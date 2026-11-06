Как составить налоговое заключение, за которое клиент готов платить

Почему за одни налоговые заключения клиенты готовы платить десятки тысяч рублей, а другие воспринимают как «ещё один документ»? Клиент платит за ясность: он хочет понять, где находится риск, сколько он может стоить и что конкретно делать дальше. Разберём, как составить налоговое заключение, правильно оценить налоговые риски, обосновать рекомендации и превратить экспертный анализ в востребованную профессиональную услугу.

Что делать дальше? Конкретные рекомендации и варианты решения.

Что происходит? Анализ фактических обстоятельств и применимых норм законодательства.

Хорошее налоговое заключение должно отвечать на три главных вопроса:

Важно понимать: налоговое заключение не является нормативным актом и не гарантирует, что налоговый орган согласится с позицией консультанта. Его ценность — в обоснованной профессиональной оценке, выявлении потенциальных проблем и подготовке аргументированной стратегии действий.

В отличие от устной консультации, заключение фиксирует профессиональную позицию эксперта: какие обстоятельства были учтены, какие нормы и правоприменительная практика проанализированы, какие варианты действий возможны и какие последствия несёт каждый из них.

Налоговое заключение — это письменный документ, в котором специалист анализирует конкретную хозяйственную ситуацию, определяет применимые нормы законодательства, оценивает налоговые риски и формулирует рекомендации.

Что такое налоговое заключение

Именно эту информацию должен давать профессиональный налоговый консультант.

какое решение будет наиболее безопасным и экономически целесообразным.

в чём именно заключается риск;

Во всех этих случаях недостаточно сообщить руководителю: «Здесь есть налоговый риск».

обнаружены ошибки в бухгалтерском или налоговом учёте;

ФНС направила требование о представлении документов или пояснений;

компания рассматривает переход на другой налоговый режим;

планируется крупная сделка или работа с новым контрагентом;

Обычно компания обращается к налоговому консультанту, когда планируемое или уже принятое решение может повлиять на налоговые обязательства и финансовые результаты бизнеса.

Когда бизнесу нужно налоговое заключение

Главный принцип: клиент покупает не объём текста, а ценность результата. Чем понятнее специалист объясняет последствия и предлагает конкретные действия, тем выше воспринимаемая ценность его работы.

подготовиться к взаимодействию с ФНС;

В первом случае клиент получает информацию. Во втором — решение своей бизнес-задачи.

Ситуация 2. Налоговый консультант изучает договоры, платежи, первичные документы и сведения о контрагенте. Проверяет реальность хозяйственных операций, анализирует налоговые последствия, оценивает вероятность претензий ФНС и предлагает два варианта оформления сделки с преимуществами, недостатками и планом действий.

Ситуация 1. Бухгалтер сообщает предпринимателю: «Предлагаемая схема может вызвать вопросы у налоговой. Посмотрите статьи НК РФ ».

За что клиент готов платить налоговому консультанту

Как составить налоговое заключение: структура документа

Универсальную структуру налогового заключения можно разделить на девять основных блоков. Раздел Что включить Зачем это клиенту Титульная часть Название документа, сведения о клиенте и исполнителе, дата Идентифицирует документ Вопрос клиента Конкретная задача, которую необходимо решить Фиксирует предмет консультации Исходные данные Перечень документов, период, суммы, стороны сделки Показывает основу анализа Описание ситуации Суть операции, порядок расчётов и фактические действия сторон Даёт полную картину Правовой анализ Статьи НК РФ, разъяснения и судебная практика Обосновывает позицию консультанта Оценка рисков Содержание рисков и возможные финансовые последствия Помогает оценить потенциальные потери Варианты действий Альтернативные модели с преимуществами и недостатками Позволяет выбрать решение Рекомендации Конкретные шаги, документы, сроки Превращает анализ в план действий Оговорки Дата анализа, ограничения и использованные сведения Определяет границы экспертного вывода Рассмотрим каждый этап подробнее.

1. Определите задачу клиента

Прежде чем изучать законодательство, нужно понять, какой вопрос действительно хочет решить заказчик. Например, клиент обращается с запросом: «Можно ли заключить договор с этой компанией и учесть расходы по сделке?» На первый взгляд вопрос кажется простым. Но за ним могут скрываться дополнительные задачи: есть ли признаки формального участия контрагента в сделке;

подтверждается ли реальность поставки или оказания услуг;

правильно ли оформлены договор, акты и первичные документы;

соблюдены ли условия признания расходов;

есть ли основания для применения налоговых вычетов по НДС;

какие претензии может предъявить налоговый орган;

как снизить вероятность налогового спора. Поэтому важно правильно сформулировать предмет консультации. Неудачная формулировка: «Проанализировать договор с контрагентом». Удачная формулировка: «Определить возможность учёта расходов по договору с ООО „Х“ при применении УСН с объектом „доходы минус расходы“, оценить налоговые риски и предложить меры по их снижению». Чем точнее сформулирована задача, тем полезнее результат. На этом этапе также необходимо согласовать объём работ, сроки, стоимость услуги и перечень документов, которые должен предоставить клиент.

