В 2027 году бухгалтерский аутсорсинг станет сложнее: бухгалтерам придётся учитывать изменения налогового законодательства, новые требования к отчётности, цифровому контролю, кадровому учёту и работе с маркетплейсами. Клиентам будет недостаточно просто сдавать декларации и рассчитывать налоги — им понадобится эксперт, который поможет оценить последствия реформы и перестроить бизнес-процессы.
Как налоговая реформа 2027 года повлияет на бухгалтерский аутсорсинг
Бухгалтерский аутсорсинг — это передача ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учёта внешнему специалисту или компании. Аутсорсер одновременно работает с несколькими клиентами: ИП, ООО, работодателями, импортёрами и продавцами на маркетплейсах.
Изменения законодательства затрагивают каждого клиента по-разному. Поэтому бухгалтеру недостаточно изучить новые правила — нужно определить, как они повлияют на конкретный бизнес.
В 2027 году особого внимания потребуют следующие направления:
Направление
Что важно учитывать в 2027 году
Что должен сделать аутсорсер
НДС и УСН
Изменения условий освобождения от НДС, ставок и порядка расчётов
Проверить доходы клиентов, налоговые обязательства и варианты применения ставок
Налог на прибыль и ОСНО
Изменения налоговых правил и порядка расчётов
Проверить налоговую базу, расходы и учётную политику
НДФЛ
Актуальные правила расчёта и удержания налога
Проверить расчёты с сотрудниками и налоговую отчётность
Страховые взносы
Тарифы, льготы и условия их применения
Пересчитать нагрузку на фонд оплаты труда и проверить право на льготы
Кадровый учёт
Требования к кадровым документам, воинскому учёту и персональным данным
Актуализировать документы и внутренние процессы
Маркетплейсы
Контроль операций, комиссий, возвратов и взаиморасчётов
Настроить учёт продаж и регулярные сверки с площадками
ВЭД и импорт
СПОТ, технологический сбор и новые требования к импортным операциям
Проверять договоры, расчёты и сопроводительные документы
Цифровизация
ЭДО, маркировка, прослеживаемость и интеграции с 1С
Настроить электронный документооборот и автоматизацию
Особенно важно заранее проверить клиентов на УСН. Для применения освобождения от НДС в 2027 году учитываются доходы за 2026 год. По информации ФНС, соответствующий порог составляет 15 млн рублей.
Актуальные условия необходимо проверять с учётом налогового режима и конкретных операций клиента.
Таким образом, бухгалтерский аутсорсинг постепенно переходит от обслуживания учётных операций к комплексному налоговому и финансовому сопровождению бизнеса.
Каким клиентам понадобятся бухгалтерские услуги в 2027 году
Налоговые изменения создают спрос на специалистов, которые умеют не только вести учёт, но и объяснять предпринимателям последствия новых правил.
Тип клиента
Основная проблема
Какие услуги может предложить аутсорсер
ИП на УСН
Изменение налоговой нагрузки и возможная обязанность платить НДС
Расчёт налогов, оценка режимов, налоговое планирование
ООО на ОСНО
Контроль НДС, налога на прибыль и рисков при проверках
Комплексное ведение учёта, проверка документов, налоговое сопровождение
Продавец на маркетплейсе
Сложности с комиссиями, возвратами, корректировками и сверками
Учёт продаж, сверка с площадками, налоговая отчётность
Импортёр
Новые требования к документам и расчётам при импорте
Сопровождение ВЭД, проверка контрактов и первичных документов
Работодатель
Кадровый и воинский учёт, расчёт зарплаты, персональные данные
Кадровое сопровождение и расчёт заработной платы
Микробизнес
Нет возможности содержать бухгалтера в штате
Комплексный бухгалтерский аутсорсинг
Для аутсорсера это возможность перейти от продажи отдельных операций к комплексным пакетам услуг. Например, вместо одной только сдачи деклараций предлагать ведение учёта, налоговое планирование, кадровое сопровождение и консультации по требованиям ФНС.
Как бухгалтеру на аутсорсе увеличить доход в 2027 году
Рост дохода не обязательно связан с увеличением количества клиентов. Часто выгоднее расширить перечень услуг для существующей базы и автоматизировать работу.
