Как налоговая реформа 2027 года повлияет на бухгалтерский аутсорсинг

Бухгалтерский аутсорсинг — это передача ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учёта внешнему специалисту или компании. Аутсорсер одновременно работает с несколькими клиентами: ИП, ООО, работодателями, импортёрами и продавцами на маркетплейсах.

Изменения законодательства затрагивают каждого клиента по-разному. Поэтому бухгалтеру недостаточно изучить новые правила — нужно определить, как они повлияют на конкретный бизнес.

В 2027 году особого внимания потребуют следующие направления:

Направление Что важно учитывать в 2027 году Что должен сделать аутсорсер НДС и УСН Изменения условий освобождения от НДС, ставок и порядка расчётов Проверить доходы клиентов, налоговые обязательства и варианты применения ставок Налог на прибыль и ОСНО Изменения налоговых правил и порядка расчётов Проверить налоговую базу, расходы и учётную политику НДФЛ Актуальные правила расчёта и удержания налога Проверить расчёты с сотрудниками и налоговую отчётность Страховые взносы Тарифы, льготы и условия их применения Пересчитать нагрузку на фонд оплаты труда и проверить право на льготы Кадровый учёт Требования к кадровым документам, воинскому учёту и персональным данным Актуализировать документы и внутренние процессы Маркетплейсы Контроль операций, комиссий, возвратов и взаиморасчётов Настроить учёт продаж и регулярные сверки с площадками ВЭД и импорт СПОТ, технологический сбор и новые требования к импортным операциям Проверять договоры, расчёты и сопроводительные документы Цифровизация ЭДО, маркировка, прослеживаемость и интеграции с 1С Настроить электронный документооборот и автоматизацию

Особенно важно заранее проверить клиентов на УСН. Для применения освобождения от НДС в 2027 году учитываются доходы за 2026 год. По информации ФНС, соответствующий порог составляет 15 млн рублей.

Актуальные условия необходимо проверять с учётом налогового режима и конкретных операций клиента.

Таким образом, бухгалтерский аутсорсинг постепенно переходит от обслуживания учётных операций к комплексному налоговому и финансовому сопровождению бизнеса.