Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: исправление чеков ФФД 1.05, займ иностранцу и переход на новый ФСБУ

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Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Цена контракта указана с НДС. Поставщик применяет УСН. При заключении контракта его цена будет с НДС или уменьшенная на сумму НДС?

Ответ эксперта: Уменьшение цены контракта на сумму НДС не производится и поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) оплачиваются по цене, указанной в контракте. По общему правилу цена контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения. Возможности уменьшить... Читать далее >>>

Вопрос:

Что нужно сделать в бухгалтерском учете до составления годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год по введению нового ФСБУ 6/2020 «Основные средства»?

Ответ эксперта: Если вы в 2021 году не применяли ФСБУ 6/2020, то операции по ОС в 2021 году вы отражаете в учете и отчетности за 2021 год по правилам ПБУ 6/01. Предварительно, на мой взгляд, чтобы было проще перейти в 2022 году на новые правила учета ОС нужно... Читать далее >>>

Вопрос:

Основной вид деятельности у компании по выписке ОКВЭД 51.1 (деятельность пассажирского воздушного транспорта), но по факту компания занимается продажей билетов на рейсы как агент и организацией вылетов пассажиров, оформлением багажей. Можно ли применить льготу для УСН установленную в нашем регионе для данного ОКВЭДа?

Ответ эксперта: Нет, конечно. Для такой деятельности нужна лицензия. Кроме того... Читать далее >>>

Вопрос:

Учредитель предоставлял компании беспроцентный займ в 2018-2019 гг. На данный момент займ не погашен.

Нужно ли начислять проценты после того, как учредитель продал свою долю (100%) другому физ. лицу? Может ли бывший учредитель заключить с новым учредителем договор о переуступке прав по договору займа?

Ответ эксперта: Займ (как процентный, так и беспроцентный) может дать фирме любое лицо. И учредительство в вашем случае никакой роли не играет. Компания... Заимодавец может с любым лицом заключить договор... Читать далее >>>

Вопрос:

Физ. лицо владеет офисными помещениями больше пяти лет и сдает их в аренду как ИП. Использует УСН 6%. Стоимость объектов 100 млн рублей. Сейчас планируется их продажа. Нужно ли сдавать декларацию 3НДФЛ после продажи и уплаты 6%? Можно ли в случае, если закрыть ИП, продать объект, сдать 3-НДФЛ и использовать вычет (срок владения больше 5-ти лет?)

Ответ эксперта: Поскольку имущество коммерческое и сдавалось в аренду, то имущественный вычет при продаже получить не получится. Поэтому выгоднее продать и заплатить... Читать далее >>>

Вопрос:

Когда в реестр малых и средних предприятий попадают новые организации и на основании чего среднесписочная численность инвалидов подтверждается, если учредитель всероссийская общественная организация инвалидов?

Ответ эксперта: О вновь созданных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях сведения вносятся 10-го числа месяца, следующего за месяцем внесения сведений о создании в ЕГРЮЛ и ЕГРИП соответственно. Но для ООО с таким учредителем отдельные правила... Читать далее >>>

Вопрос:

Организация планирует выдать заём с небольшим процентом или беспроцентный заём гражданину Республики Беларусь, при этом гражданин не находится и не находился в РФ. Возникнет ли у заимодавца обязанность совершения каких либо действий связанных с НДФЛ от материальной выгоды по экономии процентов.

Ответ эксперта: Поскольку в рассматриваемой ситуации данное физическое лицо получило беспроцентный заем, у него возникает доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах, который включается в налоговую базу по НДФЛ. Поскольку доход в виде материальной выгоды возникает из источников в РФ и в Соглашении... Читать далее >>>

Вопрос:

Клиент оформляет кредит для оплаты услуг. Денежные средства поступают напрямую из банка на расчетный счет организации. Чек по кассе пробит на сумму, отличающуюся от суммы, поступившей на расчетный счет. Как исправить документы ККТ (ФФД 1.05), если:

недобиты копейки;

пробиты лишние копейки?

Ответ эксперта: Для ККТ, работающей по формату 1.05, ошибки в чеках исправляются обычными чеками на «Возврат прихода» (не чеками коррекции). Чтобы исправить ошибку нужно... Читать далее >>>

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