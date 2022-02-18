Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: новый отчет по вакансиям, продажа товаров с Авито и недостоверность адреса в ЕГРЮЛ

«Клерк» открыл безлимитные консультации для всех (раньше они были доступны только подписчикам «Клерк.Премиум»). В режиме 24/7 эксперты «Клерка» отвечают на любые профессиональные вопросы. Даже отраслевые.

Месяц неограниченных консультаций по минимальной цене — 4000 руб.

Для ответов на вопросы в «Консультациях» мы собрали пул уважаемых специалистов. Они отвечают и по налогам, бухучету, праву и про налоговые схемы расскажут, и про то, как настроить 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Налоговая выставила требование об уплате налога, сбора, страховых взносов на 02.02.2022. Вопрос: Нужно ли пересчитывать сумму пеней, если оплата будет 17.02.2022?

Ответ эксперта: Пени будут начисляться до даты уплаты недоимки. Поэтому на эту дату надо пени и посчитать... Читать далее >>>

Вопрос:

У нас обычно принято: номер товарной накладной равен номеру счета-фактуры. Из-за введения УПД номер счета-фактуры стал на один больше (например, товарная накладная № 28, счет-фактура № 29).Чтобы сравнять номера можно ли пропустить один номер товарной накладной? Есть ли требование сквозной нумерации первичных документов?

Ответ эксперта: Никто не может наказать за пропуск в нумерации документов. Читать тут >>>

Вопрос:

У компании сменился юридический адрес, а изменения не внесли. ИФНС поставила в ЕГРЮЛ недостоверность адреса. Как теперь поменять адрес и оповестить об этом налоговую? Старый подтвердить уже не сможем, договор аренды давно закончился.

Ответ эксперта: В этом случае нужно подать заявление об изменении сведения об ЮЛ в ЕГРЮЛ, т. е. заявление по форме Р13014 в связи со сменой адреса (это заявление заверяется нотариально). Лучше с сопроводительным письмом, в котором указать... Читать далее >>>

Вопрос:

У нас есть покупатель — ТСЖ, у них нет расчетного счета. Физлицо (председатель) платит со своей карты на р/с юрлица, в назначении платежа указывает «за ТСЖ...» Нужно ли в таком случае пробивать чек?

Ответ эксперта: Да, чек пробивать нужно, так считает ФНС. Потому что расчет с физлицом, оно деньги переводит. И смотреть налоговики будут на... Читать далее >>>

Вопрос:

Компания получила лицензию на право ведения определённого вида деятельности (производство мед. оборудования). Сбором и подачей документов по лицензированию занималась сторонняя организация, которая получила вознаграждение (более 100 000,00 руб.). Лицензия получена. Она бессрочная. Так же была уплачена госпошлина. Других расходов, связанных с получением лицензии у компании не было. Данные расходы по вознаграждению сторонней организации могут ли быть учтены единовременно в БУ и в НУ как прочие расходы? Или нужен счёт 97.21? И эта полученная лицензия попадает ли вообще под НМА?

Ответ эксперта: Лицензии на право ведения деятельности не относятся к НМА, потому что носят неисключительный характер. Это чистые расходы. В БУ вы можете включить их сразу в состав расходов текущего периода, либо в состав РБП. В НУ нужно ... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП на УСН с 2021 года, до этого был на ЕСХН. В июне 2020 года приобрёл здание для ведения предпринимательской деятельности и землю вокруг него. Здание ввели в эксплуатацию в 1 квартале 2021года. Как правильно учесть в затратах землю и здание?

Ответ эксперта: Учесть покупку земли при УСН не получится. В расходы принимается только амортизируемое имущество, а земля таковым не является. Это вот минус УСН для ... Читать далее >>>

Вопрос:

При создании НКО (частное учреждение) указали, что юридический адрес — домашний адрес учредителя (он же и директор). В дальнейшем планируется арендовать офис для сотрудников. Офис будет находиться в том же городе, где и юр. адрес, но разные районы. Нужно ли открывать обособленное подразделение? Если директор по факту будет работать в этом офисе, нужно вносить изменения в ЕГРЮЛ?

Ответ эксперта: Да, нужно будет создавать обособленно подразделение (ОП) и регистрировать его. Организация обязана встать на учет по адресу обособленного подразделения (п. 1, 4 ст. 83 НК). Для этого нужно... Читать далее >>>

Вопрос:

Надо ли сдавать отчет о вакансиях в службу занятости, если численность менее 25 человек и свободных вакансий нет?

Ответ эксперта: Нулевые отчеты о вакансиях сдавать не надо. Если бы у вас численность была более 25 человек, вы обязаны были бы зарегистрироваться на портале «Работа в России», но даже тогда... Читать далее >>>

Вопрос:

ООО заключило соглашение с банком о кредитовании клиентов. Банк заключает договор с клиентом организации и переводит на расчетный счёт организации денежные средства от своего имени с указанием договора между ним и клиентом с оговоренным в соглашении дисконтом. Нужно ли применять онлайн кассу при поступлении денег на счёт ООО?

Ответ эксперта: Тут есть два мнения. Первое, что чек оформляется только при передаче товара клиенту, а при поступлении денег от банка чек не нужен, потому что банк юридическое лицо. А второе мнение, что при поступлении денег... Читать далее >>>

Вопрос:

Директор ООО периодически покупает товар на Авито у физлиц. Документов нет. Далее перепродает товар своему обществу по договору, а общество уже перепродает товар заказчику (оплата по безналу). Нужно выбивать чек?

Такая же ситуация с ИП. Предприниматель купил на Авито и перепродал обществу с оплатой по безналу.

Ответ эксперта: ККТ на расход нужно пробивать, если у физлица приобретаются товары для дальнейшей перепродажи. Такова позиция ФНС и есть уже проигранные перепродавцами автомобилей дела в суде. При покупке у ИП... Читать далее >>>

Скачать счет