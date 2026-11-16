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Специальное предложение ко Дню московского бухгалтера: 18 месяцев подписки по цене года!

Специальное предложение ко Дню московского бухгалтера: 18 месяцев подписки по цене года!

16 ноября отмечают День московского бухгалтера. Это отличный повод не только поздравить коллег, но и позаботиться о собственном профессиональном развитии. Рассказываем, как быстро находить ответы на рабочие вопросы, осваивать новые инструменты и иметь возможность обратиться к эксперту в сложной ситуации.

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К профессиональному празднику «Клерк» подготовил особенное предложение: оплатите 12 месяцев подписки Клерк.Система, Клерк.Школа или комплекта «Система + Школа» и получите 18 месяцев доступа!

Это дополнительные 6 месяцев для работы, обучения и профессионального развития без доплаты.

Вы можете целый год пользоваться базой знаний, профессиональными сервисами, онлайн-курсами и вебинарами, а ещё полгода — продолжать работать с привычными инструментами и получать новые знания.

Оплатите год Системы, Школы или комплекта — и пользуйтесь
Оплатите год Системы, Школы или комплекта — и пользуйтесь 18 месяцев

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Какую подписку «Клерк» выбрать бухгалтеру

В линейке четыре основных варианта: «Клерк.Система», «Клерк.Школа», комплект «Система + Школа» и «Клерк.Премиум».

Выбор зависит от того, что сейчас важнее: решать рабочие вопросы, получать новые знания или иметь полноценную профессиональную поддержку.

Ваша задача

Подходящая подписка

Основные возможности

Быстро находить ответы на вопросы по бухучёту и налогам

Клерк.Система

База знаний, правовая информация, сервисы, ИИ-консультант, проверка контрагентов

Осваивать новые направления и повышать квалификацию

Клерк.Школа

Онлайн-курсы, сертификаты, вебинары, учебные треки

Совмещать работу и обучение

Система + Школа

Все возможности двух подписок по выгодной общей цене

Получать неограниченную экспертную поддержку

Клерк.Премиум

Система, Школа, безлимитные консультации экспертов и ИИ

Разберём подробнее, что входит в каждый тариф и кому он будет полезен.

Клерк.Система — профессиональные инструменты для ежедневной работы

Клерк.Система — подписка для бухгалтеров, главных бухгалтеров, ИП, руководителей бухгалтерских компаний и специалистов, которые ведут учёт нескольких организаций.

Она помогает быстрее справляться с повседневными задачами: находить ответы на вопросы по налогам и бухучёту, следить за изменениями законодательства, проверять контрагентов и пользоваться готовыми инструментами для расчётов.

В подписку входят:

  • База решённых вопросов коллег с удобным поиском.

  • Разборы изменений законодательства и пошаговые инструкции.

  • Правовая база, справочники и готовые формы документов.

  • ИИ-консультант — до 60 вопросов в месяц с ответами и ссылками на нормативные документы.

  • Проверка контрагентов по 40 источникам с ежедневным обновлением.

  • Конструктор учётной политики.

  • Календарь бухгалтера.

  • Калькуляторы НДС, отпускных и больничных.

  • Профессиональные вебинары, записи эфиров и конспекты.

  • Абонемент на конференции.

В каких ситуациях пригодится Система?

Например, нужно разобраться в изменениях налогового законодательства, найти порядок оформления операции, подготовить документ или проверить нового контрагента перед заключением договора.

Вместо поиска информации на десятках сайтов можно воспользоваться профессиональной базой знаний и готовыми инструментами «Клерка».

Это особенно удобно в периоды сдачи отчётности, подготовки к проверкам и закрытия бухгалтерских периодов.

Стоимость Клерк.Системы:

  • 1 месяц — 2 250 ₽.

  • 6 месяцев — 13 500 ₽.

  • 12+6 месяцев — 24 900 ₽.

Подключить Клерк.Систему

Клерк.Школа — курсы для бухгалтеров и профессионального развития

Клерк.Школа — подписка для специалистов, которые хотят повышать квалификацию, осваивать новые направления и расширять профессиональные возможности.

Она подойдёт бухгалтерам, которые планируют стать главными бухгалтерами, углубить знания в налогообложении, освоить кадровый учёт, зарплату, 1С или начать работать с маркетплейсами.

В подписку входят:

  • Полная база онлайн-курсов «Клерка» с неограниченным доступом.

