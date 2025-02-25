Клерк.Премиум
Вебинары для бухгалтеров

Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году и бухгалтерская отчетность без ошибок. Дайджест вебинаров на март

Подготовили для вас анонсы вебинаров на март 2025 года.

Вебинар – оптимальный способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!

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3 марта. Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы

Время: 15.00 

Программа:

1. Выделение льготной части заработной платы:

  • районные коэффициенты;

  • процентные надбавки.

2. Предоставление стандартных вычетов НДФЛ.

3. Льготы по НДФЛ при расчетах с уволенными работниками 

Спикер: Елена Воробьева – к. э. н., ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998, а также других книг и публикаций в профессиональных изданиях. 

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4 марта. Электронная транспортная накладная (ЭТрН): пошаговое внедрение в бухгалтерии грузоперевозок 

Время: 11.00

Программа:

1. Что такое электронная транспортная накладная (ЭТрН) и зачем сейчас на нее переходить.

2. Ключевые изменения 2025 года: обязательность и добровольность использования ЭТрН.

3. Результаты эксперимента по перевозкам спиртосодержащей продукции с применением ЭТрН.

4. Какие этапы необходимо пройти для старта работы с ЭТрН.

5. Успешные примеры внедрения ЭТрН в транспортных компаниях. Основные ошибки и способы их избежать.

5. Ответы на вопросы. 

Спикеры:

Дмитрий Аникин – эксперт сервиса «Платформа ЭПД», Платформа ОФД.

Александр Козлов – руководитель группы продаж «Платформа ЭПД», Платформа ОФД.

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11 марта. Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд 

Время: 15.00 

Программа:

1. Как отчет о движении денежных средств помогает управлять финансами организации.

2. Основную структуру отчета о движении денежных средств.

3. Удобные способы работы с ОДДС с применением умных таблиц.

4. Методы визуализации денежных потоков для тех, кто лучше воспринимает графики и диаграммы, а не цифры.

5. Создание дашбордов для финансового анализа. 

Спикер: Екатерина Ярушкина эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб». 

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18 марта. Бухгалтер маркетплейса: ответ на требование ФНС по отчетности 

Время: 11.00 

Программа:

1. Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами.

2. Что делать если маркетплейс передает в налоговую некорректные данные.

3. Поставщик изменил ставку НДС.

4. АУСН – так ли хорош, подводные камни нового режима. 

Спикер: Елена Шедис основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса. 

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19 марта. Бухгалтерская отчетность без ошибок: старые и новые правила

Время: 11.00 

Программа:

1. Состав, формы и общие правила составления бухгалтерской отчетности за 2024 год.

2. Особенности отражения в бухгалтерской отчетности информации об отдельных активах и обязательствах с учетом новых ФСБУ.

3. Условия для обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности.

4. Главные новации бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023:

  • состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности с 2025 года;

  • изменения в составе обязательных и дополнительных показателей для отдельных форм отчетности;

  • правила зачета между показателями отчетности;

  • условия для признания отчетности достоверной. 

Спикер: Вера Сокуренко к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России. 

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26 марта. Отчетность за 1 квартал компаний и ИП: сроки и новые формы

Время: 15.00 

Программа:

1. Что сдают и когда по итогам 1 квартала организации:

  • на ОСНО;

  • на УСН;

  • на ЕСХН;

  • на АУСН;

  • ИП.

2. Отчетность по сотрудникам в ФНС.

3. Отчетность в СФР.

4. Новые формы деклараций.

5. На что обратить внимание при сдаче отчетности.

6. Топ вопросов по отчетности из Консультаций Клерка. 

Спикер: Надежда Камышева – Глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП. 

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27 марта. ОСНО в 2025 году: изменения и важные вопросы по ключевым налогам 

Время: 11.00 

Программа:

1. Что проверить в учете НДС:

  • определение места реализации для целей НДС: общие правила, особенности в рамках ЕАЭС, изменения 2025 года;

  • НДС при трансграничной интернет-торговле в рамках ЕАЭС;

  • сложные и спорные вопросы исчисления НДС: безвозмездная передача, премии, штрафы, обеспечительные платежи;

  • новое в составе операций, не облагаемых НДС, налоговых льготах и ставках.

2. Налог на прибыль – 2025:

  • дата признания доходов по работам и услугам;

  • изменения в составе доходов, не учитываемых для налогообложения;

  • кассовый метод признания отдельных доходов;

  • порядок налогового учета курсовых разниц по требованиям и обязательствам;

  • прямые и косвенные расходы: обоснование состава и порядок распределения;

  • изменения в налоговом стимулировании обновления основных средств, НМА и программного обеспечения;

  • когда и как можно отразить в декларации «опоздавшие» расходы;

  • старые и новые правила переноса налоговых убытков.

  • Спикер: Вера Сокуренко – к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

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Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. 

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