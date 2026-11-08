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Бухгалтерия маркетплейсов в 2026 году: как вести учет Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета и зарабатывать на новой специализации

Бухгалтерия маркетплейсов в 2026 году: как вести учет Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета и зарабатывать на новой специализации

Рассказываем, как вести бухгалтерский и налоговый учет маркетплейсов в 2026 году? Разбираем работу с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркетом, НДС 22%, УСН и 1С, и как бухгалтеру освоить востребованную специализацию.

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Почему бухгалтерия маркетплейсов стала отдельным направлением работы

Продажа товаров через маркетплейсы отличается от традиционной розничной торговли. Продавец взаимодействует сразу с несколькими участниками: покупателями, торговой площадкой, логистическими операторами и банками.

При этом каждая площадка устанавливает собственные правила документооборота, расчетов и отражения операций.

Бухгалтеру необходимо учитывать:

  • передачу товаров на маркетплейс;

  • реализацию товаров покупателям;

  • агентские вознаграждения и комиссии;

  • расходы на логистику и хранение;

  • возвраты и отмены заказов;

  • штрафы и компенсации;

  • выкупы товаров самой площадкой;

  • поступления денежных средств и взаиморасчеты.

Дополнительная сложность заключается в том, что информация о продажах, удержаниях и начислениях находится в личных кабинетах маркетплейсов. Ее нужно выгружать, проверять и правильно отражать в бухгалтерском и налоговом учете.

Для бухгалтера это не просто дополнительная работа, а возможность освоить отдельную специализацию. Компании и предприниматели, торгующие на маркетплейсах, нуждаются в специалистах, которые понимают специфику их бизнеса.

Учет Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета: в чем особенности разных площадок

Несмотря на общую модель работы, у популярных маркетплейсов есть различия в отчетности, документах, расчетах и правилах взаимодействия с продавцами.

Бухгалтеру важно не только понимать общие принципы учета, но и разбираться в особенностях каждой площадки.

Маркетплейс

Что важно учитывать бухгалтеру

Какие операции требуют внимания

Wildberries

Отчеты о продажах, удержания, логистика, штрафы и компенсации

Выкупы, возвраты, СПП, декомпенсации, банковские выписки

Ozon

Агентские отчеты, услуги площадки, баллы, прямые платежи

Продажи физическим и юридическим лицам, факторинг, выкупы площадкой

Яндекс Маркет

Отчеты о реализации, расчеты с продавцами, услуги и удержания

Продажи, возвраты, вознаграждения, расчеты по разным налоговым режимам

Например, при работе с Wildberries бухгалтеру нужно правильно отражать еженедельные отчеты, выкупы, возвраты и различные удержания.

При работе с Ozon необходимо разбираться в агентских отчетах, начислении баллов, услугах площадки, прямых платежах и факторинге.

На Яндекс Маркете важно корректно учитывать продажи, расчеты и особенности налогового учета в зависимости от применяемого режима.

Поэтому универсального алгоритма, который одинаково подходит для всех маркетплейсов, недостаточно.

Налоги для продавцов маркетплейсов в 2026 году: что должен знать бухгалтер

Налоговая реформа 2026 года добавила бухгалтерам и предпринимателям новые задачи. При работе с маркетплейсами важно учитывать не только специфику площадок, но и изменения налоговой нагрузки.

Особое внимание нужно уделить НДС и применению упрощенной системы налогообложения.

Основные налоговые вопросы 2026 года

Вопрос

Что важно учитывать

Основная ставка НДС

С 2026 года основная ставка составляет 22%

НДС при УСН

Необходимо определить, возникает ли обязанность по уплате НДС и какая ставка применяется

УСН «Доходы»

Важно правильно определять налоговые доходы от реализации через маркетплейсы

УСН «Доходы минус расходы»

Необходимо учитывать допустимые расходы и документально подтверждать их

Учет комиссий и удержаний

Нужно правильно отражать вознаграждения площадок, логистику и другие расходы

Возвраты товаров

Требуется корректно учитывать изменения выручки и налоговых показателей

Отдельная задача — разобраться, как учитывать продажи через маркетплейсы при разных системах налогообложения.

Например, продавец на УСН «Доходы» и предприниматель на УСН «Доходы минус расходы» по-разному определяют налоговую базу. А если у продавца возникает обязанность исчислять НДС, добавляются дополнительные требования к документам и расчетам.

Бухгалтеру важно учитывать не только сумму, которую маркетплейс перечислил на расчетный счет, но и полную экономику реализации с учетом удержаний и вознаграждений площадки.

При этом конкретные налоговые обязательства зависят от статуса продавца, его доходов, выбранного режима и действующих условий освобождения от НДС.

Как вести учет маркетплейсов в 1С

Одна из ключевых задач бухгалтера — правильно перенести данные из личного кабинета маркетплейса в учетную систему.

Для этого используется 1С:Бухгалтерия 8.3. В программе необходимо настроить работу с площадками, создать справочники товаров, оформить договоры и первичные документы, а также правильно отражать операции реализации.

Основные этапы работы выглядят следующим образом:

  1. Настройка программы. Бухгалтер определяет необходимые параметры учета, настраивает взаимодействие с маркетплейсом и проверяет справочники.

  2. Создание справочника товаров. В учетную систему вносятся сведения о номенклатуре, необходимой для отражения операций.

  3. Ввод начальных остатков. Если торговля уже велась, необходимо корректно перенести остатки.

  4. Отражение передачи товаров. В 1С оформляются документы по передаче товаров на маркетплейс.

  5. Отражение реализации. На основании отчетов площадки регистрируются продажи.

