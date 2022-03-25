Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: утраченный документ и вычет по НДС, ответ на требование по среднеотраслевой зарплате и отмена НДФЛ с матвыгоды

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Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

В 2021 поступил бумажный документ, был принят НДС к вычету. Документ был утрачен. В 2022 поставщик прислал по ЭДО документ за 2021, дата подписания документа в ЭДО будет текущая — 2022. Необходимо ли корректировать отчет по НДС за 2021, так как в ЭДО подписали документ за 2021 в 2022?

Ответ эксперта: К сожалению, если вы уже отразили этот вычет в 2021 году, то теперь надо получить именно бумажный документ. Работа по ЭДО, безусловно, удобна, но... Читать далее >>>

Вопрос:

С какого числа обнуляется материальная выгода? Каким постановлением это подтверждается?

Ответ эксперта: Материальная выгода не будет облагаться НДФЛ с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. Закон вчера был... Читать далее >>>

Вопрос:

Надо ли удерживать НДФЛ и взносы с суммы прощенного долга сотруднику по займу, выданному в апреле 2021, если принято решение о прощении/дарении в текущем году.

Ответ эксперта: Да, это доход физлица. Дата получения дохода — дата... Читать далее >>>

Вопрос:

Как грамотно написать пояснение на требование: «Вам необходимо представить пояснения по фактам несоответствия среднемесячных выплат и вознаграждений в пользу физических лиц, произведенных сотрудникам организации в 2021, уровню средней заработной платы в регионе по соответствующей отрасли экономики».

Ответ эксперта: Можно так: «В ответ на ваше требование сообщаем, что заработная плата работникам начисляется согласно Трудовому кодексу в размере, определенном заключенными трудовыми договорами. Требование ТК о том, что зарплата не может быть меньше МРОТ и региональной... Читать далее >>>

Вопрос:

Можно ли оформить акты КС-КИ январем, проставив период работ по 30.09.2021, т. к. по договору работы должны быть выполнены до 01.10.2021. Или надо составить доп. соглашение о продлении сроков выполнения работ

Ответ эксперта: Ситуация весьма типичная. Но лучше оформить доп. соглашение о продлении срока. Так как акт... Читать далее >>>

Вопрос:

Получение вычета за покупку квартиры в ипотеку: какие документы нужны, как правильно заполнить декларацию. Акт приемки квартиры получен в 2021, а оформлена в собственность в 2022. Можно получить вычет за 2021?

Ответ эксперта: Вы можете получить вычет за 2021 год, потому что акт приемки квартиры от этого года и право собственности уже оформлено (и не важно, что это произошло в 2022 году). В декларации заполняете... Читать далее >>>

Вопрос:

Может ли организация-арендодатель вернуть обеспечительный платеж по аренде помещения по письму на другое лицо, а не на арендатора. У арендатора и организации, на которую нужно вернуть деньги, один и тот же учредитель и генеральный директор. Какого документа-основания может быть достаточно для проведения такого возврата?

Ответ эксперта: Письма от арендатора достаточно. Взаимоотношения его с третьим лицом — его дело. Он даже обосновывать... Читать далее >>>

Вопрос:

Можно ли в контракте с китайцами указать две валюты для расчета?

Ответ эксперта: Да, можно, конечно. Это не запрещено никаким законом, а значит — разрешено. Только сам расчет и учет вы будете осуществлять... Читать далее >>>

Вопрос:

Вправе ли ИП-нерезидент с пропиской в РФ применять ПСН на доходах от иностранной компании (договор услуг)?

Ответ эксперта: Спорный момент. Индивидуальный предприниматель может в рамках патента оказывать услуги иностранным клиентам и клиентам из других субъектов РФ дистанционно, при условии, что ... Читать далее >>>

Вопрос:

Если в феврале проводилась индексация зарплаты на 8,6 %, то если сейчас уровень инфляции повысился, надо ли еще раз индексировать всем зарплату?

Ответ эксперта: Ст. 134 ТК обязывает работодателя обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы путем ее периодического индексирования. При этом в ТК не регламентирован порядок повышения зарплаты. В частной компании этот порядок... Читать далее >>>

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