Все изменения для бухгалтера с 1 апреля 2025 года, компенсация за задержку зарплаты по вине банка и актуальные советы от экспертов

Мини-курсы

На этой неделе вышло 6 мини-курсов:

1. С 1 апреля 2025 — новый ФСБУ по инвентаризации 28/2023.

Вы узнаете, кто должен применять новый стандарт, что делать с результатами инвентаризации и когда ее проведение является обязательным.

2. Как получить вычет за спортивно-оздоровительные услуги.

Рассказали, кому доступен вычет по физкультурно-оздоровительным услугам и как его получить.

3. Нулевая декларация по НДС в 2025 году.

Все самое важное о нулевой декларации НДС в 2025 году: можно ли сдать на бумаге, в какие сроки нужно отчитаться и какой штраф за непредоставление отчетности, как заполнить нулевую декларацию и каким приказом утверждена новая форма, а также как заменить нулевую декларация по НДС единой упрощенной декларацией.

4. Кассир забыл пробить чек: что делать.

Разобрали, как выдать чек коррекции и избежать штрафа и рассказали об обязательных реквизитах такого чека.

5. Как сделать индивидуальный номер рабочего места для СОУТ и ЕФС-1.

Вы узнаете, как установить индивидуальный номер рабочего места для СОУТ и ЕФС-1.

6. Что происходит с работниками при реорганизации в форме присоединения.

Мини-курс о кадровых мероприятиях при реорганизации в форме присоединения. Разобрали, что нужно сделать и какие документы направить в СФР.