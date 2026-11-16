Специальное предложение ко Дню московского бухгалтера: 18 месяцев подписки по цене года!

К профессиональному празднику «Клерк» подготовил особенное предложение: оплатите 12 месяцев подписки Клерк.Система, Клерк.Школа или комплекта «Система + Школа» и получите 18 месяцев доступа!
Это дополнительные 6 месяцев для работы, обучения и профессионального развития без доплаты.
Вы можете целый год пользоваться базой знаний, профессиональными сервисами, онлайн-курсами и вебинарами, а ещё полгода — продолжать работать с привычными инструментами и получать новые знания.
Какую подписку «Клерк» выбрать бухгалтеру
В линейке четыре основных варианта: «Клерк.Система», «Клерк.Школа», комплект «Система + Школа» и «Клерк.Премиум».
Выбор зависит от того, что сейчас важнее: решать рабочие вопросы, получать новые знания или иметь полноценную профессиональную поддержку.
Ваша задача
Подходящая подписка
Основные возможности
Быстро находить ответы на вопросы по бухучёту и налогам
Клерк.Система
База знаний, правовая информация, сервисы, ИИ-консультант, проверка контрагентов
Осваивать новые направления и повышать квалификацию
Клерк.Школа
Онлайн-курсы, сертификаты, вебинары, учебные треки
Совмещать работу и обучение
Система + Школа
Все возможности двух подписок по выгодной общей цене
Получать неограниченную экспертную поддержку
Клерк.Премиум
Система, Школа, безлимитные консультации экспертов и ИИ
Разберём подробнее, что входит в каждый тариф и кому он будет полезен.
Клерк.Система — профессиональные инструменты для ежедневной работы
Клерк.Система — подписка для бухгалтеров, главных бухгалтеров, ИП, руководителей бухгалтерских компаний и специалистов, которые ведут учёт нескольких организаций.
Она помогает быстрее справляться с повседневными задачами: находить ответы на вопросы по налогам и бухучёту, следить за изменениями законодательства, проверять контрагентов и пользоваться готовыми инструментами для расчётов.
В подписку входят:
База решённых вопросов коллег с удобным поиском.
Разборы изменений законодательства и пошаговые инструкции.
Правовая база, справочники и готовые формы документов.
ИИ-консультант — до 60 вопросов в месяц с ответами и ссылками на нормативные документы.
Проверка контрагентов по 40 источникам с ежедневным обновлением.
Конструктор учётной политики.
Календарь бухгалтера.
Калькуляторы НДС, отпускных и больничных.
Профессиональные вебинары, записи эфиров и конспекты.
Абонемент на конференции.
В каких ситуациях пригодится Система?
Например, нужно разобраться в изменениях налогового законодательства, найти порядок оформления операции, подготовить документ или проверить нового контрагента перед заключением договора.
Вместо поиска информации на десятках сайтов можно воспользоваться профессиональной базой знаний и готовыми инструментами «Клерка».
Это особенно удобно в периоды сдачи отчётности, подготовки к проверкам и закрытия бухгалтерских периодов.
Стоимость Клерк.Системы:
1 месяц — 2 250 ₽.
6 месяцев — 13 500 ₽.
12+6 месяцев — 24 900 ₽.
Клерк.Школа — курсы для бухгалтеров и профессионального развития
Клерк.Школа — подписка для специалистов, которые хотят повышать квалификацию, осваивать новые направления и расширять профессиональные возможности.
Она подойдёт бухгалтерам, которые планируют стать главными бухгалтерами, углубить знания в налогообложении, освоить кадровый учёт, зарплату, 1С или начать работать с маркетплейсами.
В подписку входят:
Полная база онлайн-курсов «Клерка» с неограниченным доступом.
Сертификаты по завершении обучения.
Персональный учебный трек с рекомендациями курсов под профессиональные цели.
Закрытые онлайн-встречи с экспертами.
