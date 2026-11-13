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ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: что бухгалтеру изменить до отчетности за 2027 год

ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: что бухгалтеру изменить до отчетности за 2027 год

Как подготовиться к переходу на ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026? Разбираем, какие договоры проверить, что изменить в учетной политике и 1С и как подготовить переходные данные к отчетности за 2027 год.

5 открытий

С 1 января 2027 года организации начнут применять новые стандарты учета доходов и расходов — ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы». Они заменят ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, а ФСБУ 9/2025 также заменит ПБУ 2/2008 об учете договоров строительного подряда.

Переход потребует не просто обновить учетную политику, а пересмотреть действующие подходы к учету, договорную базу, настройки бухгалтерской программы и порядок формирования отчетности.

Разберем, что бухгалтеру нужно сделать заранее, чтобы подготовиться к новым требованиям и избежать ошибок при закрытии 2027 года.

1. Проведите диагностику действующей системы учета

Начните с анализа того, как организация учитывает доходы и расходы сейчас и какие процессы затронут новые ФСБУ.

Проверьте четыре направления.

Учет договоров. Проанализируйте договоры поставки, выполнения работ и оказания услуг, абонентского обслуживания, долгосрочные проекты, поэтапное исполнение обязательств, скидки и бонусы. Особое внимание уделите договорам, исполнение которых приходится на разные отчетные периоды.

Учет доходов. Проверьте классификацию поступлений, порядок признания выручки и документы, на основании которых операции отражаются в учете.

Учет расходов. Составьте перечень основных затрат и определите, какие из них формируют стоимость активов, относятся к расходам периода или требуют пересмотра порядка учета.

Отчетность и внутренние регламенты. Оцените, достаточно ли существующей аналитики для формирования показателей бухгалтерской отчетности и пояснений.

Результатом диагностики должен стать перечень необходимых изменений с указанием ответственных сотрудников и сроков.

2. Проверьте договорную базу

При переходе на ФСБУ 9/2025 особое внимание нужно уделить договорам с покупателями и заказчиками.

Для определения момента признания выручки важно учитывать содержание обязательств сторон и момент передачи контроля над продукцией. Поэтому привычных ориентиров в виде даты отгрузки или подписания документов может быть недостаточно.

Бухгалтеру следует совместно с юристами и менеджерами проверить:

  • соответствие фактического исполнения обязательств условиям договора;

  • наличие отдельных обязанностей по передаче продукции;

  • возможность исполнения обязательств в течение определенного периода;

  • условия, влияющие на оценку выручки;

  • взаимосвязь нескольких договоров, заключенных в рамках общей коммерческой договоренности;

  • достаточность документов для подтверждения момента признания выручки.

Также необходимо определить, как бухгалтерия будет получать информацию об изменениях договоров. Для этого стоит разработать внутренний порядок согласования договорных условий и передачи документов.

3. Пересмотрите учетную политику

Учетная политика на 2027 год должна закреплять не только новые нормативные требования, но и конкретные способы учета, которые организация выбирает в рамках ФСБУ.

По учету доходов необходимо определить:

  • порядок и момент признания выручки;

  • подходы к оценке исполнения договорных обязательств;

  • методы определения степени готовности, если применимо;

  • порядок учета скидок и других условий, влияющих на цену договора;

  • способы оценки выручки в предусмотренных стандартом случаях.

По учету расходов следует пересмотреть:

  • классификацию и порядок признания расходов;

  • способы их оценки;

  • состав аналитических показателей;

  • порядок формирования информации для бухгалтерской отчетности;

  • правила документального подтверждения операций.

Дополнительно проверьте рабочие инструкции и положения действующей учетной политики, которые утратили актуальность.

Важно не переносить формулировки из новых стандартов механически. В учетной политике нужно закрепить способы учета, которые организация действительно будет применять.

4. Проверьте настройки 1С и аналитического учета

Даже правильно подготовленная учетная политика не обеспечит корректный учет, если бухгалтерская программа продолжит работать по прежним алгоритмам.

При подготовке 1С проверьте:

  1. Наличие необходимых обновлений и используемую конфигурацию.

  2. Достаточность аналитических разрезов по доходам и расходам.

  3. Настройки учета договоров с длительным исполнением.

  4. Возможность сбора данных для необходимых расчетов.

  5. Формирование показателей бухгалтерской отчетности.

