Декларация по УСН за 2024 год: как сдать без ошибок

Сроки сдачи декларации
В 2025 году предусмотрены следующие сроки сдачи декларации по упрощенке:
Для организаций – не позднее 25 марта 2025 г.;
Для ИП – не позднее 25 апреля 2025 г.
Однако бывают случаи, когда данный вид отчетности нужно представить раньше. В таблице представлены исключения из общего правила. Проверьте, не попадаете ли вы под них:
Причина
Срок сдачи
Что следует учесть
1. Завершение деятельности ИП
До 25-го числа следующего месяца после закрытия бизнеса
1. Необходимо подать в ИФНС уведомление о прекращении деятельности.
2. Важно проставить код 50 «Прекращение деятельности» на титульном листе декларации в графе «Налоговый период»
2. Переход организации или ИП в текущем квартале на ОСНО (вынужденный или специальный)
До 25-го числа месяца после квартала, в котором право на применение налогового спецрежима УСН было утрачено
3. Прекращение бизнеса на УСН организацией или ИП
В течение 15 рабочих дней
Необходимо подать в ИФНС уведомление о прекращении деятельности по упрощенке
Не позднее 25-го числа месяца, следующего за тем, в котором деятельность была прекращена
Необходимо сдать в ИФНС декларацию по УСН
Ответственность налогоплательщиков
Сдавать отчетность нужно вовремя. Напоминаем, что сроки сдачи декларации по упрощенке пропускать нельзя. Если компания или индивидуальный предприниматель просрочат сдачу отчетности в ИФНС в установленные даты или не предоставят декларацию совсем, то они будут оштрафованы.
Законодательство предусматривает налоговую ответственность организаций и ИП (п. 1 ст. 119 НК РФ), а также административную ответственность должностных лиц – руководителя компании и главного бухгалтера (п. 1 ст. 15.6 КоАП РФ).
Штрафы за непредоставление декларации могут быть следующими:
для руководителя организации, главного бухгалтера – от 300 до 500 руб.
для организации или ИП – 5% от неуплаченной налоговой суммы за каждый месяц просрочки.
Максимальная сумма штрафа не превышает 30%. Минимальный штраф составляет 1000 руб.
Если налогоплательщик просрочил сдачу декларации по упрощенке более чем на 20 рабочих дней, то банковский счет заблокируют.
Обратите внимание!
В случае, если отчетность не успели вовремя направить из-за технического сбоя, то необходимо уведомить налоговый орган, выслав подтверждающие документы. Весомым доказательством будут являться письма с указанием периода и причины технической неисправности с прилагаемыми скриншотами от интернет-провайдера или оператора ЭДО. В этом случае штраф налогоплательщику не выпишут.
Что изменилось в декларации по упрощенке с 2025 года
В текущем году «упрощенцы» сдают декларацию за 2024 год по новой форме (приказ ФНС РФ от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@). Ознакомьтесь с основными изменениями в таблице:
Раздел декларации, в который внесены изменения
Что изменилось
Детализация
1. Титульный лист декларации
Добавлено новое поле для кода объекта налогообложения
«1» – «доходы»
«2» – «доходы минус расходы»
Исключено поле «наименование организации – представителя налогоплательщика»
Дополнение в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика»
Теперь при наличии электронной доверенности нужно прописать GUID (уникальный идентификатор)
2. Разделы 1.1 и 1.2
Уточнено описание ключевых показателей
В расчет включен новый налоговый вычет из раздела 4 по расходам на ККТ в новых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей)
Уточнено описание разделов 1.1 и 1.2
3. Добавлен новый раздел 4
Раздел разработан для организаций и ИП, работающих на упрощенке из новых регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Предусмотрен вычет — возможность уменьшать налог или авансовые платежи по нему на стоимость ККТ. Ограничение: не более 28 000 рублей.
Касса должна быть внесена реестр ККТ. Налогоплательщик должен зарегистрировать ее на новых территориях до конца 2025 г.
Как заполнить декларацию
В декларацию по УСН входят шесть разделов и титульный лист.
Напоминаем, что сведения вносятся в декларацию на основании книги учета доходов и расходов (КУДиР), которую должны вести как организации, так и предприниматели.
Налогоплательщики заполняют не все листы декларации, а только те, которые отражают особенности ведения их деятельности. А вот в титульный лист вносятся сведения, общие для всех категорий налогоплательщиков.
