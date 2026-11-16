Специальное предложение ко Дню московского бухгалтера: 18 месяцев подписки по цене года!

Клерк.Премиум — всё для бухгалтера и безлимитная поддержка экспертов

Клерк.Премиум — наиболее полный тариф для специалистов, которым необходимы не только профессиональные материалы и обучение, но и возможность регулярно получать помощь экспертов.

В подписку входят все возможности Клерк.Системы и Клерк.Школы, а также дополнительные преимущества:

Безлимитные консультации экспертов по бухгалтерскому учёту, налогам, кадрам, праву и 1С.

Безлимитные вопросы ИИ-консультанту.

Все профессиональные сервисы, справочники и материалы Системы.

Полный доступ к онлайн-курсам Школы.

Учебные треки, вебинары и встречи с экспертами.

Записи профессиональных эфиров.

Сайт «Клерка» без рекламы.

Премиум особенно полезен главным бухгалтерам, руководителям бухгалтерских компаний и специалистам, которые ведут сложный учёт и регулярно сталкиваются с нестандартными ситуациями.

Например, если возник спорный вопрос по налогам, сложность с кадровым оформлением или нестандартная ситуация в 1С, можно обратиться к профильному специалисту.

По информации тарифного предложения, эксперты обычно отвечают быстрее чем за два часа. Это особенно важно в период отчётности, проверок и других ситуаций, когда долго ждать ответа нельзя.

Стоимость Клерк.Премиума:

Срок подписки Общая стоимость Стоимость месяца 12 месяцев 44 800 ₽ 3 733 ₽ 18 месяцев 60 480 ₽ 3 360 ₽ 24 месяца 76 160 ₽ 3 173 ₽

При выборе длительного срока подписки стоимость одного месяца становится ниже.

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