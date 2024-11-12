Пенсии

Как рост предельной базы по взносам отразится на будущей пенсии сотрудников

Предельная база в 2025 году вырастет на 24%, МРОТ – на 16,6%. А чтобы количество ежегодно получаемых пенсионных баллов не снижалось, надо, чтобы зарплата в 2025 году тоже выросла на 24%. В противном случае люди заработают за 2025 баллов к пенсии меньше, чем за 2024 год.

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Что случилось

Вышло постановление Правительства от 31.10.2024 № 1457, которым установлен размер предельной базы для начисления взносов на 2025 год.

Разберем, как это отразится на будущей пенсии сотрудников.

Новая предельная база

На 2025 год предельная база установлена в сумме 2 759 000 рублей.

То есть, в общем случае при выплатах сотруднику с начала года до 2 759 000 рублей взносы нужно начислять по единому тарифу 30%, а выплаты свыше этой предельной базы пойдут по тарифу 15,1%.

Предельную базу устанавливают, ориентируясь на такую формулу: размер средней зарплаты в РФ х 12 х 2,3.

По прогнозам, средняя зарплата в 2025 году будет 99 952 рублей.

Расчет такой: 99 952 х 12 х 2,3 = 2 758 675,2

С учетом округления – 2 759 000 рублей.

Рост по сравнению с показателем 2024 года – на 24%.

Смотрите в нашей таблице, как менялась предельная база по взносам на ОПС.

Год

Средняя зарплата

Повышающий к-т

Предельная база

Прирост базы, %

2020

48 942

2,2

1 292 000

12,3 %

2021

53 096

2,3

1 465 000

13,4 %

2022

59 976

1 565 000

6,8 %

2023

69 452

2,3

1 917 000

22,5%

2024

80 618

2,3

2 225 000

16%

2025

99 952

2,3

2 759 000

24%

Расчет пенсионных баллов

От предельной базы, в частности, зависит количество пенсионных баллов, которые будут отражены на лицевых счетах россиян.

От количества пенсионных баллов напрямую зависит размер пенсии. В 2025 году стоимость пенсионного балла составит 142,76 руб.

Так как в формуле расчета баллов предельная база находится в знаменателе, то чем она больше, тем меньше баллов получат люди. А чем меньше баллов, тем меньше будущая пенсия.

Новые правила расчета пенсионных баллов с 2023 года (после введения единого тарифа) мы разбирали тут.

Про пересчет фиксированных взносов ИП в пенсионные баллы – здесь.

Формула такая: ИПК (баллы) = (53,4% от тарифа 30%) х зарплата за год / (53,4 % от 30% с предельной базы) х 10.

В сокращенном виде формула такая: ИПК = Б / Б макс х 10, где:

  • Б – база (зарплата, на которую начисляют взносы);

  • Б макс – предельная база.

Приведем примеры расчета пенсионных баллов в разных ситуациях.

Пример № 1. Зарплата = МРОТ

МРОТ на 2025 год – 22 440 руб.

22 440 х 12 / 2 759 000 х 10 = 0,976 балл. В деньгах это 139,33 руб.

Смотрите в нашей таблице, количество баллов при зарплате в размере МРОТ за период 2020 – 2025.

Год

МРОТ

Предельная база

Кол-во баллов

2020

12 130

1 292 000

1,127

2021

12 792

1 465 000

1,048

2022

13 890 и 15 279

1 565 000

1,127

2023

16 242

1 917 000

1,017

2024

19 242

2 225 000

1,038

2025

22 440

2 759 000

0,976

МРОТ вырос почти на 17%, но баллы при этом будут меньше на 6%. Потому что одновременно с ростом МРОТ выросла предельная база на 24%.

Пример № 2. Зарплата не повышается

По нормам ТК зарплата должна ежегодно индексироваться, но на практике встречается и иная ситуация. Кроме того, можно работать по договору ГПХ, по которому взносы и баллы начисляют аналогично, а нормы ТК не действуют.

Если зарплата из года в год составляет, например, 25 000 рублей, в 2025 году расчет будет такой:

25 000 х 12 / 2 759 000 х 10 = 1,087 балл. В деньгах это 155,18 руб.

Смотрите в нашей таблице, количество баллов при неизменной зарплате за период 2020 – 2025.

Год

Зарплата

Предельная база

Кол-во баллов

2020

25 000

1 292 000

2,322

2021

25 000

1 465 000

2,048

2022

25 000

1 565 000

1,917

2023

25 000

1 917 000

1,565

2024

25 000

2 225 000

1,348

2025

25 000

2 759 000

1,087

Таким образом, если доход не растет, количество заработанных пенсионных баллов с каждым годом будет все меньше.

Пример № 3. Высокая индексируемая зарплата

По пенсионным баллам есть «потолок»: в 2020 году он был 9,57 баллов, с 2021 года – 10 баллов в год.

Если зарплата сотрудника за год больше или равна предельной базе, то он получит 10 баллов. В деньгах это 1 427,60 руб.

В 2025 году сотрудник с зарплатой 230 000 руб. и сотрудник с зарплатой 500 000 рублей получат одинаковое количество баллов – 10.

Один и тот же сотрудник с высокой зарплатой, которую ему ежегодно индексируют, каждый год будет получать одинаковое количество баллов.

Пример для 2020 – 2025 смотрите в нашей таблице.

Год

Зарплата

Предельная база

Кол-во баллов

2020

145 000

1 292 000

9,57

2021

175 000

1 465 000

10

2022

210 000

1 565 000

10

2023

252 000

1 917 000

10

2024

260 000

2 225 000

10

2025

300 000

2 759 000

10

Таким образом, если высокая зарплата растет, количество заработанных пенсионных баллов ежегодно стабильно.

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