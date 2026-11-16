Как бухгалтеру на первичке стать главным бухгалтером: пошаговый карьерный путь

Чем бухгалтер на первичке отличается от главного бухгалтера
Бухгалтер на первичной документации обычно отвечает за конкретный участок работы: проверяет и проводит накладные, акты, счета-фактуры, УПД, следит за наличием документов и корректностью их оформления. Он может хорошо знать свой участок, но не всегда видеть, как операции отражаются в общей картине учёта.
Главный бухгалтер отвечает за организацию бухгалтерского учёта в компании в целом. Ему важно понимать взаимосвязь между всеми участками, контролировать сроки и достоверность отчётности, оценивать налоговые риски и выстраивать работу бухгалтерии.
Критерий
Бухгалтер на первичке
Главный бухгалтер
Зона ответственности
Отдельный участок учёта
Весь бухгалтерский и налоговый учёт компании
Документы
Проверка и проведение первички
Контроль документооборота и правильности отражения операций
Участки учёта
Один или несколько смежных
Все основные участки
Отчётность
Подготовка данных для отчётности
Организация подготовки и контроль сдачи отчётности
Налоги
Работа с документами и операциями своего участка
Контроль налоговых расчётов и налоговой нагрузки
Взаимодействие
Коллеги и контрагенты
Руководство, сотрудники, ФНС, аудиторы и контрагенты
Управление
Обычно без руководства командой
Организация работы бухгалтерии и контроль сотрудников
Главное отличие — масштаб ответственности. Бухгалтер отвечает за корректность операций на своём участке, а главбух должен понимать, как эти операции влияют на финансовый результат, налоги и отчётность организации.
Как стать главным бухгалтером: 5 ступеней карьерного роста
Переход с первички на должность главного бухгалтера редко происходит за один шаг. Обычно специалист постепенно расширяет круг задач, осваивает новые участки и учится видеть учёт как единую систему.
Шаг 1. Уверенно освоить первичную документацию
Первый этап — не просто научиться проводить документы в программе, а понимать экономический смысл операций.
Важно разобраться:
какие документы подтверждают хозяйственные операции;
как проверять реквизиты и содержание первичных документов;
как отражать поступления, реализации, возвраты и корректировки;
как работать с договорами и закрывающими документами;
как контролировать расчёты с поставщиками и покупателями;
как находить ошибки и исправлять их.
На этом этапе полезно научиться самостоятельно сверять данные с контрагентами, анализировать задолженность и понимать, какие документы нужны для подтверждения конкретной операции.
Что сделать для карьерного роста: попросите руководителя поручить вам не только обработку первички, но и контроль взаиморасчётов, подготовку сверок и участие в закрытии месяца.
Шаг 2. Освоить несколько участков бухгалтерского учёта
Чтобы стать главным бухгалтером, недостаточно хорошо разбираться в одном направлении. Нужно понимать, как работают основные участки и как они связаны между собой.
В первую очередь стоит изучить:
учёт денежных средств и кассовых операций;
расчёты с поставщиками и покупателями;
учёт основных средств и запасов;
расчёты с подотчётными лицами;
учёт капитальных вложений;
учёт доходов, расходов и финансовых результатов;
кадровый учёт и расчёт заработной платы.
Участок
Что нужно уметь
Зачем это главбуху
Банк и касса
Отражать поступления, платежи, кассовые операции
Контролировать движение денежных средств
Поставщики и покупатели
Вести расчёты, сверки, авансы и задолженность
Видеть состояние взаиморасчётов
Основные средства
Принимать к учёту, начислять амортизацию, списывать
Контролировать активы компании
Запасы и материалы
Отражать поступление, перемещение и списание
Проверять остатки и себестоимость
Зарплата и кадры
Рассчитывать выплаты, отпускные, больничные и налоги
Контролировать расчёты с персоналом
Финансовые результаты
Учитывать доходы и расходы
Понимать, как формируется прибыль
Необязательно сразу становиться экспертом во всех направлениях. Важно научиться самостоятельно выполнять типовые операции, понимать логику проводок и проверять результат.
Шаг 3. Научиться закрывать месяц и готовить отчётность
Это один из ключевых переходов от бухгалтера участка к специалисту, который готов отвечать за весь учёт.
При закрытии месяца необходимо проверить, что все операции отражены корректно, документы собраны, расчёты сверены, а остатки по счетам объяснимы.
Будущему главбуху нужно разобраться:
как проводить инвентаризацию перед составлением отчётности;
как проверять оборотно-сальдовую ведомость;
как выявлять ошибки в учёте;
как выполнять регламентные операции в 1С;
как закрывать счета и формировать финансовый результат;
как готовить бухгалтерский баланс и другие формы отчётности;
как составлять и применять учётную политику.
