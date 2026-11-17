Особое внимание нужно уделить последним рабочим дням года. 31 декабря 2026 года — выходной, поэтому последний рабочий день — 30 декабря. Именно к этой дате налоговым агентам необходимо подготовить уведомление и перечислить НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря.
Собрали налоговый календарь на декабрь 2026 года, основные даты сдачи отчётности и уплаты налогов, а также изменения, к которым бизнесу стоит подготовиться заранее.
Календарь бухгалтера на декабрь 2026 года: таблица сроков
Дата
Что нужно сделать
Кто отвечает
1 декабря
Уплатить имущественные налоги и НДФЛ, рассчитанный ФНС, за 2025 год по налоговым уведомлениям
Физлица, включая ИП по личным объектам
3 декабря
Подать уведомление по НДФЛ, удержанному с 23 по 30 ноября
Налоговые агенты
7 декабря
Уплатить НДФЛ, удержанный с 23 по 30 ноября
Налоговые агенты
15 декабря
Уплатить взносы на травматизм за ноябрь
Страхователи
17 декабря
Утвердить график отпусков на 2027 год
Работодатели
21 декабря
Сдать декларацию по косвенным налогам и уплатить налог при импорте из ЕАЭС за ноябрь
Импортёры из стран ЕАЭС
25 декабря
Сдать персонифицированные сведения за ноябрь, подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам
Работодатели и плательщики взносов
25 декабря
Сдать декларацию по налогу на прибыль за январь — ноябрь при расчёте ежемесячных авансов исходя из фактической прибыли
Соответствующие плательщики налога на прибыль
25 декабря
Представить подраздел 1.1 ЕФС-1 при наличии кадровых мероприятий за ноябрь
Работодатели
28 декабря
Уплатить НДФЛ за 1–22 декабря, страховые взносы за ноябрь и третью часть НДС за III квартал
Налоговые агенты и плательщики налогов
28 декабря
Уплатить фиксированные страховые взносы за 2026 год
ИП
28 декабря
Перечислить авансовые платежи по налогу на прибыль в зависимости от применяемого порядка расчёта
Плательщики налога на прибыль
30 декабря
Подать уведомление и уплатить НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря
Налоговые агенты
Важно: 31 декабря 2026 года — выходной в связи с переносом выходного дня с воскресенья 4 января. Перенос установлен постановлением Правительства РФ от 24.09.2025 № 1466. Поэтому 30 декабря — последний рабочий день года.
НДФЛ в декабре 2026 года: когда подавать уведомления и платить налог
В декабре налоговым агентам необходимо контролировать три периода удержания НДФЛ. Ошибка в распределении сумм по периодам может привести к некорректному уведомлению и задолженности на едином налоговом счёте.
3 и 7 декабря — НДФЛ за конец ноября
3 декабря нужно представить уведомление об исчисленном НДФЛ, удержанном с 23 по 30 ноября.
Перечислить налог необходимо не позднее 7 декабря. Стандартный срок — 5 декабря, но в 2026 году это суббота, поэтому дата переносится на ближайший рабочий день.
25 и 28 декабря — НДФЛ за первую часть декабря
25 декабря налоговые агенты подают уведомление по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 декабря.
Уплатить налог нужно не позднее 28 декабря.
30 декабря — НДФЛ за последние дни года
Особенность декабря — сокращённый срок для налога, удержанного с 23 по 31 декабря.
Уведомление необходимо представить и налог перечислить не позднее 30 декабря 2026 года. Перенести этот платёж на январь нельзя: последний рабочий день года наступает раньше 31 декабря.
Перед отправкой уведомлений бухгалтеру стоит проверить:
правильность расчёта НДФЛ;
соответствие сумм фактически удержанному налогу;
КБК и налоговые периоды;
достаточность средств на едином налоговом счёте;
отсутствие ошибок в ранее представленных уведомлениях.
Страховые взносы и персонифицированные сведения в декабре
В декабре важно не смешивать страховые взносы на травматизм и взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. Они перечисляются по разным правилам.
15 декабря — взносы на травматизм за ноябрь.
Страхователи перечисляют взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России. Эти платежи не входят в состав единого налогового платежа.
25 декабря — персонифицированные сведения и уведомления.
