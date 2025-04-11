Новая форма единой упрощенной декларации, прием на работу в 2025 году, туристический налог в кассовом чеке и полезные советы от ведущих экспертов

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Онлайн-курсы
Подписчикам Клерк.Премиум доступен онлайн-курс «Зарплата в 1С:ЗУП». На курсе вы получите практический навык учета заработной платы в программе и сможете автоматизировать свою работу.
Записи вебинаров
На этой неделе состоялся вебинар «Алгоритм приема на работу в 2025 году». Эксперт по трудовым отношениям рассказала, как принять на работу сотрудника в 2025 году, какие документы необходимы и какие отчеты о приеме на работу нужно сдать.
Разборы
На этой неделе выяснили, возникает ли обособленное подразделение, если сотрудники работают на удаленке, разобрали новую форму единой упрощенной декларации и какие записи нужно сделать бухгалтеру, если покупатель отказался от переданных ему товаров. А еще подготовили разбор, из которого вы узнаете, допустимо ли перечисление заработной платы в погашение кредита.
Возникает ли обособленное подразделение при удаленной работе
Единую упрощенную декларацию надо будет сдавать по новой форме: обзор изменений
Покупатель отказался от товара или услуги: как провести в учете
Может ли работник направить часть зарплаты на погашение кредита
Конспекты вебинаров
Подробно разобрали нововведения и значимые нюансы по главным налогам ОСНО — НДС и налогу на прибыль и подготовили рекомендации, которые помогут избежать ошибок в отчетности за I квартал 2025 года.
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Мини-курсы
На этой неделе вышло 4 мини-курса:
1. Какие отчеты нужно подавать в службу занятости: отчет о вакансиях и о квотах по инвалидам
Рассказали, как подать сведения о вакансиях в службу занятости, а также рассмотрели, какая ответственность ожидает, если не сдать отчетность или нарушить сроки.
2. Какие выплаты положены совместителю, если он досрочно вышел из отпуска по уходу за ребенком
Вы узнаете, когда сохраняется право на пособие по уходу за ребенком и вправе ли совместитель в случае болезни получить два пособия за один период.
3. Как пробивать туристический налог в кассовом чеке
Всего за пару минут разберем, как пробить туристический налог в кассовом чеке, меняется ли база по налогу на прибыль и как пробить чек только на сумму услуг.
4. Как микропредприятию принять первого работника: пошаговый порядок
Все о порядке действий при приеме на работу первого сотрудника микропредприятия и о составлении трудового договора. Также рассказали, что подать в СФР.
Консультации
Эксперты Клерк.Консультаций ежедневно консультируют пользователей по различным вопросам бухгалтерского учета, налоговых изменений, права и отчетности. Собрали самые популярные вопросы по мнению нашей редакции:
Можно ли расходы 2024 года (компенсацию проезда к месту вахты и обратно) принимать в 2025 году?
Компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении нужно разделить на основную часть и РК?
В чем может быть причина расхождения в данных Отчета о реализации по выкупу и Уведомления о выкупе на маркетплейсе?
В телеграм-канале Клерк.Премиум на вопросы об учете на маркетплейсах отвечает Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства и практикующий бухгалтер с опытом работы более 15 лет.
Клерк.Премиум способен сделать вашу работу проще, понятнее и эффективнее. От разъяснений новых законов до практических советов: наши эксперты готовы прийти на помощь даже в самых сложных ситуациях.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
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