Как рост предельной базы по взносам отразится на будущей пенсии сотрудников

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Что случилось
Вышло постановление Правительства от 31.10.2024 № 1457, которым установлен размер предельной базы для начисления взносов на 2025 год.
Разберем, как это отразится на будущей пенсии сотрудников.
Новая предельная база
На 2025 год предельная база установлена в сумме 2 759 000 рублей.
То есть, в общем случае при выплатах сотруднику с начала года до 2 759 000 рублей взносы нужно начислять по единому тарифу 30%, а выплаты свыше этой предельной базы пойдут по тарифу 15,1%.
Предельную базу устанавливают, ориентируясь на такую формулу: размер средней зарплаты в РФ х 12 х 2,3.
По прогнозам, средняя зарплата в 2025 году будет 99 952 рублей.
Расчет такой: 99 952 х 12 х 2,3 = 2 758 675,2
С учетом округления – 2 759 000 рублей.
Рост по сравнению с показателем 2024 года – на 24%.
Смотрите в нашей таблице, как менялась предельная база по взносам на ОПС.
Год
Средняя зарплата
Повышающий к-т
Предельная база
Прирост базы, %
2020
48 942
2,2
1 292 000
12,3 %
2021
53 096
2,3
1 465 000
13,4 %
2022
59 976
–
1 565 000
6,8 %
2023
69 452
2,3
1 917 000
22,5%
2024
80 618
2,3
2 225 000
16%
2025
99 952
2,3
2 759 000
24%
Расчет пенсионных баллов
От предельной базы, в частности, зависит количество пенсионных баллов, которые будут отражены на лицевых счетах россиян.
От количества пенсионных баллов напрямую зависит размер пенсии. В 2025 году стоимость пенсионного балла составит 142,76 руб.
Так как в формуле расчета баллов предельная база находится в знаменателе, то чем она больше, тем меньше баллов получат люди. А чем меньше баллов, тем меньше будущая пенсия.
Новые правила расчета пенсионных баллов с 2023 года (после введения единого тарифа) мы разбирали тут.
Про пересчет фиксированных взносов ИП в пенсионные баллы – здесь.
Формула такая: ИПК (баллы) = (53,4% от тарифа 30%) х зарплата за год / (53,4 % от 30% с предельной базы) х 10.
В сокращенном виде формула такая: ИПК = Б / Б макс х 10, где:
Б – база (зарплата, на которую начисляют взносы);
Б макс – предельная база.
Приведем примеры расчета пенсионных баллов в разных ситуациях.
Пример № 1. Зарплата = МРОТ
МРОТ на 2025 год – 22 440 руб.
22 440 х 12 / 2 759 000 х 10 = 0,976 балл. В деньгах это 139,33 руб.
Смотрите в нашей таблице, количество баллов при зарплате в размере МРОТ за период 2020 – 2025.
Год
МРОТ
Предельная база
Кол-во баллов
2020
12 130
1 292 000
1,127
2021
12 792
1 465 000
1,048
2022
13 890 и 15 279
1 565 000
1,127
2023
16 242
1 917 000
1,017
2024
19 242
2 225 000
1,038
2025
22 440
2 759 000
0,976
МРОТ вырос почти на 17%, но баллы при этом будут меньше на 6%. Потому что одновременно с ростом МРОТ выросла предельная база на 24%.
Пример № 2. Зарплата не повышается
По нормам ТК зарплата должна ежегодно индексироваться, но на практике встречается и иная ситуация. Кроме того, можно работать по договору ГПХ, по которому взносы и баллы начисляют аналогично, а нормы ТК не действуют.
Если зарплата из года в год составляет, например, 25 000 рублей, в 2025 году расчет будет такой:
25 000 х 12 / 2 759 000 х 10 = 1,087 балл. В деньгах это 155,18 руб.
Смотрите в нашей таблице, количество баллов при неизменной зарплате за период 2020 – 2025.
Год
Зарплата
Предельная база
Кол-во баллов
2020
25 000
1 292 000
2,322
2021
25 000
1 465 000
2,048
2022
25 000
1 565 000
1,917
2023
25 000
1 917 000
1,565
2024
25 000
2 225 000
1,348
2025
25 000
2 759 000
1,087
Таким образом, если доход не растет, количество заработанных пенсионных баллов с каждым годом будет все меньше.
Пример № 3. Высокая индексируемая зарплата
По пенсионным баллам есть «потолок»: в 2020 году он был 9,57 баллов, с 2021 года – 10 баллов в год.
Если зарплата сотрудника за год больше или равна предельной базе, то он получит 10 баллов. В деньгах это 1 427,60 руб.
В 2025 году сотрудник с зарплатой 230 000 руб. и сотрудник с зарплатой 500 000 рублей получат одинаковое количество баллов – 10.
Один и тот же сотрудник с высокой зарплатой, которую ему ежегодно индексируют, каждый год будет получать одинаковое количество баллов.
Пример для 2020 – 2025 смотрите в нашей таблице.
Год
Зарплата
Предельная база
Кол-во баллов
2020
145 000
1 292 000
9,57
2021
175 000
1 465 000
10
2022
210 000
1 565 000
10
2023
252 000
1 917 000
10
2024
260 000
2 225 000
10
2025
300 000
2 759 000
10
Таким образом, если высокая зарплата растет, количество заработанных пенсионных баллов ежегодно стабильно.
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