  • Сертификаты по завершении обучения.

  • Персональный учебный трек с рекомендациями курсов под профессиональные цели.

  • Закрытые онлайн-встречи с экспертами.

  • Еженедельные вебинары по актуальным профессиональным темам.

Главное преимущество Клерк.Школы — возможность учиться системно, а не собирать знания по отдельным бесплатным материалам и случайным вебинарам.

Можно выбрать интересующее направление, составить план обучения и проходить курсы в удобном темпе. Полученные знания помогут увереннее решать рабочие задачи и подготовиться к новым карьерным возможностям.

Стоимость Клерк.Школы:

  • 6 месяцев — 10 900 .

  • 12+6 месяцев — 19 900 ₽.

Выбрать Клерк.Школу

Система + Школа — работа и обучение в одной подписке

Если бухгалтеру нужны одновременно рабочие инструменты и профессиональное обучение, стоит обратить внимание на комплект «Клерк.Система + Клерк.Школа».

Это возможность пользоваться всеми функциями Системы и одновременно получать доступ ко всей образовательной базе Школы.

В комплект входят:

  • База знаний и решённых вопросов.

  • Разборы изменений законодательства.

  • Правовая база, справочники и готовые формы.

  • ИИ-консультант с лимитом до 60 вопросов в месяц.

  • Проверка контрагентов.

  • Калькуляторы и профессиональные сервисы.

  • Все онлайн-курсы Клерк.Школы.

  • Персональные учебные треки.

  • Вебинары и закрытые встречи с экспертами.

Такой вариант подойдёт специалисту, который хочет не только оперативно решать текущие задачи, но и постоянно повышать квалификацию.

Например, бухгалтер может использовать Систему для поиска ответов на рабочие вопросы, а в Школе изучать новые правила налогообложения, кадровый учёт или работу с 1С.

Стоимость комплекта:

  • 6 месяцев — 19 900 ₽.

  • 12+6 месяцев — 34 900 ₽.

Оформить комплект «Система + Школа»

Клерк.Премиум — всё для бухгалтера и безлимитная поддержка экспертов

Клерк.Премиум — наиболее полный тариф для специалистов, которым необходимы не только профессиональные материалы и обучение, но и возможность регулярно получать помощь экспертов.

В подписку входят все возможности Клерк.Системы и Клерк.Школы, а также дополнительные преимущества:

  • Безлимитные консультации экспертов по бухгалтерскому учёту, налогам, кадрам, праву и 1С.

  • Безлимитные вопросы ИИ-консультанту.

  • Все профессиональные сервисы, справочники и материалы Системы.

  • Полный доступ к онлайн-курсам Школы.

  • Учебные треки, вебинары и встречи с экспертами.

  • Записи профессиональных эфиров.

  • Сайт «Клерка» без рекламы.

Премиум особенно полезен главным бухгалтерам, руководителям бухгалтерских компаний и специалистам, которые ведут сложный учёт и регулярно сталкиваются с нестандартными ситуациями.

Например, если возник спорный вопрос по налогам, сложность с кадровым оформлением или нестандартная ситуация в 1С, можно обратиться к профильному специалисту.

По информации тарифного предложения, эксперты обычно отвечают быстрее чем за два часа. Это особенно важно в период отчётности, проверок и других ситуаций, когда долго ждать ответа нельзя.

Стоимость Клерк.Премиума:

Срок подписки

Общая стоимость

Стоимость месяца

12 месяцев

44 800 ₽

3 733 ₽

18 месяцев

60 480 ₽

3 360 ₽

24 месяца

76 160 ₽

3 173 ₽

При выборе длительного срока подписки стоимость одного месяца становится ниже.

Подключить Клерк.Премиум

Сколько стоят подписки Клерка: сравнение тарифов

Чтобы было проще выбрать подходящий вариант, сравним стоимость всех подписок.

Все тарифы и условия можно посмотреть на официальной странице подписок.
Все тарифы и условия можно посмотреть на официальной странице подписок.

Выберите подходящий вариант и подключите инструменты, которые помогут вам в работе уже сегодня.

Перейти к выбору подписки «Клерк»

Почему подписка выгоднее разовых консультаций и отдельных курсов

Работа бухгалтера требует постоянного доступа к актуальной информации. Изменения законодательства, новые требования к отчётности, вопросы налогообложения и кадрового учёта возникают регулярно.

