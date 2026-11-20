Что делать после налоговой проверки: основные этапы защиты

По результатам выездной налоговой проверки инспекция составляет акт. По итогам камеральной проверки акт составляют, если выявлены нарушения. В акте фиксируют установленные обстоятельства, выводы проверяющих и предложения по устранению нарушений.

Однако акт налоговой проверки — ещё не окончательное решение о привлечении к ответственности. Это документ, с выводами которого налогоплательщик может не согласиться и на которые вправе представить письменные возражения.

После получения акта начинается важный этап защиты интересов компании. Необходимо:

проверить выводы инспекции и расчёты доначислений;

определить, какие обстоятельства и операции вызывают претензии;

собрать документы, подтверждающие позицию налогоплательщика;

подготовить письменные возражения;

принять участие в рассмотрении материалов проверки;

при несогласии с итоговым решением — обжаловать его.

Первое, что нужно сделать после получения акта, — зафиксировать дату его вручения. Именно с ней связан срок подачи возражений. Одновременно стоит оценить масштаб претензий и определить, какие доказательства понадобятся для защиты.