При заполнении титульного листа в обязательном порядке указывают: ИНН, КПП (для организаций), номер корректировки, налоговый период, отчетный год, код ИФНС – по месту представления декларации, название организации (ФИО для ИП), объект налогообложения.
Рассмотрим подробнее особенности заполнения титульного листа декларации.
Заполнение титульного листа декларации по УСН
Организации вносят свой ИНН и КПП (предприниматели – только ИНН) в верхней части титульного листа, не забывая при этом дублировать данные сведения на остальных страницах декларации.
Если налогоплательщик сдает первичный отчет, то в поле «Номер корректировки» он проставляет номер сдаваемого отчета «0--». В случае подачи уточненного отчета, указывается номер «1--», «2--» и т.п.
В поле «Налоговый период» (код)» нужно применить код «34» (приложение № 1 к Порядку заполнения). В качестве отчетного года необходимо указать «2024».
Строка «Представляется в налоговый орган (код)» заполняется налогоплательщиком с указанием кода своей налоговой инспекции, куда он сдает отчетность.
В поле «по месту нахождения (учета)» организации проставляют код «210», ИП указывают место жительства – код «120».
В строке «Налогоплательщик» нужно написать полное юридическое наименование организации (как при регистрации). ИП указывают ФИО.
Если организация налогоплательщика проходила процедуру реорганизации, то нужно отметить это в соответствующих строках титульного листа, указав ИНН и КПП реорганизованной компании (нужный код необходимо выбрать из приложения № 3 Порядка заполнения). Отметим, что для компаний, не проходивших реорганизацию, эти строки заполнять не нужно.
В поле «Номер контактного телефона» нужно написать все цифры телефонного номера подряд с кодом города без каких-либо дополнительных знаков (например, скобки, пробелы, прочерки и т.п.).
В поле «Объект налогообложения» налогоплательщик проставляет:
код «1», если в 2024 году применял налоговый спецрежим УСН «доходы» или
код «2», если в 2024 году применял налоговый спецрежим УСН «доходы минус расходы».
Также на титульном листе необходимо указать количество страниц сдаваемой декларации.
Для налогоплательщиков, применяющих налоговые спецрежимы УСН «доходы» и УСН «доходы минус расходы», заполнение будет отличаться. Рассмотрим особенности оформления деклараций для различных объектов налогообложения далее в нашей статье.
Как заполнить декларацию по УСН «доходы»
Эксперты рекомендуют следующую последовательность заполнения разделов декларации:
раздел 2.1.1 – налоговый расчет;
раздел 2.1.2 – расчет торгового сбора, который уменьшает сумму налога (для плательщиков торгового сбора);
раздел 1.1 – сумма налога / аванса к уплате;
раздел 3 – отчет по целевым средствам, если налогоплательщик их получал.
Детально рассмотрим заполнение основных разделов декларации в таблице:
Разделы
Строки
Особенности заполнения
Раздел 2.1.1
Строка 101
Если налогоплательщик применял ставку 6% или пониженную ставку, которая действует в его регионе, то нужно проставить «1».
Если деятельность велась по ставке 8%, то нужно указать «2»
Строка 102
Компании и предприниматели, имеющие работников, прописывают показатель «1».
ИП без работников проставляет «2»
Строки 110, 111, 112, 113
В этих строках нужно указать облагаемые налогом доходы за квартал, полгода, девять месяцев и год соответственно
Строки 120, 121, 122, 123
В этих строках следует указать ставки налогов
Строка 124
Эту строку нужно заполнить, если применялась пониженная ставка. Требуется проставить значение из приложения № 5 и ссылку на НПА данного региона
Строки 130, 131, 132, 133
Необходимо отразить суммы авансовых платежей
Строки 140, 141, 142, 143
Нужно отразить суммы страхвзносов и пособий в целях налоговых вычетов
Раздел 2.1.2
Данный раздел заполняется организациями и ИП, которые являлись плательщиками торгового сбора в 2024 году
Строки 110–113
В строках следует прописать доходы по каждому отчетному периоду нарастающим итогом
Строки 130–133
В строках нужно прописать суммы исчисленных авансовых платежей и налога
Строки 140–143
Нужно указать страхвзносы и выплаты по больничным, учитываемые для вычета
Строки 150–153
Следует проставить сумму торгового сбора, которая была уплачена за отчетный период
Строки 160–163
Следует прописать сумму уплаченного торгового сбора, уменьшающего авансовый платеж
Раздел 1.1
В данном разделе указывают авансовые платежи и налоговые обязательства, в т.ч. их уменьшения
Строка 010
В данной строке проставляют код ОКТМО*, который соответствует адресу организации или месту жительства ИП.
