Есть льгота по имущественным налогам – подайте заявление до 1 апреля

ФНС рекомендует компаниям, имеющим льготы по имущественным налогам, представить заявления до 1 апреля.

В первом квартале налоговики производят массовый расчет юрлицам имущественного, земельного, транспортного налогов за 2024 год.

Если у организации есть право на льготу по имущественным налогам, то нужно направить в ИФНС заявление о предоставлении льготы по форме КНД 1150121.

Компании, имеющие льготы по земельному или транспортному налогу, направляют заявление по форме КНД 1150064.

Важно не забыть представить подтверждающие документы, что право на льготу действительно есть.

Если организация не направит заявление в ИФНС или не сообщит об отказе от применения льготы, то ее предоставят в беззаявительном порядке – если в инспекции есть соответствующие сведения.

Смотрите мини-курс: Каким организациям и ИП положены льготы по налогу на недвижимое имущество.

Вы можете уточнить информацию, есть ли у вашей компании право на льготу в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».