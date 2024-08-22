Все изменения в НДС и налоге на прибыль в 2025 году: видео, конспект вебинара и тесты

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Видео вебинара
Ведущая вебинара — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
Лимиты применения УСН
Поскольку плательщиками НДС теперь становятся ООО и ИП на УСН, рассмотрим изменения законодательства, касающиеся лимитов для возможности применения УСН:
Увеличение лимита дохода за 9 месяцев прошлого года для перехода на УСН со следующего года с 149,51 млн руб. до 337,5 млн руб.
Увеличение лимита дохода для применения УСН с 199,35 млн руб. до 450 млн руб. (с 2025 года повышенные ставки УСН отменены).
Увеличение лимита численности со 100 до 130 человек.
Увеличение лимита остаточной стоимости ОС со 150 млн руб. до 200 млн руб.
С 2026 года будут индексироваться базовые лимиты доходов и остаточной стоимости ОС на коэффициент-дефлятор (ранее лимит ОС не менялся).
Что говорит закон №176-ФЗ от 12.07.2024 по поводу НДС для упрощенцев с 2025 года:
Юрлица и ИП на УСН автоматически освобождаются от обязанностей плательщика НДС, если имеют доход ≤ 60 млн руб. за год.
Упрощенцы имеют право на пониженные ставки НДС без права на вычет входящего НДС:
5% при доходах ≤250 млн руб.
7% при доходах ≤450 млн руб.
При достижении значений доходов с 60 млн руб. по 450 млн руб. можно выбрать общую систему налогообложения, либо УСН с пониженными ставками НДС.
Мини-тест № 1
Каков будет новый размера лимита доходов за 9 месяцев для перехода на УСН?
Условия освобождения от НДС на УСН с 2025 года
Вновь созданные предприятия, выбравшие УСН, по умолчанию освободятся от обязанностей плательщика НДС, пока ими не превышен лимит доходов 60 млн руб.
Предприятиям, работавшим в 2024 году на ОСНО или ЕСХН, и принявшим решение с 2025 года перейти на УСН, для освобождения от обязанностей плательщика НДС нужно, чтобы доход по итогам 2024 года не превысил 60 млн руб.
Состав доходов, учитываемых в рамках лимита для освобождения от НДС и применения пониженных ставок НДС:
При переходе ООО на УСН с ОСНО
Доходы для налога на прибыль без учета:
Положительных курсовых разниц от переоценки валюты, требований, обязательств
Субсидий, признаваемых в порядке п. 4.1 ст. 271 НК, при безвозмездной передаче в госсобственность имущества и имущественных прав
При переходе на УСН с ЕСХН
Доходы в соответствии с порядком, установленным гл. 23 НК
При переходе ИП на УСН с ОСНО
Доходы в соответствии с порядком, установленным гл. 26.1 НК
Налогоплательщик продолжает работать на УСН
Доходы, учитываемые на УСН (ст.346.15) + доходы, учитываемые при переходе на УСН с ОСНО и ПСН (ст.346.25 НК)
При одновременном применении УСН и ПСН для всех лимитов учитываются доходы, полученные в рамках ПСН.
Состав доходов для применения УСН:
Доходы, учитываемые на УСН (касс. методом)
Доходы от реализации (ст. 249 НК)
Внереализационные доходы (ст.250 НК)
Доходы, учитываемые на УСН при переходе с ОСНО и ПСН
Авансы, полученные на ОСНО, в оплату по договорам, исполнение которых завершится на УСН (включаются в доходы в 1 квартале УСН)
Оплата за услуги, оказанные ИП в период применения ПСН, поступившая после перехода на УСН
Доходы, не учитываемые на УСН в целях определения дальнейшей обязанности плательщика НДС:
Доходы, не учитываемые по ст. 251 НК.
Доходы ООО, облагаемые налогом на прибыль в особом порядке (прибыль КИК, дивиденды, % по гос. ценным бумагам).
Доходы ИП, облагаемые НДФЛ в особом порядке (дивиденды, ставка 35%, экономия на процентах по займам, рекламные призы стоимостью более 4 000 руб., ставка 9%, проценты по ценным бумагам).
Что еще нужно учесть:
Если вы применяете УСН+ПСН, то для определения всех лимитов складываются доходы на УСН и ПСН.
На возможность освобождения от обязанности плательщика НДС на УСН не влияет осуществление реализации подакцизных товаров
Итак, какие можно выделить плюсы и минусы освобождения от НДС на УСН с 2025 года (п.1 ст.145 НК):
Плюсы:
Не требуется начислять НДС
Не требуется вести книгу покупок и подавать декларацию по НДС
Минусы:
Необходимо выставлять счета-фактуры и вести книгу продаж.
Нет права на вычет НДС (входящего по товарам на территории РФ, ввезенным в РФ, удержанного в качестве налогового агента).
