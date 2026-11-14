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Клерк
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Курсы для бухгалтеров стартуют 15.11 по ценам 11.11: такое может быть только в Клерке

Хотите освоить бухгалтерию с нуля, повысить квалификацию или подготовиться к новым требованиям законодательства? В Клерке действует предложение на онлайн-курсы для бухгалтеров, главных бухгалтеров, кадровиков и финансовых специалистов.

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В подборке — программы для разных уровней подготовки и профессиональных задач. Можно выбрать как комплексное обучение новой профессии, так и узкоспециализированный курс.

Какие направления доступны:

Название курса

Кому подойдет

Что освоите

Цена по акции

Бухгалтер с нуля

Новичкам, ИП, владельцам бизнеса

Бухучет, налоги, отчетность, 1С, Excel

от 12 722 ₽ вместо 36 000 ₽

Профессия «Главный бухгалтер»

Опытным бухгалтерам и будущим главбухам

Полный учет компании, налоги, ФСБУ, 1С, управленческий учет

от 60 000 ₽ вместо 75 000 ₽

Главный бухгалтер на ОСНО

Специалистам на общей системе налогообложения

НДС, налог на прибыль, отчетность, налоговый учет

от 11 876 ₽ вместо 33 000 ₽

Бухгалтер по заработной плате

Бухгалтерам, кадровикам, начинающим специалистам

Зарплата, НДФЛ, взносы, больничные, 1С:ЗУП

от 10 558 ₽ вместо 31 700 ₽

Кадровик с нуля до профи

Начинающим кадровикам и бухгалтерам

Кадровое делопроизводство, трудовое законодательство, 1С:ЗУП

от 10 250 ₽ вместо 33 000 ₽

Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети

Бухгалтерам и финансистам

Формулы, сводные таблицы, дашборды, Power BI, ИИ

10 502 ₽ вместо 19 900 ₽

Десять новых ФСБУ 2027

Бухгалтерам и главным бухгалтерам

Новые стандарты, учетная политика, отчетность, 1С

от 10 821 ₽ вместо 25 900 ₽

Бухгалтер IT-компании

Тем, кто хочет специализироваться на IT

Учет разработки ПО, налоговые льготы, НМА, ВКС

13 579 ₽ вместо 38 900 ₽

Бухгалтер ВЭД

Специалистам по импорту и экспорту

Валютный контроль, таможня, НДС, международные расчеты

11 947 ₽ вместо 35 200 ₽

Обучение проходит онлайн: слушатели получают доступ к видеоурокам, конспектам, тестам и практическим заданиям. Можно заниматься в удобном темпе и совмещать учебу с работой.

В зависимости от программы по окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Также предусмотрены разные способы оплаты, включая рассрочку и оплату частями.

Новый поток стартует 15 ноября 2026 года.

Какой курс подойдет именно вам, чем отличаются программы, что входит в обучение и какие документы выдаются после его завершения — читайте в подробном обзоре:

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Выбирайте направление и используйте возможность инвестировать в профессиональное развитие на выгодных условиях.

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Клерк

Клерк

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