К этой дате работодателям необходимо:
представить в ФНС персонифицированные сведения о физических лицах за ноябрь;
направить уведомление об исчисленных страховых взносах за ноябрь;
подать уведомление по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 декабря;
представить подраздел 1.1 формы ЕФС-1, если в ноябре были кадровые мероприятия, подлежащие отражению в этом подразделе.
Персонифицированные сведения и подраздел 1.1 ЕФС-1 — разные виды отчётности. Первые направляются в ФНС, второй — в СФР. При этом подраздел 1.1 ЕФС-1 представляется не автоматически всеми работодателями каждый месяц, а при наличии соответствующих кадровых событий.
28 декабря — страховые взносы за ноябрь.
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование за ноябрь перечисляются в составе ЕНП.
В этот же день индивидуальные предприниматели должны уплатить фиксированные страховые взносы за себя за 2026 год. Это касается и ИП, у которых есть сотрудники.
НДС за III квартал: срок последнего платежа
28 декабря 2026 года — крайний срок уплаты третьей части НДС за III квартал.
Налог обычно перечисляется тремя равными частями в течение трёх месяцев, следующих за завершившимся кварталом. Поэтому декабрьский платёж завершает расчёты по НДС за III квартал.
28 декабря приходится на понедельник, поэтому переноса срока не будет.
Косвенные налоги при импорте из ЕАЭС
21 декабря организации и ИП, которые импортировали товары из стран Евразийского экономического союза в ноябре, должны:
представить декларацию по косвенным налогам;
уплатить соответствующий налог.
Обычный срок — 20-е число следующего месяца. В декабре 2026 года эта дата приходится на воскресенье, поэтому срок переносится на понедельник, 21 декабря.
Налог на прибыль: дополнительные декабрьские обязанности
Помимо НДС и страховых взносов, в декабре нужно проверить график платежей по налогу на прибыль.
25 декабря организации, которые рассчитывают ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют декларацию за январь — ноябрь 2026 года.
28 декабря наступают сроки уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль. В частности:
ежемесячного авансового платежа за декабрь — для организаций, уплачивающих ежемесячные авансы с последующей доплатой по итогам квартала;
авансового платежа за ноябрь — для организаций, рассчитывающих налог исходя из фактически полученной прибыли;
третьего ежемесячного авансового платежа за IV квартал — для организаций, применяющих соответствующий порядок уплаты.
Конкретная обязанность зависит от порядка расчёта авансовых платежей, который применяет организация. Поэтому перед формированием платёжного календаря нужно проверить налоговый режим и способ уплаты авансов.
Изменения с 1 декабря 2026 года: маркировка и технологический сбор
Декабрь принесёт не только привычные налоговые сроки, но и новые требования для производителей, импортёров и участников оборота отдельных категорий товаров.
Технологический сбор на электронику
С 1 декабря 2026 года начинает действовать технологический сбор за производство и ввоз определённых видов электронной продукции.
Обязанность касается производителей и импортёров товаров из утверждённого перечня. На первом этапе в него вошли пять категорий:
ноутбуки и планшеты с клавиатурой;
смартфоны;
сотовые телефоны;
проводные телефонные аппараты с беспроводной трубкой;
прочие телефонные аппараты.
Важно: сбор не распространяется автоматически на всю электронику. Принадлежность продукции к перечню определяется по установленным кодам ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2.
Размер технологического сбора зависит от категории товара и наличия сведений о товарном знаке и модели в системе «Честный знак».
Например, для смартфонов установлены следующие суммы:
Показатель
Сумма
Базовая ставка
373 руб.
Сведения о товарном знаке и модели есть в системе
250 руб.
Отсутствуют необходимые сведения
496 руб.
Для ноутбуков и планшетов с клавиатурой базовая ставка составляет 746 рублей, размер сбора при наличии сведений о товарном знаке и модели — 500 рублей, при их отсутствии — 992 рубля.
Ставки 67% и 133% относятся к расчёту размера сбора относительно базовой ставки. Для бухгалтерии и импортёров важно ориентироваться на утверждённые суммы и проверять данные о продукции в системе маркировки.
Основание — приказ Минпромторга России от 13.10.2026 № 5366.
Радиоэлектроника: поэкземплярный учёт через ЭДО
С 1 декабря 2026 года участники оборота маркируемой радиоэлектронной продукции переходят на поэкземплярный учёт.
При отгрузке и приёмке товаров в электронных УПД необходимо отражать индивидуальные коды маркировки каждой единицы продукции или зарегистрированной упаковки.
