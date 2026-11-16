Обучение на налогового консультанта: курсы с дипломом для бухгалтеров и специалистов по налогам

Обучение на налогового консультанта — возможность для бухгалтера, главного бухгалтера или юриста освоить новую профессиональную специализацию, научиться выявлять налоговые риски бизнеса и консультировать компании по вопросам налогообложения. В 2026 году, на фоне налоговой реформы и развития риск-ориентированного контроля ФНС, востребованы специалисты, которые умеют не только рассчитывать налоги, но и оценивать последствия сделок, сопровождать налоговые проверки и предлагать законные способы оптимизации налоговой нагрузки.
Почему в 2026 году востребованы налоговые консультанты
Налоговое законодательство меняется, а налоговый контроль становится более технологичным. ФНС уделяет внимание экономическому смыслу хозяйственных операций, добросовестности контрагентов, обоснованности расходов и правомерности применения налоговых льгот.
Налоговая реформа 2026 года затронула НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы и другие направления налогообложения. Бизнесу приходится адаптировать учётные процессы, пересматривать налоговую нагрузку и оценивать последствия управленческих решений.
В этих условиях обычного знания бухгалтерских проводок и порядка сдачи отчётности может быть недостаточно. Бухгалтеру важно понимать, как работает налоговый контроль и какие риски возникают у компании при заключении договоров, выборе налогового режима или изменении структуры бизнеса.
Среди актуальных профессиональных задач:
Анализ налоговых рисков и последствий сделок.
Проверка контрагентов на добросовестность.
Выявление признаков незаконного дробления бизнеса.
Оценка налоговой нагрузки компании.
Законная оптимизация налогообложения.
Подготовка ответов на требования ФНС.
Сопровождение камеральных и выездных проверок.
Подготовка возражений и обжалование решений налоговых органов.
Поэтому обучение налоговому консультированию становится перспективным направлением профессионального развития для бухгалтеров, юристов и финансовых специалистов.
Как стать налоговым консультантом и какие знания для этого нужны
Налоговый консультант — специалист, который помогает бизнесу разбираться в налоговом законодательстве, оценивать риски хозяйственных операций, выбирать обоснованные налоговые решения и защищать интересы компании при взаимодействии с ФНС.
В отличие от бухгалтера, который преимущественно отвечает за учёт и отчётность, налоговый консультант рассматривает деятельность компании комплексно: анализирует договоры, бизнес-процессы, налоговые последствия управленческих решений и возможные претензии контролирующих органов.
Компетенция
Что должен уметь налоговый консультант
Налоговое законодательство
Разбираться в НДС, НДФЛ, налоге на прибыль, УСН и других режимах
Налоговое планирование
Рассчитывать налоговую нагрузку и оценивать варианты налогообложения
Анализ сделок
Определять налоговые последствия договоров и операций
Проверка контрагентов
Оценивать добросовестность и выявлять потенциальные риски
Налоговый контроль
Сопровождать проверки и взаимодействовать с ФНС
Защита интересов бизнеса
Готовить пояснения, возражения и жалобы
Консультирование
Формулировать обоснованные рекомендации для руководства и клиентов
Чтобы освоить эту специализацию, необходимо систематизировать знания по налоговому праву, бухгалтерскому учёту, налогообложению и экономике бизнеса.
Один из способов — пройти курсы налогового консультанта с профессиональной переподготовкой и практическими заданиями.
Курс «Налоговый консультант» от «Клерка»: профессиональная переподготовка онлайн
Центр обучения «Клерка» предлагает курс «Налоговый консультант» для специалистов, которые хотят научиться консультировать бизнес по налоговым вопросам и получить новую профессиональную квалификацию.
Программа воспроизводит реальные задачи налогового консультанта. Слушатели учатся анализировать ситуации, выявлять риски, оценивать последствия решений, готовить рекомендации и сопровождать взаимодействие с налоговой инспекцией.
Основные параметры обучения:
Характеристика
Условия
Название программы
Налоговый консультант
Вид обучения
Профессиональная переподготовка
Формат
Дистанционный, онлайн
Продолжительность
4 месяца
Объём программы
256 академических часов
Рекомендуемая нагрузка
1–2 часа в день
Квалификация
Консультант по налогам и сборам, 7-й уровень
Итоговый документ
Диплом о профессиональной переподготовке
Регистрация документа
ФИС ФРДО
Программа обновлена с учётом налоговой реформы 2026 года.
Главный результат обучения — умение не просто рассчитывать налоги, а предлагать бизнесу обоснованные решения и защищать выбранную позицию.