Задача
Что проверить
Банк и касса
Корректность отражения поступлений и платежей
Расчёты с контрагентами
Задолженность, авансы, результаты сверок
Основные средства
Поступление, амортизацию и выбытие
Запасы
Остатки, движение и списание
Зарплата
Начисления, удержания, выплаты и взносы
Налоги
Правильность расчётов и отражения обязательств
Финансовый результат
Доходы, расходы и закрытие счетов
Отчётность
Согласованность показателей и корректность данных
Хороший способ получить такой опыт — попросить старшего бухгалтера или главбуха подключить вас к закрытию периода. Сначала можно отвечать за отдельные проверки, затем выполнять больше операций самостоятельно.
Шаг 4. Освоить налоговый учёт и взаимодействие с ФНС
Главный бухгалтер должен понимать не только бухгалтерские проводки, но и налоговые последствия хозяйственных операций.
Для этого нужно разобраться в основных налогах и режимах:
НДС;
налоге на прибыль;
НДФЛ;
страховых взносах;
УСН;
налогах на имущество, транспорт и землю;
едином налоговом счёте и едином налоговом платеже.
Отдельное направление — работа с налоговыми требованиями и проверками. Главбуху важно уметь находить нужные документы, готовить пояснения, проверять расчёты и оценивать возможные последствия ошибок.
Практический совет: изучайте не только правила расчёта налогов, но и полный цикл работы с ними: от первичного документа и проводки до декларации, уплаты и ответа на требование ФНС.
Даже сильный специалист по учёту не всегда готов руководить бухгалтерией. Главный бухгалтер должен уметь распределять задачи, контролировать сроки и выстраивать процессы так, чтобы работа не зависела от одного человека.
Для этого понадобятся:
постановка задач сотрудникам;
контроль качества работы;
планирование сроков закрытия периода;
разработка инструкций и чек-листов;
организация документооборота;
взаимодействие с руководством;
объяснение финансовых и налоговых рисков понятным языком.
На этом этапе полезно попробовать себя в роли ведущего бухгалтера или заместителя главного бухгалтера. Это позволит постепенно перейти от выполнения отдельных операций к контролю работы нескольких участков.
Чтобы перейти с первички на должность главного бухгалтера, стоит составить собственную карту компетенций. Она поможет увидеть пробелы и выбрать, чему учиться в первую очередь.
Навык
Что должен знать и уметь специалист
Бухгалтерский учёт
Проводки, план счетов, баланс, ОСВ, учётная политика
Учёт по участкам
Деньги, расчёты, запасы, основные средства, производство
Налоговый учёт
НДС, налог на прибыль, НДФЛ, взносы, специальные режимы
Отчётность
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчётности
1С
Работа в 1С:Бухгалтерии и 1С:ЗУП
Налоговый контроль
Требования ФНС, проверки, пояснения и документы
Аналитика
Excel, Google Таблицы, финансовый анализ
Управление
Постановка задач, контроль сроков и работа с командой
Коммуникации
Взаимодействие с руководством, сотрудниками и проверяющими
Отдельное преимущество — цифровые навыки. Главбуху полезно уверенно работать с Excel и Google Таблицами, использовать электронный документооборот и понимать, как применять нейросети для рутинных задач.
При этом ИИ не заменяет профессиональную проверку. Расчёты, ссылки на законодательство и итоговые документы необходимо перепроверять.
Сколько времени нужно, чтобы вырасти до главного бухгалтера
Универсального срока нет. Всё зависит от стартового уровня, образования, опыта, сложности учёта и возможностей на текущем месте работы.
В небольшой компании специалист может быстрее получить опыт на разных участках. В крупной организации карьерный рост иногда занимает больше времени, поскольку обязанности разделены между несколькими сотрудниками.
Ориентировочно карьерный маршрут может выглядеть так:
Этап
Основная задача
Результат
Бухгалтер на первичке
Первичные документы, проводки, сверки
Уверенная работа со своим участком
Бухгалтер участка
Несколько направлений учёта
Самостоятельное ведение смежных участков
Ведущий бухгалтер
Контроль операций и участие в закрытии месяца
Понимание взаимосвязи участков
Заместитель главбуха
Отчётность, налоги, контроль работы бухгалтерии
Опыт комплексного ведения учёта
Главный бухгалтер
Организация всего учёта и взаимодействие с руководством
Ответственность за систему учёта компании
Это возможный, но не обязательный маршрут. В некоторых организациях можно перейти на следующую ступень без формальной должности ведущего бухгалтера или заместителя. Важнее подтвердить, что вы готовы выполнять задачи более высокого уровня.
Как подготовиться к переходу на должность главбуха
Необязательно ждать, пока руководитель предложит повышение. Можно самостоятельно подготовить план развития и постепенно брать на себя более сложные задачи.
Вот что стоит сделать:
Оценить свои знания. Выпишите участки, которые ведёте самостоятельно, и те, с которыми пока не работали.
Поговорить с главным бухгалтером. Узнайте, какие задачи можно взять под контролем более опытного специалиста.
Освоить закрытие месяца. Попросите подключить вас к проверкам и регламентным операциям.
Изучить налоги и отчётность. Начните с тех налогов и форм, которые относятся к деятельности вашей компании.
