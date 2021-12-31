Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: налоговые штрафы, уменьшение патента на взносы, медосмотры и возврат товара

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В декабре их помощь будет как нельзя кстати, потому что на нас обрушится вал законодательных изменений.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, можно ли включить в расходы выплаты физическому лицу на ПНД, оказывающему услуги по перевозке товаров?

Ответ эксперта: Да. Сама по себе оплата самозанятому — не расход и никак он не будет поименован отдельно. Все зависит от того, за что вы платите. Это же договор ГПХ. Для принятия в расходы вам потребуются... Читать далее >>>

Вопрос:

Должны ли работники 2 класса условий труда проходить периодический медицинский осмотр?

Ответ эксперта: Обязанность проведения периодических медосмотров не связана с классами условий труда. В первую очередь, обязанность зависит от вида деятельности... Читать далее >>>

Вопрос:

Будет ли иметь юридическую силу в России документ, подписанный в DocuSign — иностранной системе ЭДО?

Ответ эксперта: Если речь об отношениях между юрлицами или ИП, то неважно, через какую систему ЭДО вы работаете. Такие вопросы регулируются договорами между лицами... Читать далее >>>

Вопрос:

Надо ли сдавать какую то отчетность в ФТС и включать в декларацию по косвенным налогам оказание услуг фирмой из Республики Беларусь по транспортировке груза из Республики Беларусь в РФ?

Ответ эксперта: Отчетность в ФТС и декларация по косвенным налогам предоставляется по товарам. По услугам такой отчетности нет... Читать далее >>>

Вопрос:

Мы заключили договор с РЖД о передаче права использования технической документации. Согласно договору нам передаются права на использование учтенных копий технической документации для изготовления продукции на РЖД. При передаче документации (учтенных копий тех. документов) не происходит передачи прав на содержимое Документации. Договор заключен на три года и по окончании договора мы должны будем вернуть Документы РЖД.

Мы не имеем права без согласия РЖД передавать Документацию третьим лицам. За данные Документы мы единовременно оплачиваем 100% предоплату.

Вопрос: как в бухгалтерском и налоговом учете мы должны принять эти расходы. Единовременно всю сумму или равномерно в течении действия договора?

Ответ эксперта: В бухучете это скорее расходы будущих периодов. Относите на 97 счет и ежемесячно списываете на счета затрат. Вы же все эти три года будете пользоваться... Читать далее >>>

Вопрос:

У ИП 2 патента, взносы за год 2021 ИП оплачено в полном объеме, плюс у него есть сотрудники по первому патенту. Можно уменьшить патент первый, но не более чем на 50%. Вопрос: на какие именно взносы мы уменьшаем патент? На те, что оплачены за сотрудника? Или на те что за себя?

Ответ эксперта: И на те и на те взносы. Взносы за себя можно разделить между патентами... Читать далее >>>

Вопрос:

Продавцы жалуются на покупателей. При возврате товара многие стали отказываться писать заявление. Ссылаются на то, что они не обязаны ни чек предъявлять, ни коробку приносить ни заявление писать( по телевизору так сказали). Может есть какой документ нормативный, что покупатель должен написать заявление?

Ответ эксперта: Если договор заключался в письменной форме (товарные и кассовые чеки), то и расторжение, а равно отказ от его исполнения может быть совершен только в письменной форме... Читать далее >>>

Вопрос:

Арендатор и арендодатель на паритетных началах финансируют монтаж системы кондиционирования в арендуемых помещениях (этаж, по условиям договора аренды). Свою часть финансирования арендатор перечисляет на р/с арендодателя. Правильно ли у арендатора потраченные средства учесть как объект ОС — неотделимые улучшения арендованного имущества (для целей бу), и как амортизируемое имущество (ст. 253, 256, 258 НК РФ)? При этом арендодатель выставляет арендатору акт на оказание услуг с формулировкой «Оказание услуг по финансированию ...».

Ответ эксперта: Услуг финансирования у вас никаких нет, договор явно составлен неверно. Надо сначала разобраться с ним... Читать далее >>>

Вопрос:

Получили требование п. 2 ст. 93.1 НК РФ о предоставлении документов и пояснений по контрагенту. С данным контрагентом у нас не было взаимоотношений. Забыли отписаться налоговой. Приходит акт на штраф 5 000 руб. по п. 1 ст. 129.1 НК РФ. Можно ли избежать этого штрафа? В какие сроки должен составляться этот акт?

Ответ эксперта: Существуют два противоположные позицию судом по вопросу привлечения к ответственности Позиция 1. За несообщение (несвоевременное сообщение) об отсутствии истребованных документов привлечь к ответственности нельзя Постановление... Читать далее >>>

Вопрос:

Порядок формирования НОБ УСН у ООО, применяющей УСН «Доходы ставка 6 %» по операциям с ценными бумагами по договорам РЕПО, а именно каким образом формируется налоговая база в целях налогообложения по УСН.

Ответ эксперта: Сделки РЕПО, как правило, предусматривают оплату ценных бумаг деньгами. Поэтому, учитывая используемый налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения кассовый метод, продавец по первой части сделки РЕПО и продавец по второй части РЕПО должны отразить доходы от реализации в момент получения денежных средств... Читать далее >>>

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