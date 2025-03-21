Несдача отчетности в Росстат, мартовское уведомление по ЕНП и новый ФСБУ 28/2023

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.

Мы выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

13 марта прошла VII Всероссийская бухгалтерская конференция. Бухгалтерская весна. Если вы не были на ней или решили освежить знания, то смотрите в записи

Разборы

На этой неделе разобрали пониженные взносы IT-компании при утрате аккредитации, расчеты выплат работнику исходя из нового МРОТ, уведомление по ЕНП в марте и расчет среднего заработка для командировки.

А еще вчера вышел конспект вебинара на тему Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы. Вы можете выбрать удобный формат подачи для себя: смотреть видео или читать статью.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 6 мини-курсов:

Консультации

Ежедневно эксперты Клерк.Консультаций отвечают на самые разные вопросы пользователей о бухучете, праве, отчетности и налоговых изменениях. Сделали топ-5 вопросов за эту неделю по мнению редакции:

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