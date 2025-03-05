Как исправить ошибку, если в кассовом чеке указали неверную сумму

В налоговом ведомстве напомнили, что делать, если в кассовом чеке вы случайно указали неверную сумму.

Если вы допустили ошибку при выдаче чека с указанием неправильной суммы или при расчете с покупателем не применили кассовый аппарат, то нужно сформировать чек коррекции (№ 54-ФЗ от 22.05.2003) - об этом напомнили эксперты ФНС.

Для того, чтобы пользователи ККТ могли избежать ошибок при оформлении чека коррекции, например, при использовании различных версий форматов фискальных документов, ФНС подготовила методические рекомендации по исправлению недочетов (письмо ФНС России от 18.12.2024 № АБ-4-20/14344@).

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Если вы не использовали ККТ, когда это было необходимо, то важно сформировать кассовый чек коррекции. А если нужно исправить сумму в уже сформированном чеке, то сначала создайте обратный кассовый чек коррекции с неправильной суммой расчета, а следом за ним верный кассовый чек коррекции.

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