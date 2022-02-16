Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: НДС на спецрежиме, пониженные тарифы взносов и недействительный код ТН ВЭД

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Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Приобрели программу антивирус за 48 тысяч. Как ее учесть в бухгалтерском и налоговом учете, если она находилась на счете 08.05 несколько лет. Верно ли будет ее теперь сразу списать, минуя счет 04 и 05? Компания находится на УСН доходы минус расходы.

Ответ эксперта: У вас неисключительные права на программу, это не НМА. Поэтому на 04 и 05 счетах этой программе точно делать нечего. Спишите в расходы в этом году в бухучете, раз.... Читать далее >>>

Вопрос:

Предприятие было создано в августе 2021 года. Состоит в реестре МСП. Не применяло пониженные тарифы по страховым взносам. Как и с какого периода можно начать применять пониженные страховые взносы? Нужно ли как-то уведомлять налоговую? И до какого периода ввели данные пониженные тарифы?

Ответ эксперта: Применять пониженные тарифы надо было с 1 числа месяца, в котором сведения о ней внесены в единый реестр субъектов МСП. Уведомлять налоговую не надо. Тарифы введены бессрочно. И они не право, они обязанность. Т. е. вы должны их применять. Если вы платите больше взносов, чем нужно, вы занижаете уплату других налогов (УСН, прибыль). Вот за это могут наказать, а не за то... Читать далее >>>

Вопрос:

Организация применяет УСН доходы-расходы. Заключен договор аренды автомобиля без экипажа. По данному договору арендатор ежемесячно оплачивает арендную плату и осуществляет расходы на содержание авто (тех обслуживание, шиномонтаж и пр.). Для отражения данных расходов в налоговом учете достаточно только договора аренды?

Ответ эксперта: При аренде должен быть договор и акт передачи имущества в аренду. При возврате имущества арендодателю будет оформляться акт возврата имущества. Формально путевой лист является первичным учетным документом, подтверждающим расходы на... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП на патенте плюс УСН 6% (УСН нулевая, это подложка). Он оказывает транспортные услуги. Предприниматель собирается выставить 2 рейса с НДС. Можно ли?

Ответ эксперта: ИП не плательщик НДС, поскольку он на спецрежимах. Но он может выставить счет-фактуру с НДС и полностью отдать полученный НДС в бюджет. Надо будет... Читать далее >>>

Вопрос:

В отгрузочных документах указан недействительный код ТН ВЭД. Просить контрагента переделать? Или это несущественный пункт?

Ответ эксперта: Если речь не идет о товарах, попадающих под льготные ставки или под прослеживаемость, то ничего страшного. Можно... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП на УСН зарегистрирован в Ивановской области, а работает и проживает в Московской. УСН и страховые взносы ему надо платить в ИФНС по месту прописки (Иваново), а налог ПСН по месту, где получал патент (Моск. область)?

Ответ эксперта: Если у ИП нет работников, то он всё, кроме налога по ПСН, платит в Ивановской области. Если работники есть, то НДФЛ за них платится в МО, а страховые взносы... Читать далее >>>

Вопрос:

Сотрудник принес номер больничного, в 1С мы его занесли и получили данные по нему. В какой срок мы обязаны отправить реестр: 3 раб. дня с даты получения сведений? Что будет, если отправим реестр с опозданием?

Ответ эксперта: Сведения для выплаты вы отправляете в ФСС в течение 3-х рабочих дней. За нарушение срока представления сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения, штраф в сумме... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП приобрел патент на розничную торговлю. Если он продаст товар другому ИП и получит от него оплату по безналу на расчетный счет (выдаст ему товарную накладную) или наличными в кассу (выдаст товарный чек), может ли полученную сумму учесть в рамках патента или нужно ее учесть по УСН? ИП совмещает ПСН и УСН.

Ответ эксперта: ИП, осуществляющий розничную торговлю на ПСН, имеет право использовать как наличные, так и безналичные формы расчетов с соблюдением установленных законодательством РФ требований. При этом отношения между продавцом и покупателем регламентируются нормами ГК. Исходя из п. 1 ст. 492... Читать далее >>>

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