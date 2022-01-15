Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: услуги без ОКВЭД, график совместителя и уменьшение патента

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Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

ИП УСН 15% оптовая торговля хочет оказать разовую услугу по ОКВЭД 52.72. Как отчитаться и платить налог?

Ответ эксперта: По деятельности, о которой нет сведений в реестре ЕГРИП, согласно официальной позиции ИП должен уплачивать НДФЛ. Лучше всего добавить нужный ОКВЭД... Читать далее >>>

Вопрос:

Коммерческая организация на ОСНО. Осуществляет деятельность необлагаемую НДС. Как в этом случае лучше учитывать входной НДС: в составе товаров, работ, услуг или списывать на 91 счет? Надо ли выделять НДС в таких случаях?

Ответ эксперта: Входной НДС в подобных случаях является расходом. И относится на соответствующий счет... Читать далее >>>

Вопрос:

Как в ЗУП перевести сотрудника на другую должность без штатного расписания?

Ответ эксперта: Не получится. Если включено ведение штатного расписания, это обязательный для заполнения реквизит.... Читать далее >>>

Вопрос:

Внешнему совместителю можно устанавливать график работы ежедневно по 4 часа в день или есть какие-то ограничения?

Ответ эксперта: Да, согласно ст. 284 ТК совместитель (независимо от того внешний он или внутренний) может работать не более 4 часов, (если в эти дни он занят по основному месту), в неделю должно быть не более 20 часов, в месяц не более половины нормы рабочего времени... Читать далее >>>

Вопрос:

Обязательно выставлять счет на оплату или требовать его у исполнителя, если в договоре четко прописаны условия оплаты и про счет ничего не сказано?

Ответ эксперта: Счет — не обязательный документ, и зачастую используется просто для удобства оплаты, чтобы.... Читать далее >>>

Вопрос:

Как учитывать в учете расчеты по гарантии полученной в качестве обеспечения обязательств перед банком по полученному кредиту. Гарантия выдана по 2025 год и предполагает ежемесячную уплату вознаграждения гаранту (процентов, которые рассчитываются в зависимости от суммы основного долга — обязательств перед банком-кредитором на конец каждого месяца.)

Ответ эксперта: По налоговому учету: если расходы на банковскую гарантию не связаны с производством и реализацией, то их нужно учитывать в составе внереализационных расходов по пп. 15 п. 1 ст. 265 НК. Это относится и к случаям банковской гарантиям для кредитов.... Читать далее >>>

Вопрос:

Ситуация: компания собирается простить заем по договору с физическим лицом, встал вопрос об оплате НДФЛ, мы должны уплатить 13% из суммы прощения по займу или поверх его (то есть при прощении 100 000 руб. платим 13 000 руб. либо 14 942 руб.)?

Ответ эксперта: НДФЛ не считается сверху. Если доход 100 тыс. рублей, то НДФЛ — 13 тыс. рублей (если ставка 13%). Если вы прощаете долг физическому лицу, то у него возникает доход, с которого он должен уплатить налог. Если вы не можете его удержать, значит показываете это в отчетности. Налоговая инспекция пришлет этому человеку уведомление ... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП вел предпринимательскую деятельность на основании патента в течение 12 месяцев 2021 года. Было подано уведомление об уменьшении оплаты патента по сроку 31.03.21 на всю сумму патента за год (страховые взносы уплачены в сумме, превышающей общую сумму патента). Нужно ли подавать еще одно уведомление по сроку оплаты 31.12.2021?

Ответ эксперта: Повторно подавать уведомление не нужно, если вы не получали отказ... Читать далее >>>

Вопрос:

Организация заключила договор оказания услуг связи (интернет). В рамках данного договора оказана разовая услуга по организации точки доступа в помещении офиса, находящегося в аренде (договор аренды на 11 месяцев, с правом на продление договора аренды на 11 месяцев). Нужно ли расходы по организации точки доступа учитывать равномерно в течение срока аренды помещения или можно признать их единовременно в момент оказания услуги?

Ответ эксперта: Не надо учитывать равномерно. Это разовая услуга установки технического устройства.... Читать далее >>>

Вопрос:

Налоговый агент — ООО переплатил (неправильно исчислял и удерживал) НДФЛ с дивидендов, получаемых участником — физ лицом. А также, подавал справки 2-НДФЛ с неверными данными. Можно ли вернуть переплату? За какой период можно вернуть? Кто этим должен заниматься налоговый агент — ООО или участник — физ лицо?

Ответ эксперта: Возвращать НДФЛ должна компания. Также надо сообщить физлицу о том, что с его доходов был излишне удержан НДФЛ, в течение 10 рабочих дней после обнаружения. Для возврата излишне удержанного НДФЛ вам нужно... Читать далее >>>

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