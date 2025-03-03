5 марта лица, применяющие АУСН, должны представить сведения за февраль

До 5 марта лица, применяющие АУСН, должны представить в ИФНС сведения за февраль 2025 года.

Налогоплательщикам, ведущим свою деятельность на АУСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», необходимо внести в личный кабинет на сайте ФНС данные о полученных доходах и расходах за февраль 2025 года:

не указанных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ,

указанных в п. 1 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

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До 7 марта налогоплательщики на АУСН должны подтвердить или скорректировать информацию о доходах и расходах за февраль 2025 года для кредитной организации с разделением на учитываемые (неучитываемые) доходы и (или) расходы при определении объекта налогообложения информацию:

об операциях по счетам,

о переводах электронных денежных средств,

о комиссии за проведение операций по расчетам с использованием платежных карт (эквайринг).

Напоминаем, что уплатить налог на АУСН нужно не позднее 25 марта.

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