  6. Учет комиссий и услуг. Отражаются вознаграждения, логистика, хранение и другие удержания.

  7. Обработка возвратов. Корректируются данные о реализации и взаиморасчетах.

  8. Сверка расчетов. Бухгалтер проверяет соответствие данных личного кабинета, 1С и банковских выписок.

Какие операции нужно отражать в 1С

Операция

Что делает бухгалтер

Передача товара маркетплейсу

Оформляет документы передачи

Продажа товара

Отражает реализацию на основании отчетов площадки

Агентское вознаграждение

Учитывает комиссию маркетплейса

Логистика и хранение

Отражает услуги площадки

Возврат товара

Оформляет возврат и необходимые корректировки

Штрафы и компенсации

Проверяет основания и отражает соответствующие операции

Поступление денег

Обрабатывает банковские выписки и сверяет расчеты

Важно не просто знать, какие документы создавать, но и понимать логику отражения операций. Ошибки в настройках или обработке отчетов могут привести к искажению выручки, расходов, задолженности и налоговой базы.

Какие ошибки чаще всего возникают при учете маркетплейсов

Даже опытный бухгалтер может столкнуться с трудностями, если раньше не работал с торговыми площадками.

Рассмотрим типичные проблемы.

Ошибка

К чему может привести

Учет только поступлений на расчетный счет

Искажение данных о выручке

Неправильное отражение комиссий

Ошибки в расходах и расчетах

Игнорирование возвратов

Некорректные показатели реализации

Неправильная обработка штрафов и компенсаций

Ошибки в учете взаиморасчетов

Неверные настройки 1С

Некорректное формирование проводок и отчетности

Ошибки при определении налоговой базы

Неправильный расчет налогов

Отсутствие регулярной сверки

Накопление расхождений между площадкой и учетом

Чтобы избежать подобных проблем, бухгалтеру необходимо понимать всю цепочку операций: от передачи товара маркетплейсу до поступления денег продавцу.

Бухгалтер маркетплейсов: перспективы новой специализации

Почему бухгалтеру стоит обратить внимание на эту нишу?

Во-первых, предприниматели, торгующие через маркетплейсы, нуждаются в специалистах, которые знают особенности площадок и могут правильно организовать учет.

Во-вторых, освоение новой специализации позволяет расширить спектр услуг. Бухгалтер может не ограничиваться стандартным ведением учета, а предлагать комплексное сопровождение продавцов Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета.

В-третьих, знания в этой области полезны не только для аутсорсеров, но и для бухгалтеров, работающих в штате торговых компаний.

Кому подойдет специализация

Специалист

Какие возможности открывает обучение

Начинающий бухгалтер

Освоение новой профессиональной ниши

Главный бухгалтер

Расширение компетенций и контроль учета продавцов

Бухгалтер на аутсорсе

Новые услуги и дополнительные клиенты

Бухгалтер в найме

Возможность получить дополнительный источник дохода

Предприниматель

Понимание учета, налогов и документооборота собственного магазина

Особенно перспективно направление для бухгалтеров-аутсорсеров. Если специалист уже ведет несколько компаний, работающих в традиционной торговле, он может расширить услуги и начать сопровождать продавцов маркетплейсов.

Но для этого необходимо изучить особенности каждой площадки и научиться правильно отражать операции в 1С.

Как освоить бухгалтерию маркетплейсов с нуля

Самостоятельное изучение темы может занять много времени. Правила площадок меняются, личные кабинеты обновляются, появляются новые виды удержаний и отчетов, а налоговое законодательство требует постоянного внимания.

Поэтому эффективнее изучать бухгалтерию маркетплейсов по структурированной программе, которая объединяет теорию и практику.

На курсе «Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С» от «Клерка» разбирают работу с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркетом и другими торговыми площадками.

Программа включает следующие направления:

  • выбор организационно-правовой формы и налогового режима;

  • особенности работы с офертами маркетплейсов;

  • первичные документы и отчеты торговых площадок;

  • настройка 1С:Бухгалтерия 8.3;

  • учет операций Wildberries;

  • учет операций Ozon;

  • учет операций Яндекс Маркета;

  • налоговый учет продавцов на УСН и ОСНО;

  • особенности НДС в 2026 году;

  • учет возвратов, штрафов, комиссий и компенсаций.

Обучение подойдет начинающим и опытным бухгалтерам, специалистам на аутсорсе и предпринимателям, которые хотят разобраться в учете собственного магазина.

Сколько длится обучение и что получит слушатель

Условие

Информация

Формат

Дистанционное обучение

Продолжительность

2 месяца

График

Свободный, примерно 1–2 часа в день

Материалы

Видеоуроки, конспекты и задания

Проверка знаний

Тесты после тематических блоков

Документ

Персональный сертификат

Начало обучения

Сразу после оплаты

Можно заниматься в удобном темпе, возвращаться к материалам и использовать полученные знания в работе.

Освойте бухгалтерию маркетплейсов и получите новую профессиональную специализацию

Рынок электронной торговли создает новые задачи для бухгалтеров. Продавцам нужны специалисты, которые умеют работать с отчетами Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета, правильно учитывать комиссии и возвраты, рассчитывать налоги и отражать операции в 1С.

Не ждите, пока новые знания понадобятся срочно. Освойте учет маркетплейсов сейчас и расширьте возможности для профессионального и финансового роста.

На курсе «Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С» вы разберете особенности работы с популярными площадками, научитесь отражать операции в 1С и учитывать налоговые изменения 2026 года.

Стоимость курса по акции — 6 500 рублей.

Начать обучение можно сразу после оплаты.

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