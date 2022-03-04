Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: прием денег от физлица без кассы, переоценка еврооблигаций и комиссия по СБП

«Клерк» открыл безлимитные консультации для всех (раньше они были доступны только подписчикам «Клерк.Премиум»). В режиме 24/7 эксперты «Клерка» отвечают на любые профессиональные вопросы. Даже отраслевые.

Месяц неограниченных консультаций по минимальной цене — 4000 руб.

Для ответов на вопросы в «Консультациях» мы собрали пул уважаемых специалистов. Они отвечают и по налогам, бухучету, праву и про налоговые схемы расскажут, и про то, как настроить 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Какие есть выходы принять наличные денежные средства от физического лица у ИП за оказанную услугу? ИП на упрощенке Доходы минус расходы не имеет онлайн кассы.

Ответ эксперта: Отправить почтовым переводом. Почта возьмет свой процент, конечно. Но это самый простой способ. Есть еще вариант... Читать далее >>>

Вопрос:

Мы — российская организация. Приобретаем товар у казахстанских поставщиков без вывоза на территорию России, т. е. они выставляют нам счет-фактуру с НДС 12%. Мы продаем и передаем этот товар другой российской организации также на территории Казахстана. Должны ли мы в свою счет-фактуру включать НДС 20%?

Ответ эксперта: Согласно п. 3 разд. II Протокола место реализации товаров определяется в соответствии с законодательством государств — членов ЕАЭС. То есть, руководствуясь ст. 147 НК РФ, нужно применять тот же подход: если в момент начала отгрузки или транспортировки товар находится за пределами... Читать далее >>>

Вопрос:

Денежные средства, которые вернуло подотчетное лицо, необходимо положить на расчетный счет, нельзя их выдать другому подотчетному лицу. Как-нибудь можно обойти это?

Ответ эксперта: Если следовать письмам ЦБ, то действительно надо сдавать возврат подотчета в банк. Однако срок давности по такому нарушению очень короткий — всего... Читать далее >>>

Вопрос:

Как часто переоценивать в учете еврооблигации Федерального займа Сбербанка (бессрочные)?

Ответ эксперта: Еврооблигации — это ценные бумаги, по которым можно определить текущую рыночную стоимость. В этом случае переоценка производится ежемесячно или ежеквартально (пп. 20 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»). Срок указывается в учетной политике организации. Если ваша организация имеет право вести упрощенный бухучет, то... Читать далее >>>

Вопрос:

Есть ли какое-нибудь налогообложение при беспроцентном займе?

Ответ эксперта: Согласно подп. 10 и 11 п. 1 ст. 251 НК налога на прибыль нет: НДС... Читать далее >>>

Вопрос:

ООО применяет ОСН и использует льготу по налогу на прибыль как медицинская организация. По судебному приказу с пациента взыскивается задолженность за полученную и неоплаченную вовремя услугу. Деньги поступают с расчетного счета юр. лица (от судебных приставов). Нужно ли оформлять кассовый чек?

Ответ эксперта: ККТ можно не применять, потому что деньги идут от приставов, т. е... Читать далее >>>

Вопрос:

Наша организация принимает платежи за оказанные услуги с помощью системы быстрых платежей, комиссия по которым в следующем месяце возвращается (согласно Постановлению № 1103 от 30.06.2021). Является ли данная возвращенная комиссия доходом организации в целях налогообложения по УСН?

Ответ эксперта: Да, эта комиссия является доходом организации, поскольку это... Читать далее >>>

Вопрос:

Может ли учредитель микрофинансовой организации внести вклад в уставный капитал частично в кассу организации по приходному кассовому ордеру? При внесении наличных денежных средств в качестве вклада в УК нужно применение контрольно-кассовой техники?

Ответ эксперта: Микрофинансовая организация в форме ООО, я так понимаю? Уставный капитал можно вносить наличными, да. ККТ при этом... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП начал производить воду бутилированную, все оборудование для маркировки есть, но осталось много тары для розлива от другого поставщика, которую хотим использовать. Можно ли продавать воду в чужой таре, но с нашей маркировкой, директор ссылается на то, что нет времени на переклейку чужих этикеток. Я считаю, что нельзя. Как мне ему это объяснить, на какой закон сослаться?

Ответ эксперта: Там фирменное наименование, т. е. название юридического лица, ИП или наименование товара особенное есть или нет? Есть ли зарегистрированные торговые знаки, торговые марки (ТМ), которые обозначаются латинской буквой «R» в окружности? Если есть зарегистрированные ТМ, то да, есть проблема, если... Читать далее >>>

Вопрос:

Подскажите пожалуйста, куда уплачивается транспортный налог организация, если транспортные средства зарегистрированы и эксплуатируются в одном регионе, а сама организация стоит на учете в другом? И по ставке какого региона рассчитывать сам налог?

Ответ эксперта: Налог нужно платить в инспекцию по месту нахождения вашего транспорта (п. 1 ст. 363 НК). Местом нахождения автомобильного транспорта является место нахождения... Читать далее >>>

Скачать счет