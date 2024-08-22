Все изменения в НДС и налоге на прибыль в 2025 году: видео, конспект вебинара и тесты

Условия для применения ставки 5% (п. 8 ст.164 НК, закон № 176-ФЗ от 12.07.2024):

Переход организации на УСН с ОСНО, ЕСХН Нет освобождения от НДС по доходам предыдущего года Продолжение работы на УСН Нет освобождения от НДС по доходам предыдущего года При работе на УСН утрата в течение года права на освобождение от НДС За предыдущий год на ОСНО, ЕСХН 60< Д ≤250 млн руб. За предыдущий год на УСН 60< Д ≤250 млн руб. За текущий год на УСН 60< Д ≤250 млн руб.

Ставка 5% подлежит применению непрерывно в течение 3 лет (12 налоговых периодов по НДС), начиная с того квартала, за который предоставлена декларация с операциями по ставке 5%. В течение трех лет отказаться от ставки нельзя, если не утрачено право на ее применение.

Право на ставку 5% утрачивается с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором Д>250 млн руб.

Никакие заявления/уведомления для ставки 5% не предусмотрены.

Лимит доходов для пониженной ставки НДС (250 млн руб.) индексируется.

При одновременном применении УСН и ПСН для лимита учитываются и доходы на ПСН.

Условия для ставки 7% (п. 8 ст.164 НК, закон № 176-ФЗ от 12.07.2024):

Переход организации на УСН с ОСНО, ЕСХН Нет права на освобождение от НДС или ставку 5% Продолжение работы на УСН Утрата права на ставку 5% по итогам прошлого года При работе на УСН утрата в течение года права на освобождение от НДС и ставку 5% За предыдущий год на ОСНО, ЕСХН 250< Д ≤450 млн руб. За предыдущий год на УСН 250< Д ≤450 млн руб. За текущий год на УСН 250< Д ≤450 млн руб.

Ставка 7% подлежит применению непрерывно в течение 3 лет (12 налоговых периодов по НДС), начиная с того квартала, за который предоставлена декларация с операциями по ставке 7%. В течение трех лет отказаться от ставки нельзя, если не утрачено право на ее применение.

Право на ставку 7% утрачивается с 1 числа квартала, следующего за тем, в котором Д>450 млн руб.

Никакие заявления/уведомления для ставки 7% не предусмотрены.

Лимит доходов для пониженной ставки НДС (450 млн руб.) индексируется.

При одновременном применении УСН и ПСН для лимита учитываются и доходы на ПСН.