Декларация по УСН за 2024 год: как сдать без ошибок

Разделы Строки Особенности заполнения

Раздел 2.2 Строка 201 В данной строке налогоплательщики указывают на применение налоговой ставки: - если в течение всего налогового периода налог и авансовые платежи рассчитывались по ставке 15% или по сниженной региональной ставке, то нужно проставить код «1»; - если хотя бы в одном из периодов года применялась повышенная ставка 20%, то нужно указать код «2»

Строки 210–213 В этих строках нужно отразить доходы за каждый отчетный период, включая квартал, полугодие, девять месяцев и год: данные следует указывать нарастающим итогом. Если налогоплательщик прекратил деятельность по упрощенке в середине года, то доходы за последний период также следует указать в строке 213

Строки 220–223 В этих строках отражают расходы за каждый отчетный период (нарастающим итогом). Следует включите сюда разницу между минимальным налогом и суммой налога, рассчитанного в общем порядке, за предыдущий период

Строка 230 В этой строке отражают убыток (или его часть) за прошлые налоговые периоды, которые уменьшают базу текущего года. Итоговую налоговую базу (строка 243) нужно вычислить как разницу между строками 213, 223 и 230. Это позволяет уменьшить налоговую базу отчетного года на сумму убытков прошлых лет

Строки 240–242 В данных строках указывают базу за каждый отчетный период. Ее определяют как разницу между доходами и расходами. Из суммы доходов (строки 210, 211 и 212) следует вычесть расходы (строки 220, 221 и 222). В случае получения положительного значения, нужно его отразить в строках 240–242, а отрицательное значение – в строках 250–252

Строки 243 и 253 В этих строках налогоплательщики указывают налоговую базу по году (аналогично предыдущему пункту). В случае получения положительного значения или ноля – проставить его в строке 243, отрицательное значение – в строке 253

Строки 260–263 В этих строках отражают налоговую ставку за каждый отчетный период и год

Строке 264 В данной строке указывают основания для применения пониженной ставки (в случае применения обычной или повышенной ставки это поле оставляют пустым)

Строки 270–273 В данных строках указывают исчисленные авансы и непосредственно налог. Расчет делается следующим образом: значение налоговой базы по каждому отчетному периоду и всему году (строки 240–243) умножают на ставку налога (если возникают убытки, то в этих строках ставят прочерки)

Строка 280 В этой строке исчисляют минимальный налог за год. Сумму вычисляют следующим образом: доходы за год (по строке 213) × 1%. Данную строку нужно заполнить обязательно, даже в случае, когда организация по итогам года не вышла на уплату минимального налога

Раздел 1.2 Строка 010 В данной строке указывают код ОКТМО, который соответствует адресу организации или ИП. Если адрес не менялся, повторно указывать код в строках 030, 060, 090 не нужно (строки оставляют пустыми). Если адрес менялся, то код ОКТМО следует проставить в строках 010, 030, 060, 090

Строка 020 В данной строке прописывают сумму авансового платежа по налогу, которую нужно уплатить не позднее 28 апреля отчетного года (указать значение из строки 270 раздела 2.2)

Строка 040 В строке нужно отразить сумму авансового платежа, уплачиваемую не позже 28 июля отчетного года. Для расчета взять исчисленный аванс за полугодие (строка 271 раздела 2.2) и вычесть аванс за I квартал (строка 020 раздела 1.2). Если получилось не отрицательное значение, то следует его указать. Если получилось отрицательное значение, то нужно перенести его в строку 050

Строка 070 В данной строке отражают авансовый платеж за 9 месяцев (его рассчитывается аналогично, с учетом авансов за предыдущие периоды)

Строка 100 В данной строке прописывают годовой налог к доплате, который рассчитывают, вычитая все авансы из исчисленного налога за год. Если авансовые суммы получились выше годового налога, то нужно отразить налог к уменьшению в строке 110