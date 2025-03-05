ФНС напомнила, как вернуть деньги, если возникла переплата по ЕНС

В налоговом ведомстве рассказали, что должен сделать налогоплательщик, если он внес на ЕНС больше денежных средств, чем это необходимо для уплаты налогов.

В этом случае необходимо подать в ИФНС по месту своего учета заявление о распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС по форме КНД 1112542 (форма утв. приказом ФНС от 30.11.22 № ЕД-7-8/1133@).

Сделать это можно одним из четырех способов:

в форме бумажного документа, направив его по почте заказным письмом с уведомлением, или явившись в ИФНС лично;

в электронной форме по ТКС, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью;

в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика», поставив свою электронную подпись;

в составе налоговой декларации 3-НДФЛ.

В течение одного дня после получения заявления от налогоплательщика ИФНС направит в казначейство РФ поручение на возврат переплаты.

Обратите внимание, срок может быть увеличен, если в налоговой нет информации о банковском счете, который был указан заявителем, и потребуется дополнительное время для перепроверки банковских сведений (ст. 79 НК РФ).

Если положительное сальдо ЕНС окажется меньше суммы, заявленной к возврату, то деньги вернут частично – в пределах положительного остатка.

ФНС предупреждает, что налогоплательщик должен пополнять ЕНС только для исполнения налоговых обязательств.

Если денег на счете существенно больше, чем нужно для исполнения налоговых обязательств организациями или ИП, то это привлечет внимание проверяющих. Налоговики запросят у владельца счета документы и пояснения, пригласят на допрос, проанализируют финансово-хозяйственную деятельность компании или предпринимателя.

Подобные случаи неправомерного использования ЕНС налогоплательщиками ранее неоднократно выявлялись.