Чему учат на курсах налогового консультанта: 50 глав программы
Обучение охватывает налоговое законодательство, бухгалтерский учёт, договорную работу, налоговое планирование, налоговый контроль и защиту интересов налогоплательщика.
Программа состоит из 50 глав и сочетает видеолекции, конспекты, тесты, практикумы и интерактивные задания.
1. Налоговое законодательство и основные налоговые режимы
Слушатели изучают налогообложение юридических лиц и предпринимателей, особенности расчёта налогов и правила подготовки отчётности.
В программу входят:
НДС: расчёт, вычеты, льготы и отчётность.
Налог на прибыль организаций.
НДФЛ и налоговые вычеты.
Страховые взносы.
УСН: расчёт налога и отчётность.
Патентная система налогообложения.
АУСН, ЕСХН и НПД.
Имущественные, транспортные и земельные налоги.
Акцизы и другие налоги.
Результат: специалист сможет оценивать налоговые последствия деятельности компании и разбираться в особенностях применения различных налоговых режимов.
2. Проверка контрагентов и анализ налоговых рисков
Налоговый консультант должен уметь оценивать не только документы, но и фактические обстоятельства хозяйственных операций.
На курсе рассматриваются:
Проверка участников сделок.
Оценка добросовестности контрагентов.
Экономическая обоснованность договоров.
Налоговые оговорки.
Анализ бизнес-процессов.
Проверка контрагентов по 17 признакам ФНС.
В программе есть специальный чек-лист проверки контрагента на добросовестность.
Результат: вы научитесь анализировать сведения о партнёрах, выявлять потенциальные риски и обосновывать необходимость дополнительных проверок.
3. Дробление бизнеса и налоговая безопасность
В программе отдельно рассматриваются признаки дробления бизнеса, налоговые последствия и судебная практика.
Слушатели изучают:
Понятие и признаки дробления бизнеса.
Судебную практику по налоговым спорам.
Налоговую амнистию при дроблении бизнеса.
Способы добровольного отказа от дробления.
Расчёт налоговых обязательств при частичном отказе от схемы.
Результат: вы сможете анализировать структуру бизнеса и оценивать налоговые риски, связанные с организацией деятельности нескольких компаний и предпринимателей.
4. Налоговые проверки и взаимодействие с ФНС
Это один из наиболее практических блоков обучения.
Слушатели разбирают порядок проведения налогового контроля, полномочия инспекции и способы защиты интересов налогоплательщика.
В программу входят:
Предпроверочный анализ.
Камеральные и выездные налоговые проверки.
Получение требований и подготовка ответов.
Допросы, осмотры, выемки и экспертизы.
Оформление результатов налоговой проверки.
Возражения на акты проверок.
Апелляционные жалобы.
Обжалование решений ФНС.
Налоговая реконструкция.
Ответственность должностных лиц.
Результат: вы сможете ориентироваться в процедуре налоговой проверки, готовить необходимые документы и аргументированно отстаивать позицию компании.
5. Налоговое планирование и законная оптимизация
Налоговый консультант должен уметь не только устранять последствия уже возникших проблем, но и помогать бизнесу предупреждать их.
На курсе изучают:
Методы налогового планирования.
Расчёт налоговой нагрузки.
Карту налоговых рисков.
Налоговый комплаенс.
Налоговый мониторинг.
Высокорискованные управленческие решения.
Законные способы оптимизации налогообложения.
Отдельная глава посвящена налоговой реформе 2026 года: изменениям по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, страховым взносам и налоговому администрированию.
Результат: вы сможете участвовать в разработке налоговой стратегии компании и предлагать решения с учётом финансовых последствий и требований законодательства.
Курсы по налоговому праву и налогообложению часто дают большой объём теории. Однако для самостоятельной работы налоговым консультантом важно уметь применять знания в конкретных ситуациях.
В программе «Клерка» предусмотрены интерактивные тренажёры, деловые игры и практические задания.
Практическое задание
Какой навык формируется
Анализ уведомления о вызове в налоговую
Определение порядка действий и подготовка документов
Работа с уточнённой декларацией по НДС
Оценка налоговых последствий и применение норм НК РФ
Проверка досье контрагента
Выявление признаков налогового риска
Подготовка ответа на требование ФНС
Работа с запросами налоговой инспекции
Подготовка возражений на акт проверки
Аргументация позиции налогоплательщика
Анализ налоговой нагрузки
Оценка финансовых последствий решений
Слушатели получают рабочие чек-листы, конспекты и шаблоны документов, которые можно использовать в профессиональной деятельности.
