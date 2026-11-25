Как пройти онлайн-тестирование и получить результаты

Прохождение диагностики состоит из нескольких шагов.

Шаг 1. Выберите свою специализацию.

Перейдите на страницу диагностики и выберите подходящий вариант: бухгалтер по первичным документам, специалист по зарплате и кадрам либо главный бухгалтер.

Шаг 2. Ответьте на вопросы.

В каждой диагностике 50 вопросов. Необязательно проходить тест за один раз: ответы сохраняются, поэтому можно сделать перерыв и продолжить позже.

Шаг 3. Изучите результаты.

После завершения тестирования сервис покажет общий результат и процент знаний по каждому из 10 профессиональных навыков.

Шаг 4. Скачайте отчёт.

Сохраните персональный PDF-документ с ФИО и рекомендациями. Он поможет определить направления, на которых стоит сосредоточиться в дальнейшем.

Шаг 5. Подберите программу обучения.

Сопоставьте результаты тестирования с профессиональными задачами и выберите курс, который поможет восполнить пробелы в знаниях.