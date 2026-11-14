Курсы для бухгалтеров стартуют 15.11 по ценам 11.11: такое может быть только в Клерке

Хотите освоить бухгалтерию с нуля, повысить квалификацию или подготовиться к новым требованиям законодательства? В Клерке действует предложение на онлайн-курсы для бухгалтеров, главных бухгалтеров, кадровиков и финансовых специалистов.

В подборке — программы для разных уровней подготовки и профессиональных задач. Можно выбрать как комплексное обучение новой профессии, так и узкоспециализированный курс.

Какие направления доступны:

Обучение проходит онлайн: слушатели получают доступ к видеоурокам, конспектам, тестам и практическим заданиям. Можно заниматься в удобном темпе и совмещать учебу с работой.

В зависимости от программы по окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Также предусмотрены разные способы оплаты, включая рассрочку и оплату частями.

Новый поток стартует 15 ноября 2026 года.

Какой курс подойдет именно вам, чем отличаются программы, что входит в обучение и какие документы выдаются после его завершения — читайте в подробном обзоре:

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Выбирайте направление и используйте возможность инвестировать в профессиональное развитие на выгодных условиях.