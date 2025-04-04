Все изменения для бухгалтера с 1 апреля 2025 года, компенсация за задержку зарплаты по вине банка и актуальные советы от экспертов

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Вебинары
На этой неделе прошли важные вебинары.
Первый из них был посвящен вступающим в силу с 1 апреля изменениям, которые необходимо учесть в работе бухгалтеру. Вместе с самым авторитетным экспертом рунета разобрали все нововведения, прошлись по апрельскому календарю по отчетности и уплате налогов и узнали, над чем смеются бухгалтеры.
На еще одном вебинаре этой недели вместе с аудитором разобрали сразу два вступающих в силу в 2025 году ФСБУ — ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».
Разборы
На этой неделе разобрали, когда работодатель не обязан оплачивать повышение квалификации и когда обучение придется оплатить, нужно ли работодателю выплачивать компенсацию за задержку зарплаты, если виноват банк и как оформить решение о назначении директора. Выяснили, как отражать операции с криптовалютой в бухучете и как с 1 сентября 2025 года будет считаться средняя зарплата для отпусков, командировок и выходных пособий. А еще подготовили обзор по самым важным для бухгалтера письмам Минфина и ФНС за март 2025 года.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за март 2025 года
Должен ли работодатель выплачивать компенсацию за задержку зарплаты по вине банка
Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому
Мини-курсы
На этой неделе вышло 6 мини-курсов:
1. С 1 апреля 2025 — новый ФСБУ по инвентаризации 28/2023.
Вы узнаете, кто должен применять новый стандарт, что делать с результатами инвентаризации и когда ее проведение является обязательным.
2. Как получить вычет за спортивно-оздоровительные услуги.
Рассказали, кому доступен вычет по физкультурно-оздоровительным услугам и как его получить.
3. Нулевая декларация по НДС в 2025 году.
Все самое важное о нулевой декларации НДС в 2025 году: можно ли сдать на бумаге, в какие сроки нужно отчитаться и какой штраф за непредоставление отчетности, как заполнить нулевую декларацию и каким приказом утверждена новая форма, а также как заменить нулевую декларация по НДС единой упрощенной декларацией.
4. Кассир забыл пробить чек: что делать.
Разобрали, как выдать чек коррекции и избежать штрафа и рассказали об обязательных реквизитах такого чека.
5. Как сделать индивидуальный номер рабочего места для СОУТ и ЕФС-1.
Вы узнаете, как установить индивидуальный номер рабочего места для СОУТ и ЕФС-1.
6. Что происходит с работниками при реорганизации в форме присоединения.
Мини-курс о кадровых мероприятиях при реорганизации в форме присоединения. Разобрали, что нужно сделать и какие документы направить в СФР.
Конспекты вебинаров
Все тонкости подготовки отчетности для компаний и ИП за I квартал и ответы на самые острые вопросы.
Подробный разбор специфики разделения зарплаты на основную и дополнительную, а также процессы начисления НДФЛ с районных коэффициентов и северных надбавок. Также рассказали об изменении в расчете среднего заработка, порядке применения налоговых вычетов и на примерах посмотрели, как сэкономить работнику на налогах.
Консультации
Каждый день эксперты Клерк.Консультаций отвечают на вопросы пользователей о бухучете, праве, отчетности и налоговых изменениях. Собрали самые популярные вопросы по мнению редакции:
Нужно ли ООО на УСН «Доходы – расходы» сниматься с учета по форме ТС-2, если компания не платит торговый сбор.
Можно ли принять в расходы вознаграждение генподрядчика в размере 10% от суммы реализации, ведь в перечне расходов по УСН они не поименованы (пп.24 п.1 ст.346.16 НК РФ)?
Нужно ли ИП оформлять больничный и оплачивать первые 3 дня внешнему совместителю, который отработал 2 месяца?
Экономьте время и получайте самую важную информацию первыми с подпиской Клерк.Премиум! Понятным языком рассказываем о законодательных нововведениях, разбираем законы и помогаем с новыми правилами и требованиями на вебинарах. А наши эксперты всегда готовы проконсультировать по самым сложным вопросам.
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