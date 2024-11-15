Налоговые проверки в 2025 году, цифровой рубль, отчетность за самозанятого

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На следующей неделе пройдет 3 интересных вебинара, успейте записаться на них:

18 ноября в 15:00 НДС на УСН 2025: готовимся к переходу на новые правила. Спикер вебинара — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России, расскажет про правила работы с НДС на УСН и подскажет, как подготовиться к изменениям.

19 ноября в 11:00 Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025. Спикер вебинара — Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, расскажет про основные нюансы работы бухгалтера в 2025 году.

20 ноября в 11:00 Налоговые проверки – 2025. Спикер вебинара — Марина Жирова, а двокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», расскажет про механизм подготовки к налоговым проверкам в 2025 году.

Разборы

На этой неделе разобрали цифровой рубль, удержания из зарплаты сотрудника, последствия для неуплаты НДС контрагентом, доказательства в виде скриншотов.

А еще вчера вышел конспект вебинара по выездным налоговым проверкам. Вы можете посмотреть видео или прочитать статью — информация в них одинаковая. Для самопроверки можно выполнить тесты и узнать, как усвоилась информация.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 5 новых мини-курсов:

Консультации

Сделали топ-5 вопросов на этой неделе:

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