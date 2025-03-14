Уведомление в Роскомнадзор, коды статистики и нулевая декларация по НДС

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.

Мы выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошел очень важный вебинар. Если не успели на него, смотрите в записи.

Разборы

На этой неделе разобрали уведомление в Роскомнадзор, освобождение от уплаты фиксированных взносов ИП, исполнительную надпись нотариуса и возможность ламинирования документов.

Вчера вышел конспект вебинара на тему Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3. Вы можете смотреть видео или читать статью — информация в них дублируется.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 4 мини-курса:

Консультации

Ежедневно эксперты Клерк.Консультаций отвечают на самые разные вопросы пользователей о бухучете, праве, отчетности и налоговых изменениях. Сделали топ-5 вопросов за эту неделю по мнению редакции:

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