Вопросы по программе можно задавать преподавателям и кураторам в чате потока. Также предусмотрены онлайн-встречи с экспертами.
Кто может пройти обучение на налогового консультанта
Курс подойдёт специалистам, которые хотят расширить профессиональные компетенции, повысить свою ценность на рынке труда или развивать собственную практику.
Для кого
Что даст обучение
Бухгалтеры
Возможность перейти от расчёта налогов к анализу рисков и консультированию
Главные бухгалтеры
Систематизацию знаний и более уверенную работу с налоговыми вопросами бизнеса
Юристы
Понимание бухгалтерской и экономической стороны сделок и налоговых споров
Бухгалтеры-аутсорсеры
Возможность предлагать клиентам отдельную услугу налогового консультирования
Владельцы бухгалтерских компаний
Расширение перечня услуг и работу с более сложными запросами клиентов
Для обучения не обязательно иметь юридическую специализацию. Программа рассчитана на специалистов, которые хотят комплексно разобраться в налогообложении и консультировании бизнеса.
Кто преподаёт на курсе
В разработке программы участвуют эксперты по налоговому праву, бухгалтерскому учёту, аудиту и налоговому планированию.
Среди авторов и преподавателей:
Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнёр юридической фирмы Five Stones Consulting.
Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель Финансового университета.
Мария Антонова — аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования и внутреннего контроля.
Сусанна Колесникова — профессиональный налоговый консультант 7-го уровня квалификации, действительный член ИПБ России.
Вячеслав Исмайлов — кандидат экономических наук, специалист финансового рынка с опытом более 25 лет.
Сергей Верещагин — эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению с более чем 30-летним опытом работы.
Обучение объединяет юридический, бухгалтерский, экономический и управленческий подходы к налоговому консультированию.
Диплом налогового консультанта: какой документ выдаётся после обучения
После успешного завершения профессиональной переподготовки и итоговой аттестации слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке объёмом 256 академических часов.
Сведения о документе вносятся в ФИС ФРДО.
Для получения диплома необходимо иметь среднее профессиональное или высшее образование. Если этого условия нет, предусмотрен электронный сертификат о завершении обучения.
Условие
Что предусмотрено
Вид документа
Диплом о профессиональной переподготовке
Объём программы
256 академических часов
Квалификация
Консультант по налогам и сборам
Уровень профстандарта
7-й
Реестр
ФИС ФРДО
Условие получения
Необходимое базовое образование и успешная итоговая аттестация
Продолжительность обучения — 4 месяца. Рекомендуемая нагрузка — 1–2 часа в день.
Сколько стоит обучение на налогового консультанта
На курсе предусмотрены три тарифа: базовый, оптимальный и комфортный. Все они включают основную программу профессиональной переподготовки, но отличаются дополнительными возможностями.
Возможности
Базовый
Оптимальный
Комфортный
Полная программа обучения
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Практикумы и тренажёры
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Чек-листы и шаблоны
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Ответы экспертов
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Клерк.Система на 12 месяцев
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Карьерная консультация
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Дополнительный год доступа к пройденным материалам
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—
✓
Стоимость
70 000 ₽
85 000 ₽
91 000 ₽
Цены указаны по тарифам, представленным на странице курса на момент подготовки материала. Условия акций и стоимость могут изменяться.
Какой тариф выбрать?
Базовый — если вам нужна профессиональная переподготовка и основные инструменты для освоения налогового консультирования.
Оптимальный — если хотите дополнительно получить годовую подписку Клерк.Система и карьерную консультацию.
Комфортный — если важно сохранить доступ к пройденным материалам ещё на год.
Оплатить обучение можно самостоятельно или от организации. Для юридических лиц предусмотрено выставление счёта.
Освойте профессию налогового консультанта вместе с «Клерком»
Налоговое консультирование — перспективное направление для бухгалтеров, главных бухгалтеров, юристов и специалистов, которые хотят расширить свои профессиональные возможности.
Умение оценивать налоговые риски, анализировать сделки, сопровождать проверки ФНС и разрабатывать обоснованные рекомендации помогает решать более сложные задачи бизнеса и развивать собственную практику.
Курс «Налоговый консультант» от «Клерка» объединяет профессиональную переподготовку, практические задания, работу с экспертами и карьерную поддержку.
За четыре месяца вы сможете систематизировать знания по налогообложению, освоить методики налогового консультирования и получить диплом о профессиональной переподготовке.