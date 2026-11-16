Обучение на налогового консультанта: курсы с дипломом для бухгалтеров и специалистов по налогам

Как стать налоговым консультантом и какие знания для этого нужны

Налоговый консультант — специалист, который помогает бизнесу разбираться в налоговом законодательстве, оценивать риски хозяйственных операций, выбирать обоснованные налоговые решения и защищать интересы компании при взаимодействии с ФНС.

В отличие от бухгалтера, который преимущественно отвечает за учёт и отчётность, налоговый консультант рассматривает деятельность компании комплексно: анализирует договоры, бизнес-процессы, налоговые последствия управленческих решений и возможные претензии контролирующих органов.

Компетенция Что должен уметь налоговый консультант Налоговое законодательство Разбираться в НДС, НДФЛ, налоге на прибыль, УСН и других режимах Налоговое планирование Рассчитывать налоговую нагрузку и оценивать варианты налогообложения Анализ сделок Определять налоговые последствия договоров и операций Проверка контрагентов Оценивать добросовестность и выявлять потенциальные риски Налоговый контроль Сопровождать проверки и взаимодействовать с ФНС Защита интересов бизнеса Готовить пояснения, возражения и жалобы Консультирование Формулировать обоснованные рекомендации для руководства и клиентов

Чтобы освоить эту специализацию, необходимо систематизировать знания по налоговому праву, бухгалтерскому учёту, налогообложению и экономике бизнеса.

Один из способов — пройти курсы налогового консультанта с профессиональной переподготовкой и практическими заданиями.