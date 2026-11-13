ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: что бухгалтеру изменить до отчетности за 2027 год

С 1 января 2027 года организации начнут применять новые стандарты учета доходов и расходов — ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы». Они заменят ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, а ФСБУ 9/2025 также заменит ПБУ 2/2008 об учете договоров строительного подряда.
Переход потребует не просто обновить учетную политику, а пересмотреть действующие подходы к учету, договорную базу, настройки бухгалтерской программы и порядок формирования отчетности.
Разберем, что бухгалтеру нужно сделать заранее, чтобы подготовиться к новым требованиям и избежать ошибок при закрытии 2027 года.
1. Проведите диагностику действующей системы учета
Начните с анализа того, как организация учитывает доходы и расходы сейчас и какие процессы затронут новые ФСБУ.
Проверьте четыре направления.
Учет договоров. Проанализируйте договоры поставки, выполнения работ и оказания услуг, абонентского обслуживания, долгосрочные проекты, поэтапное исполнение обязательств, скидки и бонусы. Особое внимание уделите договорам, исполнение которых приходится на разные отчетные периоды.
Учет доходов. Проверьте классификацию поступлений, порядок признания выручки и документы, на основании которых операции отражаются в учете.
Учет расходов. Составьте перечень основных затрат и определите, какие из них формируют стоимость активов, относятся к расходам периода или требуют пересмотра порядка учета.
Отчетность и внутренние регламенты. Оцените, достаточно ли существующей аналитики для формирования показателей бухгалтерской отчетности и пояснений.
Результатом диагностики должен стать перечень необходимых изменений с указанием ответственных сотрудников и сроков.
2. Проверьте договорную базу
При переходе на ФСБУ 9/2025 особое внимание нужно уделить договорам с покупателями и заказчиками.
Для определения момента признания выручки важно учитывать содержание обязательств сторон и момент передачи контроля над продукцией. Поэтому привычных ориентиров в виде даты отгрузки или подписания документов может быть недостаточно.
Бухгалтеру следует совместно с юристами и менеджерами проверить:
соответствие фактического исполнения обязательств условиям договора;
наличие отдельных обязанностей по передаче продукции;
возможность исполнения обязательств в течение определенного периода;
условия, влияющие на оценку выручки;
взаимосвязь нескольких договоров, заключенных в рамках общей коммерческой договоренности;
достаточность документов для подтверждения момента признания выручки.
Также необходимо определить, как бухгалтерия будет получать информацию об изменениях договоров. Для этого стоит разработать внутренний порядок согласования договорных условий и передачи документов.
3. Пересмотрите учетную политику
Учетная политика на 2027 год должна закреплять не только новые нормативные требования, но и конкретные способы учета, которые организация выбирает в рамках ФСБУ.
По учету доходов необходимо определить:
порядок и момент признания выручки;
подходы к оценке исполнения договорных обязательств;
методы определения степени готовности, если применимо;
порядок учета скидок и других условий, влияющих на цену договора;
способы оценки выручки в предусмотренных стандартом случаях.
По учету расходов следует пересмотреть:
классификацию и порядок признания расходов;
способы их оценки;
состав аналитических показателей;
порядок формирования информации для бухгалтерской отчетности;
правила документального подтверждения операций.
Дополнительно проверьте рабочие инструкции и положения действующей учетной политики, которые утратили актуальность.
Важно не переносить формулировки из новых стандартов механически. В учетной политике нужно закрепить способы учета, которые организация действительно будет применять.
4. Проверьте настройки 1С и аналитического учета
Даже правильно подготовленная учетная политика не обеспечит корректный учет, если бухгалтерская программа продолжит работать по прежним алгоритмам.
При подготовке 1С проверьте:
Наличие необходимых обновлений и используемую конфигурацию.
Достаточность аналитических разрезов по доходам и расходам.
Настройки учета договоров с длительным исполнением.
Возможность сбора данных для необходимых расчетов.
Формирование показателей бухгалтерской отчетности.
Корректность отражения типовых и нестандартных операций.
Не стоит рассчитывать, что установка обновления автоматически решит все вопросы перехода. Бухгалтеру необходимо понимать, какие настройки использовать, какие данные контролировать и как проверять результаты учета.
5. Подготовьте переходные данные и оцените влияние на отчетность
До начала применения новых стандартов важно оценить, как они повлияют на бухгалтерские показатели и какие данные потребуются для переходных расчетов.
