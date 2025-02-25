Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году и бухгалтерская отчетность без ошибок. Дайджест вебинаров на март

Вебинар – оптимальный способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!
3 марта. Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы
Время: 15.00
1. Выделение льготной части заработной платы:
районные коэффициенты;
процентные надбавки.
2. Предоставление стандартных вычетов НДФЛ.
3. Льготы по НДФЛ при расчетах с уволенными работниками
Спикер: Елена Воробьева – к. э. н., ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998, а также других книг и публикаций в профессиональных изданиях.
4 марта. Электронная транспортная накладная (ЭТрН): пошаговое внедрение в бухгалтерии грузоперевозок
Время: 11.00
1. Что такое электронная транспортная накладная (ЭТрН) и зачем сейчас на нее переходить.
2. Ключевые изменения 2025 года: обязательность и добровольность использования ЭТрН.
3. Результаты эксперимента по перевозкам спиртосодержащей продукции с применением ЭТрН.
4. Какие этапы необходимо пройти для старта работы с ЭТрН.
5. Успешные примеры внедрения ЭТрН в транспортных компаниях. Основные ошибки и способы их избежать.
5. Ответы на вопросы.
Спикеры:
Дмитрий Аникин – эксперт сервиса «Платформа ЭПД», Платформа ОФД.
Александр Козлов – руководитель группы продаж «Платформа ЭПД», Платформа ОФД.
11 марта. Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд
Время: 15.00
1. Как отчет о движении денежных средств помогает управлять финансами организации.
2. Основную структуру отчета о движении денежных средств.
3. Удобные способы работы с ОДДС с применением умных таблиц.
4. Методы визуализации денежных потоков для тех, кто лучше воспринимает графики и диаграммы, а не цифры.
5. Создание дашбордов для финансового анализа.
Спикер: Екатерина Ярушкина – эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
18 марта. Бухгалтер маркетплейса: ответ на требование ФНС по отчетности
Время: 11.00
1. Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами.
2. Что делать если маркетплейс передает в налоговую некорректные данные.
3. Поставщик изменил ставку НДС.
4. АУСН – так ли хорош, подводные камни нового режима.
Спикер: Елена Шедис – основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
19 марта. Бухгалтерская отчетность без ошибок: старые и новые правила
Время: 11.00
1. Состав, формы и общие правила составления бухгалтерской отчетности за 2024 год.
2. Особенности отражения в бухгалтерской отчетности информации об отдельных активах и обязательствах с учетом новых ФСБУ.
3. Условия для обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности.
4. Главные новации бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023:
состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности с 2025 года;
изменения в составе обязательных и дополнительных показателей для отдельных форм отчетности;
правила зачета между показателями отчетности;
условия для признания отчетности достоверной.
Спикер: Вера Сокуренко – к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
26 марта. Отчетность за 1 квартал компаний и ИП: сроки и новые формы
Время: 15.00
1. Что сдают и когда по итогам 1 квартала организации:
на ОСНО;
на УСН;
на ЕСХН;
на АУСН;
ИП.
2. Отчетность по сотрудникам в ФНС.
3. Отчетность в СФР.
4. Новые формы деклараций.
5. На что обратить внимание при сдаче отчетности.
6. Топ вопросов по отчетности из Консультаций Клерка.
Спикер: Надежда Камышева – Глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
27 марта. ОСНО в 2025 году: изменения и важные вопросы по ключевым налогам
Время: 11.00
1. Что проверить в учете НДС:
определение места реализации для целей НДС: общие правила, особенности в рамках ЕАЭС, изменения 2025 года;
НДС при трансграничной интернет-торговле в рамках ЕАЭС;
сложные и спорные вопросы исчисления НДС: безвозмездная передача, премии, штрафы, обеспечительные платежи;
новое в составе операций, не облагаемых НДС, налоговых льготах и ставках.
2. Налог на прибыль – 2025:
дата признания доходов по работам и услугам;
изменения в составе доходов, не учитываемых для налогообложения;
кассовый метод признания отдельных доходов;
порядок налогового учета курсовых разниц по требованиям и обязательствам;
прямые и косвенные расходы: обоснование состава и порядок распределения;
изменения в налоговом стимулировании обновления основных средств, НМА и программного обеспечения;
когда и как можно отразить в декларации «опоздавшие» расходы;
старые и новые правила переноса налоговых убытков.
Спикер: Вера Сокуренко – к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
Подписывайтесь на Клерк.Премиум. Сможете посещать бесплатно любые вебинары «Клерка», смотреть и пересматривать записи трансляций в любое удобное вам время, получать сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
Начать дискуссию