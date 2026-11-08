Бухгалтерия маркетплейсов в 2026 году: как вести учет Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета и зарабатывать на новой специализации

Почему бухгалтерия маркетплейсов стала отдельным направлением работы
Продажа товаров через маркетплейсы отличается от традиционной розничной торговли. Продавец взаимодействует сразу с несколькими участниками: покупателями, торговой площадкой, логистическими операторами и банками.
При этом каждая площадка устанавливает собственные правила документооборота, расчетов и отражения операций.
Бухгалтеру необходимо учитывать:
передачу товаров на маркетплейс;
реализацию товаров покупателям;
агентские вознаграждения и комиссии;
расходы на логистику и хранение;
возвраты и отмены заказов;
штрафы и компенсации;
выкупы товаров самой площадкой;
поступления денежных средств и взаиморасчеты.
Дополнительная сложность заключается в том, что информация о продажах, удержаниях и начислениях находится в личных кабинетах маркетплейсов. Ее нужно выгружать, проверять и правильно отражать в бухгалтерском и налоговом учете.
Для бухгалтера это не просто дополнительная работа, а возможность освоить отдельную специализацию. Компании и предприниматели, торгующие на маркетплейсах, нуждаются в специалистах, которые понимают специфику их бизнеса.
Учет Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета: в чем особенности разных площадок
Несмотря на общую модель работы, у популярных маркетплейсов есть различия в отчетности, документах, расчетах и правилах взаимодействия с продавцами.
Бухгалтеру важно не только понимать общие принципы учета, но и разбираться в особенностях каждой площадки.
Маркетплейс
Что важно учитывать бухгалтеру
Какие операции требуют внимания
Wildberries
Отчеты о продажах, удержания, логистика, штрафы и компенсации
Выкупы, возвраты, СПП, декомпенсации, банковские выписки
Ozon
Агентские отчеты, услуги площадки, баллы, прямые платежи
Продажи физическим и юридическим лицам, факторинг, выкупы площадкой
Яндекс Маркет
Отчеты о реализации, расчеты с продавцами, услуги и удержания
Продажи, возвраты, вознаграждения, расчеты по разным налоговым режимам
Например, при работе с Wildberries бухгалтеру нужно правильно отражать еженедельные отчеты, выкупы, возвраты и различные удержания.
При работе с Ozon необходимо разбираться в агентских отчетах, начислении баллов, услугах площадки, прямых платежах и факторинге.
На Яндекс Маркете важно корректно учитывать продажи, расчеты и особенности налогового учета в зависимости от применяемого режима.
Поэтому универсального алгоритма, который одинаково подходит для всех маркетплейсов, недостаточно.
Налоги для продавцов маркетплейсов в 2026 году: что должен знать бухгалтер
Налоговая реформа 2026 года добавила бухгалтерам и предпринимателям новые задачи. При работе с маркетплейсами важно учитывать не только специфику площадок, но и изменения налоговой нагрузки.
Особое внимание нужно уделить НДС и применению упрощенной системы налогообложения.
Основные налоговые вопросы 2026 года
Вопрос
Что важно учитывать
Основная ставка НДС
С 2026 года основная ставка составляет 22%
НДС при УСН
Необходимо определить, возникает ли обязанность по уплате НДС и какая ставка применяется
УСН «Доходы»
Важно правильно определять налоговые доходы от реализации через маркетплейсы
УСН «Доходы минус расходы»
Необходимо учитывать допустимые расходы и документально подтверждать их
Учет комиссий и удержаний
Нужно правильно отражать вознаграждения площадок, логистику и другие расходы
Возвраты товаров
Требуется корректно учитывать изменения выручки и налоговых показателей
Отдельная задача — разобраться, как учитывать продажи через маркетплейсы при разных системах налогообложения.
Например, продавец на УСН «Доходы» и предприниматель на УСН «Доходы минус расходы» по-разному определяют налоговую базу. А если у продавца возникает обязанность исчислять НДС, добавляются дополнительные требования к документам и расчетам.
Бухгалтеру важно учитывать не только сумму, которую маркетплейс перечислил на расчетный счет, но и полную экономику реализации с учетом удержаний и вознаграждений площадки.
При этом конкретные налоговые обязательства зависят от статуса продавца, его доходов, выбранного режима и действующих условий освобождения от НДС.
Как вести учет маркетплейсов в 1С
Одна из ключевых задач бухгалтера — правильно перенести данные из личного кабинета маркетплейса в учетную систему.
Для этого используется 1С:Бухгалтерия 8.3. В программе необходимо настроить работу с площадками, создать справочники товаров, оформить договоры и первичные документы, а также правильно отражать операции реализации.
Основные этапы работы выглядят следующим образом:
Настройка программы. Бухгалтер определяет необходимые параметры учета, настраивает взаимодействие с маркетплейсом и проверяет справочники.
Создание справочника товаров. В учетную систему вносятся сведения о номенклатуре, необходимой для отражения операций.
Ввод начальных остатков. Если торговля уже велась, необходимо корректно перенести остатки.
Отражение передачи товаров. В 1С оформляются документы по передаче товаров на маркетплейс.
Отражение реализации. На основании отчетов площадки регистрируются продажи.
Учет комиссий и услуг. Отражаются вознаграждения, логистика, хранение и другие удержания.
Обработка возвратов. Корректируются данные о реализации и взаиморасчетах.
Сверка расчетов. Бухгалтер проверяет соответствие данных личного кабинета, 1С и банковских выписок.