  6. Корректность отражения типовых и нестандартных операций.

Не стоит рассчитывать, что установка обновления автоматически решит все вопросы перехода. Бухгалтеру необходимо понимать, какие настройки использовать, какие данные контролировать и как проверять результаты учета.

5. Подготовьте переходные данные и оцените влияние на отчетность

До начала применения новых стандартов важно оценить, как они повлияют на бухгалтерские показатели и какие данные потребуются для переходных расчетов.

Для ФСБУ 9/2025 предусмотрен ретроспективный подход с возможностью применения установленных стандартом упрощений. В частности, допускается не пересчитывать сравнительные показатели за предыдущие периоды, а отразить последствия перехода единовременной корректировкой. Для организаций, имеющих право на упрощенные способы бухгалтерского учета, предусмотрены дополнительные возможности.

ФСБУ 10/2026 не содержит отдельного набора специальных переходных правил. При первоначальном применении необходимо учитывать общий порядок изменения учетной политики по ПБУ 1/2008.

Бухгалтеру следует заранее определить:

  • какие показатели изменятся после перехода;

  • какие данные прошлых периодов понадобятся для расчетов;

  • какие остатки и обязательства нужно проверить;

  • как изменения повлияют на нераспределенную прибыль;

  • какие корректировки потребуются при первоначальном применении стандартов;

  • как обеспечить сопоставимость отчетности.

Отдельно оцените возможные расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом. Новые ФСБУ не меняют автоматически налоговые правила, поэтому необходимо проанализировать возникновение и изменение временных разниц.

6. Проведите тестовое закрытие и внутреннюю проверку

До начала применения новых стандартов проверьте, как организация будет учитывать реальные хозяйственные операции.

Для тестирования подойдут следующие ситуации:

  • продажа товаров с нестандартными условиями передачи;

  • договоры с исполнением обязательств в нескольких отчетных периодах;

  • предоставление скидок и бонусов;

  • изменение цены или предмета договора;

  • получение доходов, отличных от выручки;

  • приобретение товаров, работ и услуг для деятельности организации.

По каждой операции проверьте весь процесс: от получения первичных документов до отражения в учете и формирования отчетных показателей.

Результаты удобно фиксировать в таблице: операция, действующий порядок учета, требования нового стандарта, необходимые изменения и ответственный сотрудник.

Это поможет выявить методологические, технические и организационные проблемы до начала отчетного периода.

7. Составьте план подготовки к отчетности за 2027 год

Чтобы переход на новые ФСБУ не превратился в авральную работу, распределите задачи по этапам.

До конца 2026 года:

  • провести диагностику системы учета;

  • проанализировать договоры;

  • подготовить изменения учетной политики;

  • оценить влияние новых правил на бухгалтерские показатели;

  • проверить и настроить 1С и аналитические справочники;

  • подготовить переходные расчеты;

  • обучить сотрудников.

С начала 2027 года:

  • применять ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026 при учете операций;

  • контролировать признание доходов и расходов;

  • проверять первичные документы;

  • анализировать расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом;

  • формировать данные для промежуточной отчетности, если она обязательна.

При подготовке годовой отчетности за 2027 год:

  • проверить правильность применения новых стандартов;

  • проконтролировать переходные корректировки;

  • проверить классификацию показателей;

  • подготовить необходимые раскрытия;

  • оценить полноту и достоверность данных.

Какие ошибки могут возникнуть при переходе на новые ФСБУ

При подготовке к новым требованиям бухгалтерии важно избежать пяти типичных ошибок.

1. Ограничиться заменой ПБУ на ФСБУ в учетной политике.

Формальное обновление документа не означает, что система учета соответствует новым требованиям.

2. Не проанализировать действующие договоры.

Нестандартные условия договоров могут потребовать пересмотра подходов к признанию и оценке выручки.

3. Не учитывать взаимосвязь доходов и расходов.

Изменения необходимо рассматривать комплексно, поскольку они влияют на формирование финансового результата.

4. Полагаться только на автоматизацию.

Обновленная 1С не заменяет методологические решения бухгалтера. Неправильные настройки могут привести к ошибкам даже в технически исправной системе.

5. Не подготовить переходные расчеты.

Недостаток данных и предварительных оценок усложнит первоначальное применение стандартов и подготовку отчетности.

Как подготовиться к ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026

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