Ноябрь — настоящий праздничный месяц для бухгалтеров. Международный день бухгалтерии, День московского бухгалтера, российский День бухгалтера и День профессионального бухгалтера — поводов принять поздравления и подарки сразу несколько. Рассказываем, как «Клерк» решил порадовать специалистов по учету.

Когда отмечают День бухгалтера в ноябре 2026 года

В России профессионалы отмечают праздник в разные дни — в зависимости от традиций и региона.

Собрали основные праздничные даты ноября 2026 года.

Дата Какой праздник отмечают 1 ноября День бухгалтера в Волгоградской области 10 ноября Международный день бухгалтерии 12 ноября День бухгалтера в Красноярском крае 15 ноября День бухгалтера в Санкт-Петербурге 16 ноября День московского бухгалтера 21 ноября День бухгалтера в России 27 ноября День бухгалтера в Татарстане — последняя пятница ноября 28 ноября День профессионального бухгалтера

Почему так много дат?

10 ноября — Международный день бухгалтерии. Дата связана с выходом в 1494 году книги итальянского математика Луки Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». В ней было изложено описание метода двойной записи, который стал основой современной бухгалтерии.

16 ноября — День московского бухгалтера. Региональный профессиональный праздник, посвященный специалистам по учету столицы.

21 ноября — День бухгалтера в России. Дату связывают с подписанием 21 ноября 1996 года Федерального закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Сейчас этот закон утратил силу, но традиция отмечать профессиональный праздник 21 ноября сохранилась.

28 ноября — День профессионального бухгалтера. Дату связывают со вступлением в силу закона о бухгалтерском учете в 1996 году. Ее также отмечают представители профессионального бухгалтерского сообщества.

Кроме того, в отдельных регионах существуют собственные даты профессионального праздника.

Получается, что поздравлять бухгалтеров можно практически весь ноябрь. И «Клерк» решил поддержать эту традицию подарком, который пригодится в работе и профессиональном развитии.

Подарок от «Клерка»: 12 месяцев оплачиваете, 18 пользуетесь!

В честь профессиональных праздников бухгалтеров «Клерк» проводит акцию «12 + 6».

При покупке годовой подписки Клерк.Школы, Клерк.Системы или комплекта «Система + Школа» вы получаете еще шесть месяцев доступа бесплатно.

То есть оплачиваете 12 месяцев, а пользуетесь подпиской целых 18!

Это возможность не только порадовать себя подарком, но и обеспечить себя профессиональными инструментами и обучением на полтора года вперед.

Какую подписку выбрать?

Можно выбрать один из трех вариантов — в зависимости от того, что нужнее для работы.

Клерк.Школа — для тех, кто хочет расти в профессии

Подписка открывает доступ к полной базе онлайн-курсов «Клерка» с неограниченным обучением.

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Сертификаты по результатам обучения.

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Помощь в построении персонального учебного трека.

Еженедельные вебинары по важным профессиональным темам.

Можно изучать налоги, бухгалтерский учет, зарплату, кадровое делопроизводство, 1С и другие направления.

Стоимость по акции — 19 900 ₽ за 18 месяцев. В пересчете это около 1 106 ₽ в месяц.

Клерк.Система — для ежедневной работы бухгалтера

Подписка помогает быстрее находить ответы на рабочие вопросы и пользоваться профессиональными инструментами.

В нее входят готовые решения, правовая база, проверка контрагентов, ИИ-консультант, конструктор учетной политики и другие сервисы для бухгалтеров.

Система + Школа — работа и обучение в одной подписке

Для тех, кому нужны одновременно профессиональные инструменты и обучение, подойдет объединенный комплект.

Вы получаете возможности Клерк.Системы и Клерк.Школы в одной подписке.

Не нужно отдельно оплачивать доступ к рабочим сервисам и образовательной базе.

Как получить 6 месяцев в подарок

Воспользоваться предложением просто:

Перейдите на страницу подписок «Клерка». Выберите Клерк.Школу, Клерк.Систему или комплект «Система + Школа». В карточке тарифа выберите срок «12 + 6». Оплатите годовую подписку. Получите 18 месяцев доступа вместо 12.

Подарочные полгода уже включены в предложение — отдельно доплачивать за них не нужно.

Оплатить подписку можно банковской картой или по счету от организации. Для нескольких сотрудников можно уточнить условия корпоративного подключения.

Важно: акция распространяется на годовые тарифы Клерк.Школы, Клерк.Системы и комплекта «Система + Школа». На месячные и полугодовые тарифы, а также Клерк.Премиум предложение не действует.

Пусть профессиональных подарков будет больше!

Бухгалтерская работа требует постоянного внимания, знаний и готовности разбираться в изменениях законодательства. Поэтому хороший подарок бухгалтеру — тот, который пригодится не только в праздник, но и каждый рабочий день.

В ноябре у вас сразу несколько поводов поздравить себя и коллег. А «Клерк» добавляет к ним еще один: возможность получить полгода профессиональных инструментов и обучения бесплатно.

Оплатите 12 месяцев — получите 18!

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Акция «12 + 6» действует до 22 ноября 2026 года включительно. Не откладывайте: подарочные полгода ждут!