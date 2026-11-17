В ноябре сразу несколько Дней бухгалтера, и «Клерк» целую неделю раздает 6 месяцев подписки в подарок
Ноябрь — настоящий праздничный месяц для бухгалтеров. Международный день бухгалтерии, День московского бухгалтера, российский День бухгалтера и День профессионального бухгалтера — поводов принять поздравления и подарки сразу несколько. Рассказываем, как «Клерк» решил порадовать специалистов по учету.
Когда отмечают День бухгалтера в ноябре 2026 года
В России профессионалы отмечают праздник в разные дни — в зависимости от традиций и региона.
Собрали основные праздничные даты ноября 2026 года.
Дата
Какой праздник отмечают
1 ноября
День бухгалтера в Волгоградской области
10 ноября
Международный день бухгалтерии
12 ноября
День бухгалтера в Красноярском крае
15 ноября
День бухгалтера в Санкт-Петербурге
16 ноября
День московского бухгалтера
21 ноября
День бухгалтера в России
27 ноября
День бухгалтера в Татарстане — последняя пятница ноября
28 ноября
День профессионального бухгалтера
Почему так много дат?
10 ноября — Международный день бухгалтерии. Дата связана с выходом в 1494 году книги итальянского математика Луки Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». В ней было изложено описание метода двойной записи, который стал основой современной бухгалтерии.
16 ноября — День московского бухгалтера. Региональный профессиональный праздник, посвященный специалистам по учету столицы.
21 ноября — День бухгалтера в России. Дату связывают с подписанием 21 ноября 1996 года Федерального закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Сейчас этот закон утратил силу, но традиция отмечать профессиональный праздник 21 ноября сохранилась.
28 ноября — День профессионального бухгалтера. Дату связывают со вступлением в силу закона о бухгалтерском учете в 1996 году. Ее также отмечают представители профессионального бухгалтерского сообщества.
Кроме того, в отдельных регионах существуют собственные даты профессионального праздника.
Получается, что поздравлять бухгалтеров можно практически весь ноябрь. И «Клерк» решил поддержать эту традицию подарком, который пригодится в работе и профессиональном развитии.
Подарок от «Клерка»: 12 месяцев оплачиваете, 18 пользуетесь!
В честь профессиональных праздников бухгалтеров «Клерк» проводит акцию «12 + 6».
При покупке годовой подписки Клерк.Школы, Клерк.Системы или комплекта «Система + Школа» вы получаете еще шесть месяцев доступа бесплатно.
То есть оплачиваете 12 месяцев, а пользуетесь подпиской целых 18!
Это возможность не только порадовать себя подарком, но и обеспечить себя профессиональными инструментами и обучением на полтора года вперед.
Какую подписку выбрать?
Можно выбрать один из трех вариантов — в зависимости от того, что нужнее для работы.
Клерк.Школа — для тех, кто хочет расти в профессии
Подписка открывает доступ к полной базе онлайн-курсов «Клерка» с неограниченным обучением.
Возможности Клерк.Школы:
Все онлайн-курсы Клерка.
Сертификаты по результатам обучения.
Закрытые онлайн-встречи с экспертами.
Помощь в построении персонального учебного трека.
Еженедельные вебинары по важным профессиональным темам.
Можно изучать налоги, бухгалтерский учет, зарплату, кадровое делопроизводство, 1С и другие направления.
Стоимость по акции — 19 900 ₽ за 18 месяцев. В пересчете это около 1 106 ₽ в месяц.
Клерк.Система — для ежедневной работы бухгалтера
Подписка помогает быстрее находить ответы на рабочие вопросы и пользоваться профессиональными инструментами.
В нее входят готовые решения, правовая база, проверка контрагентов, ИИ-консультант, конструктор учетной политики и другие сервисы для бухгалтеров.
Система + Школа — работа и обучение в одной подписке
Для тех, кому нужны одновременно профессиональные инструменты и обучение, подойдет объединенный комплект.
Вы получаете возможности Клерк.Системы и Клерк.Школы в одной подписке.
Не нужно отдельно оплачивать доступ к рабочим сервисам и образовательной базе.
Как получить 6 месяцев в подарок
Воспользоваться предложением просто:
Перейдите на страницу подписок «Клерка».
Выберите Клерк.Школу, Клерк.Систему или комплект «Система + Школа».
В карточке тарифа выберите срок «12 + 6».
Оплатите годовую подписку.
Получите 18 месяцев доступа вместо 12.
Подарочные полгода уже включены в предложение — отдельно доплачивать за них не нужно.
Оплатить подписку можно банковской картой или по счету от организации. Для нескольких сотрудников можно уточнить условия корпоративного подключения.
Важно: акция распространяется на годовые тарифы Клерк.Школы, Клерк.Системы и комплекта «Система + Школа». На месячные и полугодовые тарифы, а также Клерк.Премиум предложение не действует.
Пусть профессиональных подарков будет больше!
Бухгалтерская работа требует постоянного внимания, знаний и готовности разбираться в изменениях законодательства. Поэтому хороший подарок бухгалтеру — тот, который пригодится не только в праздник, но и каждый рабочий день.
В ноябре у вас сразу несколько поводов поздравить себя и коллег. А «Клерк» добавляет к ним еще один: возможность получить полгода профессиональных инструментов и обучения бесплатно.
Оплатите 12 месяцев — получите 18!
Акция «12 + 6» действует до 22 ноября 2026 года включительно. Не откладывайте: подарочные полгода ждут!