Налоговые изменения 2025

Все изменения в НДС и налоге на прибыль в 2025 году: видео, конспект вебинара и тесты

В 2025 году в соответствии с законом № 176-ФЗ от 12.07.2024 претерпят изменения налоги на добавленную стоимость и на прибыль. Большие изменения коснутся организаций и ИП на УСН. Открыли для вас конспект вебинара с видео и тестами по изменениям в налоге на прибыль и НДС.

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Видео вебинара

Ведущая вебинара — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Лимиты применения УСН

Поскольку плательщиками НДС теперь становятся ООО и ИП на УСН, рассмотрим изменения законодательства, касающиеся лимитов для возможности применения УСН:

  • Увеличение лимита дохода за 9 месяцев прошлого года для перехода на УСН со следующего года с 149,51 млн руб. до 337,5 млн руб.

  • Увеличение лимита дохода для применения УСН с 199,35 млн руб. до 450 млн руб. (с 2025 года повышенные ставки УСН отменены).

  • Увеличение лимита численности со 100 до 130 человек.

  • Увеличение лимита остаточной стоимости ОС со 150 млн руб. до 200 млн руб.

С 2026 года будут индексироваться базовые лимиты доходов и остаточной стоимости ОС на коэффициент-дефлятор (ранее лимит ОС не менялся).

Что говорит закон №176-ФЗ от 12.07.2024 по поводу НДС для упрощенцев с 2025 года:

  • Юрлица и ИП на УСН автоматически освобождаются от обязанностей плательщика НДС, если имеют доход ≤ 60 млн руб. за год.

  • Упрощенцы имеют право на пониженные ставки НДС без права на вычет входящего НДС:

    • 5% при доходах ≤250 млн руб.

    • 7% при доходах ≤450 млн руб.

При достижении значений доходов с 60 млн руб. по 450 млн руб. можно выбрать общую систему налогообложения, либо УСН с пониженными ставками НДС.

Мини-тест № 1

Каков будет новый размера лимита доходов за 9 месяцев для перехода на УСН?

Проголосовали 3 человека

Условия освобождения от НДС на УСН с 2025 года

  • Вновь созданные предприятия, выбравшие УСН, по умолчанию освободятся от обязанностей плательщика НДС, пока ими не превышен лимит доходов 60 млн руб.

  • Предприятиям, работавшим в 2024 году на ОСНО или ЕСХН, и принявшим решение с 2025 года перейти на УСН, для освобождения от обязанностей плательщика НДС нужно, чтобы доход по итогам 2024 года не превысил 60 млн руб.

Состав доходов, учитываемых в рамках лимита для освобождения от НДС и применения пониженных ставок НДС:

При переходе ООО на УСН с ОСНО


Доходы для налога на прибыль без учета:

Положительных курсовых разниц от переоценки валюты, требований, обязательств

Субсидий, признаваемых в порядке п. 4.1 ст. 271 НК, при безвозмездной передаче в госсобственность имущества и имущественных прав

При переходе на УСН с ЕСХН

Доходы в соответствии с порядком, установленным гл. 23 НК

При переходе ИП на УСН с ОСНО

Доходы в соответствии с порядком, установленным гл. 26.1 НК

Налогоплательщик продолжает работать на УСН

Доходы, учитываемые на УСН (ст.346.15) + доходы, учитываемые при переходе на УСН с ОСНО и ПСН (ст.346.25 НК)

При одновременном применении УСН и ПСН для всех лимитов учитываются доходы, полученные в рамках ПСН.

Состав доходов для применения УСН:

Доходы, учитываемые на УСН (касс. методом)

Доходы от реализации (ст. 249 НК)

Внереализационные доходы (ст.250 НК)

Доходы, учитываемые на УСН при переходе с ОСНО и ПСН

Авансы, полученные на ОСНО, в оплату по договорам, исполнение которых завершится на УСН (включаются в доходы в 1 квартале УСН)

Оплата за услуги, оказанные ИП в период применения ПСН, поступившая после перехода на УСН

Доходы, не учитываемые на УСН в целях определения дальнейшей обязанности плательщика НДС:

  • Доходы, не учитываемые по ст. 251 НК.

  • Доходы ООО, облагаемые налогом на прибыль в особом порядке (прибыль КИК, дивиденды, % по гос. ценным бумагам).

  • Доходы ИП, облагаемые НДФЛ в особом порядке (дивиденды, ставка 35%, экономия на процентах по займам, рекламные призы стоимостью более 4 000 руб., ставка 9%, проценты по ценным бумагам).

Что еще нужно учесть:

  • Если вы применяете УСН+ПСН, то для определения всех лимитов складываются доходы на УСН и ПСН.

  • На возможность освобождения от обязанности плательщика НДС на УСН не влияет осуществление реализации подакцизных товаров

Итак, какие можно выделить плюсы и минусы освобождения от НДС на УСН с 2025 года (п.1 ст.145 НК):

Плюсы:

  • Не требуется начислять НДС

  • Не требуется вести книгу покупок и подавать декларацию по НДС

Минусы:

  • Необходимо выставлять счета-фактуры и вести книгу продаж.