Углубить знания 1С. Научитесь не только вводить документы, но и проверять результат, анализировать проводки и формировать отчёты.
Развивать аналитические навыки. Освойте сводные таблицы, формулы и сверку больших массивов данных.
Фиксировать достижения. Записывайте, какие участки освоили, какие процессы улучшили и какие задачи теперь выполняете самостоятельно.
Такие результаты пригодятся и при разговоре о повышении, и на собеседовании. Работодателю важно видеть не только стаж, но и конкретный опыт.
Нужно ли бухгалтеру на первичке дополнительное обучение
Самостоятельное обучение помогает закрывать отдельные пробелы, но у него есть недостаток: знания часто остаются разрозненными. Можно хорошо разобраться в НДС, но не понимать, как он связан с первичными документами, закрытием периода и бухгалтерской отчётностью.
Системное обучение позволяет пройти основные направления учёта последовательно и увидеть работу компании целиком.
При выборе курса на главного бухгалтера обратите внимание на несколько критериев:
есть ли в программе все основные участки бухгалтерского учёта;
изучаются ли налоги и налоговая отчётность;
предусмотрена ли практика в 1С;
разбираются ли реальные рабочие ситуации;
есть ли темы по взаимодействию с ФНС;
рассматриваются ли современные изменения законодательства;
предусмотрена ли итоговая аттестация и документ об обучении.
Важно выбирать не просто курсы повышения квалификации по одной теме, а программу, которая помогает перейти от работы на отдельном участке к комплексному ведению учёта.
Как курс «Главный бухгалтер» от «Клерка» помогает перейти с первички на следующий уровень
Для бухгалтеров, которые хотят вырасти до главбуха, в Центре обучения «Клерка» есть программа «Профессия „Главный бухгалтер“».
Курс рассчитан не только на действующих главных бухгалтеров. Среди целевой аудитории — специалисты отдельных участков, новички в бухгалтерии, а также те, кто возвращается в профессию или переходит из государственного учреждения в коммерческую компанию.
Программа помогает системно освоить бухгалтерский и налоговый учёт, разобраться в работе разных участков и подготовиться к задачам главного бухгалтера.
Что входит в программу
Направление
Чему учат
Основы бухгалтерского учёта
План счетов, двойная запись, баланс, ОСВ, организация учёта
Учёт по участкам
Деньги, расчёты, основные средства, запасы, капитальные вложения и финансовые результаты
Кадры и зарплата
Кадровый учёт, 1С:ЗУП, зарплата, отпускные, больничные и отчётность
Отчётность и налоги
Закрытие месяца, бухгалтерская отчётность, НДС, налог на прибыль, НДФЛ, взносы и специальные режимы
Работа с ФНС
Ответы на требования, налоговые проверки, налоговые риски
Маркетплейсы
Первичные документы, учёт операций и налоги при работе с площадками
Аналитика и управление
Управленческий учёт, финансовый анализ, Excel и Google Таблицы
Цифровые инструменты
Нейросети и ИИ в работе бухгалтера
В программе 52 главы и 49 тестов. Обучение рассчитано на 6 месяцев, проходит онлайн в удобном темпе и включает более 800 уроков от практикующих экспертов.
Практика в 1С и на учебных задачах
Для перехода на новую должность важно не только знать теорию, но и уметь применять её в работе.
На курсе предусмотрена практика в 1С:Бухгалтерии 8.5 и 1С:ЗУП. В программе есть работа с тремя учебными бизнесами, тренажёры, задания, шаблоны и чек-листы.
Это помогает отрабатывать последовательность действий: от отражения хозяйственной операции до закрытия месяца, расчёта налогов и подготовки отчётности.
Подготовка к актуальным изменениям
Главному бухгалтеру необходимо следить за изменениями законодательства и понимать, как они влияют на работу компании.
В программе курса есть отдельный блок по налоговой реформе 2026 года, включая изменения по НДС, УСН, налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам. Также рассматриваются новые правила налогового контроля и администрирования.
Кроме того, курс затрагивает подготовку к 2027 году: новые ФСБУ, учётную политику и изменения в работе бухгалтера.
Поддержка преподавателей и карьерные инструменты
Обучение включает 5–7 онлайн-встреч в месяц с преподавателями-практиками. На них можно разбирать вопросы по программе и рабочие ситуации.
Также в зависимости от тарифа доступны дополнительные возможности:
Клерк.Система с ИИ-помощником;
карьерная консультация и разбор резюме;
персональные онлайн-встречи с преподавателем;
дополнительные консультационные возможности;
зачёт академических часов в ИПБ России на соответствующем тарифе.
Курс завершается итоговой аттестацией. При наличии среднего профессионального или высшего образования выпускник получает диплом о профессиональной переподготовке. Если такого образования нет, выдаётся электронный сертификат «Клерка» о прохождении курса.
Не обязательно ждать, пока появится вакансия или руководитель предложит повышение. Можно уже сейчас составить план развития, получить практику на новых участках и систематизировать знания.