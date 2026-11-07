Нейросети для бухгалтера и Power BI: как автоматизировать бухгалтерию

Нейросети для бухгалтера и Power BI постепенно становятся инструментами повседневной работы с финансовыми данными. Если раньше специалист тратил часы на сверку таблиц, поиск ошибок в выгрузках из 1С и подготовку отчётов для руководства, теперь часть этих процессов можно автоматизировать.

Нейросети помогают проверять и структурировать данные, готовить черновики пояснительных записок и разбираться в нормативных документах. Power BI превращает выгрузки из 1С и Excel в интерактивные дашборды, которые помогают контролировать дебиторскую задолженность, платежи, расходы и денежные потоки.

В результате бухгалтер меньше времени тратит на механическую работу и больше — на анализ, контроль и участие в управленческих решениях.