Бухгалтерия маркетплейсов в 2026 году: как вести учет Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета и зарабатывать на новой специализации

Почему бухгалтерия маркетплейсов стала отдельным направлением работы

Продажа товаров через маркетплейсы отличается от традиционной розничной торговли. Продавец взаимодействует сразу с несколькими участниками: покупателями, торговой площадкой, логистическими операторами и банками.

При этом каждая площадка устанавливает собственные правила документооборота, расчетов и отражения операций.

Бухгалтеру необходимо учитывать:

передачу товаров на маркетплейс;

реализацию товаров покупателям;

агентские вознаграждения и комиссии;

расходы на логистику и хранение;

возвраты и отмены заказов;

штрафы и компенсации;

выкупы товаров самой площадкой;

поступления денежных средств и взаиморасчеты.

Дополнительная сложность заключается в том, что информация о продажах, удержаниях и начислениях находится в личных кабинетах маркетплейсов. Ее нужно выгружать, проверять и правильно отражать в бухгалтерском и налоговом учете.

Для бухгалтера это не просто дополнительная работа, а возможность освоить отдельную специализацию. Компании и предприниматели, торгующие на маркетплейсах, нуждаются в специалистах, которые понимают специфику их бизнеса.