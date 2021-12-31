Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: нулевые отчеты ИП, выплата дивидендов в ноябре и отчеты по принятым и уволенным

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В декабре их помощь будет как нельзя кстати, потому что на нас обрушится вал законодательных изменений.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Приказом от 15.12.2021 принимаем сотрудника на работу с 10.01.2022. Когда сдавать отчет в ПФР?

Ответ эксперта:

16 декабря. Согласно пп. 2 п. 2.5 ст.11 закона 27-ФЗ СЗВ-ТД отправляется: в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица — не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП на ОСН и ПСН. Предпринимательскую деятельность осуществляет только в рамках ПСН, нужно ли в таком случае сдать нулевые декларации по ОСНО?

Ответ эксперта: Лучше все же сдать нулевые декларации по НДС и НДФЛ. Да, многие налоговые не требуют нулевки по ОСНО, но потом может задним числом выясниться, что... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП зарегистрировано 26.10.2021г. Сразу же было направлено уведомление о применении УСН. Через две недели получен статус самозанятого. За эти промежуточные 2 недели приходили оплаты от юридических лиц за услуги. Какую отчетность и в какие сроки мы должны подавать? Нужно ли подавать УСН за эти две недели? Если нужно, то когда?

Ответ эксперта: Если не забыли, то надо посчитать и уплатить страховые взносы с даты регистрации ИП до даты перехода на НПД. Надо сдать и декларацию по УСН... Читать далее >>>

Вопрос:

При увольнении за какие месяцы выдавать следующие документы:

СЗВ-М — за последний месяц или за всё время работы? СЗВ-СТАЖ — за последний месяц или за все годы? Раздел 3 РСВ — за последний квартал или за всё время работы?

Ответ эксперта: СЗВ-М выдается за месяц, в котором сотрудник увольняется. И только в части сведений об этом работнике. В выписке из раздела 3 РСВ указываются сведения... Читать далее>>>

Вопрос:

Каким образом откорректировать расчет 6-НДФЛ ИП за 2020 год (если постановка на учет по месту осуществления деятельности (патент) уже прекращена), а первичная 6-НДФЛ по месту регистрации ИП не подавалась? Необходимо увеличить показатели удержанного налога.

Ответ эксперта: Уточненный расчет ИП может сдать только по месту регистрации, поскольку он уже не стоит на учете по месту ведения деятельности. Только ОКТМО надо указывать... Читать далее>>>

Вопрос:

Собранием участников ООО, после утверждения бух.отчетности за 2020 г., была распределена прибыль за 2020 г. (но не вся) и были выплачены дивиденды.

В ноябре 2021 г. участники решили распределить оставшуюся часть прибыли. Вправе ли участники в ноябре 2021 г. принимать решения о выплате дивидендов из оставшейся части нераспределенной прибыли? Можно ли неоднократно принимать решения о распределении прибыли между участниками ООО за прошлые годы, если первоначальным решением ее полностью не распределили?

Ответ эксперта: Участники могут принять решение о распределении дивидендов, восстановленных в составе нераспределенной прибыли общества, так как законодательство этого не запрещает. Это можно сделать по истечении квартала, полугода, девяти месяцев или года, в котором были восстановлены невостребованные дивиденды, поскольку дивиденды распределяются по истечении указанных периодов... Читать далее>>>

Вопрос:

Такая ситуация: сотрудник за свой счет летал в другой город по делам компании. Командировочные авансом не оплачивались. Сейчас руководство хочет возместить ему расходы. Скажите, можно ли компенсировать расходы на билеты сотруднику после того, как командировка закончилась? Если да, то как и на каком основании?

Ответ эксперта: Согласно положению о служебных командировках, аванс на командировочные расходы выдается до её начала... Читать далее>>>

Вопрос:

Когда включать в расходы налог на имущество организации: на дату начисления налога и или в дату оплаты налога?

Ответ эксперта: Если речь про налоговый учет, то расходы учитываются кассовым методом. Т.е. в книге ДиР налог указывается днем его уплаты. В бухгалтерском учете датой начисления налога... Читать далее>>>

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