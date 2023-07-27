Чат GPT: возможности для клиентов Клерк.Премиума

Чат GPT создан, чтобы облегчить рутинную работу и может многое. Он точно пригодится бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям. У подписчиков Клерк.Премиума есть возможность им пользоваться!

Что такое чат GPT

Чат GPT — это ведущий на данный момент искусственный интеллект (ИИ) в мировом айти-пространстве. Это не чат в обычном понимании. Это инструмент, в котором пользователь пишет запрос (например, “как рассчитать зарплату, если сотрудник уходит в отпуск с последующим увольнением”), а ИИ присылает в ответ решение.

Три важных факта про Чат GPT Ответ ИИ основан на больших данных Интернета и опирается на анализ нормативных актов и другой информации. Это не поисковик типа Яндекса, это искусственный интеллект, который выдает только проверенный ответ. Чат GPT создан, чтобы облегчить рутинную работу и может многое. Он может очень пригодиться бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям.

Чат GPT создан, чтобы облегчить рутинную работу и может многое. Он может очень пригодиться бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям.

Только для подписчиков Клерк.Премиум!

Получить доступ к чату GPT в России пока нельзя, для нашей страны доступ закрыт. Но специально для клиентов Клерк.Премиум мы нашли возможность подключаться к искусственному интеллекту.

Для подписчиков Премиума на Клерке это бесплатно. Пользуйтесь этой уникальной возможностью.

Подключите Премиум по акционной цене, чтобы получить доступ к 800 вебинарам, 50 онлайн-курсам, безлимитным консультациям и журналу Разборы законов и чату GPT.

Как подписчикам Клерк.Премиум начать использовать чат GPT

Чат GPT находится в личном кабинете клиента Премиум на верхней панеле справа:

Или просто перейдите по этой ссылке.

Вводите текст вопроса в строке внизу:

Чем GPT будет полезен в вашей работе?

Вы можете задавать ему вопросы про учет и кадры, расчет зарплаты и налоги. ИИ подберет ответ в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы про ведение учета и расчет налогов

Помощь в расчете зарплаты или других ситуаций

Можете задавать уточняющие вопросы. ИИ ведет с Вами диалог по обозначенной ранее задаче.

Помощь в составлении должностных инструкций

Чтобы вам не искать в сети лучшие варианты инструкций, просто попросите ИИ подобрать для Вас оптимальный. Можете давать уточнения по специфики работы компании, он включит их в текст.

Помощь в составлении приказов

Передайте составление канвы приказов ИИ. Освободит Вам немало времени.

Помощь в составлении ВЛНА

Положения о премировании, о должной осмотрительности, о коммерческой тайне, защите персональных данных. И любые другие локальные нормативные акты.

Помощь в составлении текста вакансий

ИИ заберет на себя составление текстов вакансий, из которых соискателям будет все понятно.

И не только для работы

GPT совершенно точно не стоит ограничивать помощью только в рабочих вопросах. Насколько широко его использовать - решать Вам. Вот некоторые варианты.

Помочь с решением задач для школьников:

Найти лучший рецепт:

Узнать что-то интересное:

Ситуаций, в которых чат GPT может помочь Вам в работе - огромное количество. Пробуйте. Это 1) сэкономит Вам время на выполнение рабочих задач 2) и если честно, это просто очень интересно:-)