Страховые взносы и персонифицированные сведения в декабре

В декабре важно не смешивать страховые взносы на травматизм и взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. Они перечисляются по разным правилам.

15 декабря — взносы на травматизм за ноябрь.

Страхователи перечисляют взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России. Эти платежи не входят в состав единого налогового платежа.

25 декабря — персонифицированные сведения и уведомления.

К этой дате работодателям необходимо:

представить в ФНС персонифицированные сведения о физических лицах за ноябрь;

направить уведомление об исчисленных страховых взносах за ноябрь;

подать уведомление по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 декабря;

представить подраздел 1.1 формы ЕФС-1, если в ноябре были кадровые мероприятия, подлежащие отражению в этом подразделе.

Персонифицированные сведения и подраздел 1.1 ЕФС-1 — разные виды отчётности. Первые направляются в ФНС, второй — в СФР. При этом подраздел 1.1 ЕФС-1 представляется не автоматически всеми работодателями каждый месяц, а при наличии соответствующих кадровых событий.

28 декабря — страховые взносы за ноябрь.

Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование за ноябрь перечисляются в составе ЕНП.

В этот же день индивидуальные предприниматели должны уплатить фиксированные страховые взносы за себя за 2026 год. Это касается и ИП, у которых есть сотрудники.