Налоговые проверки в 2025 ужесточат: кто в зоне риска?

В текущем году ожидается усиление налогового контроля в отношении налогоплательщиков. Это касается как организаций, так и индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

В зоне повышенного интереса проверяющих отечественные IT-компании. Напоминаем, что с 4 марта 2025 года закончился мораторий на выездные налоговые проверки аккредитованных IT-компаний.

Особое внимание налоговики планируют уделять тем налогоплательщикам, которые ведут свою коммерческую деятельность в интернете:

работают на маркетплейсах,

осуществляют продажу своих товаров и услуг через сайты, соцсети, иные коммерческие площадки (не только e-commerce, деятельности блогеров это тоже касается).

Усилится контроль за теми компаниями, которые активно работают с самозанятыми.

Комиссии по борьбе с нелегальной занятостью отслеживают организации, которые в течение квартала привлекали не менее 10 самозанятых со средним сроком действия ГПД более трех месяцев и денежным вознаграждением за предоставленные услуги свыше 20 000 руб. В ходе проверки инспекторы могут истребовать у организации первичные документы, которые касаются сотрудничеству с самозанятым, а могут и пригласить самого плательщика НПД для предоставления разъяснений.

Кстати, по данным налогового ведомства, IT-компании на третьем месте по итогам 2024 года по привлечению самозанятых (528 221 человек). По предварительным оценкам экспертов, в случае выявления неправомерного привлечения самозанятых IT-компаниями с целью оптимизации налогообложения пополнение бюджета может составить свыше 73 млрд руб., включая НДФЛ, страховые взносы, штрафы и пени.

«Красные флаги» для проверяющих

Есть отдельные моменты в финансовой деятельности налогоплательщиков, которые с большой вероятностью привлекут повышенное внимание налоговых инспекторов. Полный список действий налогоплательщиков, относящихся к критериям риска совершения налогового правонарушения, приводится в Концепции планирования выездных проверок.

Смотрите по теме: Выездные налоговые проверки: что ждет бизнес в 2025 году

Остановимся на наиболее уязвимых местах бизнеса:

уровень налоговой нагрузки организации меньше среднего по отрасли, определяемого на основании ОКВЭД (компания показывает низкую рентабельность);

организация показала в декларации убыток без его детального обоснования;

темпы роста расходов компании существенно превышают темпы роста доходов (возможное завышение расходов или занижение доходов);

«серые» зарплаты, которые выявляются проверяющими достаточно просто, исходя из данных о средней зарплате по конкретному виду деятельности в отдельно взятом регионе – если в организации зарплата сотрудников значительно выше средних показателей, то это повод усомниться в честности налогоплательщика;

привлечение к работе самозанятых по ГПД в тех случаях, когда необходимо было трудоустроить работников официально по ТК РФ, оформив с ними трудовые договоры;

неоднократное приближение доходов организации или ИП к лимитам налоговых спецрежимов.

Когда финансовые показатели в отчетности компаний или предпринимателей приближаются к предельным значениям менее чем на 5% и чаще одного раза в течение года, то это повод для пристального внимания со стороны ИФНС.

Налоговые поступления в бюджет в 2024 году выросли на 20,3%

Налоговое ведомство сообщило, что по итогам 2024 года налогоплательщики перечислили в бюджет 56,3 трлн руб. Этот показатель на 9,5 трлн руб. больше аналогичного периода 2023 года.

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ также показали положительную динамику – 43,5 трлн руб. за 2024 год. Это на 20,1% (7,3 трлн руб.) больше, чем в 2023 году.

В том числе федеральный бюджет страны пополнился на 24,8 трлн руб., превышая сумму 2023 года на 26,1% (5,1 трлн руб.). Консолидированные бюджеты субъектов РФ увеличились на 18,7 трлн рублей, что больше показателей налоговых поступлений за 2023 год на 13,1%, (2,2 трлн руб.).

В консолидированный бюджет Российской Федерации, который образуют федеральный бюджет и свод консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, поступило 43,5 трлн рублей, что на 20,1%, или 7,3 трлн рублей, больше, чем в 2023 году:

в федеральный бюджет 24,8 трлн рублей, что больше на 26,1%, на 5,1 трлн рублей,

в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 18,7 трлн рублей, больше на 13,1%, на 2,2 трлн рублей.

Эксперты считают, что в отраслях экономики, которые не связаны с ВЭД, восстанавливается деловая активность, которая ранее вызывала озабоченность у чиновников финансового и налогового ведомств.

Они ссылаются на показатели налоговых поступлений в бюджетную систему РФ в 2024 году в объеме 32,8 трлн руб. – рост по сравнению с 2023 годом на 15,8% (4,5 трлн руб.) без учета уплаты налогов и таможенных сборов от реализации углеводородов.

Также аналитики отмечают, что свыше 90% совокупных доходов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году обеспечивали поступления:

НДПИ – 22,5 %,

налога на прибыль организаций – 13,3%,

НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории нашей страны – 15,5%,

НДФЛ – 14,9%,

страховые взносы на обязательное соцстрахование – 22,7%.

С учетом усиления контрольных мероприятий в 2025 году налоговые эксперты прогнозируют рост налоговых поступлений в бюджет по итогам текущего года на 25-27%.

Ознакомьтесь с конспектами вебинаров по теме:

Читайте в разборе: Вызов в ИФНС для дачи пояснений в 2024 году: когда могут вызвать, что говорить и можно ли не ходить

Будьте внимательны при ведении бизнеса и составлении налоговой отчетности, соблюдайте требования налогового законодательства. В этом случае у налоговой не будет оснований усомниться в вашей добросовестности.