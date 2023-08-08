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  • Скидка 30% на Клерк.Премиум — подписку, созданную специально для бухгалтера! 50 онлайн-курсов с сертификатами, 600 вебинаров, безлимитные консультации, 900 разборов
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Клерк.Премиум
Обучение для бухгалтеров

Скидка 30% на Клерк.Премиум — подписку, созданную специально для бухгалтера! 50 онлайн-курсов с сертификатами, 600 вебинаров, безлимитные консультации, 900 разборов

Только до 14 августа вы получаете сервис для обучения и экспертной поддержки со скидко 30% и будете пользоваться ей ЦЕЛЫЙ ГОД!
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Скидка 30% на Клерк.Премиум — подписку, созданную специально для бухгалтера! 50 онлайн-курсов с сертификатами, 600 вебинаров, безлимитные консультации, 900 разборов

Вот ссылка на оплату акционного тарифа за 20 860 руб.:

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Поспешите! Только до 31 июля вы можете получить доступ к сервису по невероятно доступной цене. Не упустите уникальный шанс улучшить свои навыки и расширить знания с «Клерк.Премиум»!

Что такое Клерк.Премиум?

Это подписка сразу на несколько бухгалтерских сервисов:

  1. Безлимитные консультации. Вы задаете сколько угодно вопросов экспертам в течение срока подписки. Отвечаем в течение нескольких часов.

    У нас целый пул экспертов по всем нужным темам: бухгалтерский учет, расчет и уплата налогов, налоговая оптимизация, кадровый учет, 1С, право, госзакупки, охрана труда.

  2. 50 онлайн-курсов с сертификатами. Топовые темы и лекторы: налоговые проверки, ФСБУ, ЕНП, налоговые декларации, ошибки, работа в 1С — разбираем все бухгалтерские и кадровые темы.

  3. Новый вебинар каждый день (смотрите календарь вебинаров): можете посещать эфиры и смотреть записи. В спикерах — только практикующие эксперты, которые готовы помочь разобраться в сложных ситуациях. На вебинарах выступают налоговые адвокаты, аттестованные налоговые консультанты, аудиторы, внедренцы 1С, именитые юристы и чиновники.

  4. Получите доступ к обширной базе вебинаров на «Клерке». Более 600 вебинаров, разработанных нашими экспертами для бухгалтеров, кадровиков и менеджеров, доступны с удобными функциями поиска и фильтрации.

  5. Журнал Разборы законов: короткие и емкие видео и текстовые инструкции про все изменения. Каждый день выходят два новых разбора. И еще у вас будет уникальная возможность заказать разбор на свою тему главреду «Клерка».

А еще — это отсутствие рекламы на «Клерке». Никаких баннеров. Мы предоставляем вам чистое рабочее пространство без назойливой рекламы.

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Кому подходит Клерк.Премиум

Бухгалтерам, кадровикам, ИП, директорам, юристам. Курсы и вебинары рассчитаны как на специалистов с опытом, так и на начинающих.

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Клерк.Премиум будет по-прежнему к вашим услугам, но уже за полную стоимость 29 800 руб. в год.

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Клерк.Премиум

Клерк.Премиум

Онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров

10655 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Наталья Горячая
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