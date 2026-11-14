Курсы для бухгалтеров стартуют 15.11 по ценам 11.11: такое может быть только в Клерке
Хотите освоить бухгалтерию с нуля, повысить квалификацию или подготовиться к новым требованиям законодательства? В Клерке действует предложение на онлайн-курсы для бухгалтеров, главных бухгалтеров, кадровиков и финансовых специалистов.
В подборке — программы для разных уровней подготовки и профессиональных задач. Можно выбрать как комплексное обучение новой профессии, так и узкоспециализированный курс.
Какие направления доступны:
Название курса
Кому подойдет
Что освоите
Цена по акции
Новичкам, ИП, владельцам бизнеса
Бухучет, налоги, отчетность, 1С, Excel
от 12 722 ₽ вместо 36 000 ₽
Опытным бухгалтерам и будущим главбухам
Полный учет компании, налоги, ФСБУ, 1С, управленческий учет
от 60 000 ₽ вместо 75 000 ₽
Специалистам на общей системе налогообложения
НДС, налог на прибыль, отчетность, налоговый учет
от 11 876 ₽ вместо 33 000 ₽
Бухгалтерам, кадровикам, начинающим специалистам
Зарплата, НДФЛ, взносы, больничные, 1С:ЗУП
от 10 558 ₽ вместо 31 700 ₽
Начинающим кадровикам и бухгалтерам
Кадровое делопроизводство, трудовое законодательство, 1С:ЗУП
от 10 250 ₽ вместо 33 000 ₽
Бухгалтерам и финансистам
Формулы, сводные таблицы, дашборды, Power BI, ИИ
10 502 ₽ вместо 19 900 ₽
Бухгалтерам и главным бухгалтерам
Новые стандарты, учетная политика, отчетность, 1С
от 10 821 ₽ вместо 25 900 ₽
Тем, кто хочет специализироваться на IT
Учет разработки ПО, налоговые льготы, НМА, ВКС
13 579 ₽ вместо 38 900 ₽
Специалистам по импорту и экспорту
Валютный контроль, таможня, НДС, международные расчеты
11 947 ₽ вместо 35 200 ₽
Обучение проходит онлайн: слушатели получают доступ к видеоурокам, конспектам, тестам и практическим заданиям. Можно заниматься в удобном темпе и совмещать учебу с работой.
В зависимости от программы по окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Также предусмотрены разные способы оплаты, включая рассрочку и оплату частями.
Новый поток стартует 15 ноября 2026 года.
Какой курс подойдет именно вам, чем отличаются программы, что входит в обучение и какие документы выдаются после его завершения — читайте в подробном обзоре:
Выбирайте направление и используйте возможность инвестировать в профессиональное развитие на выгодных условиях.