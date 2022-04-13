Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: стаж у работников ИП до 2006 года, самозанятый не передал чек — что с расходами, прием платежей от физлиц без онлайн-кассы

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Вот примеры консультаций.

Перерасчет страховых взносов и отчетность по УСН

Вопрос:

ООО в 2021 году по ошибке не воспользовалось льготными ставками по страховым взносам для МСП. В этом году решили подать уточненки, вернуть переплату. При пересчете страховых взносов за предыдущие периоды, может измениться налог на УСН, т. к. у ООО — УСН «доходы». Тогда нужно вносить изменения в 2021 пересчитывая каждый месяц или как правильно?

Ответ эксперта:

В налоговом учете все изменения придется вносить 2021 годом, потому что у вас увеличится сумма налога к уплате. Поэтому надо пересдавать годовую декларацию по УСН и, конечно... Читать далее >>>

Можно ли принять платежи от физлиц без кассы?

Вопрос:

Есть ли вариант без покупки кассового аппарата выдать чек физику? В ООО в год бывают 1-2 оплаты от физлица на р/с организации. Оплата по счету. Подскажите, как с наименьшими затратами соблюсти кассовую дисциплину?

Ответ эксперта: Есть варианты использовать платежных агентов, но услуги их очень недешевы. Самый простой вариант — почтовые переводы. Но не все покупатели согласятся... Читать далее >>>

Временная регистрация у ИП: что с налогами и отчетностью

Вопрос:

ИП на УСН имеет постоянную регистрацию (прописку) в одном городе и временную прописку в другом. Зарегистрирован в ИФНС по месту постоянной прописки, по месту временной прописки ведет деятельность. В какую ИФНС сдавать отчетность по УСН, отчетность по сотрудникам, платить страховые взносы?

Ответ эксперта:

ИП стоит на учете в налоговой по месту постоянной регистрации. Туда же он платит предпринимательские налоги, взносы за себя и сотрудников, а также сдает всю отчетность. Исключение бывает ... Читать далее >>>

Покупки через подотчет в декларации по НДС

Вопрос:

Нужно ли в графах 3 и 4 раздела 7 указывать суммы покупок, которые проводим через авансовый отчет? Мы не используем сч. 60, сразу ставим на счета затрат. Для продавца мы — физ. лицо.

Ответ эксперта:

Не вижу необходимости показывать такие расходы в разделе 7, поскольку вам придется руками это все ставить. На налоговые обязательства по НДС это никак не влияет, а штрафов за неверное заполнение... Читать далее >>>

Срок хранения документов по ОС

Вопрос:

Сколько необходимо хранить товарные накладные, по которым были куплены основные средства.

Ответ эксперта:

Пять лет с момента завершения начисления амортизации в налоговом и (или) бухгалтерском учете, поскольку накладная — документ для формирования... Читать далее >>>

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Самозанятый не передал чек: что делать с расходами

Вопрос:

Самозанятый оказал услуги. Оформлен акт об оказании услуг. Услуги оплачены. Однако самозанятый уклонился от представления чека. В налоговом учете мы не можем отразить расходы. Есть письмо налоговой инспекции. В отношении самозанятого оформлено обращение в налоговую инспекцию. Можно ли эти расходы без чека отразить в бухгалтерском учете, чтобы не было задолженности?

Ответ эксперта:

В бухгалтерском учете вы обязаны отразить факт оказания услуг, поскольку... Читать далее >>>

Трудовой стаж у ИП до 2006 года

Вопрос:

У ИП трудоустроена жена на должность бухгалтера. Сейчас готовится к выходу на пенсию. Запись в трудовой о трудоустройстве сделана на дату 06.10.2006 на основании трудового договора от 18.04.2005. Фактически трудовая деятельность и началась в 2005 году, проводились отчисления в ПФР.

По словам жены в 2005 году не могли сделать запись в трудовой, так как на тот момент ИП не имел полномочий таких. Таким образом, только в 2006 году была сделана запись. Вопрос, потеряет ли женщина год в учете пенсии?

Ответ эксперта: Стаж до 2006 года у работников ИП подтверждается трудовым договором. Кроме того, в ПФР должны быть... Читать далее >>>

Хранение отчетов об открытии и закрытии смены ККТ

Вопрос:

ИП на УСН доходы-расходы. Торговля через кассу и эквайринг. Без 1С. Терминал онлайн подключен (Тинькофф), данные в ФНС отправляет. Нужно ли хранить чеки об открытии и закрытии кассовой смены? Если нужно, то сколько?

Ответ эксперта:

Чек о закрытии кассовой смены — обычно является первичным документом по доходам, на основании которого вносятся данные в книгу ДиР. Поэтому хранить их надо как первичный документ... Читать тут >>>

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