  • Нет права на вычет НДС (входящего по товарам на территории РФ, ввезенным в РФ, удержанного в качестве налогового агента).

  • Освобождение от обязанностей плательщика НДС не освобождает от обязанностей налогового агента (п. 3 ст. 145 НК).

При объекте обложения «доходы минус расходы» суммы НДС по приобретенным товарам, работам, услугам, а также уплаченные при ввозе на территорию РФ (в т.ч. ОС и материальных активов), включаются в состав расходов, если эти товары учитываются в расходах.

При объекте обложения «доходы» уплаченный НДС учесть нельзя.

Мини-тест № 2

Какая обязанность появляется у упрощенцев с доходами до 60 млн рублей с 2025 года?

Проголосовали 4 человека

НДС на УСН с 2025 года

Условия для применения ставки 5% (п. 8 ст.164 НК, закон № 176-ФЗ от 12.07.2024):

Переход организации на УСН с ОСНО, ЕСХН

Нет освобождения от НДС по доходам предыдущего года

Продолжение работы на УСН

Нет освобождения от НДС по доходам предыдущего года

При работе на УСН утрата в течение года права на освобождение от НДС

За предыдущий год на ОСНО, ЕСХН

60< Д ≤250 млн руб.

За предыдущий год на УСН

60< Д ≤250 млн руб.

За текущий год на УСН

60< Д ≤250 млн руб.

Ставка 5% подлежит применению непрерывно в течение 3 лет (12 налоговых периодов по НДС), начиная с того квартала, за который предоставлена декларация с операциями по ставке 5%. В течение трех лет отказаться от ставки нельзя, если не утрачено право на ее применение.

Право на ставку 5% утрачивается с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором Д>250 млн руб.

Никакие заявления/уведомления для ставки 5% не предусмотрены.

Лимит доходов для пониженной ставки НДС (250 млн руб.) индексируется.

При одновременном применении УСН и ПСН для лимита учитываются и доходы на ПСН.

Условия для ставки 7% (п. 8 ст.164 НК, закон № 176-ФЗ от 12.07.2024):

Переход организации на УСН с ОСНО, ЕСХН

Нет права на освобождение от НДС или ставку 5%

Продолжение работы на УСН

Утрата права на ставку 5% по итогам прошлого года

При работе на УСН утрата в течение года права на освобождение от НДС и ставку 5%

За предыдущий год на ОСНО, ЕСХН

250< Д ≤450 млн руб.

За предыдущий год на УСН

250< Д ≤450 млн руб.

За текущий год на УСН

250< Д ≤450 млн руб.

Ставка 7% подлежит применению непрерывно в течение 3 лет (12 налоговых периодов по НДС), начиная с того квартала, за который предоставлена декларация с операциями по ставке 7%. В течение трех лет отказаться от ставки нельзя, если не утрачено право на ее применение.

Право на ставку 7% утрачивается с 1 числа квартала, следующего за тем, в котором Д>450 млн руб.

Никакие заявления/уведомления для ставки 7% не предусмотрены.

Лимит доходов для пониженной ставки НДС (450 млн руб.) индексируется.

При одновременном применении УСН и ПСН для лимита учитываются и доходы на ПСН.

Обязанности организаций/ИП на УСН как плательщиков НДС

При использовании ставки 5% и 7%:

1. Начисляют НДС по всем операциям, которые признаются объектом обложения. Не являются объектом обложения НДС:

  • операции, которые не признаются реализацией в целях НДС (ст.39, ст.146 НК).

  • операции, местом реализации которых не признается территория РФ (ст.147, ст. 148 НК).

Не начисляется НДС по операциям, освобожденным от обложения (ст.149 НК).

2. Составляются счета-фактуры с указанием ставки 5% или 7%. В счетах-фактурах на аванс ставки 5/105, 7/107.

3. Ведут книгу продаж. Книгу покупок можно не вести, т.к. права на вычет НДС нет.

4. Представляют декларацию по НДС.

Особенности применения пониженных ставок на УСН с 2025 года

Организации и ИП на УСН, применяющие ставки 5% и 7%:

  • При получении аванса начисляют НДС по ставке 5/105 или 7/107.

  • Не применяют расчетную налоговую базу и расчетные ставки.

    • при реализации ОС, в первоначальную стоимость которых был включен НДС

      • при реализации сельхозпродукции, электронной и бытовой техники, автомобилей и мотоциклов, приобретенных у физлиц

  • Используют ставки 10% и 20%:

    • при ввозе товаров на территорию РФ

      • при выполнении обязанностей налогового агента (исключение — продажа вторсырья). УСН-продавцы вторсырья указывают ставку 5% или 7%.

  • Применяют ставку 0% только:

    • при экспорте/реэкспорте товаров

    • по работам/услугам, обеспечивающим экспорт: международная перевозка, в т.ч. предоставление для нее ж/д подвижного состава, контейнеров, транспортно-экспедиционные услуги

    • по товарам для официального пользования иностранных дип.представительств.

