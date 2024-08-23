Конспекты вебинаров, новые разборы законов и консультации: а что еще мы добавили в Клерк.Премиум на этой неделе

А мы продолжаем пополнять Клерк.Премиум интересными материалами. На этой неделе сделали 1 конспект по вебинару, разобрали 4 закона, подготовили 2 онлайн-курса и провели больше 200 экспертных консультаций. Рассказываем, что добавили в подписку.

Мы регулярно обновляем подписку Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам облегчать рутину: разбираемся с законами, обсуждаем изменения и то, как их можно применять на практике, подсказываем по практическим нюансам. Сделали дайджест по изменениям за неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара, если не успели на них, то посмотрите в записи:

Вы можете посмотреть записи в любом месте и в любое время. К вебинарам также прилагаются конспекты и другие полезные материалы.

Не пропустите на следующей неделе два новых вебинара:

27 августа в 15:00 Топ претензий ФНС. Что проверяют и что будут проверять в 2025 году. Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам, расскажет про самые частые претензии от ФНС и о том, как от них защищаться.

30 августа в 11:00 Господдержка бизнеса: как получить гранты и субсидии. Наталья Гончарова, э ксперт по господдержке и бизнес-планированию, аттестованный бухгалтер, член ИПБР, расскажет про способы получения грантов и субсидий от государства на открытие и развитие бизнеса.

Разборы

За эту неделю мы разобрали применение ФСБУ 25/2018, налоговые оговорки в договорах с упрощенцами, учет операций по агентскому договору у агентов на УСН, и нюансы учета суточных при разъездной работе:

Теперь в разборах выходят конспекты вебинаров — наш новый формат, в котором мы переносим информацию в текстовый формат. В тестах есть видео, вся важная информация и мини-тесты для проверки.

Познакомьтесь с новым форматом в открытом конспекте про изменения в НДС и налоге на прибыль в 2025 году. Вы можете посмотреть видео или прочитать текст — информация в них дублируется. Проходите мини-тесты для закрепления материала и применяйте новые знания на практике.

Онлайн-курсы

Совсем недавно вышло 2 новых онлайн-курса:

Налоговая реформа — 2025. На курсе вы сможете детально разобраться во всех изменениях по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и УСН. Слушатели курса получат пошаговые инструкции по применению новых правил и смогут разобраться в спорных моментах на реальных примерах. Менеджер маркетплейса: от учета до ведения бизнеса. Этот курс поможет начать работать на маркетплейсе. Разберем все: от выбора ниши до особенностей учета и налогообложения. На курсе вы сможете обучиться по реальным кейсам от опытных продавцов.

Консультации

Вот топ-3 по мнению редакции:

Напоминаем, что мы увеличили количество консультаций — теперь на полугодовой подписке их 10, а на годовой — 25.

Теперь вы точно сможете получить ответы на сложные практические вопросы.

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

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