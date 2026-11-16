Закрытие 2026 года: как бухгалтеру подготовиться к отчётности и получить 6 месяцев подписки «Клерк» в подарок

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Конец года: о чём важно помнить бухгалтеру в ноябре и декабре
Ноябрь и декабрь — время, когда бухгалтерская нагрузка постепенно увеличивается. Помимо текущих операций, необходимо подготовиться к закрытию финансового года, проверить налоговые обязательства и учесть изменения, которые начнут действовать с января.
В ноябре и декабре 2026 года бухгалтерам предстоит несколько важных контрольных дат.
Налоговые сроки ноября и декабря 2026 года
По календарю бухгалтера, в конце года особое внимание нужно уделить следующим датам:
Дата
Что необходимо сделать
25 ноября
Подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам, представить отдельные виды отчётности
30 ноября
Перечислить налоги и взносы в рамках установленных сроков
3 декабря
Подать уведомление по НДФЛ за период с 23 по 30 ноября
7 декабря
Уплатить НДФЛ за период с 23 по 30 ноября с учётом переноса срока
15 декабря
Уплатить взносы на травматизм за ноябрь
21 декабря
Представить декларацию по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС за ноябрь
25 декабря
Подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам, представить сведения по работникам
28 декабря
Уплатить НДФЛ, страховые взносы и очередную треть НДС за III квартал
30 декабря
Подать уведомление по НДФЛ за период с 23 по 31 декабря и выполнить связанные с ним обязанности
Конкретный набор обязанностей зависит от налогового режима, вида деятельности и наличия сотрудников. Перед сдачей отчётности необходимо сверяться с актуальным налоговым календарём.
30 декабря — важная дата для организаций на УСН
Отдельного внимания заслуживает подготовка к 2027 году.
Если организация на упрощённой системе налогообложения планирует изменить объект налогообложения с 1 января 2027 года, уведомление необходимо подать не позднее 30 декабря 2026 года.
ФНС разъяснила, что срок изменения объекта налогообложения по УСН не переносится на январь, даже несмотря на выходной 31 декабря. Поэтому откладывать решение на последние дни года рискованно.
Это хороший повод заранее проверить налоговую нагрузку, оценить подходящий объект налогообложения и подготовить необходимые документы.
Также бухгалтеру стоит проверить, не изменились ли требования к отчётности, расчётам и учётной политике организации.
Как упростить работу в конце года
Когда одновременно приближаются сроки сдачи отчётности, налоговых платежей и закрытия бухгалтерских периодов, особенно важно иметь под рукой актуальную профессиональную информацию.
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Стоимость тарифа — от 44 800 ₽ за 12 месяцев.
Важно: Клерк.Премиум не участвует в акции 12+6. Он оформляется на обычных условиях.
Сколько стоит подписка «Клерк» по акции 12+6
Сравним стоимость подписок и продолжительность доступа.
Подписка
Стоимость
Доступ
Цена месяца в пересчёте
Клерк.Система
24 900 ₽
18 месяцев
≈ 1 383 ₽
Клерк.Школа
19 900 ₽
18 месяцев
≈ 1 106 ₽
Система + Школа
34 900 ₽
18 месяцев
≈ 1 939 ₽
Клерк.Премиум
44 800 ₽
12 месяцев
≈ 3 733 ₽
Стоимость месяца указана для сравнения и не является ежемесячным платежом. Полная сумма оплачивается при оформлении выбранного тарифа.
Как получить 6 дополнительных месяцев подписки
Воспользоваться предложением просто:
Перейдите на страницу подписок «Клерк».
Выберите Клерк.Систему, Клерк.Школу или комплект «Система + Школа».
В карточке подписки оставьте выбранным срок «12 + 6».
Перейдите к оплате и оплатите годовой тариф.
Пользуйтесь подпиской 18 месяцев.
Подарочные месяцы уже включены в акционный тариф — отдельно активировать их или доплачивать за них не нужно.
Оплатить подписку можно банковской картой или получить счёт для организации. Если доступ нужен нескольким сотрудникам, можно обратиться в поддержку «Клерка» за корпоративным предложением.
Если у вас уже есть действующая подписка, перед оплатой рекомендуется связаться с поддержкой и уточнить условия подключения акционного тарифа.
Акция действует до 22 ноября 2026 года включительно. На месячные и полугодовые подписки, а также на Клерк.Премиум предложение не распространяется.
Подготовьтесь к 2027 году с «Клерком»
В конце года у бухгалтера и без того много задач: закрытие периодов, налоговые платежи, подготовка документов и планирование работы на следующий год.
Чтобы не тратить лишнее время на поиск информации и иметь под рукой инструменты для ежедневной работы, можно подключить подписку «Клерк».
А сейчас это особенно выгодно: оплатите 12 месяцев Клерк.Системы, Клерк.Школы или комплекта «Система + Школа» и получите ещё 6 месяцев в подарок.
Полтора года доступа к профессиональным сервисам, обучению и новым знаниям — по цене одного года.
Не откладывайте решение: акция ко Дню бухгалтера заканчивается 22 ноября 2026 года.