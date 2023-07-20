📢 Внимание, бухгалтеры! 50 курсов с сертификатами, 600 вебинаров, безлимитные консультации, 800 разборов - всего за 2499 руб./мес.

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Получите доступ к обширной базе вебинаров на «Клерке». Более 600 вебинаров, разработанных нашими экспертами для бухгалтеров, кадровиков и менеджеров, доступны с удобными функциями поиска и фильтрации.
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Комментарии2
Евгений
2,5 штуки найти несложно. Где бухгалтеру найти столько свободного времени, чтобы все это смотреть?!
Елена Балаклицкаяглавный редакторКлерк
Как ни странно находится))) я вебинары слушаю в записи. Включаю, когда сажусь обедать или чай пить. Мы вот даже придумали мини-курсы, которые идеально вписываются в такой перерыв)