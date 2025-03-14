Уведомление в Роскомнадзор, коды статистики и нулевая декларация по НДС

Мы выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.
Вебинары
На этой неделе прошел очень важный вебинар. Если не успели на него, смотрите в записи.
Разборы
На этой неделе разобрали уведомление в Роскомнадзор, освобождение от уплаты фиксированных взносов ИП, исполнительную надпись нотариуса и возможность ламинирования документов.
ИП может не платить фиксированные взносы: за какие периоды и по каким документам.
Исполнительная надпись нотариуса: как взыскать долг без суда.
Вчера вышел конспект вебинара на тему Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3. Вы можете смотреть видео или читать статью — информация в них дублируется.
Мини-курсы
На этой неделе вышло 4 мини-курса:
Правила внутреннего трудового распорядка: зачем нужны, как вносить изменения.
Консультации
Ежедневно эксперты Клерк.Консультаций отвечают на самые разные вопросы пользователей о бухучете, праве, отчетности и налоговых изменениях. Сделали топ-5 вопросов за эту неделю по мнению редакции:
Организация сотрудничает с нерезидентом по договору ГПХ: нужно ли облагать выплаты НДФЛ?
Нужно ли выплачивать зарплату работникам, если организация не ведет деятельность?
Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
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