Если адрес налогоплательщика не менялся в отчетном периоде, то код повторно заполнять в строках 030, 060, 090 не нужно.
Если адрес менялся, то код ОКТМО необходимо проставить в строках 030, 060, 090
Строка 020
В данной строке нужно прописать сумму авансового платежа налога, который подлежит уплате до 28 апреля отчетного года.
Этот авансовый платеж рассчитывают как исчисленный аванс за первый квартал минус налоговые вычеты.
Учитывать в вычете при ведении деятельности на упрощенке следует взносы за работников и другие выплаты (предприниматели вправе включать страхвзносы за себя в вычет с 2024 года)
Строка 030
Эту строку заполняют только в случае изменения ОКТМО по сравнению с указанным в строке 010. В ней указывают код ОКТМО, актуальный на момент уплаты авансового платежа за полугодие. Соответственно, в строках 060 и 090 отражают изменения ОКТМО для авансовых платежей за 9 месяцев и год, если таковые произошли
Строка 040
В данной строке прописывают авансовый платеж с уплатой до 28 июля 2024 года. Порядок расчета аналогичен строке 020. Строки 100 и 110 отражают суммы налогов к доплате или уменьшению соответственно
Строка 070
В данной строке показывают авансовый платеж с уплатой до 30 октября 2024 года. Порядок расчета аналогичен строке 020. Строки 100 и 110 отражают суммы налогов к доплате или уменьшению соответственно
Строки 100 и 110
В этих строках отражается доплата или уменьшение налога по итогам года.
В строке 100 – налоговая сумма, которую нужно доплатить в бюджет после сдачи декларации.
В строке 110 – сумма переплаты, которую можно вернуть или зачесть в счет будущих платежей
* Напоминаем, что при некорректном заполнении кодов ОКТМО, платеж может быть отнесен в бюджет другого муниципалитета.
Как заполнить декларацию по УСН «доходы минус расходы»
Эксперты рекомендуют следующую последовательность заполнения разделов декларации:
раздел 2.2 – расчет налога и минимального налога;
раздел 1.2 – сумма авансов и налога за 2024 год к уплате;
раздел 3 – отчет по целевым средствам, если налогоплательщик их получал.
Детально рассмотрим заполнение основных разделов декларации в таблице:
Разделы
Строки
Особенности заполнения
Раздел 2.2
Строка 201
В данной строке налогоплательщики указывают на применение налоговой ставки:
- если в течение всего налогового периода налог и авансовые платежи рассчитывались по ставке 15% или по сниженной региональной ставке, то нужно проставить код «1»;
- если хотя бы в одном из периодов года применялась повышенная ставка 20%, то нужно указать код «2»
Строки 210–213
В этих строках нужно отразить доходы за каждый отчетный период, включая квартал, полугодие, девять месяцев и год: данные следует указывать нарастающим итогом.
Если налогоплательщик прекратил деятельность по упрощенке в середине года, то доходы за последний период также следует указать в строке 213
Строки 220–223
В этих строках отражают расходы за каждый отчетный период (нарастающим итогом).
Следует включите сюда разницу между минимальным налогом и суммой налога, рассчитанного в общем порядке, за предыдущий период
Строка 230
В этой строке отражают убыток (или его часть) за прошлые налоговые периоды, которые уменьшают базу текущего года.
Итоговую налоговую базу (строка 243) нужно вычислить как разницу между строками 213, 223 и 230.
Это позволяет уменьшить налоговую базу отчетного года на сумму убытков прошлых лет
Строки 240–242
В данных строках указывают базу за каждый отчетный период. Ее определяют как разницу между доходами и расходами.
Из суммы доходов (строки 210, 211 и 212) следует вычесть расходы (строки 220, 221 и 222).
В случае получения положительного значения, нужно его отразить в строках 240–242, а отрицательное значение – в строках 250–252
Строки 243 и 253
В этих строках налогоплательщики указывают налоговую базу по году (аналогично предыдущему пункту).
