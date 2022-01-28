Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: электронный больничный совместителя, уменьшение патента на взносы и декабрьская зарплата в 6-НДФЛ

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Для ответов на вопросы в «Консультациях» мы собрали пул уважаемых специалистов. Они отвечают и по налогам, бухучету, праву и про налоговые схемы расскажут, и про то, как настроить 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве.

В январе их помощь будет как нельзя кстати, потому что на нас обрушился вал законодательных изменений.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

ООО приобрело монитор для своего заказчика. Приобрели и тут же отгрузили 21 января 2022. В графе 11 стоит номер: ХХХ. УПД со статусом 1, заменяющий счет-фактуру. Какие нужно сдать отчеты по данным операциям, и в какой срок (по прослеживаемости товара)?

Ответ эксперта: Сервис проверки ФНС находит этот РНПТ, все в порядке. На покупку монитора вам не надо сдавать отчет, вы данные об РНПТ указываете в книге покупок, оттуда они попадают в... Читать далее >>>

Вопрос:

Внешний совместитель принес ЭБЛ за период с 12.01.22 по 21.01.22. Работает у нас по совместительству с 06.04.2021 года, т. е. меньше 2-х лет. Должны ли мы оплачивать данный ЭБЛ? За чей счет оплата ЭБЛ? Передается ли информация по прямым выплатам в ФСС, если ЭБЛ не подлежит оплате?

Ответ эксперта: Сотрудник работал у вас в расчетном периоде, поскольку расчетный период в этом случае 2020-2021 год. Поэтому вы выплачиваете ему пособие (первые 3 дня) исходя из своих данных и передаете информацию в ФСС для... Читать далее >>>

Вопрос:

Организация (ОСНО) сдает в аренду автомобиль юр. лицу. Может/должен ли арендатор компенсировать транспортный налог арендодателю?

Ответ эксперта: Налог уплачивает то лицо, на которое зарегистрирован автомобиль. Это его обязанность и перекладывать на других лиц её нельзя. Все расходы арендодателя обычно... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП на ПСН оформил патент, указав, что имеет 2 наемных работников (Московская обл). В результате так работников и не нанял, работал сам. Может ли он уменьшить стоимость патента на 100% фиксированных платежей за ИП или должен применить ограничение в 50% в связи с тем, что в патенте указал, что планирует нанимать сотрудников?

Ответ эксперта: Порядок уменьшения патента зависит от того, были ли выплаты физлицам или нет. А не от указания работников в патенте ... Читать далее >>>

Вопрос:

Учредитель (более 50%), он же является физическим лицом, оказал безвозмездную помощь организации путем предоставления денежных средств. Но оказал её не как физическое лицо, а в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Не будет ли проблем с налоговой?

Ответ эксперта: Теоретически, конечно, есть риски наезда со стороны налоговой. По сути это дарение. Но это маловероятно. Кроме того, можно подстраховаться соглашением с учредителем, в котором он точно будет выступать ... Читать далее >>>

Вопрос:

Можно ли оформить авансовый отчет, если сотрудник представил в виде отчета — УПД, оформленное не на наше юр. лицо, а на него самого? А чек представлен в виде банковской транзакции.

Ответ эксперта: Вы просто обычным образом заполняете авансовый отчет в программе. В качестве документа указываете либо чек банковской транзакции (если он есть), либо номер УПД. Что касается указания в УПД данных работника ... Читать далее >>>

Вопрос:

Есть ли какие то требования у ИФНС к размеру арендной платы?

Ответ эксперта: Налоговая не может устанавливать требования к размеру арендной платы. Но если речь идет о расчетах между аффилированными лицами, то стоит ... Читать далее >>>

Вопрос:

Турагентство ИП на УСН 6%. Чеки бьет исправно на всю сумму, полученную от туриста. Но турагентство является именно агентом, работает по агентским договорам с туроператорами, и его доходом является комиссия (в среднем 6% от сумы указанной в чеке). Сегодня выяснили что мы при формировании чека не ставим галку признак агента. Чеков пробито много на большие суммы. Страшно, что налоговая может все эти суммы начать учитывать как доход. Кроме того непонятно, как могут оштрафовать: как одно нарушение или каждый чек?

Ответ эксперта: Налоговая не может принимать всю сумму, пробитую в чеке, в доход. Поскольку основанием признания дохода является все-таки не кассовый чек, а договоры и отчеты агента. Но оштрафовать за неправильно оформленные чеки может... Читать далее >>>

Вопрос:

Тема избитая, но в случае с новым «совмещенным» отчетом заиграла новыми красками. Мой случай простой: заработная плата за декабрь 2021 года выплачена в январе 2022 года.

Ранее, когда 2-НДФЛ и 6-НДФЛ шли по отдельности, в подобных случаях я делал так:

блок строк «получение-удержание-срок» декабрьской зарплаты я указывал уже в разделе № 1 отчета 6-НДФЛ за 1-й квартал следующего года;

в разделе № 2 отчета 6-НДФЛ за прошедший год удержание ставил за вычетом декабря этого года;

в отчете 2-НДФЛ за прошедший год ставил полное начисление и удержание, вместе с декабрем (если на момент сдачи отчета таковая выплата и удержание уже были).

Если сейчас я применю такую логику, то отчет как бы разойдется по швам — удержание в новом отчете по Приложению № 1 не будет совпадать с удержанием по Разделам № 1 и 2.

Это норма? Как быть?

Ответ эксперта: Лучше чтобы совпали. Вот что писала ФНС в недавнем письме: «Учитывая изложенное, в расчете по форме 6-НДФЛ налоговым агентом указываются суммы дохода в виде заработной платы, которые начислены и фактически выплачены физическим лицам (получены физическими лицами) на дату представления расчета...» Читать далее >>>

Вопрос:

У нас есть несколько контрагентов. Со всеми работаем по предоплате 100%. Начисляла авансы по НДС по полученной предоплате. Отгружаем, отгружаем, отгружаем. В итоге остаётся небольшая сумма, остаток аванса от покупателей. Конец года. Покупатели пишут письмо, директор с расчетного счета возвращает им деньги. Акт сверки по нулям. А у меня проблема. Начали с начала года опять работать с этими покупателями на этих же условиях. Расторжения договора не было. Как мне зачесть суммы НДС с возвратаденежных средств.

Ответ эксперта: Да, есть такая проблема, налоговики и Минфин считают, что если возврат аванса произошел «просто так», то вычет по возврату получить нельзя. Я предлагаю внести в договор незначительные изменения концом декабря. Например, что на конец года авансы возвращаются. Это как раз и будет изменением договора... Читать далее >>>

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