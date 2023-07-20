📢 Внимание, бухгалтеры! 50 курсов с сертификатами, 600 вебинаров, безлимитные консультации, 800 разборов - всего за 2499 руб./мес.

Только до 31 июля бухгалтерский сервис обучения и консультаций Клерк.Премиум будет стоить 2499 руб. в месяц.

Вот прямая ссылка на оплату акционного тарифа за 2499 руб. в месяц: Оплатить Поспешите! Только до 31 июля вы можете получить доступ к сервису по невероятно доступной цене. Не упустите уникальный шанс улучшить свои навыки и расширить знания с «Клерк.Премиум»!

Что такое Клерк.Премиум?

Это подписка сразу на несколько сервисов:

Безлимитные консультации. Задавайте сколько угодно вопросов в течение срока подписки. Отвечаем в течение нескольких часов. У нас целый пул экспертов по всем нужным темам: расчет и уплата налогов, налоговая оптимизация, кадровый учет, 1С, право. Более 50 онлайн-курсов с сертификатами. Топовые темы и лекторы: налоговые проверки, ФСБУ, ЕНП, налоговые декларации, ошибки, работа в 1С — разбираем все бухгалтерские и кадровые темы. Новый вебинар каждый день (смотрите календарь вебинаров): можете посещать эфиры и смотреть записи. В спикерах — только практикующие эксперты, которые готовы помочь разобраться в сложных ситуациях. На вебинарах выступают налоговые адвокаты, аттестованные налоговые консультанты, аудиторы, внедренцы 1С, именитые юристы и чиновники. Получите доступ к обширной базе вебинаров на «Клерке». Более 600 вебинаров, разработанных нашими экспертами для бухгалтеров, кадровиков и менеджеров, доступны с удобными функциями поиска и фильтрации. Журнал Разборы законов: короткие и емкие видео и текстовые инструкции про все изменения. Каждый день выходят два новых разбора. И еще у вас будет уникальная возможность заказать разбор на свою тему главреду «Клерка».

А еще — это отсутствие рекламы на «Клерке». Никаких баннеров. Мы предоставляем вам чистое рабочее пространство без назойливой рекламы.

Кому подходит Клерк.Премиум

Бухгалтерам, кадровикам, ИП, директорам, юристам. Курсы и вебинары рассчитаны как на специалистов с опытом, так и на начинающих.

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