Какие операции нужно отражать в 1С
Операция
Что делает бухгалтер
Передача товара маркетплейсу
Оформляет документы передачи
Продажа товара
Отражает реализацию на основании отчетов площадки
Агентское вознаграждение
Учитывает комиссию маркетплейса
Логистика и хранение
Отражает услуги площадки
Возврат товара
Оформляет возврат и необходимые корректировки
Штрафы и компенсации
Проверяет основания и отражает соответствующие операции
Поступление денег
Обрабатывает банковские выписки и сверяет расчеты
Важно не просто знать, какие документы создавать, но и понимать логику отражения операций. Ошибки в настройках или обработке отчетов могут привести к искажению выручки, расходов, задолженности и налоговой базы.
Какие ошибки чаще всего возникают при учете маркетплейсов
Даже опытный бухгалтер может столкнуться с трудностями, если раньше не работал с торговыми площадками.
Рассмотрим типичные проблемы.
Ошибка
К чему может привести
Учет только поступлений на расчетный счет
Искажение данных о выручке
Неправильное отражение комиссий
Ошибки в расходах и расчетах
Игнорирование возвратов
Некорректные показатели реализации
Неправильная обработка штрафов и компенсаций
Ошибки в учете взаиморасчетов
Неверные настройки 1С
Некорректное формирование проводок и отчетности
Ошибки при определении налоговой базы
Неправильный расчет налогов
Отсутствие регулярной сверки
Накопление расхождений между площадкой и учетом
Чтобы избежать подобных проблем, бухгалтеру необходимо понимать всю цепочку операций: от передачи товара маркетплейсу до поступления денег продавцу.
Бухгалтер маркетплейсов: перспективы новой специализации
Почему бухгалтеру стоит обратить внимание на эту нишу?
Во-первых, предприниматели, торгующие через маркетплейсы, нуждаются в специалистах, которые знают особенности площадок и могут правильно организовать учет.
Во-вторых, освоение новой специализации позволяет расширить спектр услуг. Бухгалтер может не ограничиваться стандартным ведением учета, а предлагать комплексное сопровождение продавцов Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета.
В-третьих, знания в этой области полезны не только для аутсорсеров, но и для бухгалтеров, работающих в штате торговых компаний.
Кому подойдет специализация
Специалист
Какие возможности открывает обучение
Начинающий бухгалтер
Освоение новой профессиональной ниши
Главный бухгалтер
Расширение компетенций и контроль учета продавцов
Бухгалтер на аутсорсе
Новые услуги и дополнительные клиенты
Бухгалтер в найме
Возможность получить дополнительный источник дохода
Предприниматель
Понимание учета, налогов и документооборота собственного магазина
Особенно перспективно направление для бухгалтеров-аутсорсеров. Если специалист уже ведет несколько компаний, работающих в традиционной торговле, он может расширить услуги и начать сопровождать продавцов маркетплейсов.
Но для этого необходимо изучить особенности каждой площадки и научиться правильно отражать операции в 1С.
Как освоить бухгалтерию маркетплейсов с нуля
Самостоятельное изучение темы может занять много времени. Правила площадок меняются, личные кабинеты обновляются, появляются новые виды удержаний и отчетов, а налоговое законодательство требует постоянного внимания.
Поэтому эффективнее изучать бухгалтерию маркетплейсов по структурированной программе, которая объединяет теорию и практику.
На курсе «Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С» от «Клерка» разбирают работу с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркетом и другими торговыми площадками.
Программа включает следующие направления:
выбор организационно-правовой формы и налогового режима;
особенности работы с офертами маркетплейсов;
первичные документы и отчеты торговых площадок;
настройка 1С:Бухгалтерия 8.3;
учет операций Wildberries;
учет операций Ozon;
учет операций Яндекс Маркета;
налоговый учет продавцов на УСН и ОСНО;
особенности НДС в 2026 году;
учет возвратов, штрафов, комиссий и компенсаций.
Обучение подойдет начинающим и опытным бухгалтерам, специалистам на аутсорсе и предпринимателям, которые хотят разобраться в учете собственного магазина.
Сколько длится обучение и что получит слушатель
Условие
Информация
Формат
Дистанционное обучение
Продолжительность
2 месяца
График
Свободный, примерно 1–2 часа в день
Материалы
Видеоуроки, конспекты и задания
Проверка знаний
Тесты после тематических блоков
Документ
Персональный сертификат
Начало обучения
Сразу после оплаты
Можно заниматься в удобном темпе, возвращаться к материалам и использовать полученные знания в работе.
Освойте бухгалтерию маркетплейсов и получите новую профессиональную специализацию
Рынок электронной торговли создает новые задачи для бухгалтеров. Продавцам нужны специалисты, которые умеют работать с отчетами Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета, правильно учитывать комиссии и возвраты, рассчитывать налоги и отражать операции в 1С.
Не ждите, пока новые знания понадобятся срочно. Освойте учет маркетплейсов сейчас и расширьте возможности для профессионального и финансового роста.
На курсе «Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С» вы разберете особенности работы с популярными площадками, научитесь отражать операции в 1С и учитывать налоговые изменения 2026 года.
Стоимость курса по акции — 6 500 рублей.
Начать обучение можно сразу после оплаты.
Больше курсов — больше возможностей для развития!
Хотите освоить и другие востребованные направления бухгалтерии? В каталоге «Клерка» можно выбрать дополнительные программы обучения по разным профессиональным темам.