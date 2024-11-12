Как рост предельной базы по взносам отразится на будущей пенсии сотрудников

На 2025 год предельная база установлена в сумме 2 759 000 рублей.

То есть, в общем случае при выплатах сотруднику с начала года до 2 759 000 рублей взносы нужно начислять по единому тарифу 30%, а выплаты свыше этой предельной базы пойдут по тарифу 15,1%.

Предельную базу устанавливают, ориентируясь на такую формулу: размер средней зарплаты в РФ х 12 х 2,3.

По прогнозам, средняя зарплата в 2025 году будет 99 952 рублей.

Расчет такой: 99 952 х 12 х 2,3 = 2 758 675,2 С учетом округления – 2 759 000 рублей.

Рост по сравнению с показателем 2024 года – на 24%.

Смотрите в нашей таблице, как менялась предельная база по взносам на ОПС.