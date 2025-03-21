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Обзоры для бухгалтера

Несдача отчетности в Росстат, мартовское уведомление по ЕНП и новый ФСБУ 28/2023

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.
Несдача отчетности в Росстат, мартовское уведомление по ЕНП и новый ФСБУ 28/2023
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

13 марта прошла VII Всероссийская бухгалтерская конференция. Бухгалтерская весна. Если вы не были на ней или решили освежить знания, то смотрите в записи

Разборы

На этой неделе разобрали пониженные взносы IT-компании при утрате аккредитации, расчеты выплат работнику исходя из нового МРОТ, уведомление по ЕНП в марте и расчет среднего заработка для командировки.

  1. Что будет с пониженными взносами IT-компании при аннулировании и повторном получении аккредитации.

  2. Примеры расчетов выплат работнику из нового МРОТ в 2025 году.

  3. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2025 года.

  4. Нужен ли медосмотр сотруднику, использующему служебный автомобиль.

  5. Как рассчитать средний заработок на период командировки: примеры.

А еще вчера вышел конспект вебинара на тему Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы. Вы можете выбрать удобный формат подачи для себя: смотреть видео или читать статью.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 6 мини-курсов:

  1. Что грозит за несдачу отчетности в Росстат.

  2. Как уволить временного сотрудника с декретной ставки.

  3. Какие предприниматели могут не платить страховые взносы.

  4. Зачем ИП нужна учетная политика.

  5. С 1 апреля 2025 — новый ФСБУ по инвентаризации 28/2023.

  6. Импорт из ЕАЭС в 2025 году: изменения в НДС.

Консультации

Ежедневно эксперты Клерк.Консультаций отвечают на самые разные вопросы пользователей о бухучете, праве, отчетности и налоговых изменениях. Сделали топ-5 вопросов за эту неделю по мнению редакции:

  1. Нужно ли отражать в ОДДС авансы по налогу на прибыль?

  2. Как в целях НДС определить место реализации ПО?

  3. Организация покупает услуги у киргизского поставщика: нужно ли отчитываться в ФНС и ФТС?

  4. Можно ли учесть реализацию основных средств в расходах для исчисления налога на прибыль?

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