В случае получения положительного значения или ноля – проставить его в строке 243, отрицательное значение – в строке 253
Строки 260–263
В этих строках отражают налоговую ставку за каждый отчетный период и год
Строке 264
В данной строке указывают основания для применения пониженной ставки (в случае применения обычной или повышенной ставки это поле оставляют пустым)
Строки 270–273
В данных строках указывают исчисленные авансы и непосредственно налог.
Расчет делается следующим образом: значение налоговой базы по каждому отчетному периоду и всему году (строки 240–243) умножают на ставку налога (если возникают убытки, то в этих строках ставят прочерки)
Строка 280
В этой строке исчисляют минимальный налог за год. Сумму вычисляют следующим образом: доходы за год (по строке 213) × 1%.
Данную строку нужно заполнить обязательно, даже в случае, когда организация по итогам года не вышла на уплату минимального налога
Раздел 1.2
Строка 010
В данной строке указывают код ОКТМО, который соответствует адресу организации или ИП.
Если адрес не менялся, повторно указывать код в строках 030, 060, 090 не нужно (строки оставляют пустыми).
Если адрес менялся, то код ОКТМО следует проставить в строках 010, 030, 060, 090
Строка 020
В данной строке прописывают сумму авансового платежа по налогу, которую нужно уплатить не позднее 28 апреля отчетного года (указать значение из строки 270 раздела 2.2)
Строка 040
В строке нужно отразить сумму авансового платежа, уплачиваемую не позже 28 июля отчетного года.
Для расчета взять исчисленный аванс за полугодие (строка 271 раздела 2.2) и вычесть аванс за I квартал (строка 020 раздела 1.2).
Если получилось не отрицательное значение, то следует его указать.
Если получилось отрицательное значение, то нужно перенести его в строку 050
Строка 070
В данной строке отражают авансовый платеж за 9 месяцев (его рассчитывается аналогично, с учетом авансов за предыдущие периоды)
Строка 100
В данной строке прописывают годовой налог к доплате, который рассчитывают, вычитая все авансы из исчисленного налога за год.
Если авансовые суммы получились выше годового налога, то нужно отразить налог к уменьшению в строке 110
Строка 120
В строке прописывают минимальный налог, если он превышает исчисленный налог
Как сдать нулевую декларацию УСН
Если «упрощенец» в течение 2024 года не вел деятельность, то он направляет в свою ИФНС нулевую декларацию по УСН с учетом своего объекта налогообложения.
Для удобства приведем основные моменты заполнения нулевой декларации в таблице:
УСН «доходы»
УСН «доходы минус расходы»
1. Титульный лист
Заполнение аналогично обычной декларации по УСН
1. Титульный лист
Заполнение аналогично обычной декларации по УСН
2. Раздел 1.1
Нужно проставить в строках 010, 030, 060 и 090 коды ОКТМО
2. Раздел 1.2
Нужно заполнить строки 010, 030, 060, 090
3. Раздел 2.1.1
В строке 101 – признак применения налоговой ставки
3. Раздел 2.2
Нужно заполнить строку 201 с кодом признака применения налоговой ставки
Заполнить строку 102
Заполнить строки 260-263 с налоговыми ставками по отчетным периодам
Заполнить строки 120-123 со ставками налога в каждом отчетном периоде
Заполнить строку 264 с обоснованием применения налоговой ставки ссылаясь на НПА субъекта РФ
Заполнить строку 124 с обоснованием налоговой ставки
4. Раздел 2.1.2 (для плательщиков налогового сбора)
В строках 150-153 указать уплаченные суммы налогового сбора
Алгоритм заполнения декларации по УСН
После того, как мы детально разобрали особенности заполнения декларации по УСН, предлагаем ознакомиться с обобщенным алгоритмом заполнения данного вида отчетности, который вы можете использовать для самопроверки во время подготовки к сдаче.
Последовательность шагов
Детализация
1. Выбрать вид декларации УСН: обычная или нулевая
Обычная декларация УСН: сдается налогоплательщиком в общих случаях согласно условиям п. 2 ст. 80 НК РФ
Нулевая: налогоплательщик в течение 2024 года не вел деятельность и не имел доходов
2. Заполнить титульный лист
Внести:
Объект налогообложения «доходы»
Объект налогообложения «доходы минус расходы»
3. Заполнить разд. 2.1.1
Внести:
3. Заполнить раздел 2.2
Внести:
3.1. Заполнить раздел 2.1.2 (для плательщиков торгового сбора)
Внести:
4. Заполнить раздел 1.1
Перенести в соответствующие строки этого листа данные из разд. 2.1.1 и 2.1.2 декларации, а затем вычислить итоговые значения разд. 1.1.