Освобождение от обязанностей плательщика НДС не освобождает от обязанностей налогового агента (п. 3 ст. 145 НК).
При объекте обложения «доходы минус расходы» суммы НДС по приобретенным товарам, работам, услугам, а также уплаченные при ввозе на территорию РФ (в т.ч. ОС и материальных активов), включаются в состав расходов, если эти товары учитываются в расходах.
При объекте обложения «доходы» уплаченный НДС учесть нельзя.
Мини-тест № 2
Какая обязанность появляется у упрощенцев с доходами до 60 млн рублей с 2025 года?
НДС на УСН с 2025 года
Условия для применения ставки 5% (п. 8 ст.164 НК, закон № 176-ФЗ от 12.07.2024):
Переход организации на УСН с ОСНО, ЕСХН
Нет освобождения от НДС по доходам предыдущего года
Продолжение работы на УСН
Нет освобождения от НДС по доходам предыдущего года
При работе на УСН утрата в течение года права на освобождение от НДС
За предыдущий год на ОСНО, ЕСХН
60< Д ≤250 млн руб.
За предыдущий год на УСН
60< Д ≤250 млн руб.
За текущий год на УСН
60< Д ≤250 млн руб.
Ставка 5% подлежит применению непрерывно в течение 3 лет (12 налоговых периодов по НДС), начиная с того квартала, за который предоставлена декларация с операциями по ставке 5%. В течение трех лет отказаться от ставки нельзя, если не утрачено право на ее применение.
Право на ставку 5% утрачивается с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором Д>250 млн руб.
Никакие заявления/уведомления для ставки 5% не предусмотрены.
Лимит доходов для пониженной ставки НДС (250 млн руб.) индексируется.
При одновременном применении УСН и ПСН для лимита учитываются и доходы на ПСН.
Условия для ставки 7% (п. 8 ст.164 НК, закон № 176-ФЗ от 12.07.2024):
Переход организации на УСН с ОСНО, ЕСХН
Нет права на освобождение от НДС или ставку 5%
Продолжение работы на УСН
Утрата права на ставку 5% по итогам прошлого года
При работе на УСН утрата в течение года права на освобождение от НДС и ставку 5%
За предыдущий год на ОСНО, ЕСХН
250< Д ≤450 млн руб.
За предыдущий год на УСН
250< Д ≤450 млн руб.
За текущий год на УСН
250< Д ≤450 млн руб.
Ставка 7% подлежит применению непрерывно в течение 3 лет (12 налоговых периодов по НДС), начиная с того квартала, за который предоставлена декларация с операциями по ставке 7%. В течение трех лет отказаться от ставки нельзя, если не утрачено право на ее применение.
Право на ставку 7% утрачивается с 1 числа квартала, следующего за тем, в котором Д>450 млн руб.
Никакие заявления/уведомления для ставки 7% не предусмотрены.
Лимит доходов для пониженной ставки НДС (450 млн руб.) индексируется.
При одновременном применении УСН и ПСН для лимита учитываются и доходы на ПСН.
Обязанности организаций/ИП на УСН как плательщиков НДС
При использовании ставки 5% и 7%:
1. Начисляют НДС по всем операциям, которые признаются объектом обложения. Не являются объектом обложения НДС:
операции, которые не признаются реализацией в целях НДС (ст.39, ст.146 НК).
операции, местом реализации которых не признается территория РФ (ст.147, ст. 148 НК).
Не начисляется НДС по операциям, освобожденным от обложения (ст.149 НК).
2. Составляются счета-фактуры с указанием ставки 5% или 7%. В счетах-фактурах на аванс ставки 5/105, 7/107.
3. Ведут книгу продаж. Книгу покупок можно не вести, т.к. права на вычет НДС нет.
4. Представляют декларацию по НДС.
Особенности применения пониженных ставок на УСН с 2025 года
Организации и ИП на УСН, применяющие ставки 5% и 7%:
При получении аванса начисляют НДС по ставке 5/105 или 7/107.
Не применяют расчетную налоговую базу и расчетные ставки.
при реализации ОС, в первоначальную стоимость которых был включен НДС
при реализации сельхозпродукции, электронной и бытовой техники, автомобилей и мотоциклов, приобретенных у физлиц
Используют ставки 10% и 20%:
при ввозе товаров на территорию РФ
при выполнении обязанностей налогового агента (исключение — продажа вторсырья). УСН-продавцы вторсырья указывают ставку 5% или 7%.
Применяют ставку 0% только:
при экспорте/реэкспорте товаров
по работам/услугам, обеспечивающим экспорт: международная перевозка, в т.ч. предоставление для нее ж/д подвижного состава, контейнеров, транспортно-экспедиционные услуги
по товарам для официального пользования иностранных дип.представительств.
Не применяется ставка 0% в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах.