Основные направления развития:
Способ увеличения дохода
Что делать
Коммерческий результат
Повышение стоимости услуг
Пересмотреть тарифы с учётом сложности учёта, количества операций и налоговых рисков
Рост среднего чека
Комплексное сопровождение
Объединить бухгалтерский, налоговый и кадровый учёт в пакет
Дополнительная выручка с одного клиента
Налоговое консультирование
Предлагать анализ налоговой нагрузки и консультации по выбору режима
Продажа экспертных услуг
Сопровождение маркетплейсов
Добавить учёт продаж, комиссий, возвратов и сверки
Выход на новую клиентскую аудиторию
Услуги по ВЭД
Освоить сопровождение импортных операций и документооборота
Возможность работать с более сложными клиентами
Автоматизация
Использовать 1С, ЭДО, интеграции и ИИ
Снижение затрат времени на обслуживание
Продвижение
Развивать экспертный блог, рекомендации и профессиональные сообщества
Увеличение количества заявок
Важно не просто повышать цены, а обосновывать стоимость дополнительной экспертизой, ответственностью и объёмом работы.
Например, клиенту на УСН может понадобиться отдельная консультация по НДС, а продавцу маркетплейса — регулярная сверка продаж и анализ комиссий. Такие задачи можно оформить как дополнительные услуги или включить в расширенный тариф сопровождения.
Как подготовить бухгалтерский аутсорсинг к налоговой реформе: план действий
Чтобы встретить 2027 год без авралов, аутсорсеру стоит провести аудит клиентской базы и пересмотреть рабочие процессы ещё до конца 2026 года.
Практический план:
Шаг
Что сделать
Результат
1. Аудит клиентов
Разделить клиентов по налоговым режимам, видам деятельности и объёму операций
Карта налоговых рисков
2. Проверка налоговой нагрузки
Определить, кого затронут изменения по НДС, УСН, взносам и другим налогам
Персональный план действий для каждого клиента
3. Обновление документов
Проверить договоры, учётную политику, кадровые документы и регламенты
Актуальная документация
4. Пересмотр тарифов
Оценить трудозатраты и выделить дополнительные услуги
Обновлённый прайс
5. Автоматизация
Настроить 1С, ЭДО, банковские интеграции и обмен данными с маркетплейсами
Меньше ручных операций
6. Расширение компетенций
Изучить изменения законодательства, налоговый контроль и новые инструменты
Возможность обслуживать более сложных клиентов
7. Продвижение
Подготовить предложения для существующих и новых клиентов
Рост клиентской базы
Отдельно стоит автоматизировать повторяющиеся операции: загрузку банковских выписок, обработку первички, сверки и формирование типовых документов. Это позволит обслуживать больше клиентов без пропорционального увеличения рабочего времени.
Как использовать ИИ в бухгалтерском аутсорсинге
Искусственный интеллект помогает аутсорсерам быстрее выполнять типовые задачи и сокращать время на обработку информации.
Задача
Как помогает ИИ
Что проверяет специалист
Обработка первички
Распознаёт реквизиты, суммы и данные документов
Корректность извлечённых данных
Сверки
Находит расхождения и дубли
Причины расхождений
Работа с таблицами
Создаёт формулы и анализирует массивы данных
Точность расчётов
Подготовка ответов ФНС
Структурирует информацию и готовит черновики пояснений
Факты, законодательство и позицию клиента
Анализ налоговой нагрузки
Помогает сравнивать сценарии расчётов
Применимость налоговых правил
Работа с договорами
Выделяет условия и потенциально проблемные положения
Юридические и налоговые последствия
ИИ не заменяет профессиональные знания и не несёт ответственности за ошибки. Поэтому аутсорсер должен проверять результаты нейросетей и не передавать им конфиденциальные данные клиентов без надлежащей защиты.
На конференции «БУХ.СОВЕТ 2027» отдельное внимание уделят практическому применению ИИ, поиску клиентов и повышению дохода бухгалтеров на аутсорсе.
Что обсудят на конференции «БУХ.СОВЕТ 2027»
«БУХ.СОВЕТ 2027» — XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция от Клерк.ру. Два дня эксперты будут разбирать изменения законодательства и практические задачи, с которыми бухгалтеры столкнутся в новом году.
Основные темы конференции:
Налоговая реформа 2027 года: изменения в НДС, УСН, НДФЛ и других налогах.
