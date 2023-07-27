Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Клерк.Премиум
Клерк.Премиум
Бухгалтерия

Чат GPT: возможности для клиентов Клерк.Премиума

Чат GPT создан, чтобы облегчить рутинную работу и может многое. Он точно пригодится бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям. У подписчиков Клерк.Премиума есть возможность им пользоваться!
46

Что такое чат GPT

Чат GPT — это ведущий на данный момент искусственный интеллект (ИИ) в мировом айти-пространстве. Это не чат в обычном понимании. Это инструмент, в котором пользователь пишет запрос (например, “как рассчитать зарплату, если сотрудник уходит в отпуск с последующим увольнением”), а ИИ присылает в ответ решение. 

Три важных факта про Чат GPT

  1. Ответ ИИ основан на больших данных Интернета и опирается на анализ нормативных актов и другой информации. 

  2. Это не поисковик типа Яндекса, это искусственный интеллект, который выдает только проверенный ответ. 

  3. Чат GPT создан, чтобы облегчить рутинную работу и может многое. Он может очень пригодиться бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям.

Чат GPT создан, чтобы облегчить рутинную работу и может многое. Он может очень пригодиться бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям.

Только для подписчиков Клерк.Премиум!

Получить доступ к чату GPT в России пока нельзя, для нашей страны доступ закрыт. Но специально для клиентов Клерк.Премиум мы нашли возможность подключаться к искусственному интеллекту.

Для подписчиков Премиума на Клерке это бесплатно. Пользуйтесь этой уникальной возможностью.

Подключите Премиум по акционной цене, чтобы получить доступ к 800 вебинарам, 50 онлайн-курсам, безлимитным консультациям и журналу Разборы законов и чату GPT.

Как подписчикам Клерк.Премиум начать использовать чат GPT

Чат GPT находится в личном кабинете клиента Премиум на верхней панеле справа:

Или просто перейдите по этой ссылке.

Вводите текст вопроса в строке внизу:

Чем GPT будет полезен в вашей работе?

Вы можете задавать ему вопросы про учет и кадры, расчет зарплаты и налоги. ИИ подберет ответ в соответствии с действующим законодательством. 

Вопросы про ведение учета и расчет налогов

Помощь в расчете зарплаты или других ситуаций 

Можете задавать уточняющие вопросы. ИИ ведет с Вами диалог по обозначенной ранее задаче. 

Помощь в составлении должностных инструкций

Чтобы вам не искать в сети лучшие варианты инструкций, просто попросите ИИ подобрать для Вас оптимальный. Можете давать уточнения по специфики работы компании, он включит их в текст. 

Помощь в составлении приказов

Передайте составление канвы приказов ИИ. Освободит Вам немало времени. 

Помощь в составлении ВЛНА 

Положения о премировании, о должной осмотрительности, о коммерческой тайне, защите персональных данных. И любые другие локальные нормативные акты. 

Помощь в составлении текста вакансий

ИИ заберет на себя составление текстов вакансий, из которых соискателям будет все понятно. 

И не только для работы

GPT совершенно точно не стоит ограничивать помощью только в рабочих вопросах. Насколько широко его использовать - решать Вам. Вот некоторые варианты.

Помочь с решением задач для школьников:

Найти лучший рецепт:

Узнать что-то интересное:

Ситуаций, в которых чат GPT может помочь Вам в работе - огромное количество. Пробуйте. Это 1) сэкономит Вам время на выполнение рабочих задач 2) и если честно, это просто очень интересно:-)

Клерк.Премиум

Клерк.Премиум

Онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров

10437 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк.Премиум
    Клерк.Премиум
    Бухгалтерия

    Чат GPT: возможности для клиентов Клерк.Премиума

    Чат GPT создан, чтобы облегчить рутинную работу и может многое. Он точно пригодится бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям. У подписчиков Клерк.Премиума есть возможность им пользоваться!

    46
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    «Пластмассовые» овощи и фрукты. Покупать или ждать сезона? Рекомендации бухгалтеру

    😬Есть мнение, что фрукты и овощи полезны по сезону: помидоры зимой пластмассовые, огурцы безвкусные, а зелень и салат — сплошная химия. Можно ли наесться фруктами и овощами в сезон в прок?

    «Пластмассовые» овощи и фрукты. Покупать или ждать сезона? Рекомендации бухгалтеру
    4
    84
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Общество

    Почти 70% россиян готовы поработать вахтовым методом, но при этом получать доход в три раза больше текущего

    Служба исследований hh.ru выяснила, готовы ли россияне работать вахтовым методом и при каких обстоятельствах переключатся с основной работы на вахту.

    Почти 70% россиян готовы поработать вахтовым методом, но при этом получать доход в три раза больше текущего
    67
    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса
    УК РФ

    Возбуждение налоговых уголовных дел без проведения налоговых проверок. Новый законопроект

    В Госдуму РФ внесён законопроект о возможности возбуждения уголовных дел без проведения налоговых проверок.

    128
    Логотип salaryindex
    salaryindex
    Зарплата

    В России продолжается рост зарплат и количества вакансий в сфере торговли

    22 июля отмечался День работника торговли — в сфере продаж занято огромное количество специалистов. В честь профессионального праздника Salary Index и Авито Работа подготовили исследование о динамике предложений о работе в этой сфере.

    В России продолжается рост зарплат и количества вакансий в сфере торговли
    41
    Логотип Novakid
    Novakid
    Общество

    Не понимаете своего ребенка? Гайд по сленгу или как бухгалтеру понять подростков

    Язык — живой организм, он постоянно меняется и обновляется под влиянием разных факторов, таких как музыка, кино, интернет и взаимодействие с другими культурами.

    Не понимаете своего ребенка? Гайд по сленгу или как бухгалтеру понять подростков
    8
    200
    Читать еще