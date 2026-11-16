Закрытие 2026 года: как бухгалтеру подготовиться к отчётности и получить 6 месяцев подписки «Клерк» в подарок

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Конец года: о чём важно помнить бухгалтеру в ноябре и декабре

Ноябрь и декабрь — время, когда бухгалтерская нагрузка постепенно увеличивается. Помимо текущих операций, необходимо подготовиться к закрытию финансового года, проверить налоговые обязательства и учесть изменения, которые начнут действовать с января. В ноябре и декабре 2026 года бухгалтерам предстоит несколько важных контрольных дат.

Налоговые сроки ноября и декабря 2026 года

По календарю бухгалтера, в конце года особое внимание нужно уделить следующим датам: Дата Что необходимо сделать 25 ноября Подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам, представить отдельные виды отчётности 30 ноября Перечислить налоги и взносы в рамках установленных сроков 3 декабря Подать уведомление по НДФЛ за период с 23 по 30 ноября 7 декабря Уплатить НДФЛ за период с 23 по 30 ноября с учётом переноса срока 15 декабря Уплатить взносы на травматизм за ноябрь 21 декабря Представить декларацию по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС за ноябрь 25 декабря Подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам, представить сведения по работникам 28 декабря Уплатить НДФЛ, страховые взносы и очередную треть НДС за III квартал 30 декабря Подать уведомление по НДФЛ за период с 23 по 31 декабря и выполнить связанные с ним обязанности Конкретный набор обязанностей зависит от налогового режима, вида деятельности и наличия сотрудников. Перед сдачей отчётности необходимо сверяться с актуальным налоговым календарём.

30 декабря — важная дата для организаций на УСН