НДС на УСН и ОСНО: ставки, вычеты и расчёт налоговой нагрузки.
АУСН: практика применения и перспективы режима.
Страховые взносы: тарифы, льготы и условия для МСП.
ФНС и налоговый контроль: рисковые схемы и требования к учёту.
Кадровый и воинский учёт, персональные данные.
Маркировка, прослеживаемость, ЭДО и работа в 1С.
Маркетплейсы: учёт продаж и контроль операций.
ВЭД: СПОТ, технологический сбор и новые правила импорта.
Бухгалтерский аутсорсинг: поиск клиентов, ИИ и увеличение дохода.
Для аутсорсеров особенно актуальны темы развития бухгалтерского бизнеса. Они помогут не только разобраться в новых требованиях, но и найти направления для расширения услуг.
Что получит бухгалтер-аутсорсер от участия
Задача
Практическая польза конференции
Подготовиться к налоговой реформе
Разобраться в изменениях и определить необходимые действия для клиентов
Снизить налоговые риски
Изучить практические ситуации и рекомендации экспертов
Увеличить доход
Найти идеи для повышения стоимости и расширения пакетов услуг
Привлечь новых клиентов
Познакомиться с подходами к продвижению бухгалтерских услуг
Автоматизировать работу
Узнать о применении ИИ и цифровых инструментов
Развивать аутсорсинговый бизнес
Получить новые идеи для организации работы и масштабирования
Когда и как пройдёт конференция «БУХ.СОВЕТ 2027»
Конференция состоится 10–11 декабря 2026 года в онлайн-формате. Начало обоих дней — в 10:00 по московскому времени.
Параметр
Условия
Название
XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «БУХ.СОВЕТ 2027»
Даты
10–11 декабря 2026 года
Формат
Онлайн
Начало
10:00 мск каждый день
Продолжительность
16 часов эфира
Спикеры
Более 15 экспертов-практиков
Участие
Бесплатное по предварительной регистрации
Сколько стоит участие
Организаторы предлагают два варианта:
Прямой эфир — бесплатно (0 ₽).
Включает:
два дня конференции;
все выступления в прямом эфире;
возможность задавать вопросы экспертам;
участие в розыгрыше;
записи выступлений с доступом на 12 месяцев;
презентации спикеров.
Прямой эфир + запись — 1 499 ₽.
Включает программу прямого эфира и доступ к материалам конференции для просмотра в удобное время.
Чтобы участвовать бесплатно, необходимо предварительно зарегистрироваться. Ссылку на трансляцию организаторы отправят на электронную почту и накануне напомнят о начале мероприятия.
Кому стоит посетить «БУХ.СОВЕТ 2027»
Конференция будет полезна:
Бухгалтерам на аутсорсе и фрилансерам — чтобы подготовить клиентов к налоговым изменениям и расширить перечень услуг.
Руководителям бухгалтерских компаний — чтобы оптимизировать процессы, повысить рентабельность и развивать бизнес.
Главным бухгалтерам — чтобы обновить знания по налогам, отчётности и цифровому контролю.
Специалистам по кадрам и зарплате — чтобы разобраться в изменениях кадрового учёта и страховых взносов.
Бухгалтерам маркетплейсов и ВЭД — чтобы изучить новые требования к учёту и документообороту.
Начинающим аутсорсерам — чтобы понять, как искать клиентов, формировать стоимость услуг и выстраивать работу.
Зарегистрируйтесь на «БУХ.СОВЕТ 2027» бесплатно
В 2027 году бухгалтерский аутсорсинг потребует больше экспертных знаний и гибкости. Клиентам понадобятся специалисты, которые смогут оценить последствия налоговой реформы, настроить учёт, снизить риски и предложить оптимальные решения для бизнеса.
Для аутсорсера это возможность не просто сохранить клиентскую базу, но и увеличить доход за счёт новых услуг, комплексного сопровождения и автоматизации.
10–11 декабря 2026 года присоединяйтесь к XII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «БУХ.СОВЕТ 2027» от Клерк.ру.
Разберите налоговые изменения, узнайте, как применять ИИ в бухгалтерии, находить новых клиентов и дороже продавать профессиональные услуги.
Участие в прямом эфире бесплатное. Регистрация обязательна.