Еженедельные вебинары по актуальным профессиональным темам.
Главное преимущество Клерк.Школы — возможность учиться системно, а не собирать знания по отдельным бесплатным материалам и случайным вебинарам.
Можно выбрать интересующее направление, составить план обучения и проходить курсы в удобном темпе. Полученные знания помогут увереннее решать рабочие задачи и подготовиться к новым карьерным возможностям.
Стоимость Клерк.Школы:
6 месяцев — 10 900 .
12+6 месяцев — 19 900 ₽.
Система + Школа — работа и обучение в одной подписке
Если бухгалтеру нужны одновременно рабочие инструменты и профессиональное обучение, стоит обратить внимание на комплект «Клерк.Система + Клерк.Школа».
Это возможность пользоваться всеми функциями Системы и одновременно получать доступ ко всей образовательной базе Школы.
В комплект входят:
База знаний и решённых вопросов.
Разборы изменений законодательства.
Правовая база, справочники и готовые формы.
ИИ-консультант с лимитом до 60 вопросов в месяц.
Проверка контрагентов.
Калькуляторы и профессиональные сервисы.
Все онлайн-курсы Клерк.Школы.
Персональные учебные треки.
Вебинары и закрытые встречи с экспертами.
Такой вариант подойдёт специалисту, который хочет не только оперативно решать текущие задачи, но и постоянно повышать квалификацию.
Например, бухгалтер может использовать Систему для поиска ответов на рабочие вопросы, а в Школе изучать новые правила налогообложения, кадровый учёт или работу с 1С.
Стоимость комплекта:
6 месяцев — 19 900 ₽.
12+6 месяцев — 34 900 ₽.
Клерк.Премиум — наиболее полный тариф для специалистов, которым необходимы не только профессиональные материалы и обучение, но и возможность регулярно получать помощь экспертов.
В подписку входят все возможности Клерк.Системы и Клерк.Школы, а также дополнительные преимущества:
Безлимитные консультации экспертов по бухгалтерскому учёту, налогам, кадрам, праву и 1С.
Безлимитные вопросы ИИ-консультанту.
Все профессиональные сервисы, справочники и материалы Системы.
Полный доступ к онлайн-курсам Школы.
Учебные треки, вебинары и встречи с экспертами.
Записи профессиональных эфиров.
Сайт «Клерка» без рекламы.
Премиум особенно полезен главным бухгалтерам, руководителям бухгалтерских компаний и специалистам, которые ведут сложный учёт и регулярно сталкиваются с нестандартными ситуациями.
Например, если возник спорный вопрос по налогам, сложность с кадровым оформлением или нестандартная ситуация в 1С, можно обратиться к профильному специалисту.
По информации тарифного предложения, эксперты обычно отвечают быстрее чем за два часа. Это особенно важно в период отчётности, проверок и других ситуаций, когда долго ждать ответа нельзя.
Стоимость Клерк.Премиума:
Срок подписки
Общая стоимость
Стоимость месяца
12 месяцев
44 800 ₽
3 733 ₽
18 месяцев
60 480 ₽
3 360 ₽
24 месяца
76 160 ₽
3 173 ₽
При выборе длительного срока подписки стоимость одного месяца становится ниже.
Сколько стоят подписки Клерка: сравнение тарифов
Чтобы было проще выбрать подходящий вариант, сравним стоимость всех подписок.
Выберите подходящий вариант и подключите инструменты, которые помогут вам в работе уже сегодня.
Почему подписка выгоднее разовых консультаций и отдельных курсов
Работа бухгалтера требует постоянного доступа к актуальной информации. Изменения законодательства, новые требования к отчётности, вопросы налогообложения и кадрового учёта возникают регулярно.
При этом самостоятельный поиск ответов отнимает время, а отдельные консультации и профессиональные курсы могут потребовать дополнительных расходов.
Подписка «Клерк» объединяет несколько инструментов в одном решении.
