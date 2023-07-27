Чат GPT: возможности для клиентов Клерк.Премиума

Что такое чат GPT
Чат GPT — это ведущий на данный момент искусственный интеллект (ИИ) в мировом айти-пространстве. Это не чат в обычном понимании. Это инструмент, в котором пользователь пишет запрос (например, “как рассчитать зарплату, если сотрудник уходит в отпуск с последующим увольнением”), а ИИ присылает в ответ решение.
Три важных факта про Чат GPT
Ответ ИИ основан на больших данных Интернета и опирается на анализ нормативных актов и другой информации.
Это не поисковик типа Яндекса, это искусственный интеллект, который выдает только проверенный ответ.
Чат GPT создан, чтобы облегчить рутинную работу и может многое. Он может очень пригодиться бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям.
Чат GPT создан, чтобы облегчить рутинную работу и может многое. Он может очень пригодиться бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям.
Только для подписчиков Клерк.Премиум!
Получить доступ к чату GPT в России пока нельзя, для нашей страны доступ закрыт. Но специально для клиентов Клерк.Премиум мы нашли возможность подключаться к искусственному интеллекту.
Для подписчиков Премиума на Клерке это бесплатно. Пользуйтесь этой уникальной возможностью.
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Как подписчикам Клерк.Премиум начать использовать чат GPT
Чат GPT находится в личном кабинете клиента Премиум на верхней панеле справа:
Или просто перейдите по этой ссылке.
Вводите текст вопроса в строке внизу:
Чем GPT будет полезен в вашей работе?
Вы можете задавать ему вопросы про учет и кадры, расчет зарплаты и налоги. ИИ подберет ответ в соответствии с действующим законодательством.
Вопросы про ведение учета и расчет налогов
Помощь в расчете зарплаты или других ситуаций
Можете задавать уточняющие вопросы. ИИ ведет с Вами диалог по обозначенной ранее задаче.
Помощь в составлении должностных инструкций
Чтобы вам не искать в сети лучшие варианты инструкций, просто попросите ИИ подобрать для Вас оптимальный. Можете давать уточнения по специфики работы компании, он включит их в текст.
Помощь в составлении приказов
Передайте составление канвы приказов ИИ. Освободит Вам немало времени.
Помощь в составлении ВЛНА
Положения о премировании, о должной осмотрительности, о коммерческой тайне, защите персональных данных. И любые другие локальные нормативные акты.
Помощь в составлении текста вакансий
ИИ заберет на себя составление текстов вакансий, из которых соискателям будет все понятно.
И не только для работы
GPT совершенно точно не стоит ограничивать помощью только в рабочих вопросах. Насколько широко его использовать - решать Вам. Вот некоторые варианты.
Помочь с решением задач для школьников:
Найти лучший рецепт:
Узнать что-то интересное:
Ситуаций, в которых чат GPT может помочь Вам в работе - огромное количество. Пробуйте. Это 1) сэкономит Вам время на выполнение рабочих задач 2) и если честно, это просто очень интересно:-)
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