При этом самостоятельный поиск ответов отнимает время, а отдельные консультации и профессиональные курсы могут потребовать дополнительных расходов.

Подписка «Клерк» объединяет несколько инструментов в одном решении.

Экономия времени. Вместо поиска информации на разных ресурсах можно пользоваться профессиональной базой знаний, инструкциями и готовыми сервисами.

Актуальные профессиональные знания. Разборы изменений законодательства и вебинары помогают следить за важными нововведениями.

Профессиональное развитие. В Клерк.Школе доступны курсы по разным направлениям бухгалтерского и налогового учёта.

Экспертная помощь. В Клерк.Премиуме можно получать консультации профильных специалистов без ограничения по количеству обращений.

Удобство. Рабочие инструменты, обучение и профессиональная поддержка собраны в одном сервисе.

В результате бухгалтер получает не просто доступ к информационным материалам, а полноценную профессиональную среду для ежедневной работы и развития.

Как оформить подписку «Клерк»

Подключить подписку можно онлайн на официальной странице тарифов.

Порядок оформления:

  1. Перейдите на страницу подписок «Клерк».

  2. Сравните тарифы и выберите подходящий вариант.

  3. Определите срок подписки.

  4. Выберите удобный способ оплаты.

  5. Завершите оформление и получите доступ к возможностям выбранного тарифа.

Доступны оплата банковской картой, счётом от компании, рассрочка или оплата долями. При оплате по счёту необходимо выбрать соответствующий способ и указать ИНН.

Если подписка нужна нескольким сотрудникам, можно рассмотреть корпоративный доступ. Менеджер поможет подобрать условия с учётом количества пользователей и задач компании.

Частые вопросы о подписке «Клерк»

Какую подписку выбрать начинающему бухгалтеру?

Если нужно получать ответы на рабочие вопросы и пользоваться профессиональными инструментами, подойдёт Клерк.Система. Если главная цель — освоить профессию или углубить знания, лучше выбрать Клерк.Школу.

Для комплексного решения рабочих и образовательных задач можно подключить комплект «Система + Школа».

Чем Клерк.Премиум отличается от комплекта «Система + Школа»?

В оба варианта входят рабочие инструменты и обучение. Главное отличие Премиума — безлимитные консультации экспертов по бухучёту, налогам, кадрам, праву и 1С, безлимитный ИИ-консультант и сайт без рекламы.

Можно ли сначала купить одну подписку, а потом перейти на другую?

Можно начать с одного продукта, а затем подключить дополнительные возможности. Если уже сейчас нужны и рабочие инструменты, и обучение, выгоднее рассмотреть комплект «Система + Школа» или Премиум.

Условия перехода и перерасчёта стоимости стоит уточнить при оформлении.

Можно ли отменить подписку?

Помесячную Клерк.Систему можно отменить в любой момент. Остальные варианты оформляются на определённый срок — в зависимости от тарифа и доступных условий.

Подходит ли подписка «Клерк» для бухгалтерской компании?

Да. Для нескольких сотрудников можно рассмотреть корпоративный доступ. Это позволит обеспечить команду профессиональными материалами, инструментами для работы, обучением и экспертной поддержкой.

Можно ли пользоваться подпиской для повышения квалификации?

Да. В Клерк.Школе собраны онлайн-курсы, вебинары и учебные треки по профессиональным направлениям. После завершения курсов предусмотрены сертификаты.

Подарите себе больше возможностей в профессиональный праздник!

День московского бухгалтера — хороший повод подумать о том, как сделать ежедневную работу удобнее, а профессиональное развитие — системнее.

Неважно, что сейчас для вас важнее: быстро находить ответы на сложные вопросы, изучать новые направления бухгалтерского учёта или получать помощь экспертов. В линейке «Клерка» есть решение под разные профессиональные задачи.

  • Клерк.Система — для ежедневной работы и быстрого поиска ответов.

  • Клерк.Школа — для обучения и карьерного роста.

  • Система + Школа — для тех, кому нужны и рабочие инструменты, и обучение.

  • Клерк.Премиум — для максимальных возможностей и безлимитной экспертной поддержки.

Сделайте себе профессиональный подарок к 16 ноября — выберите подписку «Клерк» и получите больше возможностей для уверенной работы и развития!

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