4. Заполнить раздел 1.2
Перенести в соответствующие строки этого листа данные из разд. 2.2 декларации, а затем вычислить итоговые значения разд. 1.2
5. Заполнить раздел 3 декларации (только при целевом использовании имущества)
Указать значения в соответствующих графах:
гр. 1 – код поступлений,
гр. 2 – дату поступления имущества или денег,
гр. 3 – сумму полученных средств или имущества,
гр. 4 – использованную по назначению сумму,
гр. 5 – срок использования полученных средств,
гр. 6 – сумму с не истекшим сроком использования в предыдущем налоговом периоде,
гр. 7 – сумму неиспользованных или использованных не по назначению средств
6. Проверить все свои расчеты перед сдачей декларации в ИФНС
Еще раз проверить листы годового расчета, чтобы исключить возможные опечатки, расчетные или логические ошибки и несоответствия
Основные ошибки в декларации по УСН
Остановимся на наиболее частых ошибках, которые допускают многие налогоплательщики при сдаче отчетности.
1. Неверно выбран объект налогообложения. Например, был заявлен объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», а декларацию по УСН подали с указанием объекта налогообложения «доходы».
2. Организация неправомерно представила декларацию по УСН – без подачи уведомления о переходе на упрощенку.
3. Организация забыла заполнить раздел 3 при получении целевых денежных средств, не учитываемых при расчете налогооблагаемой базы.
4. Много технических ошибок и недочетов. Например:
Неправильно проставлен номер корректировки. Значение «0--» относится только к первичной декларации. В уточненных декларациях проставляются соответствующие порядковые номера «2--», «3--» и т.д.
Налогоплательщики нередко также забывают заполнять раздел 2 нарастающим итогом. Необходимо придерживаться установленного законом правила.
Часто «упрощенцы» ошибаются при указании налоговых ставок в разделах 2.1.1 и 2.2. Напоминаем, что они должны соответствовать п. 1, 2 ст. 346.20 НК РФ.
Много ошибок при заполнении раздела 1. Обратите внимание, что суммы налога к доплате, которая указывается в разделе 1, должна соответствовать расчетам налоговой суммы (авансовых платежей) в разделе 2, учитывая все сроки уплаты.
Также многие ошибаются при указании признака наличия / отсутствия работников (строка 102 раздела 2). По правилам нужно прописать один из двух признаков налогоплательщика: код «1» – для организаций и предпринимателей, имеющих сотрудников, код «2» – только для ИП без работников.
Нередко налогоплательщики уменьшают налоговую базу, рассчитываемую в разделе 2, на сумму убытка прошлых лет, в то время как такой убыток фактически отсутствовал.
Напоминаем, в случае если вы обнаружили ошибку в своей декларации после ее сдачи, то вы должны направить в налоговую уточненную декларацию по УСН и сопроводительное письмо с подробным описанием всех корректировок.
Как подать декларацию
Направить декларацию в ИФНС можно:
в виде бумажного документа (только для упрощенцев, у которых среднесписочная численность сотрудников в 2024 году составляла не более 100 человек), явившись в инспекцию лично или послав по почте заказным письмом с уведомлением;
электронно (наиболее часто применяемый способ).
Декларацию по УСН налогоплательщик может направить в электронной форме следующими способами:
по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) через оператора ЭДО;
через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме», сформировав декларацию в бесплатной программе «Налогоплательщик ЮЛ»;
ИП могут воспользоваться возможностью подачи декларации через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» на сайте ФНС России.
Юрлица направляют декларацию в ИФНС по месту нахождения организации, а предприниматели – по своему месту жительства.
Воспользуйтесь нашими рекомендациями, приведенными в статье, при подготовке декларации по УСН, чтобы сдать отчетность в срок и без ошибок.
С дополнительной информацией по теме вы можете ознакомиться на онлайн-курсах:
1. Упрощенная система налогообложения: все новое, что нужно знать бухгалтеру и ИП
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2. Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С
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