Не применяется ставка 0% в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах.

При объекте обложения Д-Р входящий НДС не включается в стоимость товаров (работ, услуг), а учитывается в составе расходов в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 346.16.

Вычет по НДС для упрощенцев, применяющих ставки 5% и 7%, будет применяться лишь в отношении налога, начисленного при получении авансов.

Мини-тест № 3

Какое утверждение о пониженных ставках НДС 5 и 7% является неверным?

Проголосовали 2 человека

Какую же из ставок выгоднее выбрать упрощенцам на Д-Р

Проанализировав изменения по НДС с 2025 года можно определить, что

  • Ставка 5% выгоднее ставки 20%, если расходы, по которым можно применить вычет НДС, составляют менее 75% от доходов.

  • Ставка 7% выгоднее ставки 20%, если расходы, по которым можно применить вычет НДС, составляют менее 65% от доходов.

В противном случае за счет вычетов НДС выгоднее ставка 20%.

Обзор других новостей по НДС (№ 100-ФЗ от 29.05.2024)

1. Закон № 100-ФЗ от 29.05.2024.

С 01.07.2024 место реализации товаров в рамках интернет-торговли в адрес покупателей-физлиц из ЕАЭС определяется по-новому. Теперь действует порядок: начисление НДС по месту реализации товара (нахождения покупателя). Раньше было по месту отгрузки.

При продаже на интернет-площадке товаров российскими продавцами покупателям-физлицам из ЕАЭС мы в РФ НДС не начисляем и не уплачиваем, а встаем на налоговый учет в государстве покупателя из ЕАЭС и платим там НДС по их правилам.

Российский интернет-продавец имеет право на вычет по НДС в отношении товаров, приобретаемых для реализации через электронные торговые площадки покупателю-физлицу (не ИП!) из ЕАЭС.

Законом установлен компенсационный вычет НДС, уплаченного российским продавцом в бюджет другого государства ЕАЭС. Продавец из РФ может принять к вычету сумму НДС, исчисленную и уплаченную им в бюджет государства ЕАЭС в течение 2023 года и 1 полугодия 2024 года (только касаемо продаж через интернет физлицам!). Вычет отражается в налоговых декларациях за 3 и 4 кварталы 2024 года.

2. Следующее новшество, определенное в Приложении 18 к Договору о ЕАЭС от 04.03.2024.

Введено понятие «услуги в электронной форме». Местом оказания этих услуг является место деятельности покупателя.

  • При оказании услуг в электронной форме физлицам другого государства ЕАЭС налогоплательщик обязан встать на налоговый учет в данном государстве.

  • При оказании услуг в электронной форме организациям и ИП другого государства ЕАЭС налогоплательщик обязан встать на налоговый учет в данном государстве, если такая обязанность предусмотрена законодательством государства покупателя (п.10 Порядка).

  • Если обязанность по постановке продавца на учет не предусмотрена, то НДС исчисляет и удерживает огранизация/ИП, приобретающая услуги в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством государства покупателя (п.10 Порядка).

  • Если законодательством государства покупателя предусмотрена постановка продавца на налоговый учет только при оказании услуг физлицам, то НДС удерживает организация/ИП, приобретающая услуги, по законодательству государства покупателя.

  • При оказании электронных услуг через посредника начисляет и уплачивает НДС посредник, который осуществляет расчеты с покупателем, независимо от наличия у этого посредника договора с продавцом (п.11 Порядка).

  • Налогоплательщики, которые встали на учет, подают декларацию по НДС (п.14 Порядка).

Обзор некоторых новостей по налогу на прибыль

  • С 2025 года расширяются возможности по поводу необлагаемых доходов при получении целевого финансирования в виде грантов.

  • Вводится задним числом с 01.01.2024 кассовый метод признания санкций по договорам с компаниями из «недружественных» стран.

  • Кассовый метод признания процентов по ценным бумагам иностранных государств.

  • Продлевается единый порядок принятия в налоговом учете положительных и отрицательных курсовых разниц. Они принимаются в НУ на дату прекращения (исполнения) обязательства (порядок продлен до 31.12.2027 года).

  • Изменение ставок налога на прибыль на 2025–2030 годы:

    • В общем случае в федеральный бюджет ставка налога увеличивается с 3% до 8%.

    • Для IT-компаний федеральный бюджет ставка налога увеличивается с 0% до 5%.

    • В бюджет субъекта ставка остается соответственно 17% и 0%.

  • Регионам дано право уменьшать ставки налога в свой бюджет малым технологическим компаниям.

  • С 2025 года будет действовать ФИВ (федеральный инвестиционный вычет) по налогу на прибыль. Это возможность уменьшить налог на прибыль в ФБ до 50% от первоначальной стоимости ОС и НМА. Категории налогоплательщиков, порядок и условия применения устанавливаются Правительством РФ.

  • Начиная с убытков, полученных за 2025 год, убытки, полученные в рамках любых видов деятельности, облагаемой по ставке 0%, перенести на будущее нельзя (до 31.12.2024 года запрет касался отдельных видов деятельности).

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