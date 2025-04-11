Новая форма единой упрощенной декларации, прием на работу в 2025 году, туристический налог в кассовом чеке и полезные советы от ведущих экспертов

Мини-курсы

На этой неделе вышло 4 мини-курса:

1. Какие отчеты нужно подавать в службу занятости: отчет о вакансиях и о квотах по инвалидам

Рассказали, как подать сведения о вакансиях в службу занятости, а также рассмотрели, какая ответственность ожидает, если не сдать отчетность или нарушить сроки.

2. Какие выплаты положены совместителю, если он досрочно вышел из отпуска по уходу за ребенком

Вы узнаете, когда сохраняется право на пособие по уходу за ребенком и вправе ли совместитель в случае болезни получить два пособия за один период.

3. Как пробивать туристический налог в кассовом чеке

Всего за пару минут разберем, как пробить туристический налог в кассовом чеке, меняется ли база по налогу на прибыль и как пробить чек только на сумму услуг.

4. Как микропредприятию принять первого работника: пошаговый порядок

Все о порядке действий при приеме на работу первого сотрудника микропредприятия и о составлении трудового договора. Также рассказали, что подать в СФР.