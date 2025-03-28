Календарь бухгалтера на апрель, новые ФСБУ, отчетность и работа с маркетплейсами в 1С. Дайджест вебинаров на апрель

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1 апреля. Изменения для бухгалтера с 1 апреля 2025 года + Календарь бухгалтера на апрель + Бухгалтерский юмор
Время: 15.00
НДС у подрядчиков при строительстве частных домов.
Подтверждение ставки НДС 0% при международных перевозках.
Новая форма 6-НДФЛ: состав, сроки сдачи и штрафы.
УПД с 1 апреля 2025 года: что меняется.
Вступление в силу ФСБУ 28 Инвентаризация.
Календарь бухгалтера на апрель.
Бухгалтерский юмор.
Спикер: Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
3 апреля. Новые ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 Бухотчетность и ФСБУ 28/2023 Инвентаризация
Время: 11.00
1. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»:
состав и образцы форм годовой и промежуточной бухотчетности, включая новые строки в отчетности;
уточненный подход к делению активов на внеоборотные/оборотные, обязательства на долгосрочные и краткосрочные;
требования к Отчету о финансовых результатах в отношении зачета доходов и расходов;
обновленные требования к раскрытию информации в пояснениях.
2. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»:
основные нововведения в результате применения ФСБУ 28/2023;
кто должен проводить инвентаризацию и в какие сроки. Нужно ли создавать инвентаризационную комиссию;
обязательная инвентаризация и даты ее проведения;
что является объектом инвентаризации.
как учитывать результаты инвентаризации.
Спикер: Анна Тетерлева — к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии – Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
8 апреля. Алгоритм приема на работу в 2025 году
Время: 15.00
Алгоритм оформления приема на работу.
Ограничения при приеме на работу.
Требования к трудовому договору.
Требования к учетным формам: личная карточка, трудовая книжка и др.
Запись в трудовой книжке и ЕФС-1.
Извещения о приеме военнообязанного.
Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
10 апреля. Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС
Время: 11.00
Первичные документы при работе с маркетплейсами.
Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.
Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами.
НДС на УСН в 1С.
Проверки ФНС селлеров: что проверяют.
Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
15 апреля. Заполняем декларацию ИП на УСН за 2024 год в 1С: Предприятие 8.3
Время: 11.00
Проверка анализа состояния налогового учета и корректности отражений доходов и расходов.
Проверка начисления авансовых платежей по УСН.
Формирование Книги учета доходов и расходов.
Расчет и начисление налога при УСН.
Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации ИП на УСН в 1С.
Спикер: Наталия Макошь — аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения Клерк.
17 апреля. Строим финансовую модель бизнеса (производство): от сбора данных до построения
Время: 13.00
1. Моделируем новый бизнес: с чего начать и какие данные нужны.
2. Откуда брать данные для финмодели:
сезонность;
средний чек;
конверсия;
расходы и др.
3. Строим финансовую модель производственного бизнеса (на примере производства мебели на заказ).
4. Анализ модели: выгодно ли вкладываться в бизнес.
Спикер: Екатерина Ярушкина — эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
22 апреля. Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С:ЗУП
Время: 15.00
Настройка трудовой функции и кодов ОКЗ.
Заполнение данных для ЕФС-1.
ЕФС-1 при кадровых мероприятиях (прием, перевод, увольнение).
ЕФС-1 при договоре ГПХ.
ЕФС-1 при отказе от трудовой книжки.
ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора.
Исправительная ЕФС-1.
СТД-Р.
Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
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