Для ФСБУ 9/2025 предусмотрен ретроспективный подход с возможностью применения установленных стандартом упрощений. В частности, допускается не пересчитывать сравнительные показатели за предыдущие периоды, а отразить последствия перехода единовременной корректировкой. Для организаций, имеющих право на упрощенные способы бухгалтерского учета, предусмотрены дополнительные возможности.
ФСБУ 10/2026 не содержит отдельного набора специальных переходных правил. При первоначальном применении необходимо учитывать общий порядок изменения учетной политики по ПБУ 1/2008.
Бухгалтеру следует заранее определить:
какие показатели изменятся после перехода;
какие данные прошлых периодов понадобятся для расчетов;
какие остатки и обязательства нужно проверить;
как изменения повлияют на нераспределенную прибыль;
какие корректировки потребуются при первоначальном применении стандартов;
как обеспечить сопоставимость отчетности.
Отдельно оцените возможные расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом. Новые ФСБУ не меняют автоматически налоговые правила, поэтому необходимо проанализировать возникновение и изменение временных разниц.
6. Проведите тестовое закрытие и внутреннюю проверку
До начала применения новых стандартов проверьте, как организация будет учитывать реальные хозяйственные операции.
Для тестирования подойдут следующие ситуации:
продажа товаров с нестандартными условиями передачи;
договоры с исполнением обязательств в нескольких отчетных периодах;
предоставление скидок и бонусов;
изменение цены или предмета договора;
получение доходов, отличных от выручки;
приобретение товаров, работ и услуг для деятельности организации.
По каждой операции проверьте весь процесс: от получения первичных документов до отражения в учете и формирования отчетных показателей.
Результаты удобно фиксировать в таблице: операция, действующий порядок учета, требования нового стандарта, необходимые изменения и ответственный сотрудник.
Это поможет выявить методологические, технические и организационные проблемы до начала отчетного периода.
7. Составьте план подготовки к отчетности за 2027 год
Чтобы переход на новые ФСБУ не превратился в авральную работу, распределите задачи по этапам.
До конца 2026 года:
провести диагностику системы учета;
проанализировать договоры;
подготовить изменения учетной политики;
оценить влияние новых правил на бухгалтерские показатели;
проверить и настроить 1С и аналитические справочники;
подготовить переходные расчеты;
обучить сотрудников.
С начала 2027 года:
применять ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026 при учете операций;
контролировать признание доходов и расходов;
проверять первичные документы;
анализировать расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом;
формировать данные для промежуточной отчетности, если она обязательна.
При подготовке годовой отчетности за 2027 год:
проверить правильность применения новых стандартов;
проконтролировать переходные корректировки;
проверить классификацию показателей;
подготовить необходимые раскрытия;
оценить полноту и достоверность данных.
Какие ошибки могут возникнуть при переходе на новые ФСБУ
При подготовке к новым требованиям бухгалтерии важно избежать пяти типичных ошибок.
1. Ограничиться заменой ПБУ на ФСБУ в учетной политике.
Формальное обновление документа не означает, что система учета соответствует новым требованиям.
2. Не проанализировать действующие договоры.
Нестандартные условия договоров могут потребовать пересмотра подходов к признанию и оценке выручки.
3. Не учитывать взаимосвязь доходов и расходов.
Изменения необходимо рассматривать комплексно, поскольку они влияют на формирование финансового результата.
4. Полагаться только на автоматизацию.
Обновленная 1С не заменяет методологические решения бухгалтера. Неправильные настройки могут привести к ошибкам даже в технически исправной системе.
5. Не подготовить переходные расчеты.
Недостаток данных и предварительных оценок усложнит первоначальное применение стандартов и подготовку отчетности.
Как подготовиться к ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026
Если вы хотите не просто разобраться в новых ФСБУ, а повысить квалификацию и систематизировать знания по всем основным направлениям работы, обратите внимание на программу профессиональной переподготовки от «Клерка».
На курсе вы изучите:
бухгалтерский учет на всех основных участках;
учет доходов, расходов и финансовых результатов;
учетную политику и правила составления бухгалтерской отчетности;
договорную работу и налоговые риски;
работу в 1С:Бухгалтерии и 1С:ЗУП;
налоги, отчетность и актуальные изменения законодательства;
взаимодействие с ФНС и прохождение налоговых проверок.
Программа включает 800+ уроков, практику в учетных программах, тестирование и итоговую аттестацию. Обучение проходит онлайн в удобном темпе. По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Подготовьтесь к новым требованиям заранее: обновите знания, систематизируйте учетные процессы и повысьте профессиональную квалификацию, чтобы уверенно работать в условиях изменений 2027 года.