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Уведомление в Роскомнадзор, коды статистики и нулевая декларация по НДС

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.
Уведомление в Роскомнадзор, коды статистики и нулевая декларация по НДС
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк.ру

Мы выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошел очень важный вебинар. Если не успели на него, смотрите в записи.

Разборы

На этой неделе разобрали уведомление в Роскомнадзор, освобождение от уплаты фиксированных взносов ИП, исполнительную надпись нотариуса и возможность ламинирования документов.

  1. Уведомление в Роскомнадзор: кто и зачем обязан подавать.

  2. ИП может не платить фиксированные взносы: за какие периоды и по каким документам.

  3. Исполнительная надпись нотариуса: как взыскать долг без суда.

  4. Можно ли ламинировать документы по закону.

Вчера вышел конспект вебинара на тему Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3. Вы можете смотреть видео или читать статью — информация в них дублируется.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 4 мини-курса:

  1. Правила внутреннего трудового распорядка: зачем нужны, как вносить изменения.

  2. Нулевая декларация по НДС в 2025 году.

  3. Какой баланс должны сдавать малые предприятия за 2024 год.

  4. Для чего нужны коды статистики и как их получить.

Консультации

Ежедневно эксперты Клерк.Консультаций отвечают на самые разные вопросы пользователей о бухучете, праве, отчетности и налоговых изменениях. Сделали топ-5 вопросов за эту неделю по мнению редакции:

  1. Организация сотрудничает с нерезидентом по договору ГПХ: нужно ли облагать выплаты НДФЛ?

  2. Нужно ли выплачивать зарплату работникам, если организация не ведет деятельность?

  3. Какой датой пробивать кассовый чек?

  4. Что делать, если маркетплейс указывает неверную ставку НДС?

  5. Как учитывать передачу прав по сублицензионным договорам?

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