При объекте обложения Д-Р входящий НДС не включается в стоимость товаров (работ, услуг), а учитывается в составе расходов в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 346.16.
Вычет по НДС для упрощенцев, применяющих ставки 5% и 7%, будет применяться лишь в отношении налога, начисленного при получении авансов.
Мини-тест № 3
Какое утверждение о пониженных ставках НДС 5 и 7% является неверным?
Какую же из ставок выгоднее выбрать упрощенцам на Д-Р
Проанализировав изменения по НДС с 2025 года можно определить, что
Ставка 5% выгоднее ставки 20%, если расходы, по которым можно применить вычет НДС, составляют менее 75% от доходов.
Ставка 7% выгоднее ставки 20%, если расходы, по которым можно применить вычет НДС, составляют менее 65% от доходов.
В противном случае за счет вычетов НДС выгоднее ставка 20%.
Обзор других новостей по НДС (№ 100-ФЗ от 29.05.2024)
1. Закон № 100-ФЗ от 29.05.2024.
С 01.07.2024 место реализации товаров в рамках интернет-торговли в адрес покупателей-физлиц из ЕАЭС определяется по-новому. Теперь действует порядок: начисление НДС по месту реализации товара (нахождения покупателя). Раньше было по месту отгрузки.
При продаже на интернет-площадке товаров российскими продавцами покупателям-физлицам из ЕАЭС мы в РФ НДС не начисляем и не уплачиваем, а встаем на налоговый учет в государстве покупателя из ЕАЭС и платим там НДС по их правилам.
Российский интернет-продавец имеет право на вычет по НДС в отношении товаров, приобретаемых для реализации через электронные торговые площадки покупателю-физлицу (не ИП!) из ЕАЭС.
Законом установлен компенсационный вычет НДС, уплаченного российским продавцом в бюджет другого государства ЕАЭС. Продавец из РФ может принять к вычету сумму НДС, исчисленную и уплаченную им в бюджет государства ЕАЭС в течение 2023 года и 1 полугодия 2024 года (только касаемо продаж через интернет физлицам!). Вычет отражается в налоговых декларациях за 3 и 4 кварталы 2024 года.
2. Следующее новшество, определенное в Приложении 18 к Договору о ЕАЭС от 04.03.2024.
Введено понятие «услуги в электронной форме». Местом оказания этих услуг является место деятельности покупателя.
При оказании услуг в электронной форме физлицам другого государства ЕАЭС налогоплательщик обязан встать на налоговый учет в данном государстве.
При оказании услуг в электронной форме организациям и ИП другого государства ЕАЭС налогоплательщик обязан встать на налоговый учет в данном государстве, если такая обязанность предусмотрена законодательством государства покупателя (п.10 Порядка).
Если обязанность по постановке продавца на учет не предусмотрена, то НДС исчисляет и удерживает огранизация/ИП, приобретающая услуги в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством государства покупателя (п.10 Порядка).
Если законодательством государства покупателя предусмотрена постановка продавца на налоговый учет только при оказании услуг физлицам, то НДС удерживает организация/ИП, приобретающая услуги, по законодательству государства покупателя.
При оказании электронных услуг через посредника начисляет и уплачивает НДС посредник, который осуществляет расчеты с покупателем, независимо от наличия у этого посредника договора с продавцом (п.11 Порядка).
Налогоплательщики, которые встали на учет, подают декларацию по НДС (п.14 Порядка).
Обзор некоторых новостей по налогу на прибыль
С 2025 года расширяются возможности по поводу необлагаемых доходов при получении целевого финансирования в виде грантов.
Вводится задним числом с 01.01.2024 кассовый метод признания санкций по договорам с компаниями из «недружественных» стран.
Кассовый метод признания процентов по ценным бумагам иностранных государств.
Продлевается единый порядок принятия в налоговом учете положительных и отрицательных курсовых разниц. Они принимаются в НУ на дату прекращения (исполнения) обязательства (порядок продлен до 31.12.2027 года).
Изменение ставок налога на прибыль на 2025–2030 годы:
В общем случае в федеральный бюджет ставка налога увеличивается с 3% до 8%.
Для IT-компаний федеральный бюджет ставка налога увеличивается с 0% до 5%.
В бюджет субъекта ставка остается соответственно 17% и 0%.
Регионам дано право уменьшать ставки налога в свой бюджет малым технологическим компаниям.
С 2025 года будет действовать ФИВ (федеральный инвестиционный вычет) по налогу на прибыль. Это возможность уменьшить налог на прибыль в ФБ до 50% от первоначальной стоимости ОС и НМА. Категории налогоплательщиков, порядок и условия применения устанавливаются Правительством РФ.
Начиная с убытков, полученных за 2025 год, убытки, полученные в рамках любых видов деятельности, облагаемой по ставке 0%, перенести на будущее нельзя (до 31.12.2024 года запрет касался отдельных видов деятельности).
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