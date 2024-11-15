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Бухгалтеры

Налоговые проверки в 2025 году, цифровой рубль, отчетность за самозанятого

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.
Налоговые проверки в 2025 году, цифровой рубль, отчетность за самозанятого
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На следующей неделе пройдет 3 интересных вебинара, успейте записаться на них:

  • 18 ноября в 15:00 НДС на УСН 2025: готовимся к переходу на новые правила. Спикер вебинара — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России, расскажет про правила работы с НДС на УСН и подскажет, как подготовиться к изменениям.

  • 19 ноября в 11:00 Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025. Спикер вебинара — Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, расскажет про основные нюансы работы бухгалтера в 2025 году.

  • 20 ноября в 11:00 Налоговые проверки – 2025. Спикер вебинара — Марина Жирова, а

    двокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», расскажет про механизм подготовки к налоговым проверкам в 2025 году.

Разборы

На этой неделе разобрали цифровой рубль, удержания из зарплаты сотрудника, последствия для неуплаты НДС контрагентом, доказательства в виде скриншотов.

  1. Цифровой рубль: чем отличается от безналичного рубля и криптовалюты.

  2. Как сделать удержание за брак из заработной платы сотрудника: примеры.

  3. Как рост предельной базы по взносам отразится на будущей пенсии сотрудников.

  4. Отвечает ли налогоплательщик за контрагента, который не уплатил НДС.

  5. Скриншоты-доказательства: обязательно ли их заверять.

А еще вчера вышел конспект вебинара по выездным налоговым проверкам. Вы можете посмотреть видео или прочитать статью — информация в них одинаковая. Для самопроверки можно выполнить тесты и узнать, как усвоилась информация.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 5 новых мини-курсов:

  1. Как вести упрощенный учет НМА по ФСБУ 14/2022.

  2. Отчетность за самозанятого в СФР.

  3. Пошаговая инструкция перехода ИП с УСН на НПД.

  4. Как оформить и возместить расходы сотрудника «задним числом».

  5. Как физлицу получить ИНН: инструкция для работников и работодателей.

Консультации

Сделали топ-5 вопросов на этой неделе:

  1. Как отражать в отчетности премию от Яндекс Маркета?

  2. Как заполнять платежное поручение по страховым взносам?

  3. Как подавать корректировочную декларацию по полученному и выданному авансу?

  4. Может ли ИП, оказывающий туристические и экскурсионные услуги, быть на ПСН?

  5. Какие налоговые последствия будут от продажи автомобиля сотруднику?

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