Это означает, что одного указания GTIN и общего количества товара уже недостаточно: сведения должны позволять идентифицировать конкретные экземпляры.
Также заканчивается переходный период для немаркированных остатков радиоэлектроники, произведённых или ввезённых до 1 мая 2026 года. До 30 ноября такие товары можно было реализовать или промаркировать в установленном порядке. С 1 декабря оборот немаркированной продукции, подпадающей под требования, запрещён.
При этом обязательная передача сведений о розничном выводе продукции из оборота через ККТ начинается с 1 марта 2027 года. Эти сроки не следует путать.
Маркировка муки, круп и смесей для теста
С 1 декабря начинается второй этап обязательной маркировки бакалейной продукции.
Новые требования распространяются на:
муку;
крупы;
смеси круп;
смеси для приготовления теста.
Производителям и импортёрам необходимо зарегистрировать товарные карточки, обеспечить нанесение кодов Data Matrix и передавать сведения о вводе продукции в оборот.
При подготовке к маркировке важно сверить ассортимент с перечнями по кодам ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2. Не вся продукция, которую в торговле относят к бакалее, автоматически подпадает под одинаковые требования.
Для розничных продавцов важно учитывать, что сроки нанесения кодов и передачи сведений о розничной продаже различаются. Поэтому требования к производителям и импортёрам нельзя автоматически распространять на все категории участников оборота.
Что бухгалтеру проверить до первой декабрьской отгрузки
Новые требования к маркировке затрагивают не только склад и логистику, но и бухгалтерию. Если сведения в УПД не совпадают с данными системы маркировки, могут возникнуть проблемы с приёмкой и отгрузкой товаров.
До начала декабря стоит провести небольшую внутреннюю проверку.
1. Проверить ассортимент.
Сверить товары с перечнями по кодам ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2. Ориентироваться только на коммерческие названия продукции недостаточно.
2. Проверить товарные карточки.
Убедиться, что в «Честном знаке» корректно отражены сведения о товарном знаке, модели и других характеристиках продукции, если они необходимы для соответствующей товарной группы.
3. Настроить учётную программу.
Проверить, поддерживает ли программа формирование УПД с индивидуальными кодами маркировки и передачу необходимых сведений через ЭДО.
4. Проверить электронный документооборот.
Убедиться, что ЭДО, квалифицированная электронная подпись и права доступа сотрудников настроены корректно.
5. Провести тестовый обмен документами.
До первой декабрьской отгрузки согласовать с контрагентами порядок обмена УПД и проверить, как система обрабатывает коды маркировки.
6. Разделить товарные остатки.
Особенно важно учитывать даты производства и ввоза продукции. Для старых и новых партий могут действовать разные переходные правила.
Как подготовиться к закрытию 2026 года и не допускать ошибок в учёте
Декабрьский календарь показывает, насколько широким стал круг задач бухгалтера. Недостаточно просто знать, когда перечислить НДФЛ или сдать отчётность. Нужно разбираться в налоговом законодательстве, страховых взносах, ЕНС, кадровом учёте, 1С, электронном документообороте и маркировке товаров.
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Короткий чек-лист бухгалтера на декабрь 2026 года
Сохраните основные даты, чтобы быстро сверяться с календарём в течение месяца:
1 декабря — уплата имущественных налогов и НДФЛ, рассчитанного ФНС, за 2025 год.
3 декабря — уведомление по НДФЛ за 23–30 ноября.
7 декабря — уплата НДФЛ за 23–30 ноября.
15 декабря — взносы на травматизм за ноябрь.
17 декабря — утверждение графика отпусков на 2027 год.
21 декабря — декларация и уплата косвенных налогов при импорте из ЕАЭС.
25 декабря — персонифицированные сведения за ноябрь, уведомления по НДФЛ и страховым взносам, декларация по налогу на прибыль при расчёте авансов исходя из фактической прибыли.
28 декабря — НДФЛ за 1–22 декабря, страховые взносы за ноябрь, третья часть НДС за III квартал, фиксированные взносы ИП и авансовые платежи по налогу на прибыль.
30 декабря — уведомление и уплата НДФЛ за 23–31 декабря.
Декабрь 2026 года требует от бухгалтера особого внимания к срокам и новым правилам работы с маркированной продукцией. Заранее проверьте налоговый календарь, состояние ЕНС, отчётность и настройки ЭДО.
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