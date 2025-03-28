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Клерк.Премиум
Вебинары для бухгалтеров

Календарь бухгалтера на апрель, новые ФСБУ, отчетность и работа с маркетплейсами в 1С. Дайджест вебинаров на апрель

Подготовили для вас анонсы вебинаров на апрель 2025 года.

Вебинар — оптимальный способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

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1 апреля. Изменения для бухгалтера с 1 апреля 2025 года + Календарь бухгалтера на апрель + Бухгалтерский юмор

Время: 15.00

Программа:

  1. НДС у подрядчиков при строительстве частных домов.

  2. Подтверждение ставки НДС 0% при международных перевозках.

  3. Новая форма 6-НДФЛ: состав, сроки сдачи и штрафы.

  4. УПД с 1 апреля 2025 года: что меняется.

  5. Вступление в силу ФСБУ 28 Инвентаризация.

  6. Календарь бухгалтера на апрель.

  7. Бухгалтерский юмор.

Спикер: Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

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3 апреля. Новые ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 Бухотчетность и ФСБУ 28/2023 Инвентаризация

Время: 11.00

Программа:

1. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»:

  • состав и образцы форм годовой и промежуточной бухотчетности, включая новые строки в отчетности;

  • уточненный подход к делению активов на внеоборотные/оборотные, обязательства на долгосрочные и краткосрочные;

  • требования к Отчету о финансовых результатах в отношении зачета доходов и расходов;

  • обновленные требования к раскрытию информации в пояснениях.

2. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»:

  • основные нововведения в результате применения ФСБУ 28/2023;

  • кто должен проводить инвентаризацию и в какие сроки. Нужно ли создавать инвентаризационную комиссию;

  • обязательная инвентаризация и даты ее проведения;

  • что является объектом инвентаризации.

  • как учитывать результаты инвентаризации.

Спикер: Анна Тетерлева — к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии – Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

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8 апреля. Алгоритм приема на работу в 2025 году

Время: 15.00

Программа:

  1. Алгоритм оформления приема на работу.

  2. Ограничения при приеме на работу.

  3. Требования к трудовому договору.

  4. Требования к учетным формам: личная карточка, трудовая книжка и др.

  5. Запись в трудовой книжке и ЕФС-1.

  6. Извещения о приеме военнообязанного.

Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

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10 апреля. Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС

Время: 11.00

Программа:

  1. Первичные документы при работе с маркетплейсами.

  2. Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.

  3. Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами.

  4. НДС на УСН в 1С.

  5. Проверки ФНС селлеров: что проверяют.

Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

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15 апреля. Заполняем декларацию ИП на УСН за 2024 год в 1С: Предприятие 8.3

Время: 11.00

Программа:

  1. Проверка анализа состояния налогового учета и корректности отражений доходов и расходов.

  2. Проверка начисления авансовых платежей по УСН.

  3. Формирование Книги учета доходов и расходов.

  4. Расчет и начисление налога при УСН.

  5. Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации ИП на УСН в 1С.

Спикер: Наталия Макошь — аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения Клерк.

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17 апреля. Строим финансовую модель бизнеса (производство): от сбора данных до построения

Время: 13.00

Программа:

1. Моделируем новый бизнес: с чего начать и какие данные нужны.

2. Откуда брать данные для финмодели:

  • сезонность;

  • средний чек;

  • конверсия;

  • расходы и др.

3. Строим финансовую модель производственного бизнеса (на примере производства мебели на заказ).

4. Анализ модели: выгодно ли вкладываться в бизнес.

Спикер: Екатерина Ярушкина — эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

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22 апреля. Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С:ЗУП

Время: 15.00

Программа:

  1. Настройка трудовой функции и кодов ОКЗ.

  2. Заполнение данных для ЕФС-1.

  3. ЕФС-1 при кадровых мероприятиях (прием, перевод, увольнение).

  4. ЕФС-1 при договоре ГПХ.

  5. ЕФС-1 при отказе от трудовой книжки.

  6. ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора.

  7. Исправительная ЕФС-1.

  8. СТД-Р.

Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

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Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. 

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