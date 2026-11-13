ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: что бухгалтеру изменить до отчетности за 2027 год

С 1 января 2027 года организации начнут применять новые стандарты учета доходов и расходов — ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы». Они заменят ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, а ФСБУ 9/2025 также заменит ПБУ 2/2008 об учете договоров строительного подряда.

Переход потребует не просто обновить учетную политику, а пересмотреть действующие подходы к учету, договорную базу, настройки бухгалтерской программы и порядок формирования отчетности.

Разберем, что бухгалтеру нужно сделать заранее, чтобы подготовиться к новым требованиям и избежать ошибок при закрытии 2027 года.