Как бухгалтеру на первичке стать главным бухгалтером: пошаговый карьерный путь

Чем бухгалтер на первичке отличается от главного бухгалтера

Бухгалтер на первичной документации обычно отвечает за конкретный участок работы: проверяет и проводит накладные, акты, счета-фактуры, УПД, следит за наличием документов и корректностью их оформления. Он может хорошо знать свой участок, но не всегда видеть, как операции отражаются в общей картине учёта.

Главный бухгалтер отвечает за организацию бухгалтерского учёта в компании в целом. Ему важно понимать взаимосвязь между всеми участками, контролировать сроки и достоверность отчётности, оценивать налоговые риски и выстраивать работу бухгалтерии.

Критерий Бухгалтер на первичке Главный бухгалтер Зона ответственности Отдельный участок учёта Весь бухгалтерский и налоговый учёт компании Документы Проверка и проведение первички Контроль документооборота и правильности отражения операций Участки учёта Один или несколько смежных Все основные участки Отчётность Подготовка данных для отчётности Организация подготовки и контроль сдачи отчётности Налоги Работа с документами и операциями своего участка Контроль налоговых расчётов и налоговой нагрузки Взаимодействие Коллеги и контрагенты Руководство, сотрудники, ФНС, аудиторы и контрагенты Управление Обычно без руководства командой Организация работы бухгалтерии и контроль сотрудников

Главное отличие — масштаб ответственности. Бухгалтер отвечает за корректность операций на своём участке, а главбух должен понимать, как эти операции влияют на финансовый результат, налоги и отчётность организации.