2. Изучите фактические обстоятельства и документы

Налоговые рекомендации должны основываться не на предположениях, а на реальных обстоятельствах хозяйственной деятельности. В зависимости от ситуации консультанту могут понадобиться: договоры и дополнительные соглашения;

счета-фактуры и УПД;

акты выполненных работ и оказанных услуг;

товарные накладные;

платёжные поручения и банковские выписки;

бухгалтерская и налоговая отчётность;

сведения о контрагентах;

технические задания и отчёты исполнителей;

деловая переписка;

документы, подтверждающие фактическое исполнение обязательств. Особое внимание нужно уделить реальности хозяйственных операций. Например, если компания собирается приобрести услуги у подрядчика, недостаточно проверить наличие договора и акта. Необходимо разобраться: кто фактически будет выполнять работы;

располагает ли исполнитель необходимыми ресурсами;

как организовано взаимодействие сторон;

какой результат должна получить компания;

чем подтверждается фактическое исполнение обязательств. Именно такой подход позволяет выявить риски, которые не видны при поверхностной проверке документов.

На этом этапе специалист определяет, какие нормы регулируют рассматриваемую ситуацию. В зависимости от вопроса могут потребоваться: положения Налогового кодекса РФ;

нормы гражданского законодательства;

письма Минфина России;

разъяснения ФНС России;

судебная практика по аналогичным спорам. Важно учитывать редакцию законодательства, действовавшую в соответствующем налоговом периоде, и проверять актуальность разъяснений и судебных решений на дату подготовки заключения. Не стоит превращать документ в сборник цитат из нормативных актов. Задача консультанта — объяснить, как конкретная норма применяется к обстоятельствам клиента и почему она влияет на налоговые последствия операции. Например, недостаточно указать, что расходы должны быть экономически обоснованными и документально подтверждёнными. Нужно проанализировать, какие именно документы есть у компании, подтверждают ли они фактическое исполнение сделки и какие недостатки необходимо устранить.

4. Оцените налоговые риски

Это один из наиболее важных разделов налогового заключения. Задача специалиста — не просто перечислить возможные нарушения, а определить, какие обстоятельства действительно могут повлиять на налоговые обязательства компании. При оценке следует учитывать: характер хозяйственной операции;

применяемую систему налогообложения;

порядок признания доходов и расходов;

условия применения налоговых вычетов;

полноту документального подтверждения;

реальность исполнения сделки;

наличие деловой цели;

особенности взаимоотношений с контрагентом;

актуальную правоприменительную практику. Для наглядности риски можно представить в таблице. Уровень риска Возможные признаки Потенциальные последствия Рекомендации Низкий Операция подтверждена документами, исполнение реально, существенных противоречий нет Вероятность претензий по изученным обстоятельствам невысока Поддерживать надлежащий документооборот Средний Есть отдельные пробелы в документах или неоднозначные условия сделки Возможны вопросы налогового органа и спор по отдельным налоговым последствиям Запросить дополнительные документы, уточнить договорные условия Высокий Не подтверждено фактическое исполнение, выявлены существенные противоречия в документах Повышается риск налоговых претензий, доначислений, пеней и штрафов Пересмотреть модель сделки и оценить возможность устранения нарушений Важно: отдельный негативный признак сам по себе не означает автоматически, что контрагент недобросовестен или сделка незаконна. Оценивать необходимо совокупность обстоятельств. По возможности следует рассчитать потенциальные финансовые последствия: сумму возможного налога, пеней и штрафов. При этом важно отделять подтверждённые суммы от расчётных сценариев и указывать допущения, на которых основана оценка.

5. Предложите несколько вариантов решения

Профессиональный налоговый консультант не должен ограничиваться формулировкой «так делать нельзя». Его задача — найти законные варианты достижения цели клиента. Например, при анализе планируемой сделки можно предложить: сохранить текущую модель, устранив выявленные недостатки;

изменить отдельные условия договора;

дополнить комплект подтверждающих документов;

пересмотреть порядок взаимодействия с контрагентом;

рассмотреть альтернативную организацию хозяйственной операции;

отказаться от сделки, если выявленные риски нельзя приемлемым образом снизить. Каждый вариант желательно сопроводить оценкой налоговых последствий, преимуществ, ограничений и необходимых действий. Вариант Налоговый эффект Риск Что необходимо сделать Сохранить текущую модель Налоговая нагрузка не меняется Зависит от выявленных недостатков Устранить документальные и фактические проблемы Скорректировать договор Возможны изменения в налоговой оценке операции Зависит от характера изменений Проверить условия договора и первичные документы Изменить модель сделки Возможны другие налоговые последствия Требует отдельной оценки Проанализировать альтернативную структуру Отказаться от операции Налоговый эффект сделки не возникает Риски по этой операции не реализуются Оценить экономические последствия отказа Рекомендации должны соответствовать реальному экономическому содержанию операций и требованиям законодательства. Налоговая оптимизация не должна подменяться созданием формального документооборота или искусственным изменением хозяйственных отношений.

6. Сформулируйте выводы и план действий

Итоговый раздел должен давать клиенту конкретный ответ на первоначальный вопрос. Не стоит завершать заключение общими формулировками: «Возможны определённые риски» или «Рекомендуется дополнительно проработать документы». Лучше указать: можно ли реализовать предложенную модель;

какие условия необходимо соблюсти;

какие налоговые риски сохраняются;

какие документы нужно подготовить;

какие действия следует выполнить в первую очередь;

какие обстоятельства требуют дополнительной проверки. Например: Запросить у контрагента документы, подтверждающие наличие ресурсов для исполнения обязательств. Уточнить предмет договора и порядок определения результата услуг. Подготовить техническое задание. Обеспечить документальное подтверждение фактического исполнения. Проверить корректность отражения операции в налоговом учёте. Такой подход превращает экспертный анализ в практический инструмент управления бизнесом.

7. Укажите ограничения и допущения