Экономия времени. Вместо поиска информации на разных ресурсах можно пользоваться профессиональной базой знаний, инструкциями и готовыми сервисами.
Актуальные профессиональные знания. Разборы изменений законодательства и вебинары помогают следить за важными нововведениями.
Профессиональное развитие. В Клерк.Школе доступны курсы по разным направлениям бухгалтерского и налогового учёта.
Экспертная помощь. В Клерк.Премиуме можно получать консультации профильных специалистов без ограничения по количеству обращений.
Удобство. Рабочие инструменты, обучение и профессиональная поддержка собраны в одном сервисе.
В результате бухгалтер получает не просто доступ к информационным материалам, а полноценную профессиональную среду для ежедневной работы и развития.
Как оформить подписку «Клерк»
Подключить подписку можно онлайн на официальной странице тарифов.
Порядок оформления:
Перейдите на страницу подписок «Клерк».
Сравните тарифы и выберите подходящий вариант.
Определите срок подписки.
Выберите удобный способ оплаты.
Завершите оформление и получите доступ к возможностям выбранного тарифа.
Доступны оплата банковской картой, счётом от компании, рассрочка или оплата долями. При оплате по счёту необходимо выбрать соответствующий способ и указать ИНН.
Если подписка нужна нескольким сотрудникам, можно рассмотреть корпоративный доступ. Менеджер поможет подобрать условия с учётом количества пользователей и задач компании.
Частые вопросы о подписке «Клерк»
Какую подписку выбрать начинающему бухгалтеру?
Если нужно получать ответы на рабочие вопросы и пользоваться профессиональными инструментами, подойдёт Клерк.Система. Если главная цель — освоить профессию или углубить знания, лучше выбрать Клерк.Школу.
Для комплексного решения рабочих и образовательных задач можно подключить комплект «Система + Школа».
В оба варианта входят рабочие инструменты и обучение. Главное отличие Премиума — безлимитные консультации экспертов по бухучёту, налогам, кадрам, праву и 1С, безлимитный ИИ-консультант и сайт без рекламы.
Можно ли сначала купить одну подписку, а потом перейти на другую?
Можно начать с одного продукта, а затем подключить дополнительные возможности. Если уже сейчас нужны и рабочие инструменты, и обучение, выгоднее рассмотреть комплект «Система + Школа» или Премиум.
Условия перехода и перерасчёта стоимости стоит уточнить при оформлении.
Можно ли отменить подписку?
Помесячную Клерк.Систему можно отменить в любой момент. Остальные варианты оформляются на определённый срок — в зависимости от тарифа и доступных условий.
Подходит ли подписка «Клерк» для бухгалтерской компании?
Да. Для нескольких сотрудников можно рассмотреть корпоративный доступ. Это позволит обеспечить команду профессиональными материалами, инструментами для работы, обучением и экспертной поддержкой.
Можно ли пользоваться подпиской для повышения квалификации?
Да. В Клерк.Школе собраны онлайн-курсы, вебинары и учебные треки по профессиональным направлениям. После завершения курсов предусмотрены сертификаты.
Подарите себе больше возможностей в профессиональный праздник!
День московского бухгалтера — хороший повод подумать о том, как сделать ежедневную работу удобнее, а профессиональное развитие — системнее.
Неважно, что сейчас для вас важнее: быстро находить ответы на сложные вопросы, изучать новые направления бухгалтерского учёта или получать помощь экспертов. В линейке «Клерка» есть решение под разные профессиональные задачи.
Клерк.Система — для ежедневной работы и быстрого поиска ответов.
Клерк.Школа — для обучения и карьерного роста.
Система + Школа — для тех, кому нужны и рабочие инструменты, и обучение.
Клерк.Премиум — для максимальных возможностей и безлимитной экспертной поддержки.
Сделайте себе профессиональный подарок к 16 ноября — выберите подписку «Клерк» и получите больше возможностей для уверенной работы и развития!