главный бухгалтер в торговле».

  • Хотите работать с продавцами маркетплейсов — выбирайте «Бухгалтер маркетплейса».

  • Планируете работать с международными операциями — обратите внимание на «Бухгалтер ВЭД».

  • Хотите специализироваться на технологических компаниях — подойдет «Бухгалтер IT-компании».

Не покупайте обучение вслепую, попробуйте сначала бесплатно!

Профессиональное развитие начинается с правильного выбора. Необязательно сразу оплачивать обучение, чтобы понять, подходит ли вам программа.

Посмотрите бесплатные демо-уроки Клерка, познакомьтесь с преподавателями, оцените содержание и выберите направление, которое поможет достичь ваших карьерных целей.

Начните с одного бесплатного урока, возможно, именно он станет первым шагом к новой специализации, повышению квалификации или следующему карьерному уровню.

Выбрать курс

Информации об авторе

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

139 180 подписчиков2 275